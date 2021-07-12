«Токаев призвал госаппарат мобилизоваться в этот «критический момент». «Существующая политическая система не соответствует идентичности казахов». «Джут в Казахстане: акимы на местах скрывают реальные цифры».

Сетевой Казахстан 12 июля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Преодолеть кризис и развиваться» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел расширенное заседание Правительства. Развитие страны в условиях пандемии, сдерживание инфляции, проблемы сельского хозяйства, занятость и благосостояние казахстанцев, обеспечение стабильного роста экономики, эффективность бюджета, повышение транзитного потенциала Казахстана, развитие энергетического комплекса – вот основной пул вопросов, поднятых Главой государства на заседании Правительства. Первый вопрос, который поднял Глава государства в своем выступлении, касался мер, необходимых для обеспечения развития в условиях пандемии. Она продолжается уже полтора года, и, как отметил Президент, нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют о том, что коронавирус никуда не денется, а значит, нужно адаптироваться и учиться жить в новых условиях.

EXCLUSIVE . KZ . «Токаев призвал госаппарат мобилизоваться в этот «критический момент»» — На состоявшемся в субботу расширенном заседании за системные провалы в работе правительства ответил только один – министр сельского хозяйства Сапархан ОМАРОВ. Но будет ли этого достаточно?.. Вообще, выступление президента было больше похоже на констатацию фактов, чем понимание того, как бороться с все более очевидным управленческим коллапсом. Возможно, поэтому, все, что ему остается это призвать свой госаппарат «мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент».

«Существующая политическая система не соответствует идентичности казахов» — Насколько нынешняя суть и развитие страны, ее политические институты и ценности коррелируют с идентичностью народа, а также что и почему не находит отклика в его уме и душе?

IA — CENTR . RU . «Что делать с засухой в Казахстане?» — Эксперт по водному вопросу, директор центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Анастасия Борисовна ЛИХАЧЁВА оценила возможные варианты борьбы с климатическими изменениями в Центральной Азии — К сожалению, и в этот раз о засухе как о серьёзной проблеме заговорили, когда появилось несколько резонансных видео с тем, что нечем кормить скот. Сейчас меню действий не такое большое, почему столь важен режим чрезвычайной ситуации и столь же сложно его вводить.

365 INFO . KZ . «Джут в Казахстане: акимы на местах скрывают реальные цифры» — Засуха в Казахстане больно ударила по сельскому хозяйству. Особенно пострадали животноводы в Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской и Акмолинской областях. Из-за нехватки кормов и отсутствия травы начался массовый падеж скота. Также урон понесли и аграрии. Алмасбек САДЫРБАЕВ, председатель Национальной ассоциации животноводов Казахстана «Shopan Ata» считает, что прежде чем разрабатывать меры помощи пострадавшим фермерам, надо признать проблему. Официального подтверждения правительства, что в стране джут, на сегодняшний день нет. Хотя все вокруг уже об этом говорят.

PLATON . ASIA . «Аральское море: смерть или возрождение?» — Аральское море – некогда четвертое по величине озеро в мире – стремительно мелеет. Скоро большая часть Арала окончательно превратится в огромную пустыню – Аралкум. Однако, говорить о полном исчезновении озера нельзя. Часть Арала всё-таки имеет шансы выжить и возродиться. Речь идет о небольшом участке – Малом (Северном) Аральском море, расположенном в Казахстане.

FORBES . KZ . «Нацфонд Казахстана истощается. Рост налогов неизбежен?» — Недавно в Алматы прошел традиционный CFO Summit 2021. В этом году спикеры из государственного, инвестиционного, финансового секторов и бизнес-сообщества обсудили актуальные вопросы, касающиеся влияния пандемии на экономику Казахстана. В том числе – об извлеченных уроках, провалах и ожидающихся угрозах. Экономист Алмас ЧУКИН, выступивший с докладом «Мировая экономика после пандемии», заявил, что с экономической точки зрения у него отношение к COVID-19 скорее положительное, нежели отрицательное: «Складывается такое ощущение, что COVID-19 запустил машину времени, и то, что мы собирались сделать через 10 лет, сделали сегодня».

SPIK . KZ . «Реформы нужно продолжать» — В этом году исполнилось два года с того времени, как президентом Республики Казахстан стал Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Этой дате был посвящен аналитический доклад директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея ЧЕБОТАРЕВА — Надо понимать, что Казахстан пока развивается в условиях незавершенного транзита президентской власти и действия двух центров принятия решений в лице Акорды и Библиотеки. Ожидать в связи с этим каких-либо кардинальных преобразований, ограничивающих позиции и возможности правящей элиты, не приходится. Поэтому основная ставка сделана на формирование современного эффективного государства и улучшение его деятельности, включая установление тесной обратной связи между ним и обществом и своевременное и качественное реагирование на все запросы граждан.

QMONITOR . KZ . ««Свои» и «чужие» во властных коридорах Казахской ССР: кого было больше?» — Публикации о том, как в советские годы казахов дискриминировали на их же земле, сегодня стали обыденностью. В качестве аргумента, помимо всего прочего, приводится и то, что большинство ключевых постов в нашей республике занимали якобы представители других этносов, в основном славянских, которых присылала Москва и которые, дескать, принимали решения сугубо в интересах «метрополии», но никак не казахского народа. Причем подобную оценку все чаще распространяют не только на сталинскую эпоху, но и на более поздний период существования СССР.

LENTA . RU . Никита МЕНДКОВИЧ – ««Мы тут как подопытные» Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?» — Россия, кажется, приблизилась к решению проблемы американских биологических лабораторий, размещенных вдоль ее южных границ. В мае Армения обязалась обеспечить мониторинг работы таких объектов. Аналогичный меморандум о гарантиях биологической безопасности вскоре подпишет и Казахстан. Как уже рассказывала «Лента.ру», в начале нулевых специалисты из Пентагона начали изучать на территории бывших советских республик особо опасные патогены — лихорадки, чуму и некоторые разновидности коронавируса. Известны случаи, когда начало новых исследований странным образом совпадало со вспышками инфекций в тех регионах, где располагались лаборатории. Москва не раз обращала на это внимание своих соседей и требовала гарантий безопасности. Теперь Казахастан готов сотрудничать, но сможет ли он сдержать обещание?

TIME . KZ . «Всё лучшее – семьям» — В Казахстане не вводят материнский капитал, потому что сегодня нет никакой необходимости стимулировать рождаемость — только в прошлом году в республике на свет появились более 400 тысяч малышей. Быстрыми темпами растет и количество многодетных семей. Об этом заявил на брифинге директор департамента развития политики соцпомощи Министерства труда и социальной защиты населения страны Аскар НИЯЗОВ.

«Сетевые угрозы» — В Алмалинском районном суде Алматы рассматривается, как уже сообщалось, уголовное дело в отношении предпринимателя Маргулана БУРАМБАЕВА, бывшего генконсула Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрама КАНАПЬЯНОВА и экономиста Даната НАМАЗБАЕВА. Всем троим подсудимым вменяют пропаганду или призывы к захвату власти, а первым двум — еще и разжигание национальной розни. На прошедшем в минувший четверг очередном судебном заседании прокурор наконец-то изложил суть предъявленных подсудимым обвинений.

SPUTNIKNEWS . KZ . ««Чудо-дерево»: в Казахстане пообещали сажать по миллиону деревьев в день: это реально?» — К 2025 году Казахстан намерен посадить два миллиарда деревьев. Нехитрые математические расчеты показывают, что нужно сажать по миллиону деревьев каждый день на протяжении пяти лет… Кроме того, почти каждое третье посаженное дерево придется на саксаул, который в основном засаживается семенами — «Саксаул – это основная лесообразующая порода. Если взять всю лесную территорию Казахстана, а это около 13 миллионов гектар, то около половины из них (6 миллионов гектар) приходятся на саксауловые леса. Иностранцы, приезжающие в Казахстан, называют его «чудо-деревом». И не зря. Представьте себе, что в пустыне, где не растет даже трава, умудряется вырасти саксаул».

EXK . KZ . «Любовница на отпуск — новая фишка состоятельных казахстанцев» — Повальная мода на токал, похоже, постепенно уходит в прошлое. Молодые содержанки нередко изрядно треплют нервы своим «спонсорам» и доставляют им немало неприятностей. Да и затянувшийся карантин нанес сокрушительный удар по кошелькам отечественных бизнесменов и заставил их значительно подкорректировать бюджет. Сорить деньгами стало сложнее, и ловеласы, охочие до чужого меда, нашли оригинальный выход из сложившейся ситуации. Теперь они ищут любовниц на отпуск.

LITER . KZ . «Штрафы, алименты, кредиты: с какими долгами казахстанцев не выпустят за границу» — Сценарий из страшных снов: собираешься лететь в долгожданный отпуск, но при паспортном контроле внезапно узнаешь, что не можешь выехать из-за какого-то, к примеру, штрафа. Сотрудники органов госдоходов рассказали, в каких случаях казахстанцы не смогут покинуть страну.

AZATTYQ . ORG . ««Фиксировать исторические моменты — бесценно». Фоторепортер Reuters — о работе на острие событий» — В проекте «Диалоги» казахстанский фоторепортер Павел МИХЕЕВ рассказывает о самых опасных моментах в своей работе, вспоминает свои лучшие снимки и рассуждает, есть ли в Казахстане фотожурналистика.

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