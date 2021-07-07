Быть ли союзу между Казахстаном и Узбекистаном?

Аналитики нашли так много выгод для нашего соседа и нас самих, что удивительно, почему Ташкент еще не в ЕАЭС

Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал доклад «Узбекистан и ЕАЭС: перспективы и потенциальные эффекты экономической интеграции». Название документа говорит само за себя. Аналитики уверены, что выгоды получит как Узбекистан, так и действующие страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

***

В 2017 году новое руководство Узбекистана начало структурные изменения и экономические реформы. Прежний вектор развития был несколько странным. Несмотря на то, что рост экономики Узбекистана за 2011-2019 годы составлял в среднем 6,6%, уровень доходов в стране оставался на низком уровне и существенно отставал от доходов стран-членов ЕАЭС.

«Одна из причин отставания в уровне доходов – низкая производительность секторов экономики. Например, в сельском хозяйстве данный показатель в 2 раза ниже, чем в России и Беларуси, в промышленности и строительстве – в 4 раза ниже, чем в Казахстане. Увеличению производительности экономики препятствует недостаток инвестиций, технологий, а также текущее состояние физической инфраструктуры», – уверены в ЕАБР.

Объективная необходимость для Узбекистана – инфраструктурное развитие, улучшение доступа к глобальным и региональным рынкам и создание благоприятного институционального режима. По мнению авторов доклада, интеграция в ЕАЭС может стать драйвером комплексного развития Узбекистана.

***

Итак, какие же экономические эффекты от интеграции может получить Узбекистан?

По расчетам аналитиков ЕАБР, потенциальный объем инфраструктурных инвестиций из ЕАЭС в Узбекистан может составить $1-1,5 млрд. ежегодно. Это обеспечит дополнительные 0,3-0,4% прироста реального ВВП республики в год. Правда, в какой перспективе – всего в течение нескольких лет или навсегда, никто не уточнил. Но при этом эксперты банка называют Узбекистан привлекательным с точки зрения расширения бизнеса и направления прямых иностранных инвестиций из стран ЕАЭС.

Доступ к общему рынку труда ЕАЭС даст дополнительный приток денежных переводов в Узбекистан в размере $1,5-2 млрд. в среднем в год, — а это еще плюс 0,3–0,4 п.п. к реальному ВВП ежегодно. Кроме того, трудовая миграция в государства-члены ЕАЭС позволит смягчить социально-экономическую напряженность в республике, вызванную безработицей и неполной занятостью.

«По глубине интеграции общий рынок труда ЕАЭС сопоставим с рынком труда Европейского союза. Он дает упрощенный миграционный учет и легальное трудоустройство, полный пакет социальных гарантий на всей территории Союза, включая здравоохранение, образование и взаимное признание дипломов, а также пенсионное обеспечение», – для узбекской рабочей силы, которая стремится за пределы родной страны, это очень хорошее решение.

Кроме того, эксперты называют еще одно важное преимущество от углубления интеграции для Узбекистана – возможность увеличить экспорт в страны ЕАЭС дополнительно на $1,2 млрд. Если учесть, что в 2020 году экспорт республики в ЕАЭС составил $3 млрд., то это очень хорошая прибавка.

«Без участия Узбекистана как крупного и стратегически расположенного игрока на пространстве Центральной Азии решение вопросов развития региона затруднено, – отметил главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. – Это в полной мере относится к транспорту, логистике и водно-энергетическому комплексу. От глубины и интенсивности участия Узбекистана в региональных и евразийских интеграционных процессах будет зависеть их сбалансированность и успех. Более активная экономическая интеграция Узбекистана с ЕАЭС может стать значимым драйвером экономического сотрудничества в регионе».

В общем, сейчас вовсю идет «сватовство» нового члена регионального объединения.

***

С Узбекистаном все понятно – его ожидают «золотые горы». А смогут ли получить какие-то выгоды страны ЕАЭС, в том числе и Казахстан?

Аналитики ЕАБР, прежде всего говорят о нереализованном потенциале экспорта стран-членов ЕАЭС в Узбекистан в размере $1,6 млрд. Дескать, емкий потребительский рынок республики к этому располагает.

Еще одно преимущество экономической интеграции – расширение доступа к трудовым ресурсам и сырьевой базе республики.

«Это положительно скажется на экономической кооперации на пространстве ЕАЭС и позволит ей более динамично развиваться. Свободное движение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов обеспечит благоприятные условия для расширения бизнеса в Узбекистане. В целом для интеграционного объединения переток ресурсов повысит эффективность производственной базы и ценовую конкурентоспособность товаров», — уверены в ЕАБР.

Авторы доклада считают, что упрощение доступа трудовых мигрантов из Узбекистана к рынку труда ЕАЭС позволит нивелировать дефицит рабочей силы в ряде отраслей интеграционного объединения. Вместе с тем возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС увеличит конкуренцию среди трудовых мигрантов из Армении, Кыргызстана и Таджикистана, в том числе вследствие численного превосходства мигрантов из Узбекистана.

***

А вообще, первое, где собираются сотрудничать страны – развитие логистики. По мнению экспертов, именно нехватка инвестиций в транспортно-логистическую инфраструктуру Узбекистана имеет прямое влияние на продолжительность перевозок, качество транспортного сообщения и эксплуатационные издержки транспорта и транспортной сети. В результате экономика республики не до конца использует свой потенциал, имеет место неоптимальная региональная торговля. По оценкам, приведенным в докладе, объем необходимого финансирования транспортной инфраструктуры Узбекистана до 2030 года может составить около 2,1% ВВП в год.

Кроме того, вступление Узбекистана в евразийские структуры (ЕАЭС, ЕАБР) будет способствовать скоординированному развитию водно-энергетического комплекса Центральной Азии.

«С учетом взаимодополняющей архитектуры электросетевого хозяйства, структуры генерирующих мощностей и системы управления водными ресурсами развитие водно-энергетического комплекса Центральной Азии имеет перспективы только при комплексном региональном решении вопросов энергетики и водопользования. Узбекистану, как и другим странам Центральной Азии, требуются новые подходы к формированию и регулированию регионального рынка. В их основе должны лежать современные технологические и цифровые решения», — уверены аналитики.

Они приходят к выводу, что важным условием устойчивого долгосрочного экономического развития является построение торгово-экономических связей между странами региона на основе эффективных проектов – реальных производств. Они уверены, что такие проекты могут быть конкурентоспособными на глобальном рынке.

Однако эксперты предупреждают, что развитие интеграционного объединения не должно идти по принципу «расширение ради расширения», а, значит, есть надежда, что если Ташкент и клюнет на «наживку» ЕЭАС, то, значит, будем жить…

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.