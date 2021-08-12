«Уйдет ли осенью правительство Мамина в отставку?». «Казахстан проигрывает битву за мозги». «Государство спрятало голову в песок, а сзади пожар». «Языковой патруль» надо проверить на факт разжигания национальной розни»

EXCLUSIVE.KZ. «Уйдет ли осенью правительство Мамина в отставку?» — В этом году Казахстан весьма скромно празднует 30-летие своей независимости. Видимо, некогда. Правительство судорожно пытается решить проблемы, накопленные за последние три десятка лет и это лучшее доказательство того, что повода для самодовольства мало. Более того, если не будет принципиального изменения системы госуправления, еще через десять лет его будет еще меньше… Поэтому, возвращаясь к изначальному вопросу – ответ будет звучать следующим образом: да, вероятность того, что осенью правительство МАМИНА уйдет в отставку, очень велика. Обществу нужна будет очередная сакральная жертва, но вопрос в том, примет ли оно ее?
FORBES.KZ. Досым САТПАЕВ – «Казахстан проигрывает битву за мозги» — Хотя появление первого в истории Казахстана лауреата Нобелевской премии по одному из научных направлений, не только избавили бы нашу страну от образа сырьевого придатка мировой экономики и мифической родины «Бората», но и мотивировали бы молодежь идти в науку. Нам нужно наличие конкурентной интеллектуальной, политической и экономической среды, где существует большое количество «социальных лифтов» и нет многочисленных искусственных потолков для роста, в том числе научного. Активно развивая науку и расширяя армию научных работников, Казахстан, таким образом, будет наращивать слой умных, образованных, культурных людей, что очень важно в условиях «нового средневековья»…
NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «Государство спрятало голову в песок, а сзади пожар» — То и дело с запада нашей необъятной страны доходят вести о забастовках трудовых коллективов. В этом предложении ключевое слово — «трудовые», ибо бастуют те, кто создает богатство страны, на доходы от продажи которого процветают и нувориши, и существует само государство… Государство и его идеологические институты ведут себя, как страус, зарывший свою голову в песок, игнорируя забастовки трудовых коллективов. Где сотрудники социального блока правительства, которые должны, как скорая помощь, выезжать на такие конфликтные ситуации, не доводя дело до нового Жанаозена. Их нет!
365INFO.KZ. ««Языковой патруль» надо проверить на факт разжигания национальной розни» — В Казахстане появился «языковой патруль». Несколько мужчин проверяют знание казахского языка у продавцов магазинов и сотрудников общепита в крупных городах страны. «Проверки» активисты снимают на камеру и заливают в Сеть… В некоторых из них русскоговорящих граждан заставляют извиняться на камеру за их ответную реакцию на провокации. Юрист Сергей УТКИН дал свою оценку деятельности активистов — правоохранительные органы должны провести проверку — По статьям, которые касаются разжигания розни, в том числе по национальному и языковому признакам, выводы делаются на основании заключения экспертов.
KAZVEDOMOSTI.KZ. «Борьба за чистый алкоголь» — В Казахстане началось структурирование алкогольного и водочного рынка, что пришлось не по вкусу теневым воротилам нелегальной и некачественной водки. Усилия государства и бизнеса по созданию цивилизованного рынка алкогольной продукции в Казахстане замечены. На YouTube появился анонимный пятидесятиминутный ролик якобы журналистского расследования (полумертвый жанр в республике, поскольку у местных СМИ часто нет ресурсов для их проведения) под названием «Кто крышует рынок теневого алкоголя в Казахстане?» В режиме с больной головы на здоровую создатели фейка пытаются обвинить ассоциацию «QazSpirits» в том, будто она занимается производством и поставками подпольной контрафактной продукции на местный рынок.
LITER.KZ. «Кызылординцы судятся с китайскими инвесторами из-за неправильно построенного завода» — Завод по производству цемента отравляет воздух и воду в поселке Шиели в Кызылординской области. Об этом корреспонденту Liter.kz рассказал местный активист Алмас ДЮСЕНБАЕВ.
TIME.KZ. «Полевую жизнь ведёте?» — Для того чтобы найти самые вкусные в Алматы арбузы и познакомиться с людьми, которые их выращивают, мы отправились в сторону Капшагая. Здесь, чуть съехав с трассы, можно увидеть зеленые поля, засаженные кукурузой, помидорами, перцем и бахчевыми. У каждого поля хатка его временных владельцев. Поля земледельцы берут в аренду и пашут на них с начала весны до поздней осени. Здесь и живут. Работают семьями — так выгоднее, потому что наемные работяги капризны и непостоянны. Деньги (6 тысяч тенге в день плюс еда) берут вперед и смываются с поля еще до обеда.
«Любовь и шок» — Халатность и ошибки врачей превратили мать троих детей в пятилетнего ребёнка. “Ты мой брат или муж?” — каждый день Земфира спрашивает своего супруга. “Я отвечаю, а на следующий день она снова забывает”, — вздыхает Муратбек. Пять лет назад рождение их третьего ребенка обернулось кошмаром. Вопиющая врачебная ошибка привела к тому, что учительница английского языка в 34 года стала беспомощным инвалидом с глубоким поражением головного мозга…
CARAVAN.KZ. «Уходящее наследие: Казахстан, в отличие от Татарстана, стремительно теряет свой культурный код» — “Стране нужен музей прикладного искусства, нужна систематизация сведений о национальной культуре, но наличие других первоочередных задач в мозгу чиновников не позволяет провести эту работу на должном уровне. Тем временем носители уникальных знаний уходят от нас, а в зарубежных музеях предметы казахского искусства выдаются за достояние чужих народов! Мы теряем свой культурный код”, – тревоги председателя Союза ремесленников Казахстана, известного дизайнера, художника по войлоку Айжан БЕККУЛОВОЙ за наследие нации после очередной творческой поездки лишь усилились.
AZATTYQ.ORG. ««Аяш, моя Аяш…» Смерть писательницы Аягуль Мантай и реакция на трагедию» — После смерти молодой писательницы Аягуль МАНТАЙ в казахстанском обществе заговорили о необходимости ввести уголовную ответственность за кибербуллинг. Близкие покойной считают, что именно травля в интернете стала причиной суицида. Корреспондент Азаттыка встретилась с семьей писательницы и записала людей, которых вызывают в полицию в связи с расследованием дела о самоубийстве.
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