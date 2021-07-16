Кому бонусы в твердой валюте?

Почему внешний долг страны растет не по дням, а по часам

Хроника трансформации сознания

20 декабря 2019 года. «Требуется прекратить спекуляции на предмет чрезмерной задолженности нашей страны перед внешними кредиторами. До 1 апреля 2020 года министерства национальной экономики, финансов и Национальный банк должны разработать Единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных», — заявил президент РК Токаев в ходе заседания Национального совета общественного доверия.

10 июля 2021 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать концепцию по управлению госдолгом: «Это вопрос долгосрочной стабильности государственного бюджета и бюджетной стабильности в будущем. В предстоящие 25 лет ожидается почти шестикратный рост расходов на выполнение принятых и планируемых обязательств Казахстана».

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Между эти двумя заявлениями – 2020 год. Когда внешний долг Республики Казахстан увеличился на $4,8 млрд., до $163,4 млрд., и составил 96,2% ВВП. В пору поставить восклицательное многоточие.

Как это происходит сейчас?

«Мы каждый такой факт, проект рассматриваем очень детально на рабочем уровне, на моем уровне, потом на уровне премьер-министра, на специальном координационном совете у премьер-министра, поэтому максимально лучше не брать валютные риски. Мы же понимаем, что это связано с обменным курсом и нагрузкой на бюджет. И только в исключительных случаях, если действительно это оправданно, идем на эти вещи», – не так давно пояснял механизм принятия решений по внешним заимствованиям первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов. При этом он все-таки настаивает на том, что сейчас резко сократилось количество заимствований со стороны госорганов.

В правительстве вообще не особенно переживают по поводу роста валютного долга. Но не все ветви власти разделяют это спокойствие.

Депутаты, например, были в шоке, а спикер мажилиса Нурлан Нигматулин даже угрожал правительству 9 июня 2021 года: «Надо, чтобы министры не бегали, не заимствовали деньги у иностранных банков на свое усмотрение. Я знаю, что сейчас уже создана комиссия, которая анализирует ситуацию. И это хорошо. Я хочу вас проинформировать, у нас находится в работе законопроект, который предусматривает ответственность первых руководителей госорганов за необоснованное привлечение внешних займов и за их несвоевременное освоение. И в ближайшее время мы его примем».

Что имеем сегодня?

«Внешний долг Республики Казахстан по итогам 2020 года составил $163,4 млрд., из которых 9,3%, или $15,2 млрд., – внешний долг государственного сектора, 3%, или $5 млрд. – внешний долг сектора «Банки», 25,7%, или $42 млрд. – задолженность «Других секторов», не связанная с прямыми инвестициями, 61,9%, или $101,2 млрд., составляет межфирменная задолженность данного сектора», — говорится в Отчете Национального банка Республики Казахстан за 2020 год, который опубликован на днях.

Правда, цифры эти немного «косые». Аналитики поясняют, что внешний долг увеличился не только за счет заимствований. Например, на это повлияли операции платежного баланса, рост рыночной стоимости еврооблигаций государственных и квазигосударственных эмитентов. Но в то же время эти факторы были частично нивелированы прочими неоперационными изменениями. Проще говоря, нельзя воспринимать эту статистику буквально.

Однако, благодаря Отчету, мы узнаем, что внешний долг правительства за 2020 год увеличился на $1,5 млрд. за счет привлечения Министерством финансов займов от Азиатского банка развития на снижение негативного влияния на экономику пандемии COVID-19, которые были частично компенсированы погашением действующих внешних займов, а также за счет выпуска рублевых облигаций и роста рыночной стоимости суверенных евробондов.

Внешние обязательства Национального банка увеличились на $0,4 млрд. за счет роста спроса со стороны иностранных инвесторов на краткосрочные ноты (да, с некоторых пор иностранные инвесторы с удовольствием скупают эти инструменты).

В то же время внешний долг банков сократился на $0,2 млн. за счет притока средств нерезидентов на счета в казахстанских банках, который был частично нивелирован плановым погашением еврооблигаций АО «Банк развития Казахстана».

В общем, активнее всего за рубежом занимает деньги правительство, как ни крути.

Внешний и государственный – не одно и то же

Действительно, внешний и государственный долг – не одно и то же. Внешний долг – это общее понятие, это все долги в иностранной валюте, которые только имеют как государственные органы, квазигосударственные субъекты, так и частные компании, в том числе международные. А вот госдолг – тут название говорит само за себя. Это то, что задолжали внешним кредиторам госорганы и национальные компании.

И что же? По словам председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Натальи Годуновой, государственный долг имеет тенденцию ежегодного роста.

«При этом реализуются риски, о которых Счетный комитет говорил последние годы. Сейчас это 20,6 трлн. тенге. Соотношение долга к ВВП достигло 29,4% и превысило установленное ограничение в 27%», – заявила она.

История с госдолгом – это «эффект резинки», его все время увеличивают. Так, до 2014 года безопасный уровень госдолга составлял 22% к ВВП, но был повышен, по каким причинам – никто не знает. Видимо, так нужно было правительству. Но резинка, как известно, всегда имеет ограниченный предел натяжения, после этого она рвется и бьет очень больно…

Впрочем, в настоящее время формируется еще один канал напряжения. В 5 раз вырос долг акиматов, который на начало текущего года составил 1,1 трлн. тенге.

Наталья Годунова считает, что это создает риски в будущем. И, в принципе, ее озабоченность понятна. Эффективность освоения средств, которые заимствуются разными уровнями власти, увы, очень низка, и долги, как правило, покрываются из других источников.

Какие прогнозы?

Прогнозы есть у главы государства. Он заявил о том, к 2025 году прогнозируется увеличение доли внешнего долга в структуре правительственного с 21% до 49%.

«Квазигоссектор также имеет значительную долговую нагрузку. При этом единого документа по подходам к управлению госдолгом у нас по-прежнему нет. Словом, есть над чем задуматься. Правительству предстоит разработать концепцию по управлению государственным и квазигосударственным долгом», – потребовал от подчиненных Токаев.

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В общем, мы ждем бумагу и мысли чиновников, как они будут ограничивать свои аппетиты на роскошную жизнь. Ведь уже дошло до того, что квази начали занимать за рубежом деньги, чтобы начислить себе бонусы.

Дождемся ли, вот в чем вопрос.

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