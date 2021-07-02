«Высший совет по реформам не должен превращаться в «клуб мечтателей». «Назарбаев жестко ответил оппозиционерам, зовущим народ на митинги в Казахстане из-за рубежа». «С чем сталкиваются переселенцы с юга на север Казахстана»

Сетевой Казахстан 2 июля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев провел заседание Высшего совета по реформам» — «В принципе, нужно единое понимание целей и задач вашей работы в плане разработки национальных проектов. Действительно, цели должны быть прагматичными, без шапкозакидательства, без излишней теоретизации. Высший совет по реформам не должен превращаться в «клуб мечтателей». Жизнь за окнами наших кабинетов развивается в сложной траектории. Сейчас мы вынуждены принимать решения, связанные с повышением цен на продукты первой необходимости и, в целом, с ростом инфляции. Масса других вопросов, затрагивающих обычную, повседневную жизнь наших граждан. Возьмите, к примеру, засуху, которая отрицательно сказывается на состоянии животноводства. Мы должны ходить по земле, грубо говоря. Здесь нужна согласованная работа, с полным пониманием задач, которые стоят перед нами», – заявил Президент.

LITER . KZ . «Назарбаев жестко ответил оппозиционерам, зовущим народ на митинги в Казахстане из-за рубежа» — В эфире телеканала «Хабар» вышла четвертая серия документального фильма «Штрихи к портрету. Лидер». На вопрос ведущей о том, как он реагирует на выпады политических оппонентов из-за рубежа, Первый Президент Казахстана заявил, что нисколько не переживает, потому что все получат по заслугам — «Трусы… Самое обидное заключается в том, что это люди, которых я поднял с нуля и сделал кого министрами, кого банкирами, кого богатыми. И когда они наворовались, и началась, когда вот-вот схватят, проверка, они «драпанули» отсюда. Все такие. Хоть одного скажите, кто нормально переехал и там живет. Нет, все беглые. За них обидно мне. Предатели, конечно, огорчают. Предатели никогда жизнь свою хорошо не кончают…».

365 INFO . KZ . «Кому будет принадлежать земля в Казахстане?» — Новые поправки в земельный закон не только окончательно запретили иностранцам покупать землю в Казахстане, но и препятствуют в этом же отечественным латифундистам, хоть и на время. Однако, считает Мурат АБЕНОВ, политик и общественный деятель, латифундисты уже начали атаку на новые нормы. Для начала заказывая «критические статьи в СМИ и формируя нужные им мнения среди экспертов». Скорее всего, по окончанию моратория попытки отменить неугодные правила и начать скупку земель продолжатся. Об этом он написал на своем аккаунте в Facebook.

CARAVAN . KZ . «С чем сталкиваются переселенцы с юга на север Казахстана» — Помимо экономических вопросов, переселенцы перечисляли психологические проблемы на новом месте – Трудности возникали и из-за отдаленности населенных пунктов друг от друга. Если в Туркестанской области вы не заметите, как проехали из села в село, и на каждом шагу будут школа, магазин и такси, то в СКО между селами минимум 50 километров. Дороги при этом плохие, транспортное сообщение не развито, на что жалуются и местные жители. Переселенцы не умеют топить печь на твердом топливе, ведь на юге они использовали газ. Были кейсы, когда сотрудники акимата завозили уголь и учили южан растапливать печку, помогали в транспортировке детей до школы, ведении домашнего скотоводства. Проблемой является отсутствие воды в домах – она привозная, – говорит социолог Садвокасова.

FORBES . KZ . «Бекшин о карантине: Мы не стадо животных, которое можно загнать за ограду» — В интервью Арманжану БАЙТАСОВУ главный санитарный врач Алматы пообещал, что больше не будет вводить локдаун при условии, если население проявит сознательность и ускорит вакцинацию — Мы только вышли из волны, которая была обусловлена британским штаммом «альфа», и затем, без передышки, ситуация снова стала стремительно ухудшаться, — вздохнул Бекшин. — Такие ситуации возникают только при появлении новых штаммов или новых мутаций вируса. И лабораторные исследования подтверждают, что новая волна обусловлена мутировавшим штаммом «дельта».

INFORMBURO . KZ . «Миф о том, что архитектор – высокооплачиваемая профессия, не подтверждается полевыми исследованиями» — Архитектор Айдар ЕРГАЛИ признаётся в любви к своей профессии — 1 июля день архитектора… Но, не вдаваясь в подробности, скажу, что вероятность того, что он, потратив на образование и опыт полжизни, будет зарабатывать столько же, сколько зарабатывает успешный таксист, перевешивает вероятность заработка какой-нибудь относительно (не сильно) известной инстаграмм-дивы, раз, эдак, в шестьсот двадцать семь. Про не успешных таксистов даже вспоминать не будем, дабы не омрачать этот светлый праздник.

AZATTYQ . ORG . ««У России аллергия на слово «колониализм»». Восстание 1916 года через призму политики и истории» — 105 лет назад, после указа русского царя о мобилизации на тыловые работы «инородческого» мужского населения Туркестанского края и частично Сибири в возрасте от 19 до 43 лет, последовало восстание в казахских степях и Средней Азии. Оно было жестоко подавлено, а бежавшие от карательных отрядов казахи и кыргызы были вынуждены уйти в Китай.

NOVGAZ.COM . Александр КРАСНЕР, главный редактор – «Ашиксон» — 26 июня исполнилось бы 73 года легендарному создателю спецслужбы антитеррора «Арыстан» Булату АШИКБАЕВУ. Чаще всего с Булатом Ашикбаевым я встречался в неформальной обстановке и мне долго не верилось, что он генерал-майор. Мало того — один из создателей первого в истории Казахстана антитеррористического специального подразделения «А» («Альфа»), которое потом было переименовано в «Арыстан»… Саперы осторожно вынесли посылку во двор и аккуратно вскрыли. Внутри оказались опилки, из-под которых они извлекли бутылку водки «Жириновский» с запиской «Ашиксону от Жирика». Ашиксон – это детское прозвище Булата Ашикбаева, а лидер ЛДПР — его одноклассник по 25-ой алма-атинской школе.

KURSIV . KZ . «Блогерам и вайнерам могут запретить рекламировать финансовые организации» — Генпрокуратура РК предлагает запретить гражданам рекламировать финансовые организации вообще и для этого внести изменения в КоАП РК. Сейчас закон предусматривает ответственность только для тех, кто рекламирует деятельность финансовых пирамид.

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