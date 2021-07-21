Что будет с банками и с нами

Эксперты изучили рынок и не увидели никакой опасности в потребительском кредитовании

Хорошо помню истерику почти двухлетней давности, когда президент Казахстана Токаев разрешил закрыть долги по потребительским кредитам для обычных граждан. Этой теме была посвящена статья «Одноразовый акт щедрости». Самое парадоксальное в этом популистском акте было то, что были погашены кредиты даже тем заемщикам, кто об этом не просил.

И вот, спустя почти два года, мы можем только отметить исключительную «прозорливость власти», поскольку в 2020 году уж точно 99% из облагодетельствованных не смогли бы оплачивать свои безрассудные кредиты.

Тем не менее, в стране все также доминируют потребительские настроения, они ничуть не уменьшились.

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Представить себе жизнь в современном мире без банков невозможно. Пока еще – да, нам так кажется. Хотя нас терзают, как говорил Иван Васильевич, который меняет профессию, смутные сомнения.

Пока еще, конечно, мы пользуемся кредитными и дебетовыми картами конкретных банков; выстаиваем в утомительных очередях, чтобы решить какой-то элементарный вопрос (интернет-банкинг, увы, очень часто бессилен); ругаемся на менеджеров, которых словно, а, может, и вправду, приняли на работу вчера; бьемся, кто более продвинут, чтобы нам не навязывали ненужные операции и не извлекали из незнания людей прибыль (банкиры очень хитроумные и коварные – постоянно подлавливают всех на этом), и так далее. Нужно ли продолжать этот логический ряд?

В общем, банки все чаще представляются нам некими монстрами, от которых одни только беды – не отвечают по телефону, очереди в отделениях, загнали в кабалу, не объяснили условия по депозитам или кредитам, и пр., и пр.

При этом мы, конечно, забываем, что у нас есть все-таки потребность в их услугах — а где еще брать потребительские и прочие кредиты и хранить свои сбережения?

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Как подсчитал интернет-ресурс Ranking.kz, совокупный объём всех розничных займов в Казахстане, включая потребительские и ипотечные кредиты, к началу лета составил 8,2 трлн. тенге – на 3,3% больше, чем месяцем ранее, и на 22,8% больше, чем год назад. Из них потребительские кредиты – 4,8 трлн. тенге, также плюс 3,3% за месяц и плюс 16,3% – за год. В то время как ипотечные займы растут значительно быстрее – сразу плюс 35,5% за год, но ипотечный портфель почти в 2 раза ниже потребительского — всего 2,5 трлн. тенге.

Однако, отмечают эксперты, несмотря на развитие сегмента, заметный рост розничного кредитования со стороны БВУ, появление новых продуктов, расширение сектора товарных кредитов, рост автокредитования и ипотеки, в том числе при участии государства, и т. д., объёмы кредитования населения в масштабах экономики РК значительно отстают от показателей России и других стран.

«Так, по итогам 2020 года отношение всех типов кредитов физических лиц к ВВП в Казахстане составило всего 10,7%, в то время как в соседней России показатель достиг 18,7%. Непосредственно отношение потребительских займов РК к ВВП страны составило лишь 6,2%. Для сравнения: в соседней России отношение займов физлиц без учёта ипотечного сегмента составляет 10% к ВВП», — заявляет Ranking.kz.

В Армении, по данным аналитиков, показатели ещё выше, чем в РФ: кредиты физлиц достигают 26,9% от ВВП. В Беларуси показатель практически такой же, как в РК: 10,6%. Заметно ниже – всего 2,9% – данные по Кыргызстану, где кредитный рынок и финансовая система в принципе развиты значительно слабее, чем в прочих странах ЕАЭС, а также наблюдаются самые низкие среди стран Союза заработные платы и доходы населения.

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Общий уровень кредитования в масштабах экономики в РК невысок не только в сравнении с близкой по развитию финансового рынка Россией, но и в целом на фоне прочих стран мира.

Так, по данным МВФ, в «докоронакризисном» 2019 году вес совокупного объёма кредитов домохозяйств, ссуд, а также долговых ценных бумаг в ВВП Казахстана составлял всего 9,74%. В то же время в России показатель достигал 19,07%, а в развитых странах с масштабными финансовыми системами и рынками кредитования он многократно больше: в США – 75,34%, в Канаде – 101,23%.

Эксперты уверены в том, что рост розничного кредитования со стороны банков и прочих фининститутов, включая государственные, по всем направлениям – естественный спутник развития экономики и финансового сектора любой страны.

«Стоит отметить и тот факт, что в РК розничное кредитование на текущий момент не вызывает опасений по качеству портфеля займов в плане уровня просроченной задолженности. Так, по итогам мая текущего года уровень просрочки в целом по всем типам кредитов физлиц в РК составил всего 4,6%, против 5,8% годом ранее, а непосредственно в сегменте потребительского кредитования – ещё меньше, лишь 4,1%, причём в годовой динамике показатель также улучшился (в 2020-м было 5,4%)», — удовлетворены в Ranking.kz.

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Занимать на новые телефон и телевизор – кощунственно (прежде всего, по отношению к себе и своим детям), если учитывать процентную ставку оказавшейся «удобной» финансовой организации.

Хранить сбережения – это часто означает обесценивать их, учитывая уровень и инфляции, и девальвации по отношению к твердым валютам – пока, увы, мы сберегаем деньги чаще для поездок за границу, на отдых, чем для других нужд

Ни один проект финансовой грамотности так и не стал в Казахстане популярным. Увы, но НАРОД считает их иНОРОДными. Потому – бедность крепчает.

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А, может быть, уже в ближайшее время найдутся футурологи, которые по полочкам разложат нам сценарии будущего? Будущее банковского сектора – оно такое интересное, захватывающее. И – непредсказуемое.

Да, непредсказуемое, не удивляйтесь. Если, например, государство откажется от своего безраздельного доминирования в ипотечной сфере, смогут ли предложить какие-то интересные решения банки? Лет 5-10 назад они здесь были бессильны совершенно — просто-напросто у них не было долгосрочных источников капитала. И смогут ли они завоевать свое место на рынке и, что еще важнее, — в нашем сердце?

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