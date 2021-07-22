Какие налоговые изменения ожидают казахстанцев и бизнес

Часть налогового поля уже перепахали, а часть будет изменена с 1 января 2022 года

Наконец, будет наведен порядок с арестом счетов за налоговую задолженность, налогоплательщиков начнут информировать о налоговых обязательствах, а инвесторы получат налоговые послабления. Эти и другие изменения внесены в Налоговый кодекс и утверждены главой государства.

Какие изменения вступили в законную силу с 1 июля с.г.?

Оповещение налогоплательщиков о наличии налоговых обязательств (Статья 13, п.2 Налогового кодекса). Теперь, для получения оповещения об исполнении налоговых обязательств, налогоплательщик вправе предоставить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресе электронной почты. В общем, если хотите получать все актуальные уведомления от налоговой, позаботьтесь о том, чтобы с вами у инспекторов была обратная связь.

Установление предельного порога налоговой задолженности для ареста счетов в размере более 6 МРП (Статья 118 Налогового кодекса). С 1 июля 2021 года установлен предельный порог налоговой задолженности (6 МРП, или 17 502 тенге,) ниже которого меры по аресту счетов не применяются. Наконец-то! Аресты счетов при мизерных долгах (несколько тиын), наконец, уйдут в прошлое. А с 1 января 2022 года банки второго уровня наделяются правом проводить расходные операции по счету до отзыва распоряжения налогового органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика при погашении указанной в нем задолженности.

Предоставление права отнесения на вычеты для целей ИПН затрат, понесенных на предотвращение и недопущение распространения инфекционных заболеваний (Статья 319 Налогового кодекса). Как предполагается, эта мера позволит освободить от налогообложения доходы работника по расходам работодателя на организацию и проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, включая расходы на обследование и лечение в связи с пандемией.

Применение дополнительного зачета по НДС (70%) (Статья 411, п.1, пп.4 Налогового кодекса). Право применения дополнительного зачета при реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству продукции в обрабатывающей промышленности (производство которой отсутствует на территории РК либо не покрывает потребности страны, за исключением производства алкогольных напитков, производства табачных изделий и металлургической промышленности), предусмотрено для новых производственных компаний.

Продление срока по представлению сертификата резидентства. Представление, включая легализацию документа, подтверждающего резидентство нерезидента за 2019 год и 2020 год, продлевается до 31 декабря 2021 года. Данная мера, как поясняют в налоговых органах, необходима в целях исключения двойного налогообложения в период ограничительных мер, так как представление документов затруднено по причине введения карантинных мер в зарубежных странах.

Какие изменения в Налоговый кодекс вступят с 1 января 2022 года?

Внедрение специального налогового режима с использованием мобильного приложения («е-SalyqBusiness»). Это новый специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей. С Нового года мобильное приложение должно обеспечить упрощение исполнения налоговых обязательств предпринимателей. В частности, предусматривается, что посредством использования мобильного приложения будут обеспечены простая онлайн регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, расчет налогов и социальных платежей, отмена представления ФНО для лиц, применяющих указанный специальный налоговый режим.

Указание в чеке ККМ ИИН/БИН получателя (Статья 166, п,7 Налогового кодекса). Индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиком НДС, вместо выписки электронной счет-фактуры получат право предоставить покупателю чек онлайн ККМ. В целях исключения дополнительных обременений для субъектов малого бизнеса предусмотрена такая возможность, если идет речь о гражданско-правовых сделках на сумму более 1 000 МРП (2,9 млн. тенге). Также в рамках Пилотного проекта отменена обязательная выписка ЭСФ по сделкам свыше 1000 МРП.

Более того, с 2022 года исключены требования по выписке ЭСФ субъектами малого предпринимательства и реализующими товары в розницу конечному потребителю (розничные реализаторы) при условии предоставления покупателю чека онлайн ККМ.

Освобождение от КПН дохода, направленного на реинвестирование в новые основные фонды (Статья 266, п.2, пп.18, статья 288, п.1, пп.7). В целях улучшения инвестиционного климата и развития обрабатывающей промышленности субъекты малого предпринимательства обрабатывающей промышленности не облагают КПН прибыль, которая будет реинвестирована в развитие производства – например, приобретение или строительство зданий и сооружений производственного назначения.

Уменьшение налогооблагаемого дохода по КПН (Статья 288, п.1, пп.3-1 Налогового кодекса). Предусмотрено уменьшение субъектами социального предпринимательства налогооблагаемого дохода по КПН в размере произведенных расходов на оплату обучения по профессии, профессионального повышения квалификации или переподготовку по профессии работников, являющихся инвалидами, родителями или опекунами, воспитывающими детей-инвалидов, пенсионерами, выпускниками детских домов в возрасте до двадцати девяти лет, лицами, освобожденными из мест лишения свободы в течение двенадцати месяцев после освобождения, кандасами, но не более 120-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года на одного работника за налоговый период.

Применение минимального уровня цен (МУЦ) (Статья 444, п.2 Налогового кодекса).

Новый инструмент торговой политики МУЦ введен для установления стоимости при исчислении НДС по импортированным товарам по перечню, устанавливаемому Министерством торговли и интеграции РК. Введение минимального уровня цен на определенные товары из стран ЕАЭС будет способствовать предотвращению фактов занижения стоимости на ввозимые товары и позволит взимать НДС с актуальной налогооблагаемой базы. Такая мера, считают в профильном ведомстве, направлена на поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей. Также это возможность применения зеркальных мер в отношении стран, дискриминирующих казахстанский экспорт.

Применение пониженной ставки 0,5% по налогу на имущество (Статья 521, п. 2 пп.3 и п.7 Налогового кодекса). Предусмотрено включение в число плательщиков налога на имущество, применяющих ставку 0,5% к налоговой базе субъектов социального предпринимательства и о праве выбора в применении одной из наименьших налоговых ставок, в случае если субъект социального предпринимательства соответствует нескольким положениям пунктов 2, 3, 4 и 5 статьи 521 Налогового кодекса.

Ну и вишенка на торте – продление действия розничного налога

Специальный налоговый режим для сферы общественного питания действует с 1 января 2021 года, ставка составляет 3%. Согласно новым изменениям, действие розничного налога будет продлено с 1 января 2023 года до 1 января 2025 года, ввиду того, что сфера общественного питания имеет высокий потенциал в борьбе с теневой экономикой. Однако ставка налога в этот период поднимется с 3% до 6%.

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