Углеродный налог: будем ворчать, но платить?

Аргументов у противников зелёной энергетики много, но рычагов влияния на ситуацию, похоже, нет

Мы не раз уже говорили о развитии и продвижении зелёной энергетики и шире – зелёной экономики. А как ведут себя в это время оппоненты зелёных, защитники традиционной, углеводородной энергетики? Об этом разговор тоже заходил, но, мне кажется, есть смысл посмотреть на ситуацию более внимательно. Для примера давайте возьмём российский ресурс Геоэнергетикс. Его миссия, как заявлено, «Способствовать просвещению общества, формированию объективного мировоззрения и понимания энергетики, как одной из основ развития русского государства и цивилизации». С этой трибуны чаще других выступает известный российский эксперт Борис Марцинкевич. Какие аргументы приводятся в защиту угля, нефти и газа? С помощью каких полемических приёмов её защитники пытаются остановить победное шествие «зелёных»?

Аргументов и приёмов довольно много. Они выстроены системно и, я бы сказал, красиво. Первый аргумент такой: посмотрите, на «зелёной» стороне выступают, прежде всего, те государства, у которых мало углеводородных ресурсов. В основном это страны Западной Европы. Они вынуждены покупать уголь, нефть и газ, в частности, у России и Казахстана. Нести огромные расходы. Зависеть от поставщиков. И вот европейцы придумали хитрость: глобальное потепление. Страшилку, спасаясь от которой, человечество должно сделать ненужными уголь, а потом и нефть. В результате прекратится зависимость Европы от Евразии.

Если анализировать продвижение «чистой» энергетики именно с этой точки зрения, всё сходится. Выглядит абсолютно логично. Теория заговора находит полное своё подтверждение и в общей конструкции, и в деталях. Другое дело, что заговорщики в данном случае намереваются не погубить мир, не взорвать его. А наоборот, сделать более чистым и зелёным. Ведь проблема загрязнения окружающей среды существует на самом деле. Да, при этом «зелёные» страны и бизнесмены предлагают путь, который несёт им самим выгоду, а конкурентам несёт убытки и даже разорение. Но кто в бизнесе и геополитике действует иначе?

Много внимания и сил российские контр-пропагандисты уделяют защите от нападок «зелёных» угольной промышленности и угольной энергетики. Казалось бы, тут не о чем спорить. Ведь все понимают: уголь это огромное количество выбросов СО2 в атмосферу, ну и просто это дым, сажа, копоть. Самое грязное топливо. Поэтому декарбонизация (от carbon – уголь) это первый этап глобального перехода к чистой энергетике. Однако в России и в Казахстане угольная промышленность и работающие на угле электростанции и заводы составляют большой и важный сегмент экономики. В силу этого объективного обстоятельства просто не могли не появиться аргументы в защиту «карбонариев». На упомянутом сайте вполне убедительно говорят, что существуют технологии, позволяющие значительно снижать количество вредных выбросов на ТЭЦ и металлургических заводах, использующих уголь. Очищать «выхлоп». И развиваться надо по пути совершенствования этих технологий, а не рубить голову курице, несущей золотые яйца. Российские контр-пропагандисты грамотно защищают шахтёров и металлургов от шельмования, от превращения в изгоев, орков. Много рассказывают об успехах угольной промышленности РФ, о её развитии, о международном сотрудничестве. Меня, например, впечатлил такой факт: Индия будет ежегодно закупать у России для своих металлургических заводов 40 миллионов тонн угля.

Ещё один аргумент противников «зелёных»: ненадёжность ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Во время недавнего энергетического коллапса в Техасе, утверждают эти противники, там в первую очередь замерзли и прекратили работу именно ветровые генераторы и солнечные панели. Это должно было заставить энтузиастов «чистой энергетики» задуматься о хлипких перспективах ВИЭ. Однако они не задумались. «Значит, мало им оказалось одной этой истории», – бодро пояснил журналистам российский эксперт Марцинкевич.

Очень любопытная ситуация складывается вокруг темы «зелёная экономика и Китай». У пропагандистов возобновляемых источников энергии Китай ходит в любимчиках. Это большой, старательный, подающий серьёзные надежды ученик. В самом деле, Китай ставит всё новые рекорды в «зелёной» сфере. Как раз в 2020 году он ввёл в строй совершенно невероятное количество ветряных и солнечных станций. Больше половины от введённых во всём мире по мощности. Ещё интереснее перспективы. Китай поставил задачу к 2060 году полностью стать углеродно нейтральным. Европа планирует достичь данной цели к 2050 году и движется к ней достаточно уверенно. Но для Китая это задача неизмеримо более трудная. Можно сказать, диалектическая. КНР ведь к 2030 году планирует только выйти на пик объёмов «грязной» энергетики. У него сейчас продолжается общий рост объёмов, к 2030 году будет достигнут пик, потом «грязная» часть должна снижаться, и к 2060 году Китай станет углеродно нейтральным. Предстоит огромная по масштабам работа. Будут ли эти планы выполнены? Противники «зелёных» говорят, что навряд ли. Что тут много восточного лукавства. Во-первых, сроки очень большие. На такой дистанции можно обещать что угодно. Китайцы, компенсируя сложные отношения с Америкой, сейчас активно работают с Европой. Как раз с теми странами, которые продвигают зелёные ценности. И этим странам чрезвычайно лестно и выгодно, чтобы Китай вёл себя именно таким образом. Активно развивал ВИЭ, уменьшал (или обещал уменьшить) закупки угля, нефти и газа у этих русских и у этих казахов. И Китай именно так себя ведёт. Но добавляет: до 2030 года мы всё-таки вынуждены увеличивать объёмы выбросов. А потом сразу начнём их уменьшать. Европейцы верят, охотно заключают с КНР договоры на выгодных китайцам условиях. А что будет через 20-30-40 лет с ханом и с ишаком никто не знает. Надо ещё добавить, что для густонаселенных районов Китая вредные промышленные выбросы это реальная проблема, и не требуется никакого глобального потепления, чтобы осознать их опасность и вести борьбу за экологию.

В конце, наверное, имеет смысл вернуться к теме углеродного налога, которую мы начали разбирать в предыдущей публикации с другим российским экспертом, Владимиром Сидоровичем. Со дня на день будут объявлены подробности и сроки введения этого налога. Но уже сегодня со всей определённостью можно сказать, что это рычаг давления на «углеродный» мир. С помощью данного механизма «зелёные» будут поддавливать, понуждать нас с вами к переформатированию своей энергетики и в целом экономики. За экспорт в Европу металлов, удобрений, продукции нефтехимической промышленности придётся платить своего рода дополнительную пошлину, если предприятия, производящие эту продукцию, не вписываются в установленные нормативы по выбросам СО2. На первом этапе вводятся относительно небольшие платежи. Но потом, когда механизм начнёт работать, циферки будут менять. По каким-то позициям увеличивать. По каким-то сильно увеличивать. Этот инструмент – в руках у европейцев. А что нужно делать, чтобы не зависеть от чужого инструмента, не быть игрушкой в чужих руках? Да всего-то провести модернизацию энергетики и экономики. Правда, Казахстану для этого потребуется чудовищная, неподъёмная сумма в 562,3 млрд долларов, как сказал премьер-министр Мамин. А России гораздо больше.

Так что же делать? Бойкотировать налог? Прекращать экспорт в Европу? Не выход. А какой тогда выход – подчиниться? Ворчать, приводить аргументы про лукавство, про заговор – и платить? Ответа на этот вопрос ни у кого пока нет. И на бодром российском сайте, о котором моя заметка, его тоже нет.

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