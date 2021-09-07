«Токаеву не с кем реализовать свое Послание». «Существует ли в Казахстане языковая дискриминация?». «Состояние казахстанской медицины – плата за годы нашего молчания и соглашательства». «Цены на продукты: дешевле уже не будет»

Сетевой Казахстан 7 сентября 2021г.

EXCLUSIVE . KZ . «Токаеву не с кем реализовать свое Послание» — ТОКАЕВ выступил уже со вторым посланием в своей новой должности. Но даже поверхностный анализ говорит о том, что системные проблемы кочуют из одного послания в другое. Очевидно, дело в том, что поручений слишком много и для их исполнения нужны более кардинальные шаги. Но реальная причина в другом – в госаппарате не осталось людей, которые могут это реализовать. Одним – это не нужно, а другим – не доступно.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «Центральноазиатский вектор внешней политики Казахстана: особенности и перспективы» — В своем Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы — прочная основа процветания страны» президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ в качестве стратегической цели Казахстана отметил усиление лидирующей роли в Центральной Азии. Данный тезис является отражением намерения республики относительно закрепления за собой статуса лидирующего государства в регионе, обозначенного в Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2020-2030 годы.

«Проблемы Мангистау не решаются» — За время руководства акима Мангистауской области Серикбая ТРУМОВА не была решена фактически ни одна из глобальных проблем региона… Самая беглая оценка заставляет предполагать в регионе системный кризис управления. От забастовок, засухи и вакцинации – до нерешаемости основных проблем жителей, везде прослеживается слабость и пассивность администрации области.

QMONITOR . KZ . «Существует ли в Казахстане языковая дискриминация?» — В последнее время в нашей стране снова обострился языковой вопрос, что получило отражение в СМИ и социальных сетях. Русскоязычные граждане считают, что по языковому принципу дискриминируют их. Казахскоязычные, наоборот, утверждают, что это они оказались в роли дискриминируемых, поскольку не везде могут получить услуги на государственном языке. Чтобы лучше понять, имеет ли эта проблема под собой реальные основания, мы попросили наших известных соотечественников высказать свою точку зрения… Джанибек СУЛЕЕВ, веб-издатель: «Дискриминации вроде бы нет, а вот проблемы есть». Асхат АСАН, независимый журналист: «Давление на государственный язык извне – это покушение на независимость». Мади АЛИМОВ, журналист: «Во всем необходимо руководствоваться Конституцией».

DIALOG . KZ . «От моно – к полипартийности. Как это было» — Исполнилось 30 лет роспуску Коммунистической партии Казахской ССР. Это решение было принято на внеочередном и чрезвычайном XVIII съезде самой партии 7 сентября 1991 года. Но обозначать эту дату концом монополии одной партии и отправной точкой формирования многопартийной системы республики было бы не вполне корректно… К началу 1991 года в республике насчитывалось более 100 зарегистрированных и незарегистрированных общественных организаций, часть которых уже оппонировала КПСС. А через полгода, 27 июня, Верховный Совет республики принял первый в своем роде Закон «Об общественных объединениях в Казахской ССР», вступивший в силу с 1 сентября 1991 года. Он объявил возможность граждан самостоятельно объединяться неотъемлемым конституционным правом и впервые легализовал иные, нежели КПСС, политические движения и партии.

IA — CENTR . RU . «Ирина Смирнова: «Нельзя превращать образование в бизнес»» — Почему Министерство образования и науки #Казахстан’а подошло к новому учебному году с ворохом нерешенных проблем – от вопросов родителей к формату обучения детей, переполненности школ, неоднозначных решений по школьной форме и масочному режиму – Ia-centr.ru побеседовал с депутатом Народной партии Казахстана Ириной СМИРНОВОЙ, имеющей большой трудовой стаж в сфере образования.

SPUTNIK . KZ . «Учитель с микрофоном, дети в масках: как COVID изменил школьные будни» — Корреспонденты Sputnik Казахстан посетили одну из алматинских гимназий, чтобы узнать, как восприняли родители и ученики возвращение к традиционному формату обучения, а также с какими сложностями пришлось столкнуться учителям. В гимназии №27 автор этих строк проучилась с 1 по 11 класс, поэтому выбор пал именно на это учебное заведение. Сыграл роль еще и тот факт, что 1 сентября на фото коллеги я увидела свою первую учительницу и удивилась, что она до сих пор работает в этой школе.

INFORMBURO . KZ . «Состояние казахстанской медицины – плата за годы нашего молчания и соглашательства» — Юрист Акмарал ТУРСУНОВА на конференции TEDxAstana выступила в защиту врачей — Годы игнорирования таких проблем как низкий статус профессии, бюрократическая нагрузка вымыли мастеров от медицины. Упущенные болезни, которые смакуются в СМИ, – на самом деле результат загруженности врача. Между тем как спасая других, он вынужден выживать. Представьте, сможете ли вы концентрироваться, если вы вынуждены перерабатывать и подрабатывать. Сможете ли вы отдать себя своей профессии полностью, если только по одной жалобе пациента вы можете потерять не только свою профессию, но и свободу. Конечно, нет.

365 INFO . KZ . «Цены на продукты: дешевле уже не будет» — В этом году не наблюдалось даже традиционного сезонного снижения их стоимости. По данным официальной статистики, в августе цены на товары и услуги увеличились на 0,5%. А это значит, что в 2021 не будет такого месяца, когда цены в целом по республике не вырастут. Впрочем, мы к этому привыкли. В последний раз дефляция по итогам месяца наблюдалась в июне 2015 года (-0,1%). С тех пор жизнь только дорожает. Причем — все большими темпами.

TIME . KZ . «Доступ ограничен!» — Многоквартирные жилые дома без электричества и отопления, квартиры без унитазов и ванн. Финансовые нарушения и коррупционные преступления. Так реализуются программы по обеспечению населения социальным доступным жильем. Субъектами преступления в этой сфере чаще всего оказываются работники отделов строительства и архитектуры акиматов, заместители акимов районного значения.

«Когда в госорганах согласья нет» — Кто виноват в провале жилищной реформы? Департаменты юстиции продолжают регистрировать новые КСК, несмотря на то что эти юридические формы будут признаны незаконными уже менее чем через 300 дней. А Казцентр ЖКХ, судя по всему, умыл руки.

AZATTYQ . ORG . ««Разгильдяйство на высоком уровне». Как остановить взрывы боеприпасов в Казахстане?» — Глава Минобороны несет прямую ответственность за случившееся, а искать людей, непосредственно виноватых в пожаре в воинской части в Жамбылской области, бессмысленно. Такого мнения относительно очередного смертоносного инцидента со взрывами боеприпасов в Казахстане придерживается известный военный эксперт Павел ФЕЛЬГЕНГАУЭР. В беседе с ним Азаттык ищет ответы на вопросы: почему подобное случилось во второй раз за два года; какие были допущены ошибки, стоившие множества жизней, и что делать, чтобы этот эпизод все-таки стал последним?

RATEL . KZ . «Экс-прокурор, отсидев полтора года в СИЗО, заговорил о беспределе в правоохранительных органах» — Экс-прокурор транспортной прокуратуры Талдыкоргана Бахыт КАСЫБАЕВ в понедельник, 6 сентября, на пресс-конференции в офисе Казахстанского международного бюро по правам человека рассказал о том, какие за последние два года на его долю выпали страдания. Как выяснилось, борцы с коррупцией обвинили его в понуждении и покушении на получение взятки в размере 30 тысяч долларов у бизнесмена. Сам Касыбаев криминальные события вокруг собственной персоны объясняет тем, что на службе в какой-то момент он стал неугодным сотрудником. Причина, на его взгляд, излишняя принципиальность и требовательность на работе.

KURSIV . KZ . «Как казахстанские банки дают деньги на благотворительность» — В прошлом году, когда из-за пандемии многие казахстанцы лишились доходов, а сфера отечественного здравоохранения испытывала колоссальные нагрузки, некоторые банки проявили высокую социальную ответственность и оперативно перенаправили свои благотворительные бюджеты как на поддержку наиболее пострадавших слоев населения, так и на посильное решение проблем в медицинской отрасли. «Курсив» изучил, какое влияние оказал коронакризис на структуру и объемы благотворительных и спонсорских расходов БВУ.

VLAST . KZ . ««Хуже, чем сейчас, не было никогда»: что происходит с кинотеатрами» — Кинотеатры закрылись первыми в середине марта 2020 года, затем в конце октября им разрешили работать снова, но уже с ограничениями. В марте 2021 года очередная волна ковида опять приостановила прокат. В апреле кинотеатры уже заработали с «Ашыком», но легче не стало.

CARAVAN . KZ . «Человек, которого нет: как живет мужчина, не имеющий 50 лет документов» — Более 50 лет живет без документов Валерий Тимошенко. Вроде и работал в Казахстане, и женат был, и с местным участковым знаком, а как был никем, так никем и остался. По возрасту он пенсионер, но пенсии в руках ни разу не держал. Да что пенсия, он и зарплату уже четверть века не получает.

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