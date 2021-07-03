«Нурсултан Назарбаев: Мы не дадим расшатать государство». «ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина». «Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия»

Сетевой Казахстан 3 июля 2021г.

TIME . KZ . «Нурсултан Назарбаев: Мы не дадим расшатать государство» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ в интервью в рамках документального фильма “Штрихи к портрету” высказался по многим злободневным вопросам сегодняшнего дня…

Назарбаев рассказал, как Казахстан проводил демаркацию земель с Китаем — Я подписал нашу границу с Китаем, оставалось несколько километров неописанных границ… Спорили, тогда как раз ТОКАЕВ в составе делегации вел переговоры, более менее лучше всех других пришли к консенсусу.

Непросто шли пограничные переговоры и с Россией — И мы с Владимиром ПУТИНЫМ подписали эту границу. Мы подписали в Кремле в присутствии огромного количества журналистов. Это укрепило отношения между Россией и Казахстаном.

Очерчивать границу с Узбекистаном было также непросто — Там вообще границы по дому, когда спальня на узбекской стороне, а кухня — на казахстанской. Я говорю (Исламу КАРИМОВУ, тогдашнему главе Узбекистана. — Л. Т.): давай круг расчертим и тебе такой же круг в другом месте отдадим, не ущемим... Это шло очень сложно.

«Предписано прививаться» — В минувший четверг свершилось то, что вся страна обсуждала все предыдущие семь дней: вице-министр здравоохранения — главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан КИЯСОВ подписал постановление о новых антиковидных мерах. Эти меры вступили в силу с пятницы, 2 июля, но большинство казахстанцев ощутят их реальное воздействие, пожалуй, с 15 июля. На размышления сомневающимся и антиваксерам дано две недели…

INFORM . KZ . «ЕАЭС, коронавирус и останки хана Кенесары. Итоги переговоров Назарбаева и Путина» — Одним из обсуждаемых вопросов в рамках рабочей поездки Елбасы в Российскую Федерацию стала тема поиска и возвращения в Казахстан священного артефакта казахского народа – останков хана Кенесары. В ходе переговоров Нурсултан Абишевич попросил Президента России оказать содействие в этом процессе. Елбасы особо подчеркнул, что для казахского народа очень важно, чтобы останки последнего хана были захоронены на родной земле и его душа нашла успокоение. Владимир Владимирович ПУТИН заверил Первого Президента Казахстана в том, что российская сторона окажет в этом всестороннюю помощь.

«Кайрат Келимбетов: Работать больше и тратить меньше – единственная жизнеспособная антикризисная стратегия» — 1 июля 2021 года Глава государства посетил территорию Международного финансового центра «Астана». Под его председательством прошли заседания Высшего совета по реформам и Совета по управлению Центром. Об итогах дня, достижениях и планах на будущее рассказал Управляющий МФЦА, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Кайрат КЕЛИМБЕТОВ, передает МИА «Казинформ».

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист — «МФЦА и Национальные проекты: пир во время чумы продолжается» — 1 июля глава государства провел два заседания — Совета по управлению МФЦА и Высшего совета по реформам (по подготовке нацпроектов вместо госпрограмм). К сожалению, сейчас развитие МФЦА и подготовка новых нацпроектов продолжают идти по пути крайне неэффективного и препрозрачного использования громадных государственных средств. В обоих заседаниях главным выступающим был председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) и по совместительству управляющий МФЦА — Кайрат КЕЛИМБЕТОВ. Возможно, этим объясняется «преемственность» новых нацпроектов (которые придут на замену текущим госпрограммам) недостатков МФЦА – неэффективное и непрозрачное использование денег налогоплательщиков.

SPIK . KZ . «Параллельные миры, или Два взгляда на казахстанскую экономику» — Судя по официальным данным, отечественная экономика семимильными шагами движется в светлое будущее. И даже карантинные ограничения, вызванные пандемией, послужили для нее плацдармом для очередного рывка вперед. Однако у независимых экономистов эти радужные перспективы почему-то вызывают скепсис. Они рисуют совершенно иную картину происходящего и призывают всех перестать заниматься самообманом.

365 INFO . KZ . «Если 60% казахстанцев не вакцинируются, локдауна не избежать» — Маржан АБСЕМЕТОВА, врач и кандидат медицинских наук убеждена: вакцинация — единственный путь снизить рост заболеваемости и выработать коллективный иммунитет. На сегодняшний день привито более 3,5 млн казахстанцев. Но этого недостаточно. Для сравнения, в США от коронавируса уже привилось более 70% взрослого населения — Надо осознать, что так или иначе переболеют все. Но я рекомендую прививаться, чтобы обезопасить себя и близких Прививка дает защиту, хоть и не 100%-ную. И даже если вы, получив вакцину, все же заразитесь, болезнь будет протекать не так тяжело. Сама я вакцинировалась и достаточно легко перенесла оба этапа. Многие знакомые, которые сначала не хотели ее делать, по моей рекомендации пошли и тоже привились.

«Экономика Казахстана закрывается: пик пройден, повтора не будет» — Открытость экономики Казахстана снизилась и на пик 2000-х в ближайшее время не выйдет, утверждают специалисты рейтингового агентства АКРА. Причем «затухание» началось не в результате пандемии, как можно было подумать, а гораздо раньше. Экономист Айдархан КУСАИНОВ разъяснил потенциальные риски от такого процесса. А они немалые — Грубо говоря, если страна продает сто тысяч тонн моркови и столько же завозит, это может показаться полной бессмыслицей. Но на самом деле глубокий смысл в том, что внутренний производитель работает на внешних рынках. И это, например, повышает качество продукта. Кроме того, мы меньше зависим от каких-то внутренних факторов вроде неправильной логистики или сговора торговцев на базаре.

QMONITOR . KZ . «Что было бы с Казахстаном, если бы СССР не распался?» — В нынешнем году исполнится 30 лет с момента распада СССР. Историки, политики, политологи до сих пор спорят относительно того, насколько он был закономерным, какие факторы – объективные или субъективные – оказали решающее влияние на то, что Союз перестал существовать. А что было бы, если бы он сохранился? Как в этом случае выглядел бы современный Казахстан? Конечно, история не имеет сослагательного наклонения, но, тем не менее, мы предложили нашим собеседникам чисто гипотетически представить такую ситуацию.

KURSIV . KZ . «Введение платы за проезд на новых участках автодорог Казахстана откладывается» — Официальная причина отсрочки – некоторые участки не соответствуют требованиям, предъявляемым к платным автодорогам. Такие участки отремонтируют перед тем, как начать сбор денег за проезд по ним. Брать деньги за проезд по 18 участкам автодорог республиканского значения планировали с 30 марта 2021 года. Позднее запуск перенесли на май. Однако в конце весны по стране прошли митинги водителей грузовиков, выступавших против введения новых платных дорог. И уже в начале июня в нацкомпании «КазАвтоЖол» заявили, что собирать деньги за проезд пока будут всего на пяти участках первой категории.

CARAVAN . KZ . «“Сотка земли в аренду”: почему казахстанцы массово стремятся завести дачу» — В июне граждане осознали, что самой лучшей инвестицией в стране являются вовсе не недвижимость и золото, а морковь, свекла и картошка. Рынок земли сразу же отреагировал ростом цен на участки. Но дач в стране почти не осталось. Кто и зачем уничтожал огородничество, как лоббировались интересы агрокорпораций и почему мы остались у разбитого корыта? Мы поговорили с экспертами.

VLAST . KZ . «Алёна Кошкина, зоолог: «Шпионские снимки времён Холодной войны помогли нам посчитать норы сурков»» — Наша степь настолько нетронута цивилизацией, что у нас сохранились миграции диких копытных — сайгаков! Чтобы степная экосистема развивалась гармонично, нужно поддерживать всё многообразие видов, которые её населяют. Понять и обнаружить связи между ними невозможно без фундаментальных исследований… Научный сотрудник АСБК, зоолог Алёна КОШКИНА рассказала о том, как одна экспедиция может изменить жизнь, почему степь невозможна без сурков и выпаса скота, легко ли девушке работать в полевых условиях и каково это — смотреть в глаза волку.

TENGRINEWS . KZ . ««Пациентка стала мамой в 60». Как устроен рынок доноров спермы и яйцеклеток в Казахстане» — В казахстанских криобанках не хватает доноров спермы и яйцеклеток, даже несмотря на то, что эта услуга у нас оплачивается. Тем временем количество бесплодных пар растет. Кто они, эти доноры? Почему растет на них спрос? Какие сегодня запросы у пациентов? Как хранится биоматериал и сколько он стоит? О женском донорстве рассказал врач-репродуктолог Иван МЕЛЬНИКОВ, о мужском донорстве — уролог-андролог Роман БЕЗРУКОВ, также свое мнение высказала агент по подбору доноров яйцеклеток и суррогатных мам Гульнара МЫНБАЕВА.

AZATTYQ . ORG . ««Разведись, а затем снова заключи брак». Проблемы казахов из Китая с оформлением документов» — Переехавшие из Китая в Казахстан этнические казахи сталкиваются со сложностями при оформлении пенсии и получении свидетельств о рождении. Они утверждают, что власти требуют предоставить заверенные китайской стороной документы, но получить таковые невозможно.

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