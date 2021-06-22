«Из Казахской ССР на фронта Великой Отечественной ушли 1,2 млн человек». «Национализм vs патриотизм: что возьмет верх в Казахстане?». «На севере Казахстана мы можем потерять население, а не территорию». «Процесс по делу о разжигании национальной розни»

Сетевой Казахстан 22 июня 2021г.

EXK . KZ . «Без всякого объявления войны…» — 22 июня 1941 года немецкие войска пересекли государственную границу СССР. Этот день стал точкой отсчета, переломным моментом, разделившим историю XX века на «до» и «после». Из Казахской ССР на фронта Великой Отечественной ушли 1,2 млн человек, 610 тысяч из них — не вернулись. За годы войны 200 уроженцев Казахстана стали полными кавалерами орденов Славы. На нужды фронта Казахстан отправил 150 тысяч лошадей, полторы тысячи вагонов с одеждой и продуктами. Широко известен факт: девять из десяти пуль были отлиты именно в Казахстане.

QMONITOR . KZ . «Национализм vs патриотизм: что возьмет верх в Казахстане?» — Этнический национализм заявил о себе в Казахстане почти сразу после обретения независимости, но в последние годы стал проявлять себя особенно активно. Тем не менее, власть и общество продолжают закрывать глаза на эту тенденцию, что представляет серьезную угрозу для стабильности страны, считает историк Нуртай МУСТАФАЕВ. С ним мы и решили поговорить о том, что привело к росту националистических настроений, чем чревато их игнорирование и есть ли достойная им альтернатива — Специалисты в лице этнополитологов и этносоциологов прекрасно знают, что этнонационализм и нацизм – по сути, одно и то же.

TIME . KZ . «Пошумели» — Парламент рассмотрел отчет о том, как правительство распоряжалось бюджетными деньгами в прошлом году. Расточительным министрам вновь напомнили, что каждая тиынка тенгушку бережет, и… утвердили документ, потребовав взамен в этом году работать прозрачно и экономно.

«Посты до суда довели» — В Алматы начался громкий судебный процесс по делу о разжигании национальной розни… По версии следствия, подсудимые на протяжении нескольких лет писали в социальной сети посты и комментарии, в которых нелицеприятно отзывались о представителях русской национальности и так называемых ватниках. Этим термином обычно называют людей с просоветскими либо пророссийскими взглядами. Кроме того, публиковали программы изменения государственного строя, в том числе насильственным путем.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Отчет принят» — Каждый год, когда в середине июня спикер Мажилиса подписывает постановление о созыве совместного заседания палат парламента, начинаются звонки журналистов и конспирологические посты в социальных сетях: с чем же это связано? А происходит каждый год, собственно, одно и то же: рассматриваются отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за минувший год и заслушивается послание Конституционного совета… Возникает старая дилемма: с точки зрения правительства все основные показатели достигнуты и даже где-то перевыполнены, что достигается отчасти за счет того, что правительство имеет массу возможностей корректировать изменение самих показателей. С точки зрения аудиторов, имеет место быть плохое планирование и некачественное исполнение…

IA — CENTR . RU . Максим КРАМАРЕНКО — «На севере Казахстана мы можем потерять население, а не территорию» — В дореволюционный и советский период, а особенно во времена освоения целинных и залежных земель, области Казахской ССР, граничащие с РСФСР, были местом миграционного притяжения… Сейчас миграционный маятник качнулся в другую сторону, и некогда развитые промышленные и аграрные регионы республики могут просто остаться без населения… Получается, что на севере Казахстана мы теряем население, а не территорию, на которую никто объективно и не претендует.

AZATTYQ . ORG . «Тенденция изучать протестные настроения в аулах. Дают ли исследования реальную картину?» — Казахстан тратит миллионы средств на мониторинг «социального самочувствия» жителей. В последние годы наметилась тенденция исследовать отношение сельских жителей к государственной политике. Руководитель общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия»» Гульмира ИЛЕУОВА рассказывает, что сельская местность Казахстана, которая всегда была провластной и лояльной к властям, в последние три-четыре года стала показывать свою неудовлетворенность социально-экономическим положением.

MATRITCA . KZ . Талгат КАЛИЕВ, политолог – «Стыдно ведь, имея такие территории, закупать то, что другие страны выращивают на гораздо меньших площадях» — А потом появилась собственная нефть, которая стала стремительно дорожать. И у нас появилась иллюзия, что легче купить все, чем производить самим. Начиная от промышленных товаров, заканчивая картошкой. По всем признакам это похоже на «голландскую болезнь». Хуже всего, что после нее наступает очень тяжелое похмелье, сравнимое с нынешним картофельно-морковным шоком.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Почему Байконур пора возвращать из аренды? 5 причин назвали эксперты» — Удастся ли нам пробиться сквозь российские тернии к звездам? В ближайшие три десятка лет Казахстану космические прорывы явно не светят. Сенат недавно принял поправки в договор аренды Байконура, по которым России продлевают срок аренды до 2050 года. Пока Илон МАСК запускает в космос машины, а нашим добром пользуются российские специалисты, Казахстану отведена лишь роль стороннего наблюдателя за фееричными успехами других. Как Россия распоряжается нашим комплексом, сколько денег платит и главное – почему Казахстану нужно возвращать крупнейший космодром? Об этом в материале…

365 INFO . KZ . «Казахстан в ЕАЭС — что нам можно сделать?» — Выгоды от Евразийского экономического союза, в том числе и для Казахстана, ощущаются уже сейчас. Однако еще остается ряд проблем, мешающих полноценному сотрудничеству стран. Среди них доминирование в экономиках добывающей промышленности и пандемия коронавируса. Об этом говорится в работе «Проблемы экономических взаимодействий Казахстана и России в рамках Евразийского Экономического Союза». С полным текстом исследования можно ознакомиться на официальном сайте Центра исследований прикладной экономики.

CARAVAN . KZ . «Бибигуль АСЫЛОВА: “Деньги на образование будут предоставляться родителям, а не дошкольным учреждениям”» — С 1 сентября 2021 года министерство образования и науки намерено внедрить ваучерное финансирование. Пилотный проект затронет пока жителей Нур-Султана. И если он окажется успешным, его введут и в других городах. В постсоветских странах, к примеру, в Кыргызстане, также пытались внедрить образовательные ваучеры. Но эксперимент не удался. Как признавались сами кыргызские чиновники, они столкнулись с противодействием групп интересов. Не случится ли подобное в Казахстане? Что такое ваучерное образование? Не несет ли оно в себе коррупционные риски – об этом в интервью с вице-министром образования и науки Бибигуль АСЫЛОВОЙ.

««У вас есть отец, брат, муж?»: как популярные за рубежом казашки раздражали уятменов» — Эпатажные и привлекательные казашки, прославившиеся за рубежом, нередко становились объектами жесткой критики со стороны казахстанской общественности. В основном девушки «провоцировали» публику на острые и недоброжелательные комментарии своими откровенными и горячими фотографиями в соцсетях. В сегодняшнем материале Caravan.kz мы рассказываем о том, как популярные за границей казашки нарывались на гнев хейтеров.

EXCLUSIVE . KZ . «Как правительство довело бизнес до митинга» — 4 июля в Алматы впервые предприниматели страны выйдут на одобренный митинг. Пойти на этот беспрецедентный шаг их заставило правительство, введя утильсбор на авто и сельхозтехнику. Однако последней каплей стало введение утильсбора на кабель. Бизнес считает этот шаг не только антиконституционным, но и противоречащим ратифицированным международным договорам.

TURANPRESS . KZ . «Хотим, но не можем? Доля местного содержания в продукции крупнейших общепитовских франшиз в Казахстане по-прежнему оставляет желать лучшего» — Не так давно в стране были проведены очередные исследования перспективности бизнес-проектов. Особых открытий там, впрочем, не оказалось. Как и в предыдущие годы одним из наиболее перспективных направлений остаются франчайзинговые сети общественного питания. Итак, согласно бизнес лексикону, «Франчайзинг – это способ развития и организации бизнеса, при котором одна компания передает другой временное право на работу под своим брендом, а также «ноу-хау», все секреты производства и проверенную систему организации бизнеса».

VLAST . KZ . «Паспорт вакцинации. Недорого» — В июне МВД сообщило о 30 уголовных делах, связанных с подделками ПЦР-тестов и паспортов вакцинации. Скромная цифра вряд ли отражает реальную картину — объявления о продаже поддельных документов встречаются в соцсетях, купить можно практически любой документ, показывает расследование Vласти.

TENGRINEWS . KZ . «Как я провел этим летом. Жилье за 2000 тенге» — В столице Казахстана есть несколько густонаселенных районов в частном секторе, где можно найти огромное количество общежитий и времянок. Аренда жилья в них составляет от 30 тысяч тенге в месяц и выше. Часто это очень скромное жилье, где есть самый необходимый минимум. Некоторые из комнат можно снять на сутки, а иногда и меньше. Чтобы понять, каково людям живется в таких местах, наш корреспондент арендовал там апартаменты.

«Заработок — 500 тысяч тенге в месяц. Как живут в поселке в 280 километрах от Алматы» — Летом в этом ауле жить не просто хорошо, но и прибыльно. Когда-то здесь жили одни чабаны, а сейчас бизнесмены. В середине 90-х, когда в стране повально закрывали заводы и фабрики, нужно было срочно перестраивать себя на новое время. И, кажется, у них это получилось. Сегодня корреспонденты Tengrinews.kz побывали в поселке Саты Алматинской области, в том самом, что находится рядом со знаменитыми Кольсайскими озерами и Кайынды.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.