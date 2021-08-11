Война Миров. Гнилая олимпиада в Токио

Олимпийские принципы полностью заменены на геополитические

Олимпийские летние игры – 2020, которые прошли в июле-августе 2021-го в Токио, не дали ответа на вопрос, зачем Россия в них участвовала. Откровенные засуживания, подставы, скандалы, издевательства над российскими спортсменами по сравнению с прошлыми олимпийскими турнирами стали еще более наглыми и бесцеремонными. Чистый спорт даже фрагментарно перестал присутствовать на формально главном событии планеты.

США, которые вынуждены уходить из Афганистана, Ирака и Сирии, расставаться со спортивной гегемонией отнюдь не собираются. Медальный зачет на олимпиаде в Токио продемонстрировал, что у Вашингтона есть ресурсы и механизмы, чтобы сохранять за собой «спортивное» лидерство.

Китай, разумеется, крепкий орешек, но США его обошли по главному мерилу олимпийской гонки – золотым наградам. Будем объективны, далось это американцам не легко. Если на олимпийских играх 2016 года у атлетов из США было 46 золотых медалей, то в текущем году уже 39, хотя самих разыгрываемых комплектов стало больше. Соответствующие показатели Поднебесной 26 и 38, то есть общий прогресс и дыхание в затылок лидеру совершенно явные.

Еще США смогли вывести на третью позицию в общем медальном зачете Японию, щедро поделившись с союзником своим административным ресурсом. Хозяева олимпиады всегда имеют негласный бонус перед остальными участниками игр, но когда за тебя играют судьи и спортивные функционеры под эгидой Вашингтона, преимущество становится еще более ощутимым. В итоге с шестого места в Рио-де-Жанейро при 12 золотых наградах на третье место у себя дома с 27.

После того, как гибридная война с Китаем стала главной заботой Белого дома на международной арене, важность Японии в качестве союзника, форпоста и противовеса Пекину резко возросла. Токио, надо отдать ему должное, демонстрирует лояльность сюзерену при любом удобном случае. Поэтому 9 августа, в день объявления СССР войны Японии в 1945 году, перед российским посольством прошел митинг протеста, приуроченный к этой дате, тогда как атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа соответственно остались без внимания японских политических активистов.

За Японией на четвертом месте следует Великобритания. На предыдущей олимпиаде она с 27 золотыми наградами была второй, но теперь просела при 22-х. Когда главным соперником США на спортивной арене выступает Китай, американцы не могут заботиться о всех своих союзниках равномерно. Между тем Лондон следует в фарватере Вашингтона четко и его всегда можно поставить в пример остальным союзникам по НАТО. Вот и авианосная ударная группировка кораблей флота Ее Величества под занавес олимпийских игр прибыла на американский остров Гуам в Тихом океане.

Россия на играх в Токио называлась Олимпийский комитет России на летних Олимпийских играх 2020 года. По сравнению с Рио-де-Жанейро команда взяла на одну золотую медаль больше (20 против 19), но в общем зачете опустилась с четвертого места на пятое. Похоже, у Владимира Путина действует подход человека, который имеет в своем распоряжении боевого петуха или пса, а потому хочет увидеть его в деле. Для такого человека не важно, что судебная система не честная, поскольку у него свои критерии оценки участников.

Если исключить ситуацию с Крымом, то путинский Кремль никогда не делает резких шагов первым. Он готов бесконечно тянуть резину, пока ситуация сама собой не выйдет на какой-нибудь логический уровень. К примеру, так было в ходе войны 08.08.08., когда Москва сначала дождалась нападения Грузии на Южную Осетию, а потом ввязалась в боевые действия. Видимо, в российском политическом руководстве считают, что лучше оставаться в олимпийской тусовке, чем отрываться от «коллектива». К тому же Международный олимпийский комитет (МОК) единогласно поменял девиз. Теперь он звучит «Быстрее, выше, сильнее – вместе».

Шестое место у Австралии. Здесь рывок с 8 золотых медалей на 17. Хотя в качестве союзника австралийцы периодически тушуются перед Поднебесной. Когда Пекин за плохое поведение Канберры отказался от закупок австралийского угля, после чего Кремлю пришлось бросать все бригады железнодорожных войск на Байкало-амурскую магистраль, чтобы возить свой уголь в Китай, Австралия от нового витка санкционного противостояния отказалась. Очень болезненные ответные удары у китайцев.

Казахстану на последней олимпиаде тоже хвастать нечем: 81 место в общем медальном зачете после 22-го на олимпийских играх 2016-го. Тогда местные любители спорта переживали, что Узбекистан, завоевав на золотую медаль больше (4 против 3 золотых наград), обошел нашу страну на одну позицию. Однако из сегодняшнего дня прежние достижения выглядят просто великолепными. Что касается Ташкента, то узбекские олимпионики взяли в этот раз три золотые медали и опустились на 32 место в итоговом раскладе.

Главным оружием против России остается международное допинговое агентство WADA с крайне сомнительной репутацией. Оно борется за справедливость в спорте высоких достижений. Делается это в мире, где справедливости нет как явления. Теоретически все спортсмены не равны, поскольку генетически и психологически имеют разные параметры для занятия конкретным видом спорта. Даже климат сильно влияет на физические данные атлетов. Из-за этого долгие годы золото в марафоне, например, брали спортсмены из стран Африканского рога (Эфиопия, Кения, Сомали).

Со временем в гонку включилась фармакология. Официальное объяснение той же WADA декларируют, что с допингом нужно бороться, поскольку он вредит здоровью спортсменов. Алкоголь и табак тоже вредят здоровью. При желании обычной водой можно обпиться насмерть.Если человек занимается боксом, то сам этот вид спорта вредит здоровью в виде ударов по голове. Профессиональный шпажист после десяти лет занятий фехтованием не может не иметь проблем с коленями, ибо физиология человека не приспособлена к таким нагрузкам на коленные суставы.

Очень забавно выглядит, когда профессиональный атлет, занявший десятое место в соревновании, вдруг оказывается уличенным в допинге. Это что получается, он с допингом никаких высоких результатов добиться не смог, а все призеры «чистые»? Так называемые «беспомощные спортсмены»?

Большой спорт на сегодняшний день – это очень большие деньги. Годовые обороты идут на десятки миллиардов долларов. Раз Россия готова выступать без флага, герба и гимна, значит она является составной частью большого спортивного бизнеса. Легче пережить большую порцию унижений страны, чем потерять много денег.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.