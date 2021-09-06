«С 6 сентября в Казахстане введен запрет на очную работу для невакцинированных». «О послании и языках». «Кандидаты на выбывание из правительства Казахстана». «Минимальная зарплата 60 тыс., а доллар по 600 — мифы об инфляции и девальвации»

Сетевой Казахстан 6 сентября 2021г.

SPUTNIK . KZ . «С 6 сентября в Казахстане введен запрет на очную работу для невакцинированных» — С сегодняшнего дня вступает в силу запрет главного санврача Казахстана для невакцинированных сотрудников ряда предприятий. Кроме того, вводится обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников сферы услуг, если они все же хотят присутствовать на рабочем месте.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О послании и языках» — В послании президента многие усмотрели реакцию на последние языковые дискуссии, точнее — провокации и информированные разборки. ТОКАЕВ, если прочитать текст послания целиком, произнес единый тезис о том, что казахский язык — государственный, а русский язык имеет статус официального. Статус первого необходимо развивать, а статус второго не подлежит сомнению и дискриминация запрещена. Это, в принципе, конституционные нормы, которых страна неукоснительно придерживается период независимости. И эта формула подразумевают не противоречие между языками, а единый подход. Вместе с тем, мы видим, что по факту одни СМИ сделали упор на одну часть формулы, другие — на вторую, тем самым подпитывая дальнейший конфликт.

IA — CENTR . RU . «Кандидаты на выбывание из правительства Казахстана» — Под занавес традиционного послания народу #Казахстан’а президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ высказался в адрес саботажников из числа чиновников, предложив им «уйти с занимаемых постов». Вопросов к управлению определенными отраслями в стране накопилось немало, а на фоне недавних двух отставок министров есть ощущение, что обновление кабмина может продолжиться. У каких чиновников больше всего шансов «на выбывание» – в обзоре Вячеслава ЩЕКУНСКИХ.

AZATTYQ . ORG . ««Без системных реформ все призывы — туфта». Разбирая экономические тезисы Токаева» — Какие противоречия содержатся в экономическом блоке «послания народу», которое президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ представил на уходящей неделе? Почему диверсификация экономики, о которой говорят в стране не первый год, остается на бумаге, а Национальный фонд продолжает таять? Азаттык поговорил с экономистом Айман ТУРСЫНКАН, директором агентства Eximar Foresight.

««Сезон забастовок»: стачки казахстанских рабочих и что будет дальше» — Этим летом в Казахстане произошло сразу несколько крупных забастовок рабочих, и с приближением 10-й годовщины трагических событий в городе Жанаозене казахстанские власти, должно быть, задаются вопросом, насколько велика вероятность масштабных волнений. Большинство забастовок имели место в богатой нефтью Мангистауской области на западе Казахстана, но отказывались выходить на рабочие места не только работники нефтяной отрасли.

LITER . KZ . «Эксперты высказались о свободном владении казахским языком для госслужащих» — Новые поправки в законодательство разработало Агентство по делам государственной службы, проект опубликовали для обсуждения. Скоро работники госорганов будут обязаны свободно владеть казахским языком. Корреспондент решил узнать мнение самих госслужащих и экспертов о такой норме… Государственные служащие, особенно министры и депутаты, должны быть минимум двуязычными, считает мажилисмен Айдос САРЫМ…

365 INFO . KZ . «Минимальная зарплата 60 тыс., а доллар по 600 — мифы об инфляции и девальвации» — В здоровой экономике влияние было бы минимальное, но у нас спираль уже раскрутилась, и как ее останавливать — непонятно. Поднять минимальную зарплату с 42,5 до 60 тыс. тенге накануне распорядился президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Новость вроде хорошая, но тут же появились прогнозы (хоть и не очень много), что этот шаг может дополнительно разогнать инфляцию. Айдархан КУСАИНОВ, экономист, отчасти мнение разделяет. Давление на цены действительно может появиться, но по причине «нездорового режима таргетирования» плюс повышенных инфляционных ожиданий самого населения. Проще говоря — готовности к повышению цен.

TIME . KZ . «Почему судьи абсолютно не боятся ошибаться» — Парадокс, но в Бюллетене Верховного суда опубликовано постановление и активно применяется нижестоящими судами, которое, по сути, спорное. Более того, одна из сторон его еще оспаривает и вообще считает незаконным, так как были допущены серьезные и грубые судебные ошибки, за что служителей Фемиды вообще стоит наказывать, а не поощрять. Пикантность в дело добавляет еще и тот факт, что это постановление выносил не кто иной, как председатель Коллегии по гражданским делам Верховного суда Мейрамбек ТАЙМЕРДЕНОВ.

«Опросник недоумения» — Какая польза от такой переписи? Законодательство нашей страны гарантирует гражданам защиту персональных данных, тайну личной жизни, включая врачебную, коммерческую тайны и т. д. Однако в переписные листы включены вопросы именно из этой категории. Например, об уровне зарплаты/доходов, сколько раз вы были женаты или замужем, вопросы о здоровье и самочувствии. Почему, для чего? В переписных листах есть вопросы, касающиеся наличия/отсутствия проблем со слухом, зрением, памятью и трудностями при ходьбе, поднятии по ступенькам. Почему интересны именно эти области состояния здоровья гражданина? Почему бы тогда не спросить о наличии у человека в целом хронических заболеваний?

FORBES . KZ . ««Крутые скидок не просят»: Булат Абилов — о рэкете, вымогательствах и «стрелках» с бандитами» — Один из первых крупных бизнесменов страны продолжает делиться воспоминаниями с Арманжаном БАЙТАСОВЫМ. Периодические стычки с бандитами стали возникать после того, как компания Butya завезла в Алматы автомобили BMW, Mercedes и другие престижные иномарки — вереница криминальных авторитетов вроде Рыжего Алмаза, Черного Алмаза, Сабыржана, Бахи-Фестиваля, Кайрата-Кисы и группировки «Четыре брата» пытались добиться, чтобы бизнесмен отдавал им часть прибыли за «крышу» — Я ему сказал, что платить ничего ни ему, ни кому-то другому не буду, в том числе чиновникам. Что деньги лучше пойдут на благотворительность, чем им. Если я отдам их хотя бы копейку, то перестану себя уважать.

EXCLUSIVE . KZ . «Саян Ташенев: Кунаев не был против передачи земель Узбекистану» — Совсем недавно в столице открыли памятник государственному деятелю Жумабеку ТАШЕНОВУ. Именно он вступил в открытый конфликт с Никитой ХРУЩЕВЫМ, отстояв пять северных областей Казахстана от передачи России, а потом выступил против передачи трех хлопкосеющих районов Южного Казахстана Узбекистану. За это Ташенев поплатился карьерой и попал в опалу. О событиях тех лет мы поговорили с сыном выдающегося политика Саяном Ташеневым.

RATEL . KZ . «Главный чабан страны рассказал, кто спровоцировал джут-2021» — Глава ассоциации овцеводов Казахстана «Шопан-ата» Алмасбек САДЫРБАЕВ предлагает главе государства в срочном порядке создать комиссию по продовольственной безопасности страны. По мнению широко известного в республике чабана, в стране некие лица искусственно создали дефицит кормов и спровоцировали джут. Как утверждает Садырбаев, его организация провела собственное расследование и установила причинно-следственную связь между нехваткой кормов и гибелью скота у фермеров.

QMONITOR . KZ . «Дефицит школ в крупных городах Казахстана грозит стать хроническим» — С началом нового учебного года и возвращением к традиционному формату занятий снова напомнила о себе проблема перегруженности школ, особенно в крупных городах Казахстана: темпы их строительства явно не поспевают за динамикой демографических процессов. Как следствие, во многих классах учеников значительно больше, чем положено по нормативам. Это крайне отрицательно сказывается и на качестве образования, и на здоровье наших детей – ведь чрезмерная их скученность в одном месте существенно повышает риск распространения всевозможных инфекций.

INFORMBURO . KZ . ««Нас всех били, никто от этого не умер». Почему казахстанцы оправдывают насилие» — В насилии виноват агрессор, а не жертва. Об этом неустанно повторяют правозащитники. Однако казахстанцы зачастую склонны оправдывать жестокость. На днях в Алматы уволили замначальника управления полиции Наурызбайского района за то, что он ударил подчинённого. Казахстанский боец ММА Куат ХАМИТОВ на своей странице в Instagram поделился мнением, что полицейского подставили, при этом оправдав сам факт насилия: «Что касается того, что он кого-то бил, нас всех били всю жизнь – и никто от этого не умер!» Правда, публикация уже удалена. На это высказывание в свою очередь ответил проживающий в США боксёр Димаш НИЯЗОВ, который работает полицейским. «Брат, я понимаю тебя, но это просто непрофессионально на работе бить кого-то. Даже если это подстава, всё равно нужно быть начеку«, – написал он.

EXK . KZ . «Специалист по качеству воздуха: Алматы задохнется, он в тяжелом состоянии» — Павел АЛЕКСАНДРОВ — создатель сети мониторинга качества воздуха Airkaz.org подробно разъяснил, почему властям города нужно контролировать застройщиков, передает ЭК. Алматы ежегодно застраивается новыми зданиями: почти раз в квартал застройщики презентуют жителям города новые элитные ЖК. Ситуация с застройщиками давно вышла из-под контроля, считает Павел Александров.

TENGRINEWS . KZ . ««Она таджичка, узбечка или казашка?»: Интервью с Манижей» — Манижа в этом году представила Россию на «Евровидении-2021». Уроженка Таджикистана приготовила песню Russian Woman («Русская женщина»). Но столкнулась с оскорблениями и угрозами как во время подготовки к конкурсу, так и после него. «Она таджичка, узбечка или казашка?» Фраза, которую артистка слышала много раз. Проблема ксенофобии в России остается, говорит Манижа. Но агрессивные выпады в ее адрес не останавливают девушку, она не хочет закрываться от мира. В интервью корреспонденту Tengrinews.kz Манижа рассказала, что с ней происходит после «Евровидения».

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Криминальные автомобили» — Новая вспышка мошенничества в Казахстане затронула авто с российскими номерами. На дорогах Казахстана становится еще опасней. Причина этого – среди прочих – увеличение числа автомобилей с «мутной репутацией», на чьих номерах стоит знак RUS. Они оформлены в нашей стране по мошенническим схемам, из-за чего их владельцы не опасаются камер дорожного наблюдения и могут запросто убежать с места ДТП, бросив свой автомобиль. Найти такого человека крайне сложно. МВД решением проблемы не занимается.

CARAVAN . KZ . «ЧС в здравоохранении может превратиться в ЧС в области жилья» — “Не пускали в продуктовые магазины и столовые, не принимали в приюты из-за отсутствия ПЦР-теста, вывозили за город”. В период пандемии многие казахстанцы лишились крыши над головой – потеряв доходы, не смогли выплачивать ипотеку или аренду, а бездомным, и без того не обласканным судьбой, пришлось совсем туго. Что необходимо предпринять государству в решении жилищных проблем своих граждан в периоды кризиса и как предотвратить рост армии бездомных соотечественников?

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