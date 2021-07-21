Что будет с банками и с нами

Хорошо помню истерику почти двухлетней давности, когда президент Казахстана Токаев разрешил закрыть долги по потребительским кредитам для обычных граждан. Этой теме была посвящена статья «Одноразовый акт щедрости». Самое парадоксальное в этом популистском акте было то, что были погашены кредиты даже тем заемщикам, кто об этом не просил.
И вот, спустя почти два года, мы можем только отметить исключительную «прозорливость власти», поскольку в 2020 году уж точно 99% из облагодетельствованных не смогли бы оплачивать свои безрассудные кредиты.
Тем не менее, в стране все также доминируют потребительские настроения, они ничуть не уменьшились.
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Представить себе жизнь в современном мире без банков невозможно. Пока еще – да, нам так кажется. Хотя нас терзают, как говорил Иван Васильевич, который меняет профессию, смутные сомнения.
Пока еще, конечно, мы пользуемся кредитными и дебетовыми картами конкретных банков; выстаиваем в утомительных очередях, чтобы решить какой-то элементарный вопрос (интернет-банкинг, увы, очень часто бессилен); ругаемся на менеджеров, которых словно, а, может, и вправду, приняли на работу вчера; бьемся, кто более продвинут, чтобы нам не навязывали ненужные операции и не извлекали из незнания людей прибыль (банкиры очень хитроумные и коварные – постоянно подлавливают всех на этом), и так далее. Нужно ли продолжать этот логический ряд?
В общем, банки все чаще представляются нам некими монстрами, от которых одни только беды – не отвечают по телефону, очереди в отделениях, загнали в кабалу, не объяснили условия по депозитам или кредитам, и пр., и пр.
При этом мы, конечно, забываем, что у нас есть все-таки потребность в их услугах — а где еще брать потребительские и прочие кредиты и хранить свои сбережения?
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Как подсчитал интернет-ресурс Ranking.kz, совокупный объём всех розничных займов в Казахстане, включая потребительские и ипотечные кредиты, к началу лета составил 8,2 трлн. тенге – на 3,3% больше, чем месяцем ранее, и на 22,8% больше, чем год назад. Из них потребительские кредиты – 4,8 трлн. тенге, также плюс 3,3% за месяц и плюс 16,3% – за год. В то время как ипотечные займы растут значительно быстрее – сразу плюс 35,5% за год, но ипотечный портфель почти в 2 раза ниже потребительского — всего 2,5 трлн. тенге.
Однако, отмечают эксперты, несмотря на развитие сегмента, заметный рост розничного кредитования со стороны БВУ, появление новых продуктов, расширение сектора товарных кредитов, рост автокредитования и ипотеки, в том числе при участии государства, и т. д., объёмы кредитования населения в масштабах экономики РК значительно отстают от показателей России и других стран.
«Так, по итогам 2020 года отношение всех типов кредитов физических лиц к ВВП в Казахстане составило всего 10,7%, в то время как в соседней России показатель достиг 18,7%. Непосредственно отношение потребительских займов РК к ВВП страны составило лишь 6,2%. Для сравнения: в соседней России отношение займов физлиц без учёта ипотечного сегмента составляет 10% к ВВП», — заявляет Ranking.kz.
В Армении, по данным аналитиков, показатели ещё выше, чем в РФ: кредиты физлиц достигают 26,9% от ВВП. В Беларуси показатель практически такой же, как в РК: 10,6%. Заметно ниже – всего 2,9% – данные по Кыргызстану, где кредитный рынок и финансовая система в принципе развиты значительно слабее, чем в прочих странах ЕАЭС, а также наблюдаются самые низкие среди стран Союза заработные платы и доходы населения.
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Общий уровень кредитования в масштабах экономики в РК невысок не только в сравнении с близкой по развитию финансового рынка Россией, но и в целом на фоне прочих стран мира.
Так, по данным МВФ, в «докоронакризисном» 2019 году вес совокупного объёма кредитов домохозяйств, ссуд, а также долговых ценных бумаг в ВВП Казахстана составлял всего 9,74%. В то же время в России показатель достигал 19,07%, а в развитых странах с масштабными финансовыми системами и рынками кредитования он многократно больше: в США – 75,34%, в Канаде – 101,23%.
Эксперты уверены в том, что рост розничного кредитования со стороны банков и прочих фининститутов, включая государственные, по всем направлениям – естественный спутник развития экономики и финансового сектора любой страны.
«Стоит отметить и тот факт, что в РК розничное кредитование на текущий момент не вызывает опасений по качеству портфеля займов в плане уровня просроченной задолженности. Так, по итогам мая текущего года уровень просрочки в целом по всем типам кредитов физлиц в РК составил всего 4,6%, против 5,8% годом ранее, а непосредственно в сегменте потребительского кредитования – ещё меньше, лишь 4,1%, причём в годовой динамике показатель также улучшился (в 2020-м было 5,4%)», — удовлетворены в Ranking.kz.
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Занимать на новые телефон и телевизор – кощунственно (прежде всего, по отношению к себе и своим детям), если учитывать процентную ставку оказавшейся «удобной» финансовой организации.
Хранить сбережения – это часто означает обесценивать их, учитывая уровень и инфляции, и девальвации по отношению к твердым валютам – пока, увы, мы сберегаем деньги чаще для поездок за границу, на отдых, чем для других нужд
Ни один проект финансовой грамотности так и не стал в Казахстане популярным. Увы, но НАРОД считает их иНОРОДными. Потому – бедность крепчает.
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А, может быть, уже в ближайшее время найдутся футурологи, которые по полочкам разложат нам сценарии будущего? Будущее банковского сектора – оно такое интересное, захватывающее. И – непредсказуемое.
Да, непредсказуемое, не удивляйтесь. Если, например, государство откажется от своего безраздельного доминирования в ипотечной сфере, смогут ли предложить какие-то интересные решения банки? Лет 5-10 назад они здесь были бессильны совершенно — просто-напросто у них не было долгосрочных источников капитала. И смогут ли они завоевать свое место на рынке и, что еще важнее, — в нашем сердце?
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