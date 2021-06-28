Олимпийские путевки в дзюдо, последние экзамены перед ОИ для пловцов и сборной по водному поло, старт «Тур де Франс», накануне теннисного Уимблдона и два поражения подряд футбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Дзюдо: 6 лицензий Казахстана против 10 у Узбекистана

Международная федерация этого вида единоборств (IJF) обнародовала итоговый рейтинг, согласно которому состоялось распределение квот для участия в предстоящих Олимпийских играх. Казахстану достались шесть из них – пять мужских и одна женская. Причем в двух весовых категориях нашему тренерскому штабу предстоит сделать выбор: в весе до 66 кг в «лицензионную зону» попали серебряный призер ОИ-2016 Елдос Сметов и медалист недавнего чемпионата мира Гусман Кыргызбаев, а в другом, до 66 кг, – Ерлан Серикжанов и Елдос Жумаканов. В каждой из этих категорий надо будет выбрать кого-то одного. В остальных весах путевки на Игры в Токио завоевали Жансай Смагулов (до 73 кг), Дидар Хамза (до 81 кг) и Ислам Бозбаев (до 90 кг). В женском дзюдо из наших спортсменок на Олимпиаду смогла отобраться только Отгонцецег Галбадрах (до 48 кг).

Наибольшее представительство на ОИ будут иметь следующие страны: Япония и Россия – по 14, Южная Корея – 13, Грузия, Германия, Франция и Бразилия – по 13, Монголия и Израиль – по 12, Узбекистан и Голландия – по 10. В частности, наши соседи-узбеки по сравнению с предыдущим олимпийским циклом получили на три лицензии больше. Они выступят во всех семи мужских и в трех женских весовых категориях. Кроме того, они могут заявить команду на смешанное первенство, тогда как сборная Казахстана, имеющая явно недостаточное количество женских квот, такой возможности лишена.

Плавание: сколько казахстанцев смогут отобраться в Токио?

Три казахстанских пловца приняли участие в международном турнире, который прошел в столице Италии. Это был последний для них шанс выполнить олимпийские квалификационные нормативы или подняться в мировом рейтинге на позиции, позволяющие надеяться на поездку в Токио.

На снимке: Адильбек Мусин. (Фото с сайта НОК РК)

На дистанции 100 метров баттерфляем хороший результат показал Адильбек Мусин, преодолевший ее за 52,40 секунды – на 0,02 быстрее принадлежавшего ему же рекорда Казахстана. Но до норматива «А», выполнение которого позволило бы отобраться на Олимпиаду напрямую (51,96), он недотянул довольно много, и теперь ему придется ждать обнародования окончательного списка лицензиатов. Последний должен появиться на днях. То же самое касается Александра Варакина, борющегося за квоту в плавании на 50 метров вольным стилем.

А вот олимпийский чемпион Дмитрий Баландин уже точно поедет в Токио и выступит там в двух брассовых дисциплинах. В первый день римского турнира он не смог на 100-метровке «выплыть» из одной минуты (1.00,72), проиграв победителю почти две с половиной, а бронзовому призеру – чуть ли не полторы секунды. Вчера вечером казахстанцу предстоял заплыв на 200 метров.

Велоспорт: впереди три недели «Большой петли»

В минувшую субботу взяла старт вторая в нынешнем году супермногодневка – «Тур де Франс». Первые два этапа своим рельефом напоминали арденнские классические гонки. Поэтому вполне закономерно, что в субботу победу одержал лучший в мире специалист-«однодневщик» француз Жюльен Алафилипп из «Deceuninck-QuickStep». Он на восемь секунд опередил ближайшую группу. В последней были главные претенденты на призовые места в обшем зачете – словенцы Тадей Погачар из «UAE Team Emirates» и Примож Роглич из «Jumbo-Visma» (кстати, он пострадал в массовом завале, который случился по вине болельщика, выбежавшего на трассу), британец Герэйнт Томас из «Ineos Grenadiers» и другие. В этой же группе находились гонщики «Астаны» датчанин Якоб Фульсанг, которому доверена роль капитана, и казахстанец Алексей Луценко, призванный в случае чего подстраховать лидера.

Кроме них, в состав нашей велогруппы включены испанцы Йон Исагирре, Омар Фрайе и Алекс Аранбуру, казахстанец Дмитрий Груздев, а также канадец Хуго Хул и южноафриканец Стефан де Бод,

Вчерашний второй этап выиграл другой мастер классических однодневок голландец Мютью Ван дер Пул из «Alpecin-Fenix». Следом финишировали Погачар и Роглич. А вот некоторые другие «генеральщики», в том числе Фульсанг и Томас, проиграли словенцам четверть минуты и больше.

Лидерство в общем зачете захватил Ван дер Пул. 8 секунд проигрывает ему Алафилипп, 13 – Погачар, 14 – Роглич. Но впереди еще три недели и девятнадцать этапов.

Водное поло: неудачный старт сборной Казахстана

В столице Грузии начался суперфинальный турнир Мировой лиги с участием мужских команд. Из восьми сборных, приехавших в Тбилиси, шесть скоро поведут борьбу и за олимпийские медали (всего на летних Играх их будет двенадцать). Только ватерполисты Грузии и Франции не смогли отобраться на ОИ.

Восемь команд-участниц разбиты на два квартета: А – Италия, Греция, Казахстан, Франция; В – США, Черногория, Япония, Грузия. В 1/4 финала выйдут все, но важно занять в своей группе как можно более высокое место, чтобы получить в первом раунде «плэй-офф» соперника послабее.

На снимке: Мурат Шакенов. (Фото с сайта НОК)

В своем стартовом матче казахстанцы ожидаемо проиграли итальянцам – 11:17. Чаще других ворота соперника поражал Срджан Вуксанович, забивший четыре гола. По два раза отличились Мурат Шакенов и Михаил Рудай, по разу – Мирас Аубакиров, Душан Маркович и Рустам Укуманов. Кстати, сербские ватерполисты Вуксанович и Маркович выступают за нашу команды с начала прошлого года.

А вчера наша команда уступила французской, никогда не хватавшей звезд с неба. Ключевой стала третья четверть, в которой казахстанцы пропустили на три мяча меньше, чем забили. В заключительном периоде они сократили разницу в счете до минимума, но на большее их не хватило – 11:12. По три мяча забили Шакенов, Вуксанович и Рудай, по одному – Аубакиров и Евгений Медведев.

Сегодня казахстанская сборная сыграет с греческой.

Теннис: казахстанский «междусобойчик» уже в первом круге

Сегодня начнется третий в нынешнем году турнир «Большого шлема» – Уимблдонский. В одиночных разрядах выступят пять казахстанцев. Причем в мужской сетке волею жребия оба наших теннисиста, Александр Бублик (39-й в рейтинге АТР) и Михаил Кукушкин (106-й), уже в стартовом круге сыграют друг с другом. Тот, кто возьмет верх, встретится затем либо с болгарином Григором Димитровым (21-й, а еще относительно недавно входил даже в топ-3), либо с испанцем Фернандо Вердаско (102-й). Кстати, Кукушкин, наряду с Андреем Голубевым, пополнил список казахстанских теннисистов, получивших право поехать на Олимпиаду, – лицензия им досталась после перераспределения оставшихся квот.

Но, конечно, основные наши надежды связаны с Еленой Рыбакиной (21-я в женском рейтинге WTA), которая недавно успешно выступила на «Ролан Гаррос», впервые пробившись в четвертьфинал турнира «Большого шлема». А «быстрые» корты Уимблдона подходят ей даже больше. Соперница на старте ей досталась сильная – француженка Кристина Младенович (59-я), когда-то входившая в топ-10. Зарине Дияс (101-я) предстоит поединок с Анастасией Севастовой из Латвии (61-я). Наконец, Юлия Путинцева (42-я) встретится с украинкой Лесей Цуренко (164-я), которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Футбол: «Астана» забуксовала

На минувшей неделе во вторник и среду состоялись матчи 17-го тура, а вчера тремя поединками начался 18-й. Ранее ни разу не проигрывавшая «Астана» в них потерпела два поражения. В турнирной таблице ее уже догнал «Тобол», а сегодня к ней почти вплотную может приблизиться «Кайрат», если одержит победу в Костанае.

17-й тур:

«Астана» – «Ордабасы» 0:2. До этого дня столичная команда оставалась единственной в чемпионате, не знавшей поражений. Но два гола, забитые гостями в середине первого тайма с двухминутным интервалом, прервали эту серию. Хозяева поля потом имели много моментов для взятия ворот, однако счет не изменился. В 8-й раз в нынешнем сезоне отличился Жоао Пауло – он сократил свое отставание от лидера в споре лучших снайперов Марина Томасова из «Астаны», в активе которого 11 мячей.

«Кайсар» – «Тобол» 1:3. Осечкой лидера воспользовался костанайский клуб, который, одержав победу в Кызылорде, догнал по очкам команду из Нур-Султана. Впрочем, чемпионские амбиции «Тобола» сегодня должны пройти проверку в очень важном поединке с алматинским «Кайратом».

«Кайрат» – «Каспий» 5:1. Действующий чемпион страны отчаянно пытается догнать ушедших вперед «Астану» и «Тобол». Победа над занимавшим на тот момент 5-е место клубом из Актау далась ему без особых проблем. «Дублем» отметился Вагнер Лав.

«Акжайык» – «Шахтер» 1:1. В турнирной таблице чемпионата больше не осталось нулей. Последний стоял в графе «ничьи» напротив названия уральской команды, которая ранее демонстрировала бескомпромиссность – 8 побед и 8 поражений в 16 матчах.

«Актобе» – «Кызылжар» 1:1. Вернувшийся в родной клуб Юрий Логивненко во втором матче подряд стал его парочкой-выручалочкой. Но если тогда он принес «Актобе» победу, то теперь забитый им мяч позволил команде уйти от поражения незадолго до конца игры.

«Жетысу» – «Атырау» 1:2.

«Тараз» – «Туран» 1:1.

Положение команд после 17 туров: «Астана» и «Тобол» – по 38 очков, «Кайрат» – 33, «Акжайык» – 25, «Ордабасы» – 24 (провел на один матч меньше), «Атырау» – 24, «Каспий» – 23, «Кызылжар» – 22 (один матч в запасе), «Тараз» и «Актобе» – по 20, «Туран» – 17, «Шахтер» – 16, «Кайсар» – 11, «Жетысу» – 10.

А вчера в матче уже 18-го тура «Астана» проиграла в гостях «Кызылжару» со счетом 2:3. Теперь она, если считать потерянные очки, имеет минус 3 относительно «Тобола» и всего плюс 2 относительно «Кайрата». Сегодня в 19.00 состоится матч «Тобол» — «Кайрат».

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