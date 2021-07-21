«Проклятый Путин, спаси от талибов!»

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Американцы не в ответе за тех, кого приручили

Сколько денег засадили США в обустройство Афганистана! За 20 лет оккупации только на строительство школ, больниц, дорог, плотин и прочих гражданских объектов они израсходовали около 40 млрд долларов. Плюс регулярная раздача продовольствия и медикаментов, всякие образовательные программы, расходы на перевооружение и обучение афганской армии, на зарплаты местным силовикам и чиновникам. В общей сложности американская помощь Афганистану составила почти 150 миллиардов долларов. И нельзя сказать, что это деньги пропали впустую. За годы присутствия США, если верить официальной статистике, продолжительность жизни в стране увеличилась с 56 до 64 лет. Детская смертность сократилась в два с лишним раза. Грамотность выросла с 8 до 43 процентов.

Но теперь вот американцы уходят, убираются к себе за океан – и на их место возвращаются бородатые люди в чалмах и с автоматами. Возвращаются средневековые порядки. Талибы это, в общем, те же басмачи, которые в 1920-30-е годы воевали против России, против «чуждых ценностей» в Средней Азии. Русские тоже строили в аулах школы и больницы, боролись с неграмотностью, детской смертностью и вообще несли в Азию цивилизацию. Несли и принесли. Победили басмачей. А вот в Афганистане победили басмачи. Точнее, пока не победили, но никто не сомневается, что победят. И это ведь удивительно. Почему современные афганцы, вкусившие сладких плодов прогресса, опять готовы покориться своим дикарям? Почему талибы бьют хорошо обученную и вооруженную американцами регулярную афганскую армию?

«Потому что материальную культуру можно привнести извне, а духовную – не всегда, не сразу и только отчасти», – говорят умные люди. Интересно, что американцы никак об этом не могут догадаться. Они ведь, по факту, опять разворошили осиное гнездо в нашей с вами Евразии и уехали домой. Так вышло когда-то с Вьетнамом, так вышло с Ираком и с Ливией, так едва не вышло в Сирии.

Самое противное, что эти развратно-поступательные движения – вошли, вышли, всех бросили – легко объяснить с демократической, прогрессивной точки зрения. Ведь зачем США ввели войска в Афганистан и зачем теперь уходят? Всё просто. В 2001 году, после подрыва «близнецов», американские налогоплательщики вознегодовали: почему Буш не разгромит этих варваров, которые не хотят выдавать нам Усаму бен Ладена? Почему не расколошматит вдребезги врагов цивилизации? Ввели войска. Стали колошматить. Процесс затянулся. И вот спустя годы простые американцы стали задавать новые резонные вопросы: а чего там, в дикой Азии, делают наши парни? За каким лешим на краю света тратятся сотни миллиардов наших долларов?

Правительство США верой и правдой служит своему народу. Отзывчиво реагирует на его чаяния. Поэтому и выводит войска из Афганистана. А российские либералы (они лучше всех на свете умеют выдавать чёрное за белое и наоборот) в это время объясняют, что виноваты сами афганцы. Зачем они слушаются не американцев, не разумных соотечественников из Кабула, а диких полевых командиров? И Россия тоже виновата: даёт миру неправильный пример. У одного из самых видных наших либералов я прочитал замечательный пассаж о том, что «комсостав Талибана» и российские силовики это люди одной породы. Они никому не нужны в мирной цивилизованной жизни. Поэтому стараются изо всех сил не допустить наступления мира и спокойствия. Всё время мутят войнушку, заставляют глупых людей бороться за веру, за крымнаш, придумывают «натовскую угрозу».

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«Как и в Афганистане, в России им пока это удается. Да и враги у них с талибами общие: цивилизация и прогресс», – завершает свои рассуждения этот чудесный полемист. Забывший добавить, что в США силовиков в разы больше, чем в РФ, что американский военный бюджет в 12 раз больше российского, и что на этот раз американцы пришли с автоматами и ракетами в Афганистан, а не россияне.

Но задачи разворошить осиное гнездо и уехать у американцев, наверное, не было. Они хотели как лучше. Добросовестно пытались запустить в чужой далёкой стране механизмы демократического самоуправления, современной рыночной экономики. Привить населению либеральные ценности. И ведь многим местным это нравилось! Городские афганцы полюбили современную музыку и голливудское кино. Афганские женщины переставали носить паранджу. Девочки стали ходить в школу, девушки поступали в университеты и даже в военные училища. Среди афганок теперь есть генерал-десантник Хатуль Мохаммадзай. Все эти люди не хотят обратно в Средневековье. Но другие афганцы хотят. И эти другие афганцы готовы идти до конца, резать чужие головы и лишаться собственной головы во славу Аллаха. При этом первые, те, что за американцев, тоже не очень рады пропаганде однополых браков, почему-то неизбежно сопровождающей прогресс. Не хотят, чтобы их дочки ходили полуголые. Колеблются. Наверное, поэтому и проигрывают вторым, лидеры которых не знают сомнений и с алмазной твёрдостью отстаивают диковатые традиционные ценности.

Кстати, Иран в 1960-е был светским государством. Мини-юбки, рок-н-ролл. В Афганистане в годы правления Мухаммеда Захир-Шаха тоже цвела относительно светская жизнь. Я читал воспоминания московских стариков, которые полвека назад работали в Кабуле советниками и распивали разные напитки с добродушным афганским правителем, величая его Михаилом Захаровичем. Но потом и в Иран, и в Афганистан почему-то вернулось Средневековье.

В этом месте нельзя не вспомнить наши собственные иллюзии времён «перестройки»: вот скинем большевиков и заживём как в Швеции. А затем, в начале 90-х, американцы, принимавшие активное участие в установлении демократии и рыночных отношений на постсоветском пространстве, говорили: «мы стали делать сложную хирургическую операцию, вскрыли больному грудную клетку, и оказалось, у него другая анатомия». Интересно, правда? Познавательно. При этом первые помощники американцев, чубайсы, авены и их друзья, стали главными бенефициарами раздачи государственной собственности в частные руки. В Казахстане процесс выглядел ещё проще: «рыночные механизмы» сработали так, что почти все сладкие куски достались родственникам руководителей государства. Виноваты ли в этом США? А вы сами как думаете?

Но вернёмся к талибам. Грешные правители постсоветской Центральной Азии сегодня боятся их прихода к власти в Кабуле не меньше, чем либералы, сторонники западных ценностей. Поскольку через границы могут хлынуть беженцы, среди которых легко окажется кто угодно, в том числе воевавшие в Сирии «бармалеи» и другие агрессивные борцы за веру. Они способны взбунтовать «чернь», вызвать погромы и хаос. Справятся ли с проблемой местные силовики? Это большой вопрос. Казахстанцы хорошо помнят, как несколько бородатых отморозков ставили на уши половину города, и как беспомощно вела себя полиция. Не случайно ваши прогрессивные люди, вразнос ругающие Путина и его великодержавный милитаризм, заблажили о том, что Россия должна активнее участвовать в решении возникающих проблем. В том числе при помощи военной силы. Суть этой диалектической позиции можно свести к словам «проклятый Путин, спаси от талибов!».

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Жизнь в который раз показывает: именно Россия, даже если смотреть на вещи без лишнего евразийского пафоса, наиболее правильный и удобный для вас Большой Сосед. Не заставляет носить бороды и соблюдать шариат. Обладает достаточными возможностями, чтобы защитить от тех, кто заставляет. Не обещает невозможного, как американцы. Да, в теории западные ценности, наверное, привлекательнее российских. Даже если брать их в пакете с БЛМ и ЛГБТ. Допустим. Однако на практике многое получается иначе. Как во Вьетнаме, Ираке, Ливии и Афганистане.

Но, правда, эксперты сейчас в один голос говорят, что у талибов нет намерения поджигать постсоветскую Центральную Азию. Основной поток беженцев направлен в Иран и Пакистан. А переговоры российского руководства с талибами (тут, кстати, либералы опять принялись хихикать: «Как же так? Ведь Талибан запрещён в РФ!» С фирменным простодушием забывая, кто заварил всю эту кашу и кому приходится её расхлёбывать) – эти переговоры дали надежду, что удастся обойтись без серьёзных потрясений в нашей части ЦА. И извлечь уже из соседской военно-политической драмы хоть какой-нибудь исторический урок.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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