«Фактор Назарбаева». «Говорят, что Карасай батыру, потомком которого я являюсь в девятом поколении, покровительствовал красный тигр». «Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно?». «Выборы сельских акимов в Казахстане: мнения «за» и «против»

Сетевой Казахстан 7 июля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Фактор Назарбаева» — Первому президенту Казахстана исполняется 81 год, и это, согласитесь, повод поговорить о периоде его правления и о сегодняшнем статусе… Заслуга НАЗАРБАЕВА в том, что, придя к власти, он перехватил политическую инициативу и у радикалов, и у консерваторов, а также запустил механизм подготовки к переходу к рыночной экономике (к моменту распада единой страны в республике уже функционировал более или менее автономный Госбанк, Антимонопольный комитет, Комитет государственного имущества и приватизации, было принято более десятка законов, регулирующих рыночные отношения). Последний первый секретарь ЦК создал вертикаль президентской власти, которая в несколько этапов восстановила систему централизованного управления республикой, обеспечила политическую стабильность в период становления независимости, блокировала и вытолкнула в маргинальное поле радикалов, а также на корню пресекла угрозу сепаратизма и межнациональных конфликтов.

TIME . KZ . «Есть улицы центральные» — Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ в преддверии Дня столицы дал интервью телеканалу Qazaqstan. Оно положено в основу документального фильма, который показали в понедельник, 5 июля. Первый президент говорил о прошлом и будущем Нур-Султана, а также впервые поведал о сне, который помог ему принять важное решение. Мы приводим самое главное — Говорят, что Карасай батыру, потомком которого я являюсь в девятом поколении, покровительствовал красный тигр. Так вот, однажды в 1994 году мне приснился сон, в котором была моя покойная мать, а по обе стороны от нее стояли два тигра. Один из тигров поднял голову и сказал по-казахски: “Все будет хорошо, не бойся, делай”. Дальше я уже не сомневался, решил рискнуть и построить столицу.

«Инициатива наказуема!» — Жители поселка Володарка Западно-Казахстанской области сами начали ремонтировать дороги. Однако местный акимат запретил им засыпать ямы. Чиновники считают, что ухабы и выбоины на дороге представляют меньшую опасность, чем самодельный ремонт.

TENGRINEWS . KZ . ««Это моя серьезная ошибка» — Назарбаев о Рахате Алиеве» — Первый Президент Казахстана ответил на вопрос о Рахате АЛИЕВЕ в восьмичасовом документальном фильме Оливера СТОУНА под названием «Qazaq. История Золотого человека» – «А почему забыли люди, что я посадил отца моих трех внуков? Думаете, они ко мне со слезами не приходили вместе с матерью? Приходили. Думаете, я не переживал? Конечно, переживал. Но когда видел, что это явно, что это просто сверх, я не остановился. Родственники собирались, уговаривали все: «В твоих же руках, что тебе стоит закрыть». Я предупреждаю всех своих родственников, детей, друзей своих, что здесь неприкасаемых не будет», — говорил Елбасы.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «ПАРАлич аппарата» Или о непреднамеренной коррупции — Наш президент, который пришел к власти на волне заявлений о принципиальной борьбе с коррупцией и другими нехорошими проявлениями бесконтрольного и вконец обнаглевшего чиновничества, высказался почти по Фрейду. Он сказал: «Как я уже говорил, если госслужащий ошибся при принятии решения, при этом не преследуя злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки, он не должен привлекаться к уголовной ответственности. В противном случае мы парализуем госаппарат. В орбиту уголовного преследования должны вовлекаться чиновники, которые намеренно пошли на совершение коррупционных преступлений». В сетях случился настоящий хайп. И президент должен знать о такой нервной реакции. Кстати, в слове «паралич», которое употребил президент присутствует казахская основа «пара», то есть «взятка».

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно?» — В любом случае, если много чего себе позволяющие журналисты и фейсбук-деятели впрямую сомневаются в целесообразности участия Казахстана в ЕАЭС, официальные власти держат свою линию обороны: интеграция носит исключительно экономический характер, догружать ее, например, социальной проблематикой не допустимо, а дополнение политическими институтами исключено полностью. По сути, это общая оборонная линия: не обремененные должностями журналисты и общественные деятели высказываниями о необходимости или хотя бы возможности выхода из ЕАЭС дополняют официальную позицию «ни назад, но и не вперед».

CARAVAN.KZ. «Выборы сельских акимов в Казахстане: мнения «за» и «против»» — Меньше месяца осталось до момента, когда жители некоторых казахстанских сел сами выберут себе местную власть. Когда год назад аналогичный электоральный процесс шел в соседней России, в одном из поселков главой стала уборщица школы – народ поверил ей больше, чем действующему начальнику. И вполне возможно, что в Казахстане тоже можно ждать подобных карьерных зигзагов.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «О «Талибане», Центральной Азии и афганских беженцах в Казахстане» — США уходят из Афганистана так же, как это сделал СССР в 1989 году, так и не добившись поставленных целей, но пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре.

OFSTRATEGY . KZ . «Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2021 года)» — В первом полугодии 2021 года все акимы сохранили свои посты. Но, по итогам опроса, в рейтинге акимов регионов сменился лидер. Аким Западно-Казахстанской области Гани ИСКАЛИЕВ уступил первенство акиму Туркестанской области Умирзаку ШУКЕЕВУ. Надо отметить, что несмотря на волну скандалов, связанных с качеством строительства в областном центре, У.Шукееву удалось вернуться на допандемические позиции… На третью позицию в рейтинге выдвинулся аким Карагандинской области Женис КАСЫМБЕК…

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Исаева: Водный вызов для Казахстана – улица с двусторонним движением» — Вопрос нехватки водных ресурсов с каждым годом стоит перед человечеством все острее. Не обходит стороной он и нашу республику, которая черпает воду за счет трансграничных рек. Между тем, нам так и не хватает компетенций и эффективности на переговорных площадках с соседними странами, контролирующими истоки этих рек. При этом и сам бизнес недостаточно активно подключается к софинансированию проектов по водосбережению. Те же предприниматели, которые внедрили у себя водосберегающие технологии, сейчас преподают мастер-классы своим коллегам, то есть их начинания оказались успешными. Как на водный вызов отвечает сегодня наша республика «Ведомости Казахстана» побеседовали с членом Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК, кандидатом экономических наук Гульжамал ИСАЕВОЙ.

365 INFO . KZ . «Перелом шеи у ребенка: врач продолжает работать» — Инцидент произошел в Экибастузе (Павлодарская область). В феврале 2018-го Гульмира ЖАНАЙДАРОВА, мама 7-месячного Карима ТАНИБЕРГЕНОВА, обратилась к мануальному терапевту КИМУ Аркадию Карловичу. Тот поставил ребенку диагноз «родовая травма шеи» и приступил к «оздоровительным процедурам». По словам матери, терапевт взял мальчика двумя руками за голову и прокрутил так, что послышался хруст. После нескольких процедур малышу стало плохо, его госпитализировали. Длительное время ребенок находился в реанимации. Диагноз — оскольчатый перелом двух позвонков шейного отдела со смещением… Естественно, мать винит в гибели малыша терапевта. Однако следствие до сих пор не разобралось в этом деле. Тем временем врач продолжает работать как ни в чем не бывало.

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