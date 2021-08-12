«Уйдет ли осенью правительство Мамина в отставку?». «Казахстан проигрывает битву за мозги». «Государство спрятало голову в песок, а сзади пожар». «Языковой патруль» надо проверить на факт разжигания национальной розни»

Сетевой Казахстан 12 августа 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Уйдет ли осенью правительство Мамина в отставку?» — В этом году Казахстан весьма скромно празднует 30-летие своей независимости. Видимо, некогда. Правительство судорожно пытается решить проблемы, накопленные за последние три десятка лет и это лучшее доказательство того, что повода для самодовольства мало. Более того, если не будет принципиального изменения системы госуправления, еще через десять лет его будет еще меньше… Поэтому, возвращаясь к изначальному вопросу – ответ будет звучать следующим образом: да, вероятность того, что осенью правительство МАМИНА уйдет в отставку, очень велика. Обществу нужна будет очередная сакральная жертва, но вопрос в том, примет ли оно ее?

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Казахстан проигрывает битву за мозги» — Хотя появление первого в истории Казахстана лауреата Нобелевской премии по одному из научных направлений, не только избавили бы нашу страну от образа сырьевого придатка мировой экономики и мифической родины «Бората», но и мотивировали бы молодежь идти в науку. Нам нужно наличие конкурентной интеллектуальной, политической и экономической среды, где существует большое количество «социальных лифтов» и нет многочисленных искусственных потолков для роста, в том числе научного. Активно развивая науку и расширяя армию научных работников, Казахстан, таким образом, будет наращивать слой умных, образованных, культурных людей, что очень важно в условиях «нового средневековья»…

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Государство спрятало голову в песок, а сзади пожар» — То и дело с запада нашей необъятной страны доходят вести о забастовках трудовых коллективов. В этом предложении ключевое слово — «трудовые», ибо бастуют те, кто создает богатство страны, на доходы от продажи которого процветают и нувориши, и существует само государство… Государство и его идеологические институты ведут себя, как страус, зарывший свою голову в песок, игнорируя забастовки трудовых коллективов. Где сотрудники социального блока правительства, которые должны, как скорая помощь, выезжать на такие конфликтные ситуации, не доводя дело до нового Жанаозена. Их нет!

365 INFO . KZ . ««Языковой патруль» надо проверить на факт разжигания национальной розни» — В Казахстане появился «языковой патруль». Несколько мужчин проверяют знание казахского языка у продавцов магазинов и сотрудников общепита в крупных городах страны. «Проверки» активисты снимают на камеру и заливают в Сеть… В некоторых из них русскоговорящих граждан заставляют извиняться на камеру за их ответную реакцию на провокации. Юрист Сергей УТКИН дал свою оценку деятельности активистов — правоохранительные органы должны провести проверку — По статьям, которые касаются разжигания розни, в том числе по национальному и языковому признакам, выводы делаются на основании заключения экспертов.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Борьба за чистый алкоголь» — В Казахстане началось структурирование алкогольного и водочного рынка, что пришлось не по вкусу теневым воротилам нелегальной и некачественной водки. Усилия государства и бизнеса по созданию цивилизованного рынка алкогольной продукции в Казахстане замечены. На YouTube появился анонимный пятидесятиминутный ролик якобы журналистского расследования (полумертвый жанр в республике, поскольку у местных СМИ часто нет ресурсов для их проведения) под названием «Кто крышует рынок теневого алкоголя в Казахстане?» В режиме с больной головы на здоровую создатели фейка пытаются обвинить ассоциацию «QazSpirits» в том, будто она занимается производством и поставками подпольной контрафактной продукции на местный рынок.

LITER . KZ . «Кызылординцы судятся с китайскими инвесторами из-за неправильно построенного завода» — Завод по производству цемента отравляет воздух и воду в поселке Шиели в Кызылординской области. Об этом корреспонденту Liter.kz рассказал местный активист Алмас ДЮСЕНБАЕВ.

TIME . KZ . «Полевую жизнь ведёте?» — Для того чтобы найти самые вкусные в Алматы арбузы и познакомиться с людьми, которые их выращивают, мы отправились в сторону Капшагая. Здесь, чуть съехав с трассы, можно увидеть зеленые поля, засаженные кукурузой, помидорами, перцем и бахчевыми. У каждого поля хатка его временных владельцев. Поля земледельцы берут в аренду и пашут на них с начала весны до поздней осени. Здесь и живут. Работают семьями — так выгоднее, потому что наемные работяги капризны и непостоянны. Деньги (6 тысяч тенге в день плюс еда) берут вперед и смываются с поля еще до обеда.

«Любовь и шок» — Халатность и ошибки врачей превратили мать троих детей в пятилетнего ребёнка. “Ты мой брат или муж?” — каждый день Земфира спрашивает своего супруга. “Я отвечаю, а на следующий день она снова забывает”, — вздыхает Муратбек. Пять лет назад рождение их третьего ребенка обернулось кошмаром. Вопиющая врачебная ошибка привела к тому, что учительница английского языка в 34 года стала беспомощным инвалидом с глубоким поражением головного мозга…

CARAVAN . KZ . «Уходящее наследие: Казахстан, в отличие от Татарстана, стремительно теряет свой культурный код» — “Стране нужен музей прикладного искусства, нужна систематизация сведений о национальной культуре, но наличие других первоочередных задач в мозгу чиновников не позволяет провести эту работу на должном уровне. Тем временем носители уникальных знаний уходят от нас, а в зарубежных музеях предметы казахского искусства выдаются за достояние чужих народов! Мы теряем свой культурный код”, – тревоги председателя Союза ремесленников Казахстана, известного дизайнера, художника по войлоку Айжан БЕККУЛОВОЙ за наследие нации после очередной творческой поездки лишь усилились.

AZATTYQ . ORG . ««Аяш, моя Аяш…» Смерть писательницы Аягуль Мантай и реакция на трагедию» — После смерти молодой писательницы Аягуль МАНТАЙ в казахстанском обществе заговорили о необходимости ввести уголовную ответственность за кибербуллинг. Близкие покойной считают, что именно травля в интернете стала причиной суицида. Корреспондент Азаттыка встретилась с семьей писательницы и записала людей, которых вызывают в полицию в связи с расследованием дела о самоубийстве.

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