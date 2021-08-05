Почему казахи вечно опаздывают?

Сетевые СМИ об упущенных возможностях

Айнаш МУСТОЯПОВА – «Казахи потеряли слишком много времени – нам нужен реванш» — Что касается нашей страны, то мы находимся в ситуации политической, экономической, идеологической, информационной зависимости от любых веяний и сил. Это происходит во многом потому, что мы до сих пор не определили и не артикулировали собственные цели, ценности, императивы и этические ориентиры.

Номадизм, как никакой другой образ жизни и вид хозяйственной деятельности, позволял почувствовать и осознать временную природу пространства и пространственную выраженность времени. Совпадение с пространством и временем рождает энергию, идеи, смыслы, точки ее приложения и обеспечивает исторический рывок. На одно действие, на один рывок может быть поставлена вся жизнь человека и целого поколения, но она дает мощный рывок в будущее следующим поколениям. Оптимально реализованная энергия народа способна изменить, преобразовать пространство (преодолеть ситуацию, улучшить условия, использовать материальный потенциал, обнаружить новые возможности) и изменить время, растянуть, оптимизировать его (за малый временной отрезок успеть совершить многое). Вот почему нам необходимо наверстать потерянные ХХ-XXI века.

Способность соотносить свою жизнь со временем и пространством было обусловлено условиями существования кочевников. Они умели уловить перемены во времени и преобразовывать пространство, т.е. свое существование. Направление, время, темп кочевья зависели от природного цикла, смены сезонов, условий окружающей среды, т.е. пространства. И это определяло ритм жизни номадов. Таким образом, высокая мобильность кочевников помогала существовать в едином ритме со временем и пространством. Движение – так реагировали номады на окружающий мир и вызовы. Возможность оказаться в нужном месте в нужное время зависела от правильного выбора, правильного пути, скорости и приложенного усилия. И, пока номады руководствовались этим правилом, они преуспевали. Нам сбили ритм, навязав не наш образ жизни, философию, ценности, исказив ментальность. Чуждый образ жизни, идеология, пережитые в краткий период катаклизмы, чудовищные людские потери и пр., кардинально изменившие течение времени и восприятие пространства, затрудняли правильный выбор, а тоталитаризм исключал саму возможность выбора. Мы выпали из времени и пространства, застряли, когда мир уходил вперед.

Весь мир в перезагрузке. Нам надо попасть в волну и, главное, перестать быть объектом, став субъектом мира. Мы не воспользовались прежними историческими поворотами и шансами для перезагрузки, и упускаем нынешний. Нужны идеи и смыслы, прагматичные цели и работа. Если будет идея, то это зарядит энергией нацию. Без этого движения не будет.

Кенже ТАТИЛЯ – «Страна упущенных возможностей. Казахстан выбрал не тот путь национального строительства» — Одним из ключевых аспектов государственного строительства в независимом Казахстане стал вопрос национальной идентичности. Выбор здесь, если исходить из того, к чему пришли состоявшиеся в этом смысле цивилизованные общества, был невелик – либо этническая, либо гражданская модель.

Однако для нашей страны с ее многонациональным населением, почти половину которого составляли неказахи, сконцентрированные, главным образом, в приграничных регионах на севере и востоке РК, этот выбор выглядел особенно проблематичным. Если конкретно, то стержневым становился вопрос о собственно казахском этносе, казахстанском обществе и государстве. Надо было в кратчайшие сроки определиться с тем, каким должен быть формат новой казахстанской нации – этническим или же гражданским.

Сегодня, когда мы вплотную подошли к тридцатилетнему рубежу суверенной истории, приходится с грустью констатировать, что наиболее рациональный и перспективный вариант нациестроительства нам реализовать не удалось: возобладала линия на построение этнократического государства, что не могло не быть воспринято неказахами как курс на создание «государства для казахов»…

Понятно, что апелляции к канувшей в Лету советской идеологии как бы неуместна (это я про все тот же интернационализм), но есть категории схожего порядка, которые гармонично сочетаются как с рыночной философией, так и с многонациональной и поликонфессиональной природой казахстанского общества. Речь идет о мультикультурализме, принципы которого вполне можно было бы использовать в процессе нациестроительства.

Однако это у нас не получилось. Вернее, не у нас, а у наших казахских элит. Причина здесь весьма простая и имеет сугубо политический подтекст. Стратегия мультикультурализма им не нужна, поскольку ее реализация может стать ощутимой угрозой их политической монополии, которой претит любая альтернатива существующему положению вещей.

Нам, казахам, следовало вовремя осознать и осмыслить свои вечные слабые места и, не оглашая этого, придерживаться интернационального (читай, мультикультуралистического) пути развития Казахстана. Если мы были хотя бы относительно разумны и прагматичны. Так нет же, вместо этого мы всерьез уверовали в свою исключительность и несколько заигрались в нее. Мы как дети – обидчивы, хвастливы и непрактичны.

Некоторым нашим интеллектуалам кажется, что все поправимо – мол, просто надо нас поругать и направить на путь «технологического прорыва». Но все это, с моей точки зрения, иллюзии и больше смахивает на погоню за миражами. Боюсь, что при таком подходе и наши внуки будут взывать «Оян, қазақ!» и без конца повторять тщетные попытки переделать своих соотечественников. И виноваты в этом будем, прежде всего, мы, их аталар (дедушки), не научившие их реализму.

«Мифологизация прошлого стала нашей главной национальной забавой» — Вообще, с трактовкой фактов национальной истории у нас складывается несколько странная ситуация. Дело в том, что профессиональные ученые-исследователи прошлого смотрят на засилье дилетантов-интерпретаторов несколько отстраненно, считая ниже своего достоинства вступать с ними в открытую полемику. В итоге история казахов все явственнее смещается к формату художественно-публицистической макулатуры, в ней все сильнее превалирует эмоциональный подход, который никогда не опирается на первоисточники. На эту тему мы решили поговорить с историком и публицистом Мади АЛИМОВЫМ.

— Теперь по поводу Чингисхана. Вопрос о том, является ли он казахом либо предком казахов, судя по всему, становится нашим вечным проклятием…

«Великий потрясатель Вселенной» создал огромную империю, на обломках которой спустя два с лишним века возникло Казахское ханство. Да, первые казахские ханы – Жанибек и Керей – ведут свою родословную от Чингисхана. Но это то, что касается сословной генеалогии. Этногенез же нации – гораздо более сложный и многоступенчатый процесс. И поэтому, только исходя из факта косвенного присутствия в нем отдельно взятой личности, при всем уважении к его историческим заслугам, делать такие обобщающие выводы было бы неправомерно. В риторике советской идеологии подобное называли волюнтаризмом. Если наши национал-популисты будут и дальше упорно педалировать тезис о «казахском происхождении» Чингисхана, то мы окончательно можем превратиться в посмешище для всего цивилизованного мира. К чему, собственно, дело и идет.

В то же время можно принять тезис, что Чингисхан в некотором роде является блестящим (для своего времени) креативщиком, выдвинувшим и обосновавшим идеологему о единстве так называемого «войлочного мира», то есть кочевников-скотоводов, населявших евразийские просторы.

Каждое общество на различных этапах своего развития трактует события прошлого исключительно в выгодном для себя ракурсе. Могут ли претендовать на объективность те версии истории, которые приняты, например, в России, Германии или Китае? Вряд ли на этот вопрос есть однозначный ответ. Кто бы и что бы ни говорил, история – наука политическая. А все, что так или иначе связано с политикой, никогда не может быть стопроцентно объективным.

А потом пришел его величество Интернет. Как пистолет системы кольт в Америке, он уравнял шансы всех на то, чтобы быть услышанными. Уже не требовались научные регалии и звания. Каждый получил возможность «плюнуть в вечность». Что-то типа виртуального народного вече.

Анализ наблюдаемых тенденций подводит к выводу, что от идиотского утверждения, будто Чингисхан был казахом, до сползания в не менее идиотский национал-популизм самого скверного пошиба, если переиначить слова классика, дистанция короткого размера. А между тем, этот постулат является чуть ли не краеугольным камнем в статьях на предмет высоких материй в любом, даже самом захудалом издании, выходящем на государственном языке. И судя по всему, этот запал затухнет не скоро.

Айгуль ОМАРОВА – «Нужно выбивать из самосознания миф, что мы уникальны» – Независимый экономист Айдархан КУСАИНОВ — Поэтому первый аспект – это изменение валютной политики. И для начала надо перестать трансферты конвертировать на бирже. Это простой технический вопрос. Другое дело, что после этого курс улетит, он станет существенно слабее. Конечно, больно, неприятно, но это то, с чего начинается, то есть, «первый шаг». Можно сколько угодно, о чем угодно говорить: если вы не сделаете этот шаг – никогда не произойдет освобождение от сырьевой зависимости, переход в индустриальную экономику.

Без «первого раза» никогда не бывает «второго». Ровно так же и про курс: либо мы это делаем, либо мы никогда ничего не добьемся. Это первая часть решения проблемы. Вторая часть – принципиальное изменение самого государственного мышления и политики государства. К сожалению, у нас немало людей в верхних уровнях власти, у которых отсутствует государственное мышление. Если не поменяются целеполагание и понимание роли государства в экономике, мы тоже ничего не сделаем. Никакая реформа госслужбы не изменит, пока наш чиновник думает о том, как помочь бизнесу. Государство не должно помогать бизнесу, потому что, когда оно помогает бизнесу, оно лезет в бизнес.

И третья компонента, с которой нужно работать – изменение общественного сознания. Модернизировать нужно сознание не с точки зрения того, что «какие у нас были батыры», «какие у нас святые места», «мы как в Дубае» или «как в Венеции». Нет. Модернизация сознания заключается в том, что мы должны просто работать. В смысле – не нужно переводить свои зарплаты в доллары, считать, как курс повлияет на зарплату. Одна часть. Вторая часть: нужно гордиться здесь и сейчас своими достижениями. Героями роликов должны быть нормальные люди.

Не акимы, не госчиновники – спасители бизнеса. А врачи, которые работают, учителя, которые делают.

Нужно выбивать из Казахстана, из нашего самосознания миф о том, «какие мы уникальные», «мы живем как в Эмиратах», «у нас узбеки работают, а мы все умные, красивые, белые». Вот эту фигню нужно выбивать. Нужно понимание: чтобы зарабатывать, ребята, работайте – и у вас будут доходы.

Вячеслав ЩЕКУНСКИХ – «Насколько живо гражданское общество Казахстана» — С приходом второго президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА в стране законодательным путем активно работают над формированием гражданского общества. Президент общественного фонда “Центр социальных и политических исследований «Стратегия»” Гульмира ИЛЕУОВА в интервью Ia-centr.ru оценила реальную динамику социальных процессов и ее последствия.

— Гражданскую активность в Казахстане, я соглашусь, стимулируют. Недавно коллега Андрей Чеботарев делал презентацию о том, сколько было проведено реформ в политико-правовой сфере. Политическая секция активно работает, и в целом идет процесс трансформации определенных принципов, подходов к правовой и политической сферам. Гражданская активность повышается, это связано и с предоставляемыми возможностями в рамках изменений в законодательстве.

В частности, играет роль перевода с запретительного в уведомительный принцип по проведению митингов, шествий и так далее. Сейчас предполагается узаконить онлайн-петиции. Также текущие выборные процессы предполагают активизацию сельских жителей в плане вовлеченности их в процессы управления собственной территорией. Ведь до этого времени у них не было даже маслихатов, управление осуществлялось с районного уровня.

Недовольство среди населения и ожидания продолжают толкать власть на то, чтобы принимались определенные решения. Тут вопрос в том, кто скажет «стоп» и резюмирует: реформ хватает, с этим живите дальше. Потому что иначе будет катастрофа. Расчет этой точки бесконфликтности и равновесности математически вряд ли возможен, но к ней надо постараться прийти.

По сути, многие проблемы имеют застарелый или повторяющийся характер. Так, перекрывают улицу, потому что нет воды в населенном пункте, или нет доступа к пастбищам. Каких-то новых и чрезвычайных вещей население не просит. Так что надо быть готовым к этим вполне справедливым требованиям.

С этой точки зрения я наблюдаю рост уровня гражданской заинтересованности, вовлеченности в то, чтобы влиять на действия властей и давить на то, чтобы решения были приняты в интересах населения.

Пока мы все шишки не набьем, пока все процессы не пройдем – невозможно прийти к равновесному состоянию. Я рассуждаю как социолог, но будь я функционером во власти, то полагала, что это все угрожает действующему режиму, и, соответственно, с этой точки зрения надо принимать какие-то драконовские меры.

Однако если то, что происходит в экономике, социалке, в итоге не приводит к изменениям в сторону улучшения, то надо иметь механизм естественной саморегуляции. Потому что порвется не там, где предусмотрели, а там, где тонко. Нужны механизмы, предусматривающие возможности для компромиссов, и даже выплеска конфликтов, но точечных, не массовых проявлений недовольства. Это лучше, чем думать, что у тебя все замечательно, поскольку все гайки прикручены – там риск взрыва больше.

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