Пардону просим

Вообразим себе эту сцену, достойную пера маркиза де Сада…

Четвертые сутки пылают страницы. Кипит и негодует сетевое дамское море. Потрясённые пользовательницы бурно отреагировали на фото, выложенное в Фейсбуке журналисткой Гульмирой Абыкай. На фото изможденная молодая женщина в платке. На её лице два отчетливых багровых ожога-отпечатка от раскалённых вилок. Экзекуцию произвела над ней сестра её мужа. Золовка, по народному говоря. Имя этого существа — Карибай Багила Жарылкасын кызы. Её жертва не помыла газовую плиту и Багила осерчала не на шутку.

Вообразим себе эту сцену, достойную пера маркиза де Сада. Взрослая женщина, мать нескольких детей, докрасна накаляет на огне вилку, хватает невестку и сильно прижимает железку к её щеке и скуле. Несколько раз. Шипение, запах горелой человеческой плоти, жертва закатывается душераздирающим воплем, рыдает…

Пострадавшая — Баударбекова Гульзира, сирота с детства. У неё инвалидность в связи с явно неизлечимыми ментальными нарушениями. Муж её тоже инвалид.

Аульные доброхотки обожают развлекаться, обстряпывая такие предсказуемо дефектные марьяжи. При том, что «Кодекс о браке и семье» их, мягко говоря, не приветствует.

Семья живет в Отырарском районе Туркестанской области. Муж, хоть и инвалид, а супругу «учит» как здоровый. Избил ее однажды прутом арматуры.

Пособие по инвалидности, положенное Гульзире, за нее получает та же ревнительница чистоты Багила Карибай, и распоряжается деньгами по своему усмотрению.

По видимому, благотворное нурсияние, транслируемое «духовной столицей», ещё недостаточно глубоко проникло сквозь глухие стены аульных подворий. За теми стенами и не такие ужасы творятся. Педофилия, инцест, чудовищное домашнее насилие над женами, и прочие, по Горькому, свинцовые мерзости дикой жизни. Туркестанский край особенно богат на всяческую хтонь.

Обсуждать моральный облик мучительницы и стыдить её не имеет никакого смысла. Там не к чему взывать. Хорошо знаю этот тип вздорных, недалеких, по своему даже простодушных женщин. У них минимум образования – умеют только читать и считать, неразвитое нравственное начало, ничтожный уровень культуры, никакого кругозора. На поминках они тырят по карманам сухофрукты с конфетами, дочиста обирая дастархан, на свадебных тоях смертельно обижаются, если получают «не тот» отрез, изуверски гнобят невесток.

Они тупиковая ветвь популяции.

О случившемся с Гульзирой узнала её младшая сестра и событие быстро стало достоянием сетевой общественности. Особо темпераментные насельницы Фейсбука теперь пылают справедливым гневом и предлагают применить к изуверке меры физического воздействия несколько радикального свойства. Как то; приложить хорошенько раскалённые стальные вилки к ягодицам Багилы. И лично мне в первые секунды, когда я увидела фото, таковая мера не показалась чрезмерной.

Когда волны народного негодования докатились до порога дома садистки, грозя снести его к чертям собачьим, Багила Карибай с перепугу записала видеоролик и выложила его в Сеть. Разумеется, кто-то её надоумил и помог с техподдержкой.

Багила теперь «раскаивается» и просит пардону. Говорит, сама не заметила, как раскалила вилку.

Любой разумный человек, посмотрев ролик, скажет, что женщина врёт и ни капельки не жалеет о содеянном. Текст ей написали и она его протараторила с интонациями шалуна, разбившего мячом оконное стекло. Детский сад какой-то – «больше этого не повторится». А уж как будет Багила мстить невестке за пережитые треволнения, и представить страшно.

Уголовное дело, насколько мне известно, полиция не возбудила. Не поступило заявления от пострадавшей. Наверняка аульные жёны-мироносицы уже подсуетились. Долго ли убедить ментального инвалида, бесправнейшую из бесправнейших, не выносить сор за околицу села.

Любопытно другое – кто подучил гражданку Карибай записать видео с извинениями?

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Почему вообще так пышно расцвёл жанр видеопокаяний живодеров, домашних садистов и прочих «оступившихся»? Кто принуждает их авансом выпрашивать себе у общества снисхождения? Что им обещают взамен? Что суд примет во внимание чистосердечное покаяние? Так пусть и каются в зале суда.

Моду на публичное видеопокаяние занесло к нам из России. В повсеместную практику её ввёл Рамзан Кадыров. В Сети сотни роликов, где граждане Чечни и даже иностранцы умоляют распоясавшегося князька пощадить их. Так получилось, что в Чечне Кадыров заменяет собой всё правосудие.

Принуждение к покаянию (а в том, что кающиеся действуют под давлением, сомневаться не приходится) ведет общество к архаизации, к откату его к внеправовым нормам, когда, например, женщину, вываляв в грязи, голую возили по селению, посадив на осла задом наперёд.

Вместо решения вопроса в юридическом поле подсовывается унизительное, но относительно легкое решение вопроса. Настоящее, нормальное право подменяется суррогатами. Попозорься принародно, вымоли коллективную индульгенцию, потерпи виртуальные проклятия, пока не успокоятся самые пламенные сограждане.

А как же основной постулат права – неотвратимость наказания?

Почему мерзавцам должно быть даровано прощение за публичные сопли? Не потому ли, что, похныкав на камеру, они избегут камеры тюремной?

Такие все они нервные! Не заметила, как нагрела вилку, потому как я женщина вспыльчивая, а сноха ленивица. Измолотил жену арматурой, так она сама попала под горячую руку, а у меня характер. Придушил собаку дверцей холодильника, так настроение было смурное, а собака выла. Изнасиловал ребёнка, так ведь эректильная дисфункция, по-другому не получается, а оргазму хочется.

Чиновник залез в бюджетный карман, перепутав свою шерсть с государственной, так ведь он нечаянно, без злого умысла! Машинально, как говорил Шура Балаганов.

Во всяком случае, так считает товарищ Токаев, президент намба ту. И предлагает раскаявшихся воров не наказывать. А то, говорит, вся президентская рать лишится чувств и впадёт в глубокий обморочный сон.

Продолжим: вместе с кабинетом министров, который и без того спит на ходу. И акимами, застывшими в стоп-кадре. И двухпалатным парламентом с вечно голосующим лесом рук.

Кто знает, может быть, это и к лучшему.

Особенно, если сон летаргический.

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