Третий президент Казахстана

Разговоры о новом руководителе страны уже пошли

Вопрос о следующем руководителе Казахстана, который стал пробивать себе дорогу в Казнете, свидетельствует, что люди с приличным горизонтом планирования в стране все-таки есть. Потому что манера пересматривать годовой республиканский бюджет по четыре-пять раз в течение года, плюс туман пандемии с ее красными и темно-красными зонами объективно работают против стратегического планирования. Получается, что попытка заглянуть в будущее – это базовая потребность людей.

Срок полномочий президента Республики Казахстан 5 лет и для Касым-Жомарта Токаева, если вести отсчет от победы на внеочередных выборах 9 июня 2019 года, времени вроде как прилично. Но есть и загвоздка. Начавшийся 20 марта 2019 года транзит верховной власти сделал виток по спирали и вернулся в руки Нурсултана Назарбаева, что всеми отфиксировано довольно четко.

Поначалу, пока представители политического истеблишмента не осознали, что являются свидетелями фальстарта транзита, возникла ситуация неопределенности. Остро встал элементарный вопрос для чиновников: чей портрет держать в рабочем кабинете? После того, как второй президент дал понять, что нужно иметь два изображения – его и елбасы, путаницы стало еще больше. В том же акимате Алматы долго не могли разобраться с иерархией распоряжений: чьи документы имеют приоритет – Акорды или Библиотеки?

Масла в огонь дезориентации подливала фигура Крымбека Кушербаева на посту руководителя администрации президента. Будучи человеком властным, он стал строить акимов и министров с такой энергией, что у них стрелка политического компаса стала быстро настраиваться на Акорду. Но когда матерого чиновника перевели на декоративную должность государственного секретаря 18 сентября 2019 года, фаза двоевластия стала заканчиваться.

Этапы несостоятельности транзита удобно отслеживать по программным заявлениям Касым-Жомарта Токаева. Сначала он придерживался правильной демократической и либеральной риторики, которая понравилась бы кому-угодно хоть в Вашингтоне, хоть в Брюсселе. Однако все эти заявления про новые политические партии и послабления при проведении митингов и акций протеста уперлись в то, что ни одной новой партии к парламентским выборам зарегистрировано не было. Потом в ходе выборов победила старая троица в лице «Нур Отан», «Ак жол» и «НПК», потерявшей буку К («коммунистическая»), хотя ребрендированная партия «Адал» показала более заметную агитационную кампанию, чем две младшие парламентские партии.

В какой-то момент второй президент понял, что политическая система в Казахстане нереформируемая и перестал ломать привычную картину мира чиновников, силовиков и судей вбросами про «слышащее государство», «права человека», «соблюдение законности» и тому подобное. Вместо это стал обвинять население в «антиваксерстве» и непонимании правильности государственного курса.

Экономическая политика забыла про прогрессивное налогообложение и вернулась на рельсы служения 2-3 тысячам человек, которым принадлежит более 90% национального богатства страны. Пока в Нацфонде остаются какие-то деньги, процесс по их «освоению» остановлен не будет, ибо экономическая система РК тоже нереформируемая, что продемонстрировали все попытки диверсификации экономики.

Когда власти в период карантина пару раз выплатили простым людям по 42500 тенге (минимальный размер заработной платы), появилась робкая надежда, что государство отойдет от практики поддержки бизнеса и станет оказывать помощь населению. Однако случайная залетная ласточка весны не сделала и все вернулось на круги своя.

Лишенный возможности проводить самостоятельную политическую линию, президент Токаев одно время ударился в странные заявления вроде посадки двух миллиардов деревьев за пять лет, но потом и такую практику забросил.

Вторичность и подчиненность фигуры главы государства довольно широко осознается народными массами. На части митингов протеста в адрес президента петиции даже не подаются – участники ограничиваются апеллированием к Нурсултану Назарбаеву.

Елбасы тем временем не молодеет, а проблемы нарастают. Система здравоохранения несмотря на дополнительное финансирование и прочие меры государственной поддержки и усиления с пандемией коронавируса не справляется. Маховик инфляции раскручивается с пугающей скоростью. Система образования развалена. Обнищание населения приняло жуткие масштабы. В этом году на рынок труда должна выйти масса молодежи, а потом еще в течение четырех лет (эхо демографического взрыва «нулевых» годов), но рабочих мест для них нет.

Все вместе неизбежно ставит вопрос: кто будет решать все эти проблемы? Первого президента поджимает биологический цикл, второй прозябает вне механизма принятия политических решений, а время не ждет. Вот и пошли разговоры про третьего президента, которому было бы по плечу и по силам вывести Казахстан на путь развития. В качестве кандидатов доминируют Дарига Назарбаева и Имангали Тасмагамбетов, которые делят «золотую медаль», а «серебряной» вообще ни у кого нет.

Для Казахстана с его глубокой персонализацией власти фигура третьего президента – это вопрос не технический, а фундаментальный. Потому что нужно заниматься вопросами от крупной собственности частных лиц до стороны республики на геополитических баррикадах. Глобальный мир тем временем меняется, а в РК заело старую пластинку про транзит верховной власти.

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