Трудоустройство по-евразийски

Общий рынок труда ЕАЭС решает сиюминутные проблемы всех стран, но оставляет за бортом долгосрочные

«Миграционный мост между Россией и странами Центральной Азии немного расшатался, но продолжает действовать», – отметил Эдуард Полетаев, модератор экспертного клуба ОФ «Мир Евразии». Тема заседания называлась «Рынок труда Евразии: демографические тренды интеграции». Люди, которые не имеют возможность заработать достаточно денег там, где живут, располагают условиями для трудоустройства на общем рынке рабочей силы ЕАЭС.

Информационным поводом к заседанию стало введение в действие этим летом «Унифицированной системы поиска «Работа без границ». Совместный цифровой проект стал результатом общего структурирования и институциализирования рынка труда на пространстве ЕАЭС. Экономический обозреватель Сергей Домнин заходил на все эти модули поиска работы и не в восторге от них. В РФ и КР они не работают – пишут отказ.

Тема поиска работы неизбежно вывела на проблематику «лишних людей». Политолог Марат Шибутов подчеркнул, что до недавнего времени на рынок труда в Казахстане выходили люди, рожденные в 90-ые гг. прошлого века, то есть примерно по 150 тысяч человек в год. С «нулевыми» годами рождения картина кардинально меняется: 2003-ий год – это уже 250 тысяч рожденных, а восемнадцатилетние 2007-го дадут на рынок труда сразу 300 тысяч человек.

«Такая демография убивает нашу экономику. Нужны школы, поликлиники, жилье, – резюмировал г-н Шибутов. – А новых рабочих мест в год создается 20 тысяч. Сколько-то новых рабочих рук замещает пенсионеров, но остальным нужны новые рабочие места». Он привел расчеты Бибигуль Асыловой, вице-министра образования и науки, согласно которым к 2025 году дефицит мест в школах Казахстана составит 1 млн.

Плохая система образования своим следствием имеет некачественные условия для конкурентоспособности. Далее происходит выпадение из экономики и попадание в криминал (распространение наркотиков, проституция, вебкаминг). «Доярка и скотник сейчас управляют здоровыми механизированными системами. Большинство казахстанцев неспособны этому научиться. Всем нужны специалисты», – указал Марат Шибутов.

«То, что нам мешает, нам и помогает: низкая квалификация в секторах экономики позволяет осуществлять переток по отраслям. Есть факты, когда люди с закрытых заводов уходят на стройки», – отметил Сергей Домнин. Еще он сообщил, что количество казахстанских анкет на специальных сайтах, ориентированных на российский рынок для «белых воротничков», за первую половину 2021 года выросло в два раза.

Сами модели труда в странах ЕАЭС разные. Россия – это импорт рабочей силы, а Беларусь, Армения, Кыргызстан – экспорт. Казахстан сегодня числится среди импортеров трудовых ресурсов, однако очень быстро станет их экспортером из-за демографической и экономической ситуации в стране.

«Миграция рабочей силы играет неоднозначную роль», – подчеркнул экономист Акимжан Арупов. Потом он сослался на классиков марксизма, согласно которым экономический базис определяет все остальное. В России убыль рабочей силы составляет 1 млн человек ежегодно. Поэтому за одну ночь могут приниматься решения вроде того, по которому предоставили гражданство всем желающих гражданам Кыргызстана. В результате население Российской Федерации быстро увеличилось на 0,5 млн человек. В $15 млрд оценивается емкость денежных переводов трудовых мигрантов в России домой.

«Форма и содержание миграционных процессов постоянно меняются, – отметил политолог Замир Каражанов. – Определяющим фактором будет способность государств улучшать параметры человеческого капитала. Это определит конкурентоспособность на современном рынке труда».

Политолог Рустам Бурнашев не согласен с утверждением, будто чем больше населения – тем лучше. Он считает это мифом, поскольку очень многие преуспевающие страны не отличаются большим населением и массовой рождаемостью. Журналист Сергей Козлов остался непоколебим в убеждении, что чем больше людей – тем лучше стране. Ведь люди – это не только вопрос экономики, но и обороноспособности, например. Другие эксперты указали, что эмиграция населения из Армении очень скоро может привести к катастрофическим последствиям для государства.

Г-н Арупов уверен, что в качестве социально-экономических последствий трудовой миграции самый большой плюс получает принимающая сторона. Вместе с тем, в ходе экспертного обсуждения выяснилось, что притоку трудовых мигрантов рады отнюдь не все. Так, во многих регионах России из-за сокращения гастарбайтеров по причине ковидных ограничений выросли зарплаты, чтобы они стали привлекательными для местных жителей. Так что клубок процессов и противоречий реально сложный.

Правовед Александр Губерт напомнил о советском комплексном подходе, согласно которому если органы государственного управления возводили машиностроительный завод, то рядом ставили какую-нибудь трикотажную фабрику, чтобы были трудоустроены и мужчины, и женщины. Сейчас ничего такого нет. Зато есть местности, откуда уезжают в Алматы, Нур-Султан, Шымкент или нефтяные города Западного Казахстана просто потому, что в исходной точке невозможно выжить.

«Идея общего рынка труда ЕАЭС – это очень полезная штука, которая всем помогает, – считает экономист Айдархан Кусаинов. – В целом ситуация выглядит гармонично, позволяя всем странам решать свои сиюминутные задачи». Ну а если Казахстан хочет решать проблему «лишних людей» у себя на месте, то ему нужно менять экономическую политику.

Историк Аскар Нурша озабочен языковой повесткой между Казахстаном и Россией, которая обострилась в последний месяц. К тому же Москва высказывает аналогичные претензии Кыргызстану и Азербайджану. Он полагает, что это может быть косвенной формой приглашения этнических русских в Россию. Потому что поменялась направленность информационных вбросов. Раньше посыл был прийти и наказать, а теперь от государственного руководства России требуют обеспечить условия для возвращения русских домой.

Г-н Нурша прогнозирует, что в перспективе, когда число русских в Казахстане сократится до 15%, языковая проблема пропадет. С ним категорически не согласен востоковед Адиль Каукенов. Потому что есть русскоязычные казахи, для которых языковой вопрос ни куда не денется, даже из республики уедут все этнические русские.

Еще г-н Каукенов обратил внимание на следующий аспект. Китай из-за политики «одна семья – один ребенок» приходит к ситуации, когда начинает ощущаться нехватка рабочей силы. Это уже в ближайшее время заставит Пекин открыть рынок труда для внешних мигрантов. Подобные вещи непременно окажут влияние и на рынок труда ЕАЭС.

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