«Карантин смягчат в Казахстане: что будет разрешено». «Не так страшен МВФ, как его малюют». «Какую АЭС нужно строить в Казахстане рассказал Мухтар Джакишев». «Казахстан теряет привлекательность как место для жительства»

Сетевой Казахстан 13 сентября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Карантин смягчат в Казахстане: что будет разрешено» — Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан КИЯСОВ подписал постановление «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении». Настоящее постановление вступает в силу с силу с 00 часов 13 сентября 2021 года.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Тулеген АСКАРОВ — «Не так страшен МВФ, как его малюют» — Получение Казахстаном финансовой подпитки от Международного валютного фонда в виде специальных прав заимствования (SDR) на сумму, эквивалентную примерно $1,6 млрд., вызвало неоднозначную реакцию отечественных пользователей соцсетей. Проще говоря, со слов алармистов получалось, что собственные деньги у казахстанского правительства закончились и теперь оно с протянутой рукой обращается к МВФ для получения спасительных займов, увеличивая тем внешний долг. На самом же деле ситуация с получением SDR от МВФ выглядит совершенно иначе, хотя, конечно же, опасения общественности и экспертного сообщества по части исчерпания средств Нацфонда и роста госдолга вполне обоснованы.

FORBES . KZ . «Какую АЭС нужно строить в Казахстане рассказал Мухтар Джакишев» — По его словам, строить АЭС мощностью в 1000 мегаватт и использовать только 70% или 80% от ее мощностей, будет абсолютно нерентабельно, либо тариф на электричество придется поднимать очень высоко. Для Казахстана в настоящий момент наиболее оптимальным вариантом является строительство небольших по мощности АЭС на 100-200-300 мегаватт — Другой вопрос, что их в мире, насколько мне известно, по сути еще нет. Они нигде не эксплуатируются. Нам нужно привезти в страну испытанный, надежный проект, а не экспериментальный образец. Опытов над нами устраивать не нужно. Я знаю, что в США также ведутся разработки по созданию АЭС мощностью от 100 до 300 мегаватт, и они находятся на стадии сертификации.

365 INFO . KZ . «Казахстан теряет привлекательность как место для жительства» — Так почему же из нашей страны стабильно уезжают, а въезжающих на ПМЖ все меньше? Координатор проектов Фонда социальных и политических исследований «Стратегия», социолог Ольга СИМАКОВА считает, что у трудящихся приоритеты с высокой зарплаты сменились на стабильность и перспективы роста. А Казахстан этим похвастать не может.

EXCLUSIVE . KZ . «Как оценивали активы ИФК и почему сделка прошла почти незаметно» — В национальном холдинге «Байтерек», владеющем Инвестиционным фондом Казахстана, не раскрывают покупателя. 17 августа 2021 года на портале реестра государственного имущества прошли торги по приватизации – в конкурентную среду передали Инвестиционный фонд Казахстана, входящий в группу национального управляющего холдинга «Байтерек». Фонд реализовали за 10,6 млрд тенге. К этой сделке есть два вопроса: реализован ли фонд по реальной рыночной цене, и кто в итоге стал обладателем структуры с активами в как минимум 30 млрд тенге.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Новогодний переполох чиновников: акиматы закупаются на зимние праздники» — Сокращать расходы, в частности, новогодние, для чиновников что-то из раздела фантастики. Напротив, на одни и те же украшения они закладывают все больше и больше денег. На этот раз в центре внимания лоты из Талдыкоргана, Нур-Султана и Алматы. Акимат Талдыкоргана одним из первых позаботился о настроении местных жителей на новогодний праздник. Со дня на день ведомство начнет принимать заявки по щедро оплачиваемому тендеру. Всего лишь за три елки чиновники готовы расстаться с почти 25 миллионами тенге… В Алматы чиновники тоже хотят закатить праздники. Несколько праздников. Какие именно – непонятно. Но 42 миллиона тенге Управление культуры собирается потратить на «оформление площадок для городских мероприятий».

TIME . KZ . «Предъявите и пригласите» — На этой неделе вступило в силу постановление главного санитарного врача №38, ограничивающее допуск к работе в очном режиме сотрудников компаний и организаций, не прошедших вакцинацию против COVID-19, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, а также переболевших коронавирусом в последние три месяца… Десятки казахстанцев пытаются оспорить постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации.

«Мозговой шторм» — В Алматы выяснили, насколько серьезно ухудшается память и работоспособность казахстанцев, переболевших коронавирусом. Полученные данные показали, что в общей сложности объем запоминаемой числовой и образной информации сократился до 40 процентов, произошло ухудшение памяти — в среднем на 15 процентов.

SPIK . KZ . «Призрак девальвации, или Чего нам ждать от тенге» — В Казахстане слухи о девальвации тенге давно превратились в одну из национальных забав. Очередную пугалку на эту тему совсем недавно запустили в публичное пространство так называемые лидеры общественного мнения, провоцируя население страны занять позицию «на старт, внимание, марш». Однако привыкшие к подобным страшилкам казахстанцы задаются вполне правомерным в такой ситуации вопросом: а есть ли реальные причины для паники? Расставить все точки над «i» в этом вопросе нам сегодня поможет руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей ЛЫСАКОВ.

QMONITOR . KZ . «Занимаются ли в школах Казахстана воспитанием детей?» — Давайте задумаемся: занимаются ли сегодня в казахстанских школах воспитанием детей? В смысле по-настоящему, как, например, было в советские годы. Да, понятно, что тогда воспитательный процесс был навязчивым и чрезмерно идеологизированным, но все-таки государство через общеобразовательные школы и внешкольные учреждения (дома пионеров, дворовые клубы, тимуровское движение и т.д.) прививало им определенные ценности. Сегодня же создается ощущение, что государство самоустранилось от этого, отдав все на откуп родителям. Мы решили узнать мнения на сей счет представителей педагогической общественности…

AZATTYQ . ORG . «Неграмотность, бедность, бюрократия. Почему афганские казахи не возвращались на историческую родину?» — Из Афганистана в адрес Казахстана звучат мольбы о помощи. Люди, называющие себя этническими казахами, в условиях неопределенности и страхов в связи с приходом к власти талибов, просят вывезти их на историческую родину. Ответом многих казахстанцев стали осуждение и вопросы о том, почему авторы этих просьб «не переезжали в мирное время». Азаттык попытался найти ответы.

KURSIV . KZ . «Какие места Алматы можно рассмотреть для отдыха на природе» — Кок-Жайляу, Бутаковский водопад, ущелье Кимасар – вот что первым приходит в голову, когда вспоминаешь горные маршруты в окрестностях Алматы. Эти места красивы, но уж больно популярны у туристов: иной раз в выходной день ощущение, что не в горы идешь, а по базару топчешься. «Курсив» предлагает ранней осенью пройтись по менее людным, но не менее живописным маршрутам.

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