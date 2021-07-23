«Если вас не прослушивают и вашу почту не взламывают, то вы — никто и звать вас — никак». «Тревожный сентябрь: пустят ли чиновники детей в школу?». «Частные школы Казахстана: по стоимости самых дорогих колледжей и университетов мира»

Сетевой Казахстан 23 июля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Шпионы там, шпионы тут» — В мире разразился очередной скандал: в СМИ утекла информация, что некая израильская компания осуществляла взлом смартфонов и слежку за различными политическими и медийными фигурами по заказу тех или иных правительств. Было озвучено, что в Казахстане «под колпаком» оказалось свыше 2 тыс. человек, включая нынешнего президента Токаева, бывшего и действующего премьеров Сагинтаева и Мамина… Вместе с тем, большинство крупных чиновников и бизнесменов исходит из того, что прослушивают только тех, кто представляет собой важный политический интерес. Соответственно, если вас не прослушивают и вашу почту не взламывают, то вы — никто и звать вас — никак.

VLAST . KZ . «Интригующая информация без каких-либо доказательств — Абаев о Pegasus» — Первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Даурен АБАЕВ высказался о расследовании 16-ти мировых медиа о шпионском программном обеспечении Pegasus, назвав его «интригующей информацией без каких-либо доказательств» — «Сложно комментировать то, о чем точно ничего неизвестно. Нам дали довольно интригующую информацию без каких-либо доказательств и предлагают нам поверить в это. По-хорошему в этот список можно включить кого угодно, и таким образом посеять зерна сомнений в стране, среди элиты, среди журналистов и так далее. Мне кажется, тут нужно придерживаться принципа разумного скептицизма», — сказал Абаев в программе «Открытый диалог 2.0» на госканале «Хабар».

365 INFO . KZ . «Тревожный сентябрь: пустят ли чиновники детей в школу?» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ принимаемые чиновниками решения последних полутора лет называет деструктивным последствием ковидной истерии — Зарплату педагоги как получали, так и получают. Да и вообще, при всей другой аргументации школы для того и существуют, чтобы дети в них получали знания. Большинство школьников, оставшись без присмотра, самостоятельно не занимаются. Было бы логичным и правильным готовиться к обучению с 1 сентября за партами, а не за гаджетами. Конечно, с учетом соблюдения санитарных требований, не переходящих грань разумного. Однако мы видим, что карантинные власти решили из этой ситуации выжать максимальные плюсы для обязательной вакцинации. И требования таковы, что учителя вынуждены либо вакцинироваться, либо уволиться.

REZONANS . KZ . «Пора бы вновь стимулировать бизнес» — С учетом начала очередной волны быстрого роста заболеваемости коронавирусом и ужесточения карантинных мер во многих регионах Казахстана правительству стоило бы в качестве упреждающей меры ввести в действие новый пакет стимулирования экономики. Как уже отмечалось, бизнес негативно оценивает налоговую нагрузку на него, так что первоочередные меры могут быть предприняты по смягчению налогообложения. Промышленники также негативно оценивают состояние защиты бизнеса и доступ к кредитованию.

EXCLUSIVE . KZ . «Частные школы Казахстана: по стоимости самых дорогих колледжей и университетов мира» — Сегодня очень многие родители встали перед трудным выбором: в какую школу выбрать для обучения? Понятно, что большинство может позволить себе только ближайшую государственную школу. Но есть и те, кто может себе позволить учиться платно. И дело здесь не только в престиже, но и в том, чтобы выполнить свое главное обязательство – дать ребенку более качественное образование, которое, по замыслу, более возможно в частных школах. В ответ на этот запрос растет их количество – только в Алматы их более 60 и конкуренция между ними позволяет сделать оптимальный выбор между ценой и качеством.

CARAVAN . KZ . «Казахстан беден полезными ископаемыми и «проедает» достижения и находки времен СССР» — Большинство месторождений в стране слишком мелки, чтобы осваивать их при действующем законодательстве, считает ветеран казахстанской геологии Игорь ЕВДОКИМОВ — Состояние удручающее, так как наше государство практически не проводит самостоятельного изучения недр, а лишь “проедает” достижения и находки времен СССР и дореволюционного периода. Лишь крупнейшие компании самостоятельно ведут доразведку месторождений и разведку глубоких горизонтов на отдаленную перспективу. При хорошей изученности недр Казахстана существующие геологические службы не могут обеспечить поиски новых месторождений. В ближайшем будущем это скажется на экономике страны.

AZATTYQ . ORG . «Самовыдвиженец против члена «Нур Отана» и переживания по поводу «стабильности». Предвыборная картина в глубинке» — На 25 июля в Казахстане намечены прямые выборы акимов городов районного значения, поселков, сёл и сельских округов. Репортер Азаттыка побывала в Коктерекском сельском округе Туркестанской области, где борьба за кресло акима развернулась в основном между кандидатом от партии власти и претендентом из числа местных жителей, которого поддержали старожилы и молодежь. Некоторые сельчане переживают, что грядущие выборы могут внести раскол и даже обернуться протестами. Между тем критики казахстанских властей еще до старта кампании отмечали, что выборность сельских акимов не способна изменить властную вертикаль и не может считаться «демократизацией».

FORBES . KZ . «С чем ADAL идет в аул?» — Секретарь политической партии ADAL Эльдар ЖУМАГАЗИЕВ считает, что основной упор сейчас нужно делать на развитие села, которое сегодня переживает не самые лучшие времена, а сельские акимы не имеют достаточных полномочий и знаний, чтобы выправить сложившуюся ситуацию. По его словам, партия ADAL разработала программу «Село — источник дохода» для развития сельских территорий, где акцент, судя по названию, будет ставиться на повышение благосостояния сельчан — Цифры говорят сами за себя. По состоянию на начало 2021 года, численность сельского населения составила 7,72 млн человек, или 40,9% всего населения страны, снизившись с 47% в 2017 году. Тренд очевиден: происходит устойчивый отток населения в городские агломерации, областные центры и малые города.

MK — KZ . KZ . «Материнскому капиталу в Казахстане не бывать» — В РК не собираются законодательно закреплять понятие «мать-одиночка». Директор департамента социальной помощи Минтруда Аскар НИЯЗОВ объясняет это заботой о традиционных семейных ценностях и нежеланием «стимулировать разводы». А невозможность введения в стране материнского капитала оправдывают тем, что в стране пока все в порядке с рождаемостью. И все-таки, на какие выплаты могут рассчитывать казахстанские родители, воспитывающие детей в одиночку?

QMONITOR . KZ . «Сколько медалей привезут казахстанцы с Олимпиады?» — В Токио состоится церемония открытия летней Олимпиады. И уже сегодня болельщики в нашей стране прикидывают, сколько медалей и в каких видах спорта завоюют казахстанские атлеты. Если оценивать их шансы объективно, то, скорее всего, они будут подниматься на пьедестал почета реже, чем на предыдущих летних Играх в Рио-де-Жанейро, а в общем медальном зачете Казахстан может с 22-го места опуститься на десять-пятнадцать позиций ниже.

LITER . KZ . «Где преступники достают оружие, или почему стреляют в казахстанцев» — В печально известные 90-е годы достать оружие было не так уж и сложно, а подпольные рынки с нелегальными товарами действовали в любом городе страны. Сегодня, конечно, стрельбы на улицах хоть и стало меньше, но в новостях и соцсетях то и дело появляются очередные инциденты с применением нелегального оружия. Давайте разберемся: почему стреляют? Из чего стреляют? И можно ли навсегда покончить со стрельбой в Казахстане?

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.