«Команда Токаева: кто вошел в пул второго президента Казахстана». «Поручение президента не будет выполнено?». «Тайная канцелярия: что стоит за последними назначениями в аппарате Елбасы». «Почему казахи стали чаще отдавать своих детей в русские классы?»

Сетевой Казахстан 14 июня 2021г.

IA — CENTR . RU . «Команда Токаева: кто вошел в пул второго президента Казахстана» — Данияр АШИМБАЕВ — Немалая часть фигур, приближенных к первому лицу, была сформирована до его президентства. Нурсултану Назарбаеву в свое время потребовался год-два, для того чтобы провести «зачистку» поля, расставить на ключевых постах своих сторонников, причем многих по ходу «вербуя». У Касым-Жомарта Токаева два года назад стояла уже задача принять под управление сформированные политические и экономические институты. И если говорить о кадровой политике, то в отношении многих – не было желания их «двигать». А кого-то удержала на месте необходимость.

365 INFO . KZ . ««Преодоление» — интересные факты из фильма о жизни Токаева» — В эфире телеканала «Хабар» вышла первая часть документального фильма о президенте Республики Казахстан Касым-Жомарте ТОКАЕВЕ «Преодоление». Первая глава посвящена истории становления личности и интересным фактам из биографии главы государства. Известные политики и международные деятели рассказали о личных, профессиональных и политических качествах президента РК.

TURANPRESS . KZ . «Поручение президента не будет выполнено?» — Есть основания полагать, что поручение президента ТОКАЕВА сократить госаппарат и перейти на новую форму оплаты труда госслужащих не будет выполнено надлежащим образом… Как можно увидеть, информация неконкретна и противоречива. Но времени на расчеты и подготовку уже не осталось – с 1 июля казахстанские госслужащие должны перейти на факторно-балльную шкалу оплаты, иначе поручение президента будет провалено.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Нам не нужны ситуативные герои: помощник Токаева откровенно о работе Нацсовета» — Чего удалось добиться совету общественного доверия за два года, правда ли, что в НСОД попадают только избранные, что на самом деле думает президент о Нацсовете – на эти вопросы Sputnik Казахстан ответил помощник ТОКАЕВА, секретарь Нацсовета Ерлан КАРИН — Ценность Нацсовета лично для меня заключается в том, что он способствует развитию цивилизованной гражданской и политической культуры в нашей стране. Культуры взаимоуважения и конструктивного диалога, где главное – не «кто кого перекричит», а кто предложит реальные решения. Нацсовет – это не ток-шоу для показных дискуссий. Нам важны живые обсуждения, а главное, реальные решения, к которым мы можем прийти. Нацсовет поддерживает модернизационную повестку в обществе, все время обеспечивает, чтобы эта повестка сохранялась.

DIALOG . KZ . «Тайная канцелярия: что стоит за последними назначениями в аппарате елбасы» — На днях Нурсултан НАЗАРБАЕВ произвел ряд назначений в своей канцелярии. Адиль ТУРСУНОВ стал помощником первого президента – зав. отделом информационно-аналитического обеспечения Канцелярии Первого Президента, Нурлан КАЙМОЛДАЕВ – заместителем руководителя Канцелярии, а Айдос УКИБАЙ – советником – пресс-секретарем первого президента. Назначения, казалось бы, рядовые и все указанные лица и так работают в Канцелярии Елбасы или, как ее называют в народе, «Библиотеке». Однако повышение статуса этих сотрудников эксперты расценили как активизацию назарбаевского аппарата, а значит и задач, стоящих перед ним. Мы задали эти вопросы политологу Данияру АШИМБАЕВУ.

AZATTYQ . ORG . ««Президент не должен был подписывать этот законопроект». Как адвокаты не смогли отстоять свою независимость» — Президент Казахстана подписал закон, регулирующий деятельность адвокатов и юридических консультантов. Представители профессии говорят, что закон препятствует их деятельности и лишает независимости. Как был принят закон, вызывавший споры на протяжении пяти месяцев, и в чем его противоречия?

««Побочный эффект» коронавируса. Смерть 343 человек в апреле и мае не попала в общую статистику» — В апреле и мае этого года 343 человека скончались от «побочного эффекта» коронавируса. Так сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на запрос Азаттыка. В Казахстане подобные летальные случаи не входят в общую статистику смертей от COVID-19.

TIME . KZ . «Кто ответит за базар?!» — Почему у нас министры один в лес, другой по дрова, а у народа даже бузины нет в огороде. На этой неделе казахстанцы услышали много разных объяснений по поводу резкого подорожания овощей. Общий недостаток доводов уполномоченных и отвечающих за цены на товары народного потребления (включая продовольствие) госорганов — полное отсутствие согласия, разброд и шатания. И при этом никто из чиновников не хочет брать ответственность за ценовой взлет на себя!

«Окольцованы? Очарованы!» — Казахстанские полицейские переоденутся, а заодно и переобуются. Министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ не считает пытками применение кеттлинга против митингующих. Более того, казахстанская полиция, по его словам, очень гуманна к окольцованным силовиками. Об этом он заявил в пятницу на брифинге после отчетной встречи с населением.

QMONITOR . KZ . «Сила слова. Почему казахам нужно изучать иностранные языки? часть 2» — Мы опубликовали первую часть статьи историка, кандидата философских наук Сейткасыма АУЕЛБЕКОВА о том, какими, на его взгляд, изъянами страдает система образования в современном Казахстане, как ее следовало бы изменить, почему важно осваивать иностранные языки. Сегодня вниманию читателей предлагается вторая, заключительная, часть — Результаты работы Комиссии по разработке казахского языка заслуживают пера даже не критиков, а сатириков. Казахский язык, вышедший из многовековой истории в статусе «устного», нуждается не в экстенсивном развитии, но во внутренней динамике. Такую динамику способны придать лингвисты, владеющие несколькими иностранными языками. Это последняя и главная причина того, почему нужно изучать иностранные языки.

«Почему казахи стали чаще отдавать своих детей в русские классы?» — В прошлом номере Qazaqstan Monitor была опубликована статья «Языковой парадокс. Доля учащихся казахских классов снижается, а русских – растет». Она носила, главным образом, констатирующий характер, в ней не рассматривались возможные причины возникновения столь неожиданной, на первый взгляд, тенденции. А без попытки выявить те факторы, которые могли вызвать изменение тренда, разговор будет неполным.

CRONOS . ASIA . «Главный санврач РК объяcнил, кому не стоит делать вакцину от Сovid-19» — В Казахстане вышло новое постановление главного государственного санитарного врача. В документе Ерлан КИЯСОВ разъясняет, кому из казахстанцев не рекомендуется делать прививку от коронавируса, передает cronos.asia. В постановлении приводится информация по противопоказаниям в отношении каждой из четырех применяемых в Казахстане вакцин.

EXCLUSIVE . KZ . «Пока боролись с ковидом, перестали лечить всех остальных» — Минздрав представил концепцию развития здравоохранения до 2025 года, которая, по замыслу разработчиков документа, должна стать основой для разработки национального проекта «Здоровая нация». Exclusive.kz обратил внимание на анализ текущей ситуации. Диагноз, фактически поставленный, но не прописанный минздравом казахстанскому здравоохранению – разруха. Сегодня в стране шокирующие показатели по смертности, суицидам, болезням и медикаментам. Обо всем этом – в материале.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Воды нет, люди на грани, а акимат арендует авто на сотни миллионов» — Мангистауские чиновники вкупе с местными полицейскими неслыханно щедры. По отношению к себе, отнюдь не к людям. Пока жители сидят без воды, акимат вместе с Департаментом полиции вовсю осваивают бюджет. Правда, заботит их только собственный комфорт – на 708 миллионов они арендуют иномарки, да еще и с водителем. Пуще всего в их закупках коробит один факт – каждый год тендеры выигрывает одна и та же компания – «НефтеГазСтройПоставка». Эксперты подозревают, что дело здесь не чисто и возможный владелец фирмы – кто-то из чиновников.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Перуашев: В машиностроении быстрых побед не бывает, но они близки» — Известный мажилисмен и редакция «Ведомостей Казахстана» рассуждают о формировании класса отечественных инженеров машиностроения и производстве собственных двигателей внутреннего сгорания. Когда в тучные нулевые Казахстан впервые заявил о создании на территории страны автомобильного производства, скептики лишь закатывали глаза и говорили о неспособности соотечественников придумать что-то свое. С тех пор изменилось многое, наша страна экспортирует легковушки и грузовики, технику для нужд нефтегаза и агропрома, производит уйму запчастей и машин. А вот со скептиками все стабильно – все также предрекают скорую гибель отечественному автопрому.

KAZPRAVDA . KZ . «Фейки и их влияние на реальность» — Медиаграмотность казахстанцев упала до критического уровня: треть наших граждан, доверившись фейкам, отдают незнакомым людям свои персональные данные, в том числе и платежных карт – Фейки – это общечеловеческая беда, – говорит главный редактор сайта Factcheck.kz Павел БАННИКОВ — Итог – массовая дезинформация распространяется неконтролируемо, и нет никаких способов глобально ограничить ее. Это и есть тот вызов, на который пытается ответить современный фактчекинг, или проверка фактов, чтобы как-то противодействовать дезинформации, которая распространяется в информационном обществе.

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