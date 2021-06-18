«Может ли парламент заявить вотум недоверия правительству?». «Чиновники наступают на грабли общественного недовольства». «Опыт социального картографирования Алматы». «Мамай предложил переименовать столицу в Алашорду»

Сетевой Казахстан 18 июня 2021г.

CARAVAN . KZ . «Может ли парламент заявить вотум недоверия правительству?» — На прошлой неделе мажилисмены обвинили министров в транжирстве и несоответствии радужных докладов реальному положению дел в стране. Впрочем, такая критика звучит каждый год. Но в этот раз одна из фракций публично отказалась голосовать за отчет правительства, 2 другие проголосовали с некоторыми оговорками и условиями. А что будет, если однажды парламент и впрямь не примет отчет правительства?.. Счетный комитет из года в год фиксирует триллионы тенге, потраченных нерационально, неэффективно или не по назначению… Вот только, как справедливо отметил Данияр АШИМБАЕВ, ссориться с таким уважаемым человеком, как Аскар МАМИН, никто из уважаемых парламентариев не захочет.

«Тени Кордая: казахи и дунгане общаются друг с другом по-русски» — Акимату есть чем гордиться. За 1,5 года восстановили почти все пострадавшие во время погромов здания в селах Масанчи, Булар батыр и Аухатты. Коммерческие объекты планируют отремонтировать в сентябре… Приезд группы “КАРАВАНА” стал причиной небольшого переполоха для местной власти. У нас не было цели встречаться с акимом села, но он и его люди упорно дежурили в центре поселка, чтобы не упустить журналистов. Затем точно так же караулил аким соседнего Сортобе. Это нельзя назвать обычной ответственностью казахстанских чиновников. Скорее, боязнь, как бы снова чего не вышло… По селу дунгане двигаются отдельно, казахи – отдельно. Люди стараются не пересекаться и не перемешиваться.

365 INFO . KZ . «Чиновники наступают на грабли общественного недовольства» — Акции протеста разной степени массовости уже перестали быть для Казахстана чем-то из ряда вон выходящим… Между тем политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что такие акции будут повторяться регулярно — Население недовольно деятельностью власти, но сама власть за эти годы привыкла прежде всего ориентироваться на свое собственное мнение, причем и в центре, и на местах. Процесс обратной связи не работает. К сожалению, большинство министров и акимов думают, что именно они точно знают, как и что нужно делать. И соответственно регулярно наступают на грабли общественного недовольства. Тем более сейчас, и мы видим это воочию, социальные сети и различные мессенджеры позволяют легко создать в обществе негативную реакцию и ее распространить.

SPIK . KZ . «Энергичный диверсант. Почему акимат Алматы не увольняет чиновника с «прошлым»?» — В Казахстане на тридцатом году независимости отечественной расследовательской журналистике даже не нужно особо напрягаться, чтобы накопать «вкусный» материал. Для этого достаточно просто изучить биографии «хозяйственных» чиновников, окопавшихся в местных исполнительных органах. О том же свидетельствует и практика работы Антикоррупционной службы, ежегодно десятками вылавливающей присосавшихся к бюджетной кормушке бизнесменов от госслужбы. Новости об очередном задержании коррупционера приелись примерно так же, как статистика по ковиду.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «В «Самрук-Казына» новые директора. Мнение экспертов» — Довольно неожиданные назначения произошли в фонде национального благосостояния «Самрук Казына» – в ряды управленцев пришли Вячеслав КИМ, сооснователь крупного банка, а также Данияр АКИШЕВ, экс-председатель Нацбанка, последние два года находившийся в некой тени… Причем о скором «повышении» Кима свидетельствовал хотя бы тот факт, что он стал захаживать в Ак Орду. Именно на данное обстоятельство обращает внимание политолог Данияр АШИМБАЕВ… После нервной и стрессовой работы Акишев стал сначала советником Елбасы, затем его помощником. И вот, наконец, предполагают эксперты, нашлось место, куда его можно пристроить.

VLAST . KZ . «Мамай предложил переименовать столицу в Алашорду» — Лидер находящейся в процессе регистрации Демократической партии Жанболат МАМАЙ предложил переименовать столицу Казахстана в Алашорду. Это предложение содержится в проекте Конституции, которую Демпартия представила на пресс-конференции в четверг.

LITER . KZ . «Цифровизация усложнила работу врачей» — Разработчики сервиса «ДамуМед» диктуют врачам, как работать с системой, но не заинтересованы в «живых» разъяснениях медикам по работе с системой. По словам мажилисмена Гульдары НУРУМОВОЙ, второй год подряд здравоохранение работает с максимальной нагрузкой в условиях пандемии, а, с другой стороны, переживает сложный период становления цифровизации в здравоохранении. «С цифровизацией здравоохранения ожидаемого облегчения труда врачей не произошло. Наоборот, работа врача и медсестры усложнилась», — сказала она. Немалую роль в этом играет перечень медицинских услуг, который расписан на 358 страницах.

QMONITOR . KZ . «Вакцинация в Казахстане: может, платить тем, кто готов привиться?» — Если полтора месяца назад большинство регионов Казахстана находилось в «красной» зоне, то теперь в ней остался лишь один, а 13 из 17 «позеленели». Если в конце апреля – начале мая в одном только Алматы каждый день выявляли около тысячи заразившихся коронавирусом, то сейчас немногим большее число инфицированных ежедневно фиксируется по всей стране. На этом фоне местные власти смягчают режим карантина. Между тем, соседнюю Россию накрывает новая волна… Может, и в Казахстане следует как-то стимулировать людей к тому, чтобы они стали прививаться?

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «Опыт социального картографирования Алматы» — Для начала скажем, что метод социального картографирования (mapping) впервые был использован еще в конце XIX в. британским предпринимателем и общественным деятелем Чарльзом БУТОМ, который ввел технику картографирования: он раскрашивал на карте лондонские кварталы в различные цвета в зависимости от дохода их жителей («карты бедности»). Например, применительно к г.Алматы, наиболее известными самоописаниями, которые можно было бы использовать для социального картографирования, являются географические «верх-низ, выше-ниже», «угол улиц», благополучный «центр» и недостаточно развитая периферия (остальные районы). При все еще имеющих символическое значение «выше аль-Фараби», «ниже Ташкентской» и «за Саина» стали чаще звучать истории «присоединенных районов», однако без более точного описания их границ.

AZATTYQ . ORG . ««На прошлой неделе ягненок стоил 45 тысяч, на этой — уже 55 тысяч». Почему дорожает баранина?» — В Казахстане наблюдается резкий рост цен на овец и баранину. Стоимость ягнят за год выросла почти вдвое. Торговцы говорят, что рост цен связан с сокращением поголовья овец и подорожанием кормов. Минсельхоз констатирует, что мясокомбинаты обеспечены сырьем на 55 процентов.

EXK . KZ . «На аборт без мамы нельзя, а в тюрьму можно» — Ежегодно более тысячи казахстанских школьниц с согласия родителей делают аборты. Среди несовершеннолетних девушек в возрасте 16—18 лет фиксируют в среднем около пяти тысяч беременностей. Разговоры о том, можно ли разрешить девочкам с 16 лет самостоятельно принимать решение о прерывании беременности, не теряют своей актуальности. Казахстанцы разделились на две непримиримые армии, и у каждой из них свои аргументы. Если в 16 лет казахстанские девушки несут уголовную ответственность за совершенные преступления и официально могут работать, то почему им нельзя прервать нежелательную беременность без позволения мамы?

SPUTNIKNEWS . KZ . «Была команда брать стрелка живым: глава полиции раскрыл детали спецоперации в Алматы» — Начальник департамента полиции Алматы Канат ТАЙМЕРДЕНОВ в эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Казахстан рассказал, почему снайперы, имея возможность, сразу не ликвидировали стрелка в ЖК «Бухар Жырау Тауэрс». Не проливать кровь и взять живым – такую задачу получили сотрудники спецподразделения «Арлан», задействованные в штурме квартиры на семнадцатом этаже жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс», в которой 24 апреля 2021 года забаррикадировался алматинский стрелок.

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