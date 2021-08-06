«Забронзовевшая сборная или уроки Олимпиады для Казахстана». «Чему тюрки должны научиться у европейцев?». «Информационные войны лучше оставить супергероям». «Нового локдауна не будет: денег на соцпособия больше нет»

IA—CENTR.RU. «Забронзовевшая сборная или уроки Олимпиады для Казахстана» — Результаты Олимпиады красноречиво опережают то, что еще только происходит на полях экономического и геополитического соперничества в мире. В большом спорте сегодня важна не только победа, но и все ее обеспечивающее: если в стране, пусть даже с мощнейшими спортивными традициями, что-то идет не так – достижения в спорте уходят. И наоборот: если спорт на подъеме, стоит присмотреться: так ли уже все плохо. Что это означает для Казахстана – в материале Петра СВОИКА.
EXCLUSIVE.KZ. Валихан ТУЛЕШОВ – «Чему тюрки должны научиться у европейцев?» — Важнейшим событием новейшей истории стало восстановление территориальной целостности Азербайджана при поддержке Турции. Это факт коллективной осознанности двумя тюркскими государствами своей культурно-исторической миссии – стать объединяющим началом строительства общей тюркской судьбы… Иными словами, чтобы стать единым политическим объединением тюркским странам необходимо пройти все стадии и этапы объединения культурно-исторического, включая экономический, социальный и наконец политический аспекты. И в этом смысле, воспитание коллективного сознания (или коллективного сознательного), соответствующего новой эпохе, или говоря по-новому, формирование национального социального капитала тюркских народов, становится наиважнейшей задачей тюркских государств на предстоящий формодемократический период.
KP.KZ. «Информационные войны лучше оставить супергероям» — На вопросы «КП Казахстан» отвечает министр информации и общественного развития РК Аида БАЛАЕВА — Традиционные СМИ, возможно, проигрывают тем же блогерам в скорости, но присущую им глубокую аналитику в освещении проблем трудно переоценить. Другое дело, что сегодня необходимо развивать отраслевую журналистику, готовить специалистов, досконально разбирающихся в том, о чем они пишут, говорят и показывают. Наше министерство уже реализует работу в рамках соглашений о подготовке таких специалистов.
365INFO.KZ. «Нового локдауна не будет: денег на соцпособия больше нет» — Правительство не рискнет повторить столь же суровые карантинные меры, как в самый первый локдаун 2020 года, считает экономист Петр СВОИК. Тем более, что ресурсов на выплату пособий уже нет, а значит, последствия будут еще более шокирующими. Однако что делать дальше, не очень понятно. Серьезные надежды возлагались на вакцинацию, но сограждане просто не хотят прививаться, кампания фактически провалилась. Об этом Своик рассказал в интервью нашему порталу.
«В какие школы Алматы детей не отдавать: список школ без стадионов» — Захват школьных территорий застройщиками стал традицией в Алматы. Плотная застройка вынуждает многие школы расширяться, жертвуя стадионами. А у некоторых землю изымают под строительство «человейников».
REZONANS.KZ. «Нацбанк – правительству: Пора бы навести порядок с финансами!» — Вследствие сохраняющейся динамики доминирования финансирования государственных расходов за счет трансфертов из Национального фонда РК продолжают увеличиваться риски роста макро-фискальных дисбалансов. В дополнение к этому сохраняется достаточно высокая степень процикличности фискальной политики от динамики цен на нефть. Такие неутешительные выводы содержатся в отчете о финансовой стабильности Казахстана по итогам прошлого года, опубликованном на сайте Нацбанка.
FORBES.KZ. «Аналитик: Цены на рынке жилья достигли пика. Когда лопнет пузырь?» — Основной предпосылкой к образованию пузыря на рынке жилья стало решение правительства о возможности использования части пенсионных накоплений для приобретения жилья. Конечно, сейчас речь не идет о том пузыре, какой мы наблюдали в 2007-2009, когда темпы роста цен достигали 50-70% в год в течение нескольких лет, но удорожание жилья на 15-20% за полгода дает основание назвать ситуацию пузырем. А судьба любых пузырей – это сдувание или схлопывание.
TURANPRESS.KZ. «Победы школьных олимпиад» — На фоне Олимпиады в Токио некоторые достижения казахстанских учеников выглядят не менее впечатляющими, чем победы спортсменов. На днях отечественные школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по химии (IChO-2021). У казахстанской сборной три серебра и одна бронза. Олимпиада проходила в японском городе Осака с 24 июля по 2 августа в онлайн-формате. В интеллектуальном конкурсе участвовали 312 школьников из 79 стран мира. Нашу страну представляли четыре школьника из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Павлодара.
VLAST.KZ. «Толкын Батаева, терапевт: «Если раньше COVID-19 больше поражал нервную систему, то сейчас и желудочно-кишечный тракт»» — С весны прошлого года врач-терапевт Толкын БАТАЕВА консультирует людей, сталкивающихся с COVID-19 и его последствиями. Сейчас каждое второе обращение касается коронавирусной инфекции. Мы поговорили о том, чем «дельта» отличается от других штаммов COVID-19, как справиться с постковидом и какие нетрадиционные методы лечения лучше обходить стороной — COVID-19 открывает глаза на все «заплатки» в нашем организме, на всё то, на что мы старались не обращать внимание. Этот вирус указывает на то, что нам нужно работать над своими хроническими заболеваниями.
KURSIV.KZ. «Как запрет на экспорт сельхозпродукции может повлиять на Казахстан» — Агробизнес обсуждает экспортные ограничения, которые казахстанское правительство собирается ввести 15 августа текущего года сроком на шесть месяцев. На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа, в котором предлагается запретить экспорт кормов (сена, сенажа, силоса, овса и ржи). Документ появился после критики президента РК Касым-Жомарта ТОКАЕВА, который оценил падеж скота в Мангистауской и Кызылординской областях как критический.
INFORMBURO.KZ. «Плевки, мусор и туалет где вздумается: почему казахстанцы становятся бескультурными» — Наша коллега журналист Гульнар ТАНКАЕВА недавно опубликовала в Facebook пост о том, как две дамы в алматинском ТЦ «Галерея» позволили своему ребёнку справить естественную нужду на пол в центре холла. Другая наша коллега в ТЦ «Апорт» сделала замечание девушке, которая разрешила ребенку справить нужду в раковину, отказавшись сажать его на унитаз, и даже не убрала за ним. Что происходит с казахстанцами, почему люди даже в период пандемии не перестали плевать на улице, оставлять за собой горы мусора на природе, куда с такой радостью выбираются в условиях карантина, и позволяют себе устраивать туалет где вздумается?
AZATTYQ.ORG. «С Когершын Сагиевой — о свободе слова, правах женщин, эмиграции и жизни этнической казашки в России» — В проекте «Диалоги» журналистка российского телеканала «Дождь» Когершын САГИЕВА рассуждает о феминизме, вспоминает свое детство и рассказывает, каково это — делать свободную журналистику в несвободной стране.
TENGRINEWS.KZ. «Чего хотят женщины: знакомство в интернете глазами мужчин» — Знакомство на онлайн-площадке — не новый способ общения для современных мужчин и женщин. Однако после пандемии коронавируса оно обрело второе дыхание. И в условиях домашней изоляции нередко можно встретить ситуации, когда люди все чаще стали знакомиться в интернете. О преимуществах и недостатках подобного рода взаимоотношений рассказали трое казахстанских мужчин.
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