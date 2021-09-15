«Шутники говорят, что в современной правящей элите страны из «простой» семьи вышел только Первый президент». «А если в центре мотивационной структуры бюрократии находится не общественный, а личный интерес…». «Инфляция разбушевалась»

Сетевой Казахстан 15 сентября 2021г.

SPUTNIK . KZ . «Назарбаев посетил родину своей матери в Жамбылской области» — Первый президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ посетил Жамбылскую область, встретился с акимом региона Бердибеком САПАРБАЕВЫМ, сообщила пресс-служба Елбасы. После встречи Нурсултан Назарбаев посетил село Альжан ана в Кордайском районе Жамбылской области. Елбасы ознакомился с деятельностью исторического музея «Альжан ана» и принял участие в церемонии посадки дерева на территории учреждения. Село Альжан ана было переименовано в 2017 году в честь матери Нурсултана Назарбаева. Ранее это село называлось Касык, оно находится на границе с Кыргызстаном. В этом селе родилась мать первого президента Казахстана Альжан.

TURANPRESS . KZ . Гульмира ИЛЕУОВА – «О кризисе «государственного» управления в Казахстане» — Вспоминая результаты [не]многочисленных обсуждений за последние 10–15 лет по поводу развития Казахстана в постназарбаевский период, могу сказать, что почти все они упирались в тезис, что в стране сформировался суперпрезидентский политический режим, заточенный под Первого Президента, и, соответственно, возникает проблема, как с этим будет справляться следующий президент?.. А если в центре мотивационной структуры бюрократии находится не общественный, а личный интерес, и у политиков не формируется «дистанция по отношению к вещам и людям», то перерождение сути государственного управления становится неизбежным, и оно перестает отвечать высшим целям развития государства.

Данияр АШИМБАЕВ – «Трудовые династии» — Шутники говорят, что в современной правящей элите страны из «простой» семьи вышел только Первый президент. И в самом деле, большинство высокопоставленных чиновников родились в семьях, достаточно известных на уровне страны или региона… У нас немало боролись и с командным принципом работы, и с непотизмом, но реально жесткого противодействия центр этим тенденциям не оказывал. Также, как и с родственными связями или трудовыми династиями. Зачастую расчет делается на то, что сын хорошего руководителя сам будет хорошим руководителем. Но тут, как все прекрасно понимают, дело не в генетике.

QMONITOR . KZ . Сейткасым АУЕЛБЕКОВ — «Казахская философия – в услужении у пропаганды?» — Когда я читаю наших философов, то вижу присущую им общую черту: они не знакомы с литературой по этнологии и антропологии, в том числе казахов; имеют очень приблизительное представление о кочевой культуре, об особенностях ее функционирования в сфере языка, мысли и поведения; не понимают разницу между интеллектуальными процессами, присущими письменным и бесписьменным культурам, а, следовательно, разницу в мировоззрении людей этих двух культурных формаций. Этими «не» и объясняются высокопарные слова об «этической системе казахов», о духовности, совершающей «прорыв» в будущее…

IA — CENTR . RU . «Так ли страшен меморандум между Казахстаном и «Сбером», как его малюют?» — Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Казахстана, подписанный властями страны с главой группы компаний СБЕР Германом ГРЕФОМ, вызвал настоящий ажиотаж в Казнете. Премьер-министра и министра профильного ведомства обвиняют в «цифровой капитуляции» перед Россией. Мифы вокруг договоренностей со «Сбером» Ia-centr.ru попросил прокомментировать специалиста, независимого эксперт по IT и кибербезопасности Евгения ПИТОЛИНА — Я считаю, что банкинг «Сбера» – один из лучших банкингов, которые мне приходилось использовать. В то же время, казахстанские эксперты, скорее всего, сравнивают банкинг не российского, а казахстанского «Сбера», а отличие у этих систем присутствует.

VLAST . KZ . «Депутаты хотят обязать иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане, иначе их заблокируют» — Казахстанцы могут остаться без доступа к социальным сетям и мессенджерам из-за поправок, которые предложили внести в законодательство по правам ребенка два депутата от партии власти — Динара ЗАКИЕВА и Айдос САРЫМ. В частности, все иностранные мессенджеры и социальные сети должны будут пройти регистрацию в уполномоченных органах Казахстана, и открыть здесь свои представительства, в противном случае, они будут заблокированы.

EXCLUSIVE . KZ . «Адвокатам хотят запретить выступать в СМИ» — И без того закрытое и ограниченное в правах адвокатское сообщество может лишиться права рассказывать о своих проблемах в СМИ. Эти и другие ограничения предлагается утвердить в специальных Правилах поведения адвокатов в средствах массовой информации, которые оказались в распоряжении Exclusive.kz и могут быть утверждены на республиканской конференции коллегии адвокатов.

«Русские школы Алматы задыхаются без кадров» — Рост миграции в Россию оставил казахстанские школы без учителей русского языка и литературы. Многие вузы страны также сократили кафедры подготовки этих специалистов. Учитель казахского и русского языков и литературы Жамал КОКСЕГЕН до недавних пор занимала должность завуча по учебной работе в Казахстанско-Российской гимназии №38 им. Ломоносова, поэтому хорошо знакома с такой проблемой, как нехватка учительских кадров.

TIME . KZ . «Инфляция разбушевалась» — В стране неумолимо дорожают продовольствие, ГСМ, одежда и обувь. В августе цены подскочили с невиданной с 2008 года скоростью. Но при этом экономика страны активно растет и уже достигла допандемического уровня. Итоги социально-экономического развития страны в январе — августе этого года обсудили на заседании правительства.

«Сегодня без цифры — завтра без кресла» — Глава Минобразования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ пригрозил начальникам областных управлений увольнением. Те, видите ли, не желают повышать цифровые навыки педагогов. Аппаратное совещание министра с регионами по видеосвязи, пожалуй, впервые прошло на повышенных тонах.

MATRITCA . KZ . Мухтар ТАЙЖАН – «Нацбанк опять поднял базовую ставку» — Только вот в июле поднимали, и вот опять. Власти у нас в любой непонятной ситуации с инфляцией поднимают базовую ставку Нацбанка. Что это означает? Подорожают кредиты, сократятся инвестиции, сократится производство, уменьшится количество рабочих мест… Вот пока мы не станем все жить по Закону, пока суды не станут независимыми, у нас будет высокая инфляция. Бедные будут беднеть, а богатые богатеть. Между правовым государством и благосостоянием народа связь прямая.

365 INFO . KZ . «Дефицит кадров в строительстве сравнял зарплату крановщиков и министров» — Депутат мажилиса Ерлик ОМИРГАЛИ, имеющий в багаже серьезный опыт работы в строительной отрасли, рассказал, что происходит на самом деле и чем это может закончиться — Если в столице, где рабочая сила зарабатывает гораздо больше, чем в регионах, куб кладки кирпича раньше стоил 10 тысяч тенге, сейчас уже порядка 16 тысяч. Если механик башенного крана зарабатывал 400 тысяч, сейчас на зарплату меньше 800 тысяч не идут. Инженерно-технические работники запрашивают более 1 млн тенге в месяц. Фонд заработной платы застройщику откуда брать? Верно, из карманов потенциальных покупателей за счет роста стоимости квадратного метра жилья.

FORBES . KZ . ««Шин-Лайн» о маркировке: Мы-то выживем, а другие?» — В конце прошлого года Совет Евразийской экономической комиссии утвердил перечень молочной продукции, подлежащей маркировке, и сроки ее введения на территории союза. Как отметил руководитель категории «мороженое» компании «Шин-Лайн» Дмитрий ДОКИН на встрече с журналистами 14 сентября, несмотря на продолжающуюся пандемию, рост продаж мороженого и замороженных десертов компании показывает рост. Как отметил Докин, работа по внедрению маркировки продукции отнимает время, деньги, в то время как результат маркировки вызывает сомнение у специалистов.

AZATTYQ . ORG . «По акимовскому велению и активистскому нехотению» — Это история о том, как чиновники и депутаты города Щучинска разрешили строить спорткомплекс на территории единственного городского парка. Несколько горожан во главе с местным активистом Владимиром ПРОКОПЬЕВЫМ публично выступили против застройки. Активистом заинтересовалась полиция, а пресс-секретарь акима района в своей газете обвинил его в корыстных целях.

KURSIV . KZ . «Как с инвалидностью открыть мебельный цех и построить бизнес» — История бывшего полицейского из Уральска. Предприниматель Биржан КУЖАКОВ рассказал «Курсиву» о том, как у него возникла идея открыть свое дело, почему он трудоустраивает на работу инвалидов и как планирует выбираться из постпандемийного кризиса.

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