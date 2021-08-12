Советские нибелунги

СССР с каждым годом все больше похож на Атлантиду

Что Советский Союз очень быстро станет восприниматься в одном ряду с древними погибшими сверхразвитыми цивилизациями, писал еще известный социолог Александр Зиновьев. Удивительное в скорости, с какой происходит этот процесс. Все постсоветские страны на фоне СССР выглядят отпетыми карликами-неудачниками с полюса импотенции. Из-за этого возникает вопрос: это Советский Союз был таким могучим или его наследники столь резко измельчали?

На космодроме Байконур советский стройбат за полтора года построил стартовый комплекс, который безупречно работал. На российском космодроме Восточный строительство первого стартового комплекса началось в 2012 году, закончилось в 2016-ом, но сделали до того коряво, что при любом пуске он потенциально может прийти в негодность. А где же технологии и материалы XXI века, новые управленческие решения и прочие атрибуты прогресса?

Главное, чем запомнился космодром Восточный, это разнузданная коррупция и бунты рабочих из-за невыплаченной заработанной платы. Все это в условиях компьютеризации, безналичных расчетов, изобилия контролирующих, проверяющих и надзирающих органов.

Особенность советской системы заключалась в способности концентрироваться на избранных направлениях. В этом сразу сила и слабость модели. Потому что можно одновременно создавать межконтинентальные ракеты с разделяющимися боеголовками и не производить женские гигиенические прокладки.

Вместе с тем из сегодняшнего дня видно, что количество вещей, на которых концентрировалась советская система, получалось достаточно большим. Взять хотя бы систему образования. По всей стране в кратчайшие сроки была создана сеть общеобразовательных школ. А это и здания, и школьные парты с учебными досками, разработка и печать учебников, карт, наглядных пособий. Педагогические институты, курсы повышения квалификации преподавателей, научно проработанные и обоснованные учебные программы.

Учебники создавались на принципах дидактики, то есть от простого к сложному, последовательно и системно. После советских учебников нынешние можно только обнять и плакать, поскольку они никакой целостной картины не создают, представляя собой набор разрозненных и часто бессмысленных с практической точки зрения тем. Современный Казахстан даже школы по советским ГОСТам строить не может – слишком дорого и затратно получается. Поэтому строительные нормы и правила упростили и примитивизировали, чтобы подрядчики могли потянуть подобные объекты.

Предельно выпукло возможности СССР были продемонстрированы в ходе Великой Отечественной войны. Не стоит забывать о принципах историзма, то есть помнить, что Советский Союз на момент начала войны в 1941 году был бедным государством, тогда как Германия – богатым. Из-за этого у советской стороны не было, да и не могло быть такого количества военно-транспортной авиации, например. Военная промышленность так и не смогла освоить мощные колесно-гусеничные тягачи, которые позволяли танковым дивизиям вермахта быстро перемещать артиллерию крупных калибров.

Зато СССР предложил перпендикулярные ответы, которые и привели к победе в войне на уничтожение. Такими ответами стали танк Т-34, в производстве которого применялись электросварка от Евгения Патона и конвейер. На конвейере, кстати, производилась и знаменитая пушка ЗИС-3 Василия Грабина, что позволило нарастить выпуск этих орудий в шесть раз. Обилие минометов дало советской стороне возможность во многом компенсировать нехватку пушек и гаубиц при позиционных боях. К тому же миномет является таким видом тяжелого вооружения, которое вполне может освоить дилетант.

Немецкая авиационная промышленность выпускала более совершенные и сложные модели самолетов, но массовая война показала, что ее квалифицированная рабочая сила не поддается масштабированию. А вот советская система смогла обучить подростков и вчерашних домохозяек работе на авиационных заводах. Эти новые рабочие не умели читать чертежи, зато их обучили работе по шаблонам. Здесь заслуга инженерно-технических кадров предприятий, которые разбили сложные технологические процессы на короткие компоненты и малоквалифицированная рабочая сила, которая вдобавок плохо питалась и одевалась, смогла выполнять такие операции.

В Казахстане почти сразу после Великой Отечественной войны создали Академию наук. Это был мощный научный институт, да еще интегрированный во всесоюзную научную инфраструктуру. Все вместе позволяло разрабатывать месторождения полезных ископаемых, выводить породы овец и коров, заниматься вопросами орошения и так далее. Сегодня от Академии осталось только название, но в формате и статусе НПО она даже со своей прошлой тенью конкурировать не может.

Пандемия коронавируса выявила упадок медицины как системы. Новые антибиотики и хорошие врачи есть, но именно системы здравоохранения как эффективного социального института нет. К сожалению, у СССР не имелось опыта борьбы с коронавирусом, из-за чего сравнить две системы лоб в лоб невозможно. Но если за основу взять прецеденты, как в советские годы боролись с вспышками чумы, холеры или сибирской язвы, то априори ясно, что в советский период ковид не имел бы столь разрушительного следа.

Неумелые вороватые карлики не могут вызывать доверия. Наоборот, после бесчисленных скандалов и провалов с их участием люди всегда настороже: что там опять придумали управленцы с полюса импотенции? Поэтому много кто не верит в вакцинацию, реформу образования или программу повышения качества госуправления. Наши чиновники даже при запрете наличного оборота найдут как брать взятки и злоупотреблять служебным положением с выгодой для себя.

Современный тренд очевиден. Где больше проели советского наследства, там сильнее территория и население проваливаются в дикость. На этих же участках больше всего мифов про то, как плохо жилось при советской власти. Вообще-то мифология разнонаправленная. Порой приходится встречать людей, которые о времени СССР помнят и знают только хорошее, напрочь отбросив те недостатки, которые имелись в системе.

Любая система имеет свой коридор возможностей и рамки, за которые она объективно не может выйти. Но даже с родовыми пределами возможностей советская модель давала такой уровень социальной защиты для рядового гражданина, который в появившихся на его осколках государствах просто немыслим. Когда система, где государство обеспечивало человека бесплатным жильем поменялась на такую, где оно законно помогает лишать человека единственного жилья, то старые порядки начинают восприниматься как фантастические и нереальные даже теми, кто при них жил. Слишком многое из структур повседневности тридцатилетней давности похоже на сказочный сон.

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