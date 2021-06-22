Брестская крепость и казахстанцы 22 июня 1941 года 22.06.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 156 0 Историк Лайла Ахметова о главном рубеже обороны в первый день Великой Отечественной войны Похожие материалы: Бессрочный обмен тенговых банкнот 2006 года и последующих выпусков стартует 12 июня в РК «Сегодня исполняется два года со дня избрания Президентом страны Касым-Жомарта Токаева». «Россия может вернуться в Казахстан уже в ближайшие два-три года?». «Альтаев готов позвать сторонников на улицу, если его партия не будет зарегистрирована» Три медали выиграли казахстанцы в первый день чемпионата Азии по таеквондо в Ливане Казахстан с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение с Польшей Что волнует душу казаха (во второй декаде июня)