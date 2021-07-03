«Нурсултан Назарбаев: Мы не дадим расшатать государство». «ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина». «Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия»

TIME.KZ. «Нурсултан Назарбаев: Мы не дадим расшатать государство» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ в интервью в рамках документального фильма “Штрихи к портрету” высказался по многим злободневным вопросам сегодняшнего дня…
Назарбаев рассказал, как Казахстан проводил демаркацию земель с Китаем — Я подписал нашу границу с Китаем, оставалось несколько километров неописанных границ… Спорили, тогда как раз ТОКАЕВ в составе делегации вел переговоры, более менее лучше всех других пришли к консенсусу.
Непросто шли пограничные переговоры и с Россией — И мы с Владимиром ПУТИНЫМ подписали эту границу. Мы подписали в Кремле в присутствии огромного количества журналистов. Это укрепило отношения между Россией и Казахстаном.
Очерчивать границу с Узбекистаном было также непросто — Там вообще границы по дому, когда спальня на узбекской стороне, а кухня — на казахстанской. Я говорю (Исламу КАРИМОВУ, тогдашнему главе Узбекистана. — Л. Т.): давай круг расчертим и тебе такой же круг в другом месте отдадим, не ущемим... Это шло очень сложно.
«Предписано прививаться» — В минувший четверг свершилось то, что вся страна обсуждала все предыдущие семь дней: вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан КИЯСОВ подписал постановление о новых антиковидных мерах. Эти меры вступили в силу с пятницы, 2 июля, но большинство казахстанцев ощутят их реальное воздействие, пожалуй, с 15 июля. На размышления сомневающимся и антиваксерам дано две недели…
INFORM.KZ. «ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина» — Одним из обсуждаемых вопросов в рамках рабочей поездки Елбасы в Российскую Федерацию стала тема поиска и возвращения в Казахстан священного артефакта казахского народа – останков хана Кенесары. В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил Президента России оказать содействие в этом процессе. Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович ПУТИН заверил Первого Президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь.
«Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия» — 1 июля 2021 года Глава государства посетил территорию Международного финансового центра «Астана». Под его председательством прошли заседания Высшего совета по реформам и Совета по управлению Центром. Об итогах дня, достижениях и планах на будущее рассказал Управляющий МФЦА, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, передает МИА «Казинформ».
EXCLUSIVE.KZ. Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист — «МФЦА и Национальные проекты: пир во время чумы продолжается» — 1 июля глава государства провел два заседания — Совета по управлению МФЦА и Высшего совета по реформам (по подготовке нацпроектов вместо госпрограмм). К сожалению, сейчас развитие МФЦА и подготовка новых нацпроектов продолжают идти по пути крайне неэффективного и препрозрачного использования громадных государственных средств. В обоих заседаниях главным выступающим был председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) и по совместительству управляющий МФЦА — Кайрат КЕЛИМБЕТОВ. Возможно, этим объясняется «преемственность» новых нацпроектов (которые придут на замену текущим госпрограммам) недостатков МФЦА – неэффективное и непрозрачное использование денег налогоплательщиков.
SPIK.KZ. «Параллельные миры, или Два взгляда на казахстанскую экономику» — Судя по официальным данным, отечественная экономика семимильными шагами движется в светлое будущее. И даже карантинные ограничения, вызванные пандемией, послужили для нее плацдармом для очередного рывка вперед. Однако у независимых экономистов эти радужные перспективы почему-то вызывают скепсис. Они рисуют совершенно иную картину происходящего и призывают всех перестать заниматься самообманом.
365INFO.KZ. «Если 60% казахстанцев не вакцинируются, локдауна не избежать» — Маржан АБСЕМЕТОВА, врач и кандидат медицинских наук убеждена: вакцинация — единственный путь снизить рост заболеваемости и выработать коллективный иммунитет. На сегодняшний день привито более 3,5 млн казахстанцев. Но этого недостаточно. Для сравнения, в США от коронавируса уже привилось более 70% взрослого населения — Надо осознать, что так или иначе переболеют все. Но я рекомендую прививаться, чтобы обезопасить себя и близких Прививка дает защиту, хоть и не 100%-ную. И даже если вы, получив вакцину, все же заразитесь, болезнь будет протекать не так тяжело. Сама я вакцинировалась и достаточно легко перенесла оба этапа. Многие знакомые, которые сначала не хотели ее делать, по моей рекомендации пошли и тоже привились.
«Экономика Казахстана закрывается: пик пройден, повтора не будет» — Открытость экономики Казахстана снизилась и на пик 2000-х в ближайшее время не выйдет, утверждают специалисты рейтингового агентства АКРА. Причем «затухание» началось не в результате пандемии, как можно было подумать, а гораздо раньше. Экономист Айдархан КУСАИНОВ разъяснил потенциальные риски от такого процесса. А они немалые — Грубо говоря, если страна продает сто тысяч тонн моркови и столько же завозит, это может показаться полной бессмыслицей. Но на самом деле глубокий смысл в том, что внутренний производитель работает на внешних рынках. И это, например, повышает качество продукта. Кроме того, мы меньше зависим от каких-то внутренних факторов вроде неправильной логистики или сговора торговцев на базаре.
QMONITOR.KZ. «Что было бы с Казахстаном, если бы СССР не распался?» — В нынешнем году исполнится 30 лет с момента распада СССР. Историки, политики, политологи до сих пор спорят относительно того, насколько он был закономерным, какие факторы – объективные или субъективные – оказали решающее влияние на то, что Союз перестал существовать. А что было бы, если бы он сохранился? Как в этом случае выглядел бы современный Казахстан? Конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но, тем не менее, мы предложили нашим собеседникам чисто гипотетически представить такую ситуацию.
KURSIV.KZ. «Введение платы за проезд на новых участках автодорог Казахстана откладывается» — Официальная причина отсрочки – некоторые участки не соответствуют требованиям, предъявляемым к платным автодорогам. Такие участки отремонтируют перед тем, как начать сбор денег за проезд по ним. Брать деньги за проезд по 18 участкам автодорог республиканского значения планировали с 30 марта 2021 года. Позднее запуск перенесли на май. Однако в конце весны по стране прошли митинги водителей грузовиков, выступавших против введения новых платных дорог. И уже в начале июня в нацкомпании «КазАвтоЖол» заявили, что собирать деньги за проезд пока будут всего на пяти участках первой категории.
CARAVAN.KZ. «“Сотка земли в аренду”: почему казахстанцы массово стремятся завести дачу» — В июне граждане осознали, что самой лучшей инвестицией в стране являются вовсе не недвижимость и золото, а морковь, свекла и картошка. Рынок земли сразу же отреагировал ростом цен на участки. Но дач в стране почти не осталось. Кто и зачем уничтожал огородничество, как лоббировались интересы агрокорпораций и почему мы остались у разбитого корыта? Мы поговорили с экспертами.
VLAST.KZ. «Алёна Кошкина, зоолог: «Шпионские снимки времён Холодной войны помогли нам посчитать норы сурков»» — Наша степь настолько нетронута цивилизацией, что у нас сохранились миграции диких копытных — сайгаков! Чтобы степная экосистема развивалась гармонично, нужно поддерживать всё многообразие видов, которые её населяют. Понять и обнаружить связи между ними невозможно без фундаментальных исследований… Научный сотрудник АСБК, зоолог Алёна КОШКИНА рассказала о том, как одна экспедиция может изменить жизнь, почему степь невозможна без сурков и выпаса скота, легко ли девушке работать в полевых условиях и каково это — смотреть в глаза волку.
TENGRINEWS.KZ. ««Пациентка стала мамой в 60». Как устроен рынок доноров спермы и яйцеклеток в Казахстане» — В казахстанских криобанках не хватает доноров спермы и яйцеклеток, даже несмотря на то, что эта услуга у нас оплачивается. Тем временем количество бесплодных пар растет. Кто они, эти доноры? Почему растет на них спрос? Какие сегодня запросы у пациентов? Как хранится биоматериал и сколько он стоит? О женском донорстве рассказал врач-репродуктолог Иван МЕЛЬНИКОВ, о мужском донорстве — уролог-андролог Роман БЕЗРУКОВ, также свое мнение высказала агент по подбору доноров яйцеклеток и суррогатных мам Гульнара МЫНБАЕВА.
AZATTYQ.ORG. ««Разведись, а затем снова заключи брак». Проблемы казахов из Китая с оформлением документов» — Переехавшие из Китая в Казахстан этнические казахи сталкиваются со сложностями при оформлении пенсии и получении свидетельств о рождении. Они утверждают, что власти требуют предоставить заверенные китайской стороной документы, но получить таковые невозможно.
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