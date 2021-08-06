«Забронзовевшая сборная или уроки Олимпиады для Казахстана». «Чему тюрки должны научиться у европейцев?». «Информационные войны лучше оставить супергероям». «Нового локдауна не будет: денег на соцпособия больше нет»

Сетевой Казахстан 6 августа 2021г.

IA — CENTR . RU . «Забронзовевшая сборная или уроки Олимпиады для Казахстана» — Результаты Олимпиады красноречиво опережают то, что еще только происходит на полях экономического и геополитического соперничества в мире. В большом спорте сегодня важна не только победа, но и все ее обеспечивающее: если в стране, пусть даже с мощнейшими спортивными традициями, что-то идет не так – достижения в спорте уходят. И наоборот: если спорт на подъеме, стоит присмотреться: так ли уже все плохо. Что это означает для Казахстана – в материале Петра СВОИКА.

EXCLUSIVE . KZ . Валихан ТУЛЕШОВ – «Чему тюрки должны научиться у европейцев?» — Важнейшим событием новейшей истории стало восстановление территориальной целостности Азербайджана при поддержке Турции. Это факт коллективной осознанности двумя тюркскими государствами своей культурно-исторической миссии – стать объединяющим началом строительства общей тюркской судьбы… Иными словами, чтобы стать единым политическим объединением тюркским странам необходимо пройти все стадии и этапы объединения культурно-исторического, включая экономический, социальный и наконец политический аспекты. И в этом смысле, воспитание коллективного сознания (или коллективного сознательного), соответствующего новой эпохе, или говоря по-новому, формирование национального социального капитала тюркских народов, становится наиважнейшей задачей тюркских государств на предстоящий формодемократический период.

KP . KZ . «Информационные войны лучше оставить супергероям» — На вопросы «КП Казахстан» отвечает министр информации и общественного развития РК Аида БАЛАЕВА — Традиционные СМИ, возможно, проигрывают тем же блогерам в скорости, но присущую им глубокую аналитику в освещении проблем трудно переоценить. Другое дело, что сегодня необходимо развивать отраслевую журналистику, готовить специалистов, досконально разбирающихся в том, о чем они пишут, говорят и показывают. Наше министерство уже реализует работу в рамках соглашений о подготовке таких специалистов.

365 INFO . KZ . «Нового локдауна не будет: денег на соцпособия больше нет» — Правительство не рискнет повторить столь же суровые карантинные меры, как в самый первый локдаун 2020 года, считает экономист Петр СВОИК. Тем более, что ресурсов на выплату пособий уже нет, а значит, последствия будут еще более шокирующими. Однако что делать дальше, не очень понятно. Серьезные надежды возлагались на вакцинацию, но сограждане просто не хотят прививаться, кампания фактически провалилась. Об этом Своик рассказал в интервью нашему порталу.

«В какие школы Алматы детей не отдавать: список школ без стадионов» — Захват школьных территорий застройщиками стал традицией в Алматы. Плотная застройка вынуждает многие школы расширяться, жертвуя стадионами. А у некоторых землю изымают под строительство «человейников».

REZONANS . KZ . «Нацбанк – правительству: Пора бы навести порядок с финансами!» — Вследствие сохраняющейся динамики доминирования финансирования государственных расходов за счет трансфертов из Национального фонда РК продолжают увеличиваться риски роста макро-фискальных дисбалансов. В дополнение к этому сохраняется достаточно высокая степень процикличности фискальной политики от динамики цен на нефть. Такие неутешительные выводы содержатся в отчете о финансовой стабильности Казахстана по итогам прошлого года, опубликованном на сайте Нацбанка.

FORBES . KZ . «Аналитик: Цены на рынке жилья достигли пика. Когда лопнет пузырь?» — Основной предпосылкой к образованию пузыря на рынке жилья стало решение правительства о возможности использования части пенсионных накоплений для приобретения жилья. Конечно, сейчас речь не идет о том пузыре, какой мы наблюдали в 2007-2009, когда темпы роста цен достигали 50-70% в год в течение нескольких лет, но удорожание жилья на 15-20% за полгода дает основание назвать ситуацию пузырем. А судьба любых пузырей – это сдувание или схлопывание.

TURANPRESS . KZ . «Победы школьных олимпиад» — На фоне Олимпиады в Токио некоторые достижения казахстанских учеников выглядят не менее впечатляющими, чем победы спортсменов. На днях отечественные школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по химии (IChO-2021). У казахстанской сборной три серебра и одна бронза. Олимпиада проходила в японском городе Осака с 24 июля по 2 августа в онлайн-формате. В интеллектуальном конкурсе участвовали 312 школьников из 79 стран мира. Нашу страну представляли четыре школьника из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Павлодара.

VLAST . KZ . «Толкын Батаева, терапевт: «Если раньше COVID-19 больше поражал нервную систему, то сейчас и желудочно-кишечный тракт»» — С весны прошлого года врач-терапевт Толкын БАТАЕВА консультирует людей, сталкивающихся с COVID-19 и его последствиями. Сейчас каждое второе обращение касается коронавирусной инфекции. Мы поговорили о том, чем «дельта» отличается от других штаммов COVID-19, как справиться с постковидом и какие нетрадиционные методы лечения лучше обходить стороной — COVID-19 открывает глаза на все «заплатки» в нашем организме, на всё то, на что мы старались не обращать внимание. Этот вирус указывает на то, что нам нужно работать над своими хроническими заболеваниями.

KURSIV . KZ . «Как запрет на экспорт сельхозпродукции может повлиять на Казахстан» — Агробизнес обсуждает экспортные ограничения, которые казахстанское правительство собирается ввести 15 августа текущего года сроком на шесть месяцев. На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа, в котором предлагается запретить экспорт кормов (сена, сенажа, силоса, овса и ржи). Документ появился после критики президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, который оценил падеж скота в Мангистауской и Кызылординской областях как критический.

INFORMBURO . KZ . «Плевки, мусор и туалет где вздумается: почему казахстанцы становятся бескультурными» — Наша коллега журналист Гульнар ТАНКАЕВА недавно опубликовала в Facebook пост о том, как две дамы в алматинском ТЦ «Галерея» позволили своему ребёнку справить естественную нужду на пол в центре холла. Другая наша коллега в ТЦ «Апорт» сделала замечание девушке, которая разрешила ребенку справить нужду в раковину, отказавшись сажать его на унитаз, и даже не убрала за ним. Что происходит с казахстанцами, почему люди даже в период пандемии не перестали плевать на улице, оставлять за собой горы мусора на природе, куда с такой радостью выбираются в условиях карантина, и позволяют себе устраивать туалет где вздумается?

AZATTYQ . ORG . «С Когершын Сагиевой — о свободе слова, правах женщин, эмиграции и жизни этнической казашки в России» — В проекте «Диалоги» журналистка российского телеканала «Дождь» Когершын САГИЕВА рассуждает о феминизме, вспоминает свое детство и рассказывает, каково это — делать свободную журналистику в несвободной стране.

TENGRINEWS . KZ . «Чего хотят женщины: знакомство в интернете глазами мужчин» — Знакомство на онлайн-площадке — не новый способ общения для современных мужчин и женщин. Однако после пандемии коронавируса оно обрело второе дыхание. И в условиях домашней изоляции нередко можно встретить ситуации, когда люди все чаще стали знакомиться в интернете. О преимуществах и недостатках подобного рода взаимоотношений рассказали трое казахстанских мужчин.

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