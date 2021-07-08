«Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане?». «Нужно выбивать из самосознания миф, что мы уникальны»

Сетевой Казахстан 8 июля 2021г.

TIME . KZ . «Защита от государства» — В Казахстане с начала июля вступил в силу Административный процедурно-процессуальный кодекс. Чего ждать от совершенно нового документа, который власти гордо окрестили одним из главных инструментов слышащего государства? До сегодняшнего дня взаимоотношения между физическими и юридическими лицами, с одной стороны, и государственными органами — с другой регулировались гражданско-процессуальным законодательством. Теперь же отношения между этими субъектами и вытекающие из них споры будет регулировать новый Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК).

«Ваш поезд ушёл?» — В Восточном Казахстане многие медики, переболевшие коронавирусом, не получили и, видимо, так и не получат единовременную соцвыплату, которую им гарантировало государство. А все потому, что комиссия, созданная по распоряжению акима Даниала АХМЕТОВА, специально или нарочно неверно истолковала правила по единовременной социальной выплате (ЕСВ) и лишила медработников такого права.

KZAIF . KZ . «Как столицу назовете…» — Провинциальные журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ решили присоединиться к празднованию дня столицы Казахстана — Признаться, дремучему провинциалу, коим я стал с некоторых пор, сложно говорить о столице… Особенно когда в нее приезжаешь. Всегда странные ощущения. Много большого, бетонного и стеклянного. Размах и мощь архитектурной (главным образом иноземной) мысли. Иной раз вдруг ловишь себя на мысли, что Дубай с Нью-Йорком как бы послужили этому городу модульными макетами. Это, конечно, вполне объяснимо, ну не Париж же с Лондоном, правда? Ведь обещано было когда-то в середине 90-х годов прошлого века, что построен будет именно город XXI века. И вот он стоит.

IA — CENTR . RU . Максим КРАМАРЕНКО – «Забыть Панфиловцев: кому выгодно массовое переименование объектов в Казахстане?» — В Казахстане все последние 30 лет, с момента ликвидации СССР, ведется интенсивная работа по переименованию населенных пунктов, улиц, микрорайонов и иных географических объектов. Переименования происходят с такой скоростью, что даже в официальном документе — государственной программе по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–2025 годы даются обобщенные данные.

TURANPRESS . KZ . «Ценники в РК: не верь глазам своим» — Чиновники годами замалчивают реальный рост цен, оправдывая свое бездействие и отсутствие корректировки доходов населения. Экономика страны, где ценники меняются практически ежедневно, не может быть здоровой. Поэтому нас перманентно угощают сводками из пресловутого Багдада, в котором все спокойно и дешево, а инфляция мизерная. Тенге стремительно превращается в фантик, нам приходится выбирать – верить ли официальной статистике или собственным глазам.

Данияр АШИМБАЕВ – «Шеренга троечников» — Глядя на когорту сегодняшних акимов, нужно отметить: практически у всех есть необходимый опыт и образование, но в массе своей нет ни желания, ни возможностей работать на 100%. «Аксакалы» уже сдуваются, «молодые ветераны» погрязли в скандалах, а молодежь никак не может понять, чем же должны заниматься акимы (есть исключения, но называть вслух не хочется, чтобы не сглазить). В целом, акимский корпус, наверное, может всколыхнуть только масштабная ротация: пора избавиться от шлака, а остальным может не помешать смена обстановки.

SPIK . KZ . «Нужно выбивать из самосознания миф, что мы уникальны – Кусаинов» — В Нур-Султане состоялось заседание Высшего совета по реформам, на которых были презентованы 10 национальных проектов, направленных на развитие страны до 2025 года. Выступая на заседании, президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что правительство должно решать конкретные и реалистичные задачи, направленные на улучшение уровня жизни граждан. Насколько заявленные проекты соответствуют этому пожеланию главы государства и как они смогут повысить качество жизни казахстанцев? На эти и другие вопросы отвечает независимый экономист Айдархан КУСАИНОВ.

365 INFO . KZ . «Катастрофа надвигается: засуха 2021 может повторить беду 1975 года» — Гибель скота вследствие засухи сильно ударила не только по животноводам Мангистауской и Кызылординской областей. Бьют тревогу и фермеры Жамбылского и Алматинского регионов. «Из-за холодной затяжной весны и засушливого начала лета на пастбищах и сенокосах нет травы», – заявил председатель мясного союза Казахстана, экс-министр сельского хозяйства Асылжан МАМЫТБЕКОВ. Он опасается, что из-за нехватки кормов фермеры начнут массово забивать скот. А сокращение поголовья приведет к росту цен на продукцию животноводства (мясо, молоко, масло).

MATRITCA . KZ . Мухтар ТАЙЖАН – «В стране нужно объявлять чрезвычайное положение» — В ауле наблюдается катастрофическая ситуация. Пастбищ и так не хватало, но сейчас еще ударила повальная засуха. Ситуация в Маңғыстау и Қызылорде может повториться по всей стране — массовый падеж скота… В стране нужно объявлять чрезвычайное положение, создать республиканский Штаб по обеспечению кормами скота. Это настоящая чрезвычайная ситуация, которая в городах еще не ощущается, но мы это ощутим, если не принять срочные меры! Когда надо, государство спасает банкиров, строителей, одаривая их млрд долларов, но сейчас надо спасать миллионы сельских жителей!

CARAVAN . KZ . «Понтомания: фейковых миллионеров в Казахстане больше, чем настоящих» — В стране насчитывается 27 923 настоящих долларовых миллионера, но еще больше фейковых. Понтомания – новое психическое расстройство, которым страдает всё больше казахстанцев. Они берут машины в аренду, ходят в дорогущие магазины, примеряют брендовые вещи и выставляют фото в них в социальных сетях, убеждая всех и самих себя в том, что они сказочно богаты и благополучны. Это новая терапия, уверена психолог Татьяна КАНДРАШОВА. После пандемии, снижения доходов многие так пытаются выбраться из депрессий.

LITER . KZ . «Купить паспорт вакцинации в Казахстане даже легче, чем привиться» — В Казахстане среди граждан стало популярно покупать паспорта вакцинации. Сделать это оказалось едва ли не проще, чем реально получить прививку. Смотрите сами: поддельный паспорт вакцинации можно получить, не выходя из дома, а за прививкой нужно все-таки ездить, причем дважды. В чем дело, почему так получилось, выяснили журналисты Liter.kz.

AZATTYQ . ORG . ««Требования выполнены частично». Рабочие «КЕЗБИ» в Жанаозене прекратили забастовку» — Сотрудники нефтесервисного предприятия «КЕЗБИ» в Жанаозене, которое занимается ремонтом скважин компании «Озенмунайгаз», прекратили длившуюся неделю забастовку и возобновили работу. Они сообщили, что требования о повышении заработной платы и улучшении условий труда «выполнены частично».

««Отверточная сборка». Утильсбор и вливания в «мифический автопром» Казахстана» — Правительство вложило в развитие «отечественного автопрома» сотни миллиардов тенге, придумало утильсбор и ввело заградительные меры для ввоза автомобилей из-за рубежа. Решения правительства в автосообществе называют спорными и задаются вопросом: можно ли считать автомобиль казахстанским, если средний процент локализации на заводах составляет 37 процентов?

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