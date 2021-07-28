«В ряде городов Казахстана усилят карантинные меры». «Бизнес Казахстана существует благодаря теневой финансовой системе?». «Почему казахи «не дружат» с каракалпаками?». «Золотые» квадраты, или Почему цены на жилье продолжат расти»

Сетевой Казахстан 28 июля 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «В ряде городов Казахстана усилят карантинные меры» — Под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы ТУГЖАНОВА состоялось заседание МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК… Межведомственная комиссия приняла решение усилить карантинные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганды, на которые приходится 65% суточной заболеваемости и 55% суточной летальности по стране. В этих городах со 2 августа текущего года вступят в силу ограничительные меры…

IA — CENTR . RU . ««Пегас» подкрался незаметно или казахстанцы под колпаком» — Казахстанское общество уже неделю обсуждает новость о шпионской программе Pegasus («Пегас»), разработанной израильской компанией NSO Group, занимающейся кибер-разведкой. «Пегас» позволяет взламывать гаджеты и скачивать с них любую информацию… И вот на этом нездоровом фоне стала известна еще одна новость из сферы кибер-безопасности: данные 30 тысяч казахстанцев-пользователей Telegram утекли в сеть. Можно ли противостоять слежке и как это сделать? Попробуем разобраться.

EXCLUSIVE . KZ . «Бизнес Казахстана существует благодаря теневой финансовой системе?» — «В Казахстане существует параллельная теневая финансовая система. Благодаря ей малый и средний бизнес как-то еще держится, а официальная банковская система – не более, чем ломбардно-ростовщическая. Ее главная цель – не кредитование национальной экономики, а ее закабаление», – считает экономист Айдар АЛИБАЕВ. По его словам, пандемия окончательно разочаровала казахстанское общество в своей управленческой элите.

KURSIV . KZ . «За 30 лет легкая промышленность РК стала меньше в масштабах экономики» — Трансформация легкой промышленности Казахстана была одной из самых тяжелых: выпуск и количество занятых сократились в десятки раз, все новые ниши в условиях слабой тарифной защиты внутреннего рынка были заполнены дешевым импортом. Однако в последние годы, особенно после серии девальваций тенге в 2015–2020 годах, казахстанский легпром стал более конкурентоспособен за счет дешевеющего труда. В отрасль пришли государственные деньги, что привело к росту количества инвестиционных проектов. В последние 10–15 лет на рынке появились новые бренды и компании (пока немногочисленные), ориентирующиеся на экспорт.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Орошение – это хорошо, но дорого» — Если орошение не становится национальным приоритетом, то никакие отставки министров сельского хозяйства не помогут, поскольку в имеющейся системе координат от Минсельхоза по воде уже давно мало что зависит. Переживаемая страной засуха кучу блогеров и офисных жителей сделала видными «мелиораторами». В данной связи тоже хотелось бы поделиться своими соображениями в свете «Плана развития орошаемых земель до 2028 года», разработанного Комитетом по водным ресурсам (КВР) еще в 2018 году, когда он входил в структуру Министерства сельского хозяйства (сейчас он уже более двух лет в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов).

QMONITOR . KZ . «Почему казахи «не дружат» с каракалпаками?» — Если вы взглянете на карту, то увидите, что между Мангистауской и Кызылординской областями, где случился мор скота и до сих пор ощущаются последствия засухи, располагается Каракалпакстан, который анклавом «вгрызается» в территорию нашей страны. По сути, он находится на тех же географических широтах, что и два названных региона Казахстана. Соответственно и природно-климатические условия практически идентичны. Однако никаких сообщений о массовой гибели скота или даже о проблемах с кормами в этой автономной республике Узбекистана вы в Интернете не найдете… Почему наши соответствующие органы, специалисты, ученые не проявляют интереса к тому, что происходит на противоположной стороне прежде общего для нас Аральского моря, не изучают и не анализируют опыт соседей? Наверняка что-то оттуда можно перенять.

TIME . KZ . «Нездоровое веселье» — Работу по предупреждению коронавирусной инфекции в Жамбылской области можно считать провальной. Несмотря на то что регион находится в “красной” зоне и ежедневно фиксируется не меньше сотни фактов заражения, в Таразе продолжают работать увеселительные заведения, в которых проходят пышные торжества. Не только гражданские активисты, но и аким области Бердибек САПАРБАЕВ считает, что мониторинговые группы с поставленными перед ними задачами не справляются. Но, похоже, кроме них это больше никого не волнует.

«Мал пятачок, да дорог» — Акимат Алматы изымает земельный участок в элитном районе города для своих нужд, предлагая хозяевам за него 27 миллионов тенге. Однако независимые эксперты оценивают его в два раза дороже. С левой стороны — киностудия “Казахфильм”, с правой — парк Первого президента. Посередине — тот самый небольшой частный сектор, который приглянулся властям. Экологически чистый район, рядом горы, речка. Участок и правда лакомый, дорогой. Но чиновники так не считают. Однако хотят его заполучить во что бы то ни стало.

SPIK . KZ . ««Золотые» квадраты, или Почему цены на жилье продолжат расти» — Рост цен на рынке недвижимости в Казахстане в этом году бьет все рекорды. Последний раз такая свистопляска наблюдалась в далеком 2014-м. Подобная аномальность вызывает определенную тревогу как у участников рынка, так и у казахстанских чиновников. Но, несмотря на озабоченность ситуацией, никакие меры для урегулирования вышедших за рамки разумного цен не предпринимаются. Видимо, в расчете на то, что со временем все само собой рассосется.

CABAR . ASIA . «Дети-сироты в Казахстане: без права на жилье» — В Казахстане дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, выходя за ворота детского дома, остаются на улице и один на один со своими проблемами. Положенное по закону жилье от государства многие ждут десятилетиями.

365 INFO . KZ . ««Помогайки» тут как тут: почему ухудшилась работа ЦОНов и как ее улучшить?» — Чтобы получить паспорт, записываться в очередь в ЦОН сегодня надо за две недели вперед. За ускоренную выдачу документа граждане вынуждены платить дополнительно. Это создает маневры для коррупции. В «Правительстве для граждан» только разводят руками — высокая нагрузка, справляются как могут.

AZATTYQ . ORG . ««Показывают рывок, когда заканчивается толчок». Трудности трансляции Олимпиады» — Казахстанские государственные телеканалы купили право на трансляцию Олимпиады в Токио, однако не могут организовать прямой эфир на должном уровне. Болельщики недовольны, а спортивные паблики в соцсетях заполнены гневными комментариями. Опоздание эфира иногда на 40 минут министр БАЛАЕВА называет «техническими шероховатостями» и обещает, что «теперь проблемы с трансляцией будут решены».

EXK . KZ . «Реально ли обмануть ПЦР-тест?» — Провести отпуск любой ценой. В Сети с каждым днем появляются все новые советы, как обмануть пресловутый ПЦР-тест на COVID-19. Однако иммунолог, аллерголог и доктор медицинских наук Салтанат КАЛИМОЛДАЕВА считает, что это практически невозможно.

CARAVAN . KZ . «Скандалы на миллионы долларов, обучение сына в Париже и путешествия: как жил бизнесмен Алмас Абдыгаппаров до ареста» — Чем запомнился известный предприниматель казахстанцам, помимо громкого ареста, почему его обвиняют в хищении миллиона долларов, и в каких громких финансовых скандалах он был замешан ранее.

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