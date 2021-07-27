«Экспериментальные выборы в Казахстане проводят еще с 1998 года». «Митингующая оппозиция». «Картонное королевство» Умирзака Шукеева». «Люди оправдывают нарушения законов»

Сетевой Казахстан 27 июля 2021г.

IA — CENTR . RU . «Гульмира Илеуова: Экспериментальные выборы в Казахстане проводят еще с 1998 года» — Поделюсь в этом контексте наблюдением. Мы собираемся делать исследовательский проект по итогам проведенных выборов. Около 700 населенных пунктов, которые сейчас вошли в список прямых выборов акимов, на самом деле дают небольшой охват населения в целом. Особенно на севере и западе страны. Например, в Мангистауской области затрагивают всего 10 населенных пунктов. К тому же сами населенные пункты не очень большие по численности. Поэтому выборы напрямую коснулись сравнительно небольшого количества людей. С этой точки зрения понятно, почему многим они были неинтересны в Казахстане, или почему мало информации было по голосованию. Это, так сказать, периферия общественного интереса.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему прошедшие выборы акимчиков – это фиктивная демократия» — На селе проживает порядка 40% населения страны. Это мощный социальный и экономический потенциал. Но прошедшие выборы акимов закрепили их статус беднейшего балласта, а сама идея выборности неизбежно будет дискредитирована, о чем предупреждают активисты. А это значит, что акимы должны быть кровно заинтересованы в стимулировании деловой активности в селе или районе для их экономической самодостаточности. Но концепция, разработанная минэкономики, на деле только закрепляет и без того высокую централизацию государственного управления, оставляя себе львиную долю налоговых поступлений. А ведь именно село является ресурсной основой аграрного сектора, но существующая концепция МСУ априори не рассматривает его с позиции экономического драйвера.

AZATTYQ . ORG . ««Аким хороший, а проблем много». «Пропадающие» села и выборы» — 25 июля в Казахстане прошли выборы сельских акимов. Власти представили их как «новый этап политической модернизации», критики говорили об «играх в демократию» и шатком положении избранного акима, когда его вправе уволить районный аким по представлению маслихата. Тем временем жители аулов говорят о множестве проблем, которые не решаются годами. Корреспондент Азаттыка побывала в селах Восточного Казахстана, увидела, как проходят там выборы и какие надежды сельчане возлагают на избранных акимов.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «Митингующая оппозиция» — В течение последних двух лет в казахстанском обществе наблюдается рост протестных настроений и их всевозможных проявлений в виде митингов, забастовок, пикетов и т.п. Свое воздействие на этот процесс оказывают продолжающаяся пандемия COVID-19 и ее последствия. Объективно все это благоприятствует активизации и расширению влияния действующих оппозиционных объединений. Однако, с одной стороны, предлагаемая ими политическая повестка не способствует массовой мобилизации потенциальных сторонников. А, с другой стороны, данные объединения неспособны встроиться в неполитические протесты, чтобы возглавить их и использовать в своих интересах.

SPIK . KZ . ««Картонное королевство» Умирзака Шукеева» — Аким Туркестанской области Умирзак ШУКЕЕВ является, наверное, одной из самых противоречивых фигур политического истеблишмента Казахстана. С одной стороны, это реальный, а не дутый тяжеловес от политики, который в отличие от большинства других глав регионов прошел огонь, воду и медные трубы. Солидности его фигуре придают и вице-премьерство, и опыт руководства ФНБ «Самрук-Казына», и нахождение в кресле главы ряда министерств. С другой – несмотря на занимаемые высокие посты, никто и никогда не считал его «выдающимся руководителем». А то «королевство», которое сегодня не покладая рук строит Умирзак Естаевич в духовной житнице тюркских народов, никак не соответствует его статусу крепкого хозяйственника, поскольку держится в основном на скотче, да на честном слове.

LITER . KZ . «Проценты по кредитам в Казахстане могут вырасти. Объясняем, почему» — Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9% до 9,25%. Это значит, что в ближайшее время кредиты могут стать дороже. В Национальном банке РК объяснили, что повышение базовой ставки обусловлено необходимостью вернуть инфляцию в прогнозный коридор 4-6% в 2022 году. Сейчас инфляция в Казахстане достигла рекордного значения – 7,9%. Инфляция – это уровень роста цен на товары и услуги за определенный период.

INFORMBURO . KZ . Галим ХУСАИНОВ, экономист – «Почему Нацбанк не может сдержать инфляцию» — Одна из причин тому – субсидии и нерыночные кредитные программы, которые искажают действие базовой ставки. В Казахстане множество программ: ДКБ 2025, по которой «Даму» субсидирует до 6%; программа «Өндіріс», где деньги даются без субсидий под 6%; программа «Нұрлы жер» под 7%; программа «Экономика простых вещей» под 6%; программы для АПК на посевную под 6%; куча акиматовских программ; ипотечная программа «7-20-25»; субсидирование жилищных депозитов для Отбасы банка, программа льготного автокредитования под 6%. Вышеперечисленное – лишь то, что я вспомнил. Итог один: реальная ставка по многим программам ниже, чем базовая, а значит, инструмент этот работает не в полной мере.

365 INFO . KZ . «Почему не стоит ждать «дистанционку» в сентябре?» — По мнению Архимеда ИСКАКОВА, основателя и директора «Школы Архимеда», людям надо свыкнуться, что коронавирус с новыми штаммами из нашей жизни не исчезнет. И процесс обучения следует выстраивать, исходя из новой реальности — Я категорически против «дистанционки». Всем сегодня ясно, что это ужасающая вещь. Реально катастрофа… Нам необходимо восполнять базу учителей. Об этом мы говорим 40 лет: мы и тогда предупреждали, что не останется ни нормальных врачей, ни педагогов, ни инженеров. А впоследствии не будет даже нормальных слесарей и плотников. Сейчас мы видим, что этот процесс идет. Но если ничего не предпринять, будет еще хуже.

«Менталитет и ДТП: адвокаты «дьявола» или деформация правосознания» — Казахстанский социум постепенно накрывает странный и сложно объяснимый феномен. Люди оправдывают нарушения законов и даже преступления. Не углубляясь в дебри, коснемся сферы, где он наиболее заметен. Это хорошо известная и постоянно обсуждаемая ситуация на дорогах. Точнее, та ее часть, что касается нарушений Правил дорожного движения, которые все-таки являются Законом. Но, видимо, далеко не все это отчетливо понимают.

TIME . KZ . «Чтоб никто не догадался?» — Казахстанские эксперты провели исследование, касающееся степени прозрачности и подотчетности процесса формирования пакетов медицинских услуг. Автор исследования, консультант и эксперт по вопросам экономики и финансирования здравоохранения Марат МАМАЕВ, считает, что отсутствие проз­рачности контроля в этой сфере приводит к двум большим блокам последствий — В первую очередь они влияют на политические моменты: если не обеспечена прозрачность, появляется множество вопросов к системе и некий коридор для манипулирования… И это тянет за собой второй блок последствий, затрагивающих бюджет здравоохранения.

«Судьба-злодейка» — Репортаж из центра для ресоциализации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Их называют бомжами, от них воротят нос, но мало кто задумывается, почему человек оказался в такой ситуации. Единственное место, где они могут найти сегодня поддержку и почувствовать себя как дома, — это центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но это ненадолго.

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