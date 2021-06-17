Почему пенсия нужна в 55 лет, а не в 63 года

Имеют ли хоть какие-то шансы быть услышанными горняки и бедные казахстанские женщины?

После того, как в Казахстане подняли пенсионный возраст абсолютно для всех мужчин до 63 лет, а потом и для женщин, с некоторой перспективой — тоже до 63 сакральных лет, периодически народ перестает безмолвствовать. Правда, его голос слишком слабый – в нашей стране, увы, нет традиций отстаивания своих прав и нет современных технологий протеста, чтобы добиться успеха.

Забей, и в забой!

Шахтеры, выдвигающие различные требования, в том числе и о снижении пенсионного возраста, не раз устраивали забастовки. После крупной стачки в Карагандинской области в декабре 2017 года была создана инициативная группа, в которую вошли представители министерства труда и социальной защиты. Власть отделалась легким испугом и заявлениями в том, что «вопрос отрабатывается». Шахтеры выпустили пар, а чиновники привычно замяли вопрос о снижении пенсионного ценза.

Осенью прошлого года активисты вновь потребовали снизить пенсионный возраст для работников горнодобывающей отрасли, создав петицию в адрес главы государства и парламента. И что же? Кто услышал правду о жизни шахтеров, металлургов, нефтяников и об их профессиональных заболеваниях? Кто поддержал требования горняков? На сегодняшний день, смешно сказать, – 1508 человек. И это при том, что, согласно официальной статистике, численность работников, занятых во вредных и опасных условиях труда составляет 1,64 млн. человек! Не все горняки и члены их семей подписали, да и поддержкой в целом аморфного общества заручиться не удалось.

В мае этого года депутаты Народной партии Казахстана, делавшие ранее несколько попыток вернуть правительство к дискуссии о снижении пенсионного возраста для отдельных категорий работников, опять подняли этот вопрос. По их мнению, однозначно надо пересмотреть условия выхода на пенсию для всех, кто имеет тяжёлые условия труда.

«В условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, в 2020 году работали 366900 человек. Из них в условиях повышенного уровня шума и вибрации трудился почти каждый второй (46,3 %), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК, – каждый третий (32,6 %) и неблагоприятного температурного режима – каждый шестой (16,9 %). Тяжелым физическим трудом были заняты 94 тыс. человек, или 5,7% от общего числа работников обследованных предприятий», – говорится в депутатском запросе.

Однако правительство не готово даже к дискуссии на эту тему, предпочитая ее закрывать сразу и бесповоротно. Списки №1 и №2, в советские времена, дававшие право на досрочную пенсию и человеческое существование, были отменены, и восстановлению, за что борются трудящиеся в тяжелых и особо вредных условиях труда, видимо, не подлежат.

«Не виноватая я!»

О снижении пенсионного возраста для женщин – как известно, мы находимся в процессе его повышения с 58 до 63 лет, в обществе говорили и раньше, но вот, наконец, женщины решили объединиться, чтобы отстоять свои права.

Правда, их объединение может оказаться слишком чахлым, разрозненным, не цельным, каким должно быть, даже несмотря на все те основания, которые есть для требований. И даже несмотря на те сумасшедшие эмоциональные потрясения, которые может испытать всяк прочитавший их.

Видимо, депутаты, когда принимали решение о том, что для женщин Казахстана нужно повысить пенсионный возраст, сидя в парламенте, в тепличных и очень комфортных условиях, с супервысокими зарплатами, думали только о том, что это же настоящее благо – трудиться как можно дольше. Никто из депутатов на пенсию не хочет, и им совершенно непонятно, как можно отказать тысячам, десяткам тысяч своих соотечественниц в таком райском наслаждении — работать?!

В то время, как уже много лет бессменные депутаты нажимают своими нежными пальчиками на кнопочки в лаптопах, голосуя в основном за собственные интересы, а не интересы народа, их соотечественники своими ручищами добывают нам уголь и дают тепло, а еще сотни тысяч женщин (по официальной статистике – 657 тыс.), которые от природы хрупкие создания, выполняют ту тяжелую работу, которую описывали классики XVIII-XIX веков в своих бессмертных произведениях.

Времена поменялись, а условия труда для большинства женщин, как правило, по социальным причинам не получившим должное образование (необходимость зарабатывать деньги на жизнь с юного возраста, отсутствие приоритета образования в семье, раннее и часто неудачное замужество и т.д.), остаются как в позапрошлом веке.

Тяжелый ручной труд быстро отнимает здоровье. К тому же, физиология женского организма такова, что и рождение детей, и затем наступление менопаузы негативно отражаются на физическом самочувствии: часто наблюдаются упадок сил, нарушение сна, перепады настроения, растет риск онкологических и сердечных заболевания (я уж не буду упоминать здесь про более тяжелые состояния и те, о которых как бы не принято говорить в обществе).

После 50-53 лет из ценного работника женщина превращается в апатичного человека. В депутатском или министерском кресле все эти кризисы можно как-то микшировать: интеллектуальный труд не так изматывает женщину, но вступление в климактерический период все-таки отражается и на работницах умственного труда – резко уменьшаются мыслительные способности, исчезает живость ума и принятие любых решений происходит уже не так быстро и легко. А вот те, кто много лет вдыхал пыль, таскал тяжести, недоедал и не высыпался, никогда не имел полноценного отдыха и отпуска, просто уже не способен работать, как прежде. И хорошо, если после 30 лет таких жизненных испытаний еще не инвалид.

Министерство плюшек

Кроме здоровья во всех смыслах этого слова, существует и проблема отсутствия рабочих мест для тех, кому за 55+. И работодателей понять можно: как правило, сотрудники этого возраста уже быстро теряют свою физическую и умственную форму. Куда привлекательнее молодая рабочая сила.

Несколько лет назад запретили дискриминацию людей по возрасту (в вакансиях), но от этого рабочих мест для тех, «кому за…», не добавилось. В итоге мы имеем большую прослойку людей, приблизившихся к пенсионному возрасту, но остающихся без работы, значит, и без средств к существованию. Проблема-невидимка. Правительство предпочитает ее не замечать.

По идее, ему следовало бы не искать дежурных отговорок вроде «снижение пенсионного возраста сократит срок накопления пенсии и ее размер», а разработать специальные программы переквалификации для занятых в тяжелых и вредных условиях труда, чтобы давать людям возможность с годами переходить на более легкий труд.

Ну и, конечно, нужны системные решения в области повышения доходов населения. Низкие зарплаты никогда не позволят накопить необходимые суммы для достойной жизни в старости. И те плюшки, в виде досрочного выхода на пенсию при накоплении определенной суммы, которыми часто козыряет профильное министерство, доступны лишь элите общества, которая, как раз-таки, на пенсию пораньше отправляться не желает.

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