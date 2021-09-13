«Карантин смягчат в Казахстане: что будет разрешено». «Не так страшен МВФ, как его малюют». «Какую АЭС нужно строить в Казахстане рассказал Мухтар Джакишев». «Казахстан теряет привлекательность как место для жительства»

KAZPRAVDA.KZ. «Карантин смягчат в Казахстане: что будет разрешено» — Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан КИЯСОВ подписал постановление «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении». Настоящее постановление вступает в силу с силу с 00 часов 13 сентября 2021 года.
KAZVEDOMOSTI.KZ. Тулеген АСКАРОВ — «Не так страшен МВФ, как его малюют» — Получение Казахстаном финансовой подпитки от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (SDR) на сумму, эквивалентную примерно $1,6 млрд., вызвало неоднозначную реакцию отечественных пользователей соцсетей. Проще говоря, со слов алармистов получалось, что собственные деньги у казахстанского правительства закончились и теперь оно с протянутой рукой обращается к МВФ для получения спасительных займов, увеличивая тем внешний долг. На самом же деле ситуация с получением SDR от МВФ выглядит совершенно иначе, хотя, конечно же, опасения общественности и экспертного сообщества по части исчерпания средств Нацфонда и роста госдолга вполне обоснованы.
FORBES.KZ. «Какую АЭС нужно строить в Казахстане рассказал Мухтар Джакишев» — По его словам, строить АЭС мощностью в 1000 мегаватт и использовать только 70% или 80% от ее мощностей, будет абсолютно нерентабельно, либо тариф на электричество придется поднимать очень высоко. Для Казахстана в настоящий момент наиболее оптимальным вариантом является строительство небольших по мощности АЭС на 100-200-300 мегаватт — Другой вопрос, что их в мире, насколько мне известно, по сути еще нет. Они нигде не эксплуатируются. Нам нужно привезти в страну испытанный, надежный проект, а не экспериментальный образец. Опытов над нами устраивать не нужно. Я знаю, что в США также ведутся разработки по созданию АЭС мощностью от 100 до 300 мегаватт, и они находятся на стадии сертификации.
365INFO.KZ. «Казахстан теряет привлекательность как место для жительства» — Так почему же из нашей страны стабильно уезжают, а въезжающих на ПМЖ все меньше? Координатор проектов Фонда социальных и политических исследований «Стратегия», социолог Ольга СИМАКОВА считает, что у трудящихся приоритеты с высокой зарплаты сменились на стабильность и перспективы роста. А Казахстан этим похвастать не может.
EXCLUSIVE.KZ. «Как оценивали активы ИФК и почему сделка прошла почти незаметно» — В национальном холдинге «Байтерек», владеющем Инвестиционным фондом Казахстана, не раскрывают покупателя. 17 августа 2021 года на портале реестра государственного имущества прошли торги по приватизации – в конкурентную среду передали Инвестиционный фонд Казахстана, входящий в группу национального управляющего холдинга «Байтерек». Фонд реализовали за 10,6 млрд тенге. К этой сделке есть два вопроса: реализован ли фонд по реальной рыночной цене, и кто в итоге стал обладателем структуры с активами в как минимум 30 млрд тенге.
AZATTYQ—RUHY.KZ. «Новогодний переполох чиновников: акиматы закупаются на зимние праздники» — Сокращать расходы, в частности, новогодние, для чиновников что-то из раздела фантастики. Напротив, на одни и те же украшения они закладывают все больше и больше денег. На этот раз в центре внимания лоты из Талдыкоргана, Нур-Султана и Алматы. Акимат Талдыкоргана одним из первых позаботился о настроении местных жителей на новогодний праздник. Со дня на день ведомство начнет принимать заявки по щедро оплачиваемому тендеру. Всего лишь за три елки чиновники готовы расстаться с почти 25 миллионами тенге… В Алматы чиновники тоже хотят закатить праздники. Несколько праздников. Какие именно – непонятно. Но 42 миллиона тенге Управление культуры собирается потратить на «оформление площадок для городских мероприятий».
TIME.KZ. «Предъявите и пригласите» — На этой неделе вступило в силу постановление главного санитарного врача №38, ограничивающее допуск к работе в очном режиме сотрудников компаний и организаций, не прошедших вакцинацию против COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, а также переболевших коронавирусом в последние три месяца… Десятки казахстанцев пытаются оспорить постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации.
«Мозговой шторм» — В Алматы выяснили, насколько серьезно ухудшается память и работоспособность казахстанцев, переболевших коронавирусом. Полученные данные показали, что в общей сложности объем запоминаемой числовой и образной информации сократился до 40 процентов, произошло ухудшение памяти — в среднем на 15 процентов.
SPIK.KZ. «Призрак девальвации, или Чего нам ждать от тенге» — В Казахстане слухи о девальвации тенге давно превратились в одну из национальных забав. Очередную пугалку на эту тему совсем недавно запустили в публичное пространство так называемые лидеры общественного мнения, провоцируя население страны занять позицию «на старт, внимание, марш». Однако привыкшие к подобным страшилкам казахстанцы задаются вполне правомерным в такой ситуации вопросом: а есть ли реальные причины для паники? Расставить все точки над «i» в этом вопросе нам сегодня поможет руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей ЛЫСАКОВ.
QMONITOR.KZ. «Занимаются ли в школах Казахстана воспитанием детей?» — Давайте задумаемся: занимаются ли сегодня в казахстанских школах воспитанием детей? В смысле по-настоящему, как, например, было в советские годы. Да, понятно, что тогда воспитательный процесс был навязчивым и чрезмерно идеологизированным, но все-таки государство через общеобразовательные школы и внешкольные учреждения (дома пионеров, дворовые клубы, тимуровское движение и т.д.) прививало им определенные ценности. Сегодня же создается ощущение, что государство самоустранилось от этого, отдав все на откуп родителям. Мы решили узнать мнения на сей счет представителей педагогической общественности…
AZATTYQ.ORG. «Неграмотность, бедность, бюрократия. Почему афганские казахи не возвращались на историческую родину?» — Из Афганистана в адрес Казахстана звучат мольбы о помощи. Люди, называющие себя этническими казахами, в условиях неопределенности и страхов в связи с приходом к власти талибов, просят вывезти их на историческую родину. Ответом многих казахстанцев стали осуждение и вопросы о том, почему авторы этих просьб «не переезжали в мирное время». Азаттык попытался найти ответы.
KURSIV.KZ. «Какие места Алматы можно рассмотреть для отдыха на природе» — Кок-Жайляу, Бутаковский водопад, ущелье Кимасар – вот что первым приходит в голову, когда вспоминаешь горные маршруты в окрестностях Алматы. Эти места красивы, но уж больно популярны у туристов: иной раз в выходной день ощущение, что не в горы идешь, а по базару топчешься. «Курсив» предлагает ранней осенью пройтись по менее людным, но не менее живописным маршрутам.
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