«Голосование «против всех» является формой легального протеста». «Спасти страну от волнений может только контроль государства за ценами на еду». «Когда безответственно бьют чиновников государства – это значит, что государство кончилось»

Сетевой Казахстан 22 июля 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Активисты: выборы акимов преждевременны и могут дискредитировать саму идею» — Общественная рабочая группа «Развитие местного самоуправления» подписала Обращение к кандидатам в акимы, Президенту и народу Казахстана. Обращение принято в связи с предстоящими выборами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, а также представленной к обсуждению Министерством национальной экономики Республики Казахстан Концепцией развития местного самоуправления в Республике Казахстан до 2030 года — Предложенная Концепция «Развития местного самоуправления до 2030 года» совершено не дает ответов на то, каким образом должно быть устроено это самоуправление. Вместо четких принципов и ясных мер по их реализации декларируются общие взгляды, механизм воплощения которых будет разработан когда-то в будущем.

INFORMBURO . KZ . Эдуард ПОЛЕТАЕВ, политолог – «Голосование «против всех» является формой легального протеста» — В Казахстане полным ходом идёт агитационная кампания, начавшаяся 15 июля. Она связана с предстоящими прямыми выборами акимов городов районного значения, сёл, посёлков и сельских округов, которые стартуют уже 25 июля. Встречи проходят во всех регионах в традиционном и онлайн-форматах. Как известно, по поручению главы государства Касым-Жомарта ТОКАЕВА в Конституционном законе «О выборах в РК» появилось положение по внесению в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы «против всех». Данная норма будет реализована уже в предстоящую кампанию выборов сельских акимов.

365 INFO . KZ . «Казахстан может инициировать договор о Большой Евразии» — Сам проект «Большой Евразии» эксперты обсуждают несколько лет. Еще в 2015 году Нурсултан НАЗАРБАЕВ говорил, что пора объединиться вокруг этой идеи. Но дальше она пока не двигается. Между тем инициатором договора может стать Казахстан. Эдуард ПОЛЕТАЕВ, руководитель ОФ «Мир Евразии», отметил, что в начале XXI века глобализация в мире ускорилась, и начали появляться крупные мегарегиональные инициативы. В пример он привел американскую концепцию «Нового шелкового пути» и китайскую инициативу «Экономический пояс Шелкового пути». Она в свою очередь является частью более общей концепции «Один пояс — Один путь».

«Голод прямо заденет власти» — В июне 2021 казахстанцы также заметили резкое подорожание овощей, мяса, яиц и растительного масла. К осени из-за засухи в ряде регионов экономисты прогнозируют новый рост цен. При этом доходы домохозяйств остаются прежними. Координатор проектов Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Ольга СИМАКОВА считает, что спасти страну от волнений может только контроль государства за ценами на еду. Способность населения Казахстана адаптироваться под плавное подорожание жизни уникальна.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист – «Когда безответственно бьют чиновников государства – это значит, что государство кончилось» — К нашему государству и нашим чиновникам можно относиться по-разному. Можно любить и преданно в любви клясться, так многие делают. Можно не любить и всенародно ругать – так тоже делают многие. Это все как раз нормально. Можно государство даже не уважать, тем более что оно и его представители очень многое для этого сделали. Но распускать руки в отношении представителей государства нельзя. Не потому, что они хорошие или плохие – а потому, что они представители государства. Точка. Тем, кто этого не понимает, нет места в цивилизованном обществе.

TIME . KZ . «Алексей ЦОЙ, министр здравоохранения: Будь моя воля, мы бы вакцинировали всех» — Вакцинация детей, формат обучения в школах, ограничения для непривитых и личная ответственность — об этом наш корреспондент расспросила главного врача всей страны — Мы видим, что сейчас больше 98 процентов болеющих ковидом невакцинированные. Так стоит ли ждать? В этом нет смысла. Вы упускаете возможность защитить себя. Для нас очень важно, чтобы люди поняли, что вакцина — это реальная защита. Да, мы хотим запустить на рынок еще больше вакцин, но важны не бренды, а эффективность.

«Бизнес на грантах для бизнеса» — Как только государство презентует очередную программу для малообеспеченных граждан, предполагающую раздачу пособий, грантов и субсидий, как тут же появляются те, кто готов мутить на этом бизнес. Несколько лет подряд объектом интереса была адресная социальная помощь, которую умудрялись получать те, кто в ней точно не нуждался. Сейчас интересы переместились в сторону грантов на открытие своего дела — тут денег больше. В Туркестанской области вот уже три года действуют посредники, заманивающие тех, кому очень хочется получить от государства полмиллиона тенге, но ничего при этом не делать.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Бумага все стерпит?» — Почему перестала издаваться бумажная версия газеты со 100-летней историей. Газета «Экспресс К» (бывшая «Ленинская смена», главная молодежная газета страны) стала Интернет — порталом. Почему руководство Казахстана так легко бросило на произвол судьбы газету с вековой историей и ее читателей? Почему отказалось от нее? Много ли в Казахстане столетних изданий? Ситуация с этой газетой заставляет поговорить об общей ситуации бумажных СМИ, и их распространения.

KZAIF . KZ . «Портрет эпохи в элитном интерьере» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о престижных комплексах государственной неполноценности — О реформах, как и о любви, надо не просто говорить – ими, понимаешь, надо заниматься. Скажем, внести в закон об особом статусе Алматы положение, позволяющее отменять любые разрешения на строительство, если они нарушают хотя бы одну статью закона. Причем отбирать у такого застройщика землю без выкупа или компенсации. Но ведь ни один совет по реформам на такое пойти не сможет: интересы бизнеса, инвестклимат и все прочее…

FORBES . KZ . «Как Абилов купил ручку Назарбаева» — Один из первых успешных предпринимателей страны Булат АБИЛОВ продолжает рассказывать Арманжану БАЙТАСОВУ о том, каким был бизнес в первые годы независимости РК. В новом выпуске герой программы рассказал о том, как он, уже успешный и сложившийся предприниматель, вел бизнес в первые годы независимости Казахстана. В частности, гость рассказал о том, почему он решил выкупить на аукционе ручку Нурсултана НАЗАРБАЕВА, которой был подписан документ о вступлении Казахстана в ООН.

CARAVAN . KZ . «Пограничные хитрости: казахстанцы массово рвутся лечиться в России» — Закрытие границы с соседней Россией с началом пандемии для многих казахстанцев, которые уже давно имеют российские паспорта, стало большой проблемой. Но нет безвыходных ситуаций: предприимчивые дельцы сразу же наладили схему “поставки клиентов в российские клиники”… А для граждан Казахстана, особенно казахов, не имеющих за кордоном кровных родственников, единственная официально разрешенная причина для поездки – лечение в российских клиниках. Поэтому число “больных”, нуждающихся в лечении в России, за последний год резко выросло. Понятно, что официальной статистики на этот счет нет и быть не может.

AZATTYQ . ORG . ««Из мира фантастики». Как в госорганах Казахстана реагируют на расследование о возможных взломах» — В правительстве Казахстана назвали «абсурдом» информацию об использовании шпионской программы для потенциального взлома смартфонов высокопоставленных лиц, журналистов и активистов. О масштабных кибератаках посредством программного обеспечения Pegasus сообщил 18 июля Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), по данным которого потенциальной мишенью взлома стал в том числе президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ.

«Сначала зарегистрировали, потом отстранили. История одного самовыдвиженца» — Уроженец села Оразак Целиноградского района Акмолинской области Абылайхан БИЖАНОВ выдвинул свою кандидатуру на выборы сельского акима. Избирательная комиссия приняла документы и зарегистрировала его как кандидата. За несколько дней до выборов Бижанов узнал, что он уже не значится в списке потенциальных сельских акимов — из-за «ошибки в налоговой декларации».

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