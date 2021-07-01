«Как российские врачи спасли Назарбаева от коронавируса». «На пять мечетей приходится шесть школ. Какое будущее мы строим нашим детям?». «Половина казахстанцев не способна критически оценивать и анализировать прочтенную информацию»

Сетевой Казахстан 1 июля 2021г.

EXK . KZ . «Как российские врачи спасли Назарбаева от коронавируса» — На встрече с Владимиром ПУТИНЫМ Первый Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса — Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии… Всего Казахстана и вакцинацией, и препаратами, и так далее… Ну и никогда не забуду многих вещей. То, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается, — сказал Назарбаев российскому лидеру.

IA — CENTR . RU . «Евразийская модель Нурсултана Назарбаева еще актуальна?» — Накануне встречи президента России и первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в казахстанскую информационную повестку, в очередной раз, запустили размышления о «навязанной» евразийской интеграции и «несладких» условиях для всех стран-членов ЕАЭС, за исключением России… В целом идея евразийской интеграции, что часто опускается в современных оценках, была предложена самим Н.А. Назарбаевым. Какие изменения она претерпевала за эти 30 лет раздельного существования постсоветских государств и какими новыми смыслами наполнялась – в материале Дарьи ЧИЖОВОЙ.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Нужна ли Казахстану государственная молодежная политика?» — В прошлом году официально завершилось действие Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее». Целью данного документа являлось формирование эффективной модели государственной молодежной политики (здесь и далее – ГМП), направленной на успешную социализацию молодых людей, направление их потенциала на дальнейшее развитие страны. В свою очередь, для этого предлагалось принятие комплекса мер в рамках 10 ключевых направлений (задач), включая обеспечение доступного и качественного образования, создание условий для трудоустройства и системы доступного жилья для молодежи, стимулирование гражданской и патриотической самореализации молодежи и т.д.

«Перекидывание «горячей картошки»» — Многие казахстанские семьи вынуждены отказываться от покупки овощей, но госорганы заняты не разрешением кризиса, а спихиванием ответственности. Цена на картофель и морковь выросла до 400-500 тенге за килограмм, а кое-где и до 700. Не секрет, что наряду с макаронами и крупами, картофель остается основным продуктом питания для множества казахстанцев. В это тяжелое время, когда на заработки продолжает влиять пандемия, люди вынуждены отказывать себе в самом необходимом.

QMONITOR . KZ . «На пять мечетей приходится шесть школ. Какое будущее мы строим нашим детям?» — По данным комитета по делам религий МИОР РК, в стране функционируют 3597 культовых сооружений (2690 — мечетей, 302 — православных храмов, 108 — католических церквей и т.д.). В 2018 году по всей стране было введено в эксплуатацию 38 мечетей. Сейчас дополнительно ведется строительство 201 мечети. Итого в скором времени будут функционировать 3798 культовых сооружений. То есть на одну мечеть в стране уже приходится 1,2 школы. Это не может не радовать верующих. Но Казахстан взял на себя обязательства по выполнению Целей устойчивого развития, включая ЦУР № 4: «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Однако говорить о качестве образования при физическом отсутствии нужного количества школ не представляется возможным даже теоретически.

FORBES . KZ . «Половина казахстанцев не способна критически оценивать и анализировать прочтенную информацию» — Чтение остается ключевым навыком и в 21 веке, продолжая определять конкурентоспособность и потенциал личности. Вот только дети (да и взрослые) читают критически мало — согласно опросу социологов в Казахстане более половины респондентов вообще не читает книг. Первое масштабное мировое исследование навыков среди взрослых 16-65 лет PIAAC тоже показало слабый уровень читательской грамотности. Одним из инициаторов исследования PIAAC в Казахстане являлся Ерлан ШУЛАНОВ, ректор Kozybayev University.

AZATTYQ . ORG . «Как высокопоставленные чиновники и их родственники захватили сектор высшего образования Казахстана» — После 28 лет приватизационных реформ значительная часть сектора высшего образования Казахстана оказалась погрязшей в кумовстве, подверженной коррупции, где присутствует конфликт интересов и отсутствует прозрачность. Как показало расследование Азаттыка, большая часть из 130 колледжей и университетов Казахстана принадлежит высокопоставленным чиновникам или их родственникам.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Где же вы теперь, «друзья-однополчане»?» — Однако, будь я единым кандидатом на пост президента от объединенной оппозиции, все было бы иначе! Но я был один. И осознанно принял такое нелегкое решение — смириться с победой Токаева, несмотря на, мягко говоря, некорректные подсчеты голосов. Ни Кажегельдина и Аблязовова, ни Турсумбаева и Сарсенбаева, ни Ергалиевой и Бапи, ни Жукеева и Мамая, Бергея и иже с ними – никого из них не было рядом со мной в тот критический момент. Никто из них не пришел ко мне и не сказал: «Амиржан, мы с тобой»! Все заняли стороннюю позицию, типа «поборись, а мы посмотрим». По большому счету именно они, мои квази-соратники, забрали голоса потенциальных избирателей. Если бы мы все были вместе, ситуация была бы другой! Теперь они мои самые заклятые критики! Скажу откровенно, у всех, кто в тот период не поддержал меня, нет морального права меня критиковать.

365 INFO . KZ . «BI Group оставил дольщиков без квартир: что делать пострадавшим?» — Компания BI Group Алматы в одностороннем порядке расторгла договоры бронирования проекту ЖК Gulder с сотней людей, которые решили вложиться в долевое строительство. Свои действия компания объяснила существенным ростом строительных товаров и услуг. И предложила купить жилье в строящемся ЖК по новым, более высоким ценам. Дольщиков возмущает, что перед тем как поставить перед фактом, их несколько месяцев кормили обещаниями скорого получения гарантии Казахстанской ипотечной компании (КИК). Чтобы заключить полноценные контракты долевого строительства. Эта компания гарантирует, что если деньги закончатся у застройщика, он все равно достроит дом за счет государства.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Газ и сигареты станут дороже: что еще изменится в Казахстане с 1 июля» — Казахстанских курильщиков с 1 июля защитят от соблазна купить сигареты: табачную продукцию больше не будут в открытую выкладывать на витрине магазина… На большинстве вокзалов Казахстана с 1 июля заработает проект Ashyq, который ограничивает вход для зараженных коронавирусом и контактным лицам.

TIME . KZ . «Той-бизнес умер, поэтому я возвращаюсь!» — Как складывается семейная жизнь Шокана МАРАТУЛЫ и как он чувствует себя после скандала по поводу конспирологии теорий заговоров? Мы откровенно поговорили с лидером группы “Ал Давай” после репетиции с оркестром во Дворце Республики в Алматы — Из-за карантина той-бизнес умер, зато хорошо развились такие интернет-платформы, как Apple Music, VK Boom, TikTok и другие. Теперь, если ты делаешь хорошую музыку, ее легко можно доносить до масс не только в Казахстане, но и во всем СНГ, а в перспективе и во всем мире. О том, чтобы не ездить с выступлениями, а показывать свое творчество через интернет, я мечтал всегда.

«Попили чаёк…» — Про забавный срез общества в одном коррупционном эпизоде. Кто бы мог подумать, что чаепитие работников ничем не примечательной карагандинской столовой неожиданно перерастет в коррупционный детектив. В единый сюжет вылилось желание рядовых граждан найти самый легкий путь решения проблемы, безалаберность отдельных полицейских и страсть к наживе некоторых госслужащих. Но в итоге все герои получили ощутимые штрафы.

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