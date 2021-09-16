Что волнует душу казаха (в середине сентября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Как предки казахов воздвигали древние города в Индии» — На портале Аdyrna.kz опубликована заметка с наблюдениями Кокбори Мубарак Кизатулы об исконных топонимах древних городов Индии и тем, как они связаны с тюрками.

Автор упомянул, как недавно рассказывал о круглых каменных гробницах, заполняющих весь Алтайский край. Прибитые к поверхности земли камни называются «домами мыков». Это стало отправной точной для рассказа о том, как распространялись мыки, какой строй общества создавали, какие слова использовали и каким именем теперь называются построенные ими города. В первую очередь автор назвал индийский город Анантнаг. «Название Анант состоит из повторения цифры 10 (он он). Слово Наг (ноғ) в словаре моков (мықтар), которые считаются древними тюрками, имеет значение как священный материнский источник. Город Ононног на местном языке назывался Анантнаг. Почему это место называлось «десять-десять глаз»? Причина в том, что здесь много целебных источников. Глаз — это Родниковый глаз. Они называются Наг-мед (Балбулак, Балкоз), Салак-Наг, Малик-Наг».

На портале Аlashainasy.kz опубликована заметка о низком уровне гражданского сознания у казахстанцев.

Автор рассказал, как ведет строительство дома в селе Ащыбулак и находится там по выходным и праздникам. После общения и наблюдения за сельчанами, он пришел к выводу, что народ, которого беспокоят лишь бытовые проблемы и способы выживания и выхода из бедности, будет не в состоянии заниматься политикой, повышать финансовую, правовую, религиозную или иную грамотность.

На портале Аdyrna.kz опубликовано высказывание Каната АБИЛКАИРА о решении проблемы распространения казахского языка в северных регионах страны.

Накануне группа молодых писателей написала открытое письмо Президенту Казахстана Касым-Жомарту ТОКАЕВУ. Однако, по словам автора, разговорами, криками и письмами никакие дела не решаются.

По его мнению, молодежи и активистам, которые сетуют на отсутствие языка, необходимо оказывать государственную поддержку для переселения в русифицированные края (в основном города и районные центры).

«Пусть эти граждане воплотят на практике то, что говорят устно! Пусть руководят курсами по обучению государственному языку! Пусть занимаются внутренней политикой и выйдут на языковой фронт через областные и районные издания! Пусть занимаются всевозможными работами, такими как открытие казахских школ, детских садов и привлечение в них молодых специалистов. Для этих заданий 60 человек, подписавшие это письмо, и тысячи людей, поддержавших со стороны, стали бы непревзойденными кадрами», ― считает Абилкаир.

Виктор МАЙЛИН – «О бойких сестрах и девушках бойцах» — Феномен существования и процветания так называемой «желтой прессы» давно известен.

С развитием новых коммуникационных систем, того же Интернета – там тоже все сегментировано, но вместе с тем некоторые ресурсы могут вещать обо всем и во всех информационных «жанрах» и над всей этой солянкой веет знакомый дух «бульварщины», «желтой прессы». И понятное дело есть огромный информационный океан, которое создает океан индивидуумов на планете земля, к услугам которых такие социальные сети как Фейсбук, Твиттер, Телеграм, Инстаграм, такие видео-сервисы как Тик-Ток и Ютуб. Производство контента давно превратилось в бизнес, в возможность заработать деньги. Имеешь хорошие просмотры – имеешь известность, имеешь монетизацию с параллельным приобретением медийной известности. Некоторые блогеры, инстаграмщики и тик-токеры доходят до некоего порога, после которого становятся не менее известными, чем звезды шоу-биза, спорта, политики и т.д.

“Қазақ қызы деп айтуға ұят”: Жолдыбаеваның купальниктегі суреттері қызу талқыға қалды – т.е. «Сказать про этих девушек что они казашки совестно: именно такие суждения вызвали купальник сестер Жолдыбаевых». Речь идет об известной певице и актрисе Камшат ЖОЛДЫБАЕВОЙ, которая обнародовала свои фотографии с пляжей Турции, об этом сообщает популярный ресурс Аltyn-Оrda.kz.

Многие пользователи обрушились на актрису со всякими осуждающими комментариями: «Құрсын табиғаттан ұят болды» – «Сгинь, перед природой стыдно» (?) – насчет «сгинь» вроде понятно, а о какой природе речь идет ничего не понятно. Или вот «Сөзім жоқ. Саған тұрмысқа шығу керек” – «Слов нет. Тебе замуж надо выходить» (?). Опять вопрос, фотография девушки в бикини – это позыв, сигнал к замужеству? Поскольку фотографии в различных купальниках в инстаграме Жолдыбаевой появились в само начале месяца, прямо 1 сентября, то есть и такие комментарии: “Бүгін білім күні ғой,ерегескенде бәрін шешіп тастасаңшы. Мына оқушыларға өнеге болсын өнердің айдынында жүзген апасынан” – «Эй, сегодня же День Знаний, давай, все сними с себя. Пусть станет примером для школьниц такой вид плавающей в искусстве старшей сестры». Но такая реакция нисколько не останавливает инстаграм-диву.

Спустя десять дней народ там же читает: «Жартылай жалаңаш суреттерін жариялаған Жолдыбаевалар желіні тағы шулатты» – «Полуголые Жолдыбаевы (имеется в виду сама Камшат и ее сестра Алтынай) снова взорвали сеть». Две сестры демонстрируют опять же из Стамбула свои наряды с оголенными плечами, декольте, опять в купальниках. Опять негативные комментарии «как вам не стыдно!», это не одежды достойные казахских девушек». Хотя есть немало и одобрительных реакций: «молодцы красавицы», «раз вы актрисы, значит нужны и такие образы». Одним словом аудитория пользователей относительно «прикидов» сестер разделилась пополам: с одной стороны вновь яростная критика, с другой – одобряющие слова восхищения, мол, раз актрисы, значит должны показывать свою красоту и привлекательность.

«Бульварщина» предполагает и различные душещипательные истории “ Речь идет об неудачном замужестве популярной певицы Индиры, рассказанной ей на телеканале Hit TV в передаче «Менің өмірім»- «Моя жизнь» во всех подробностях. Молодая девушка творческой профессии в 18 лет вышла замуж за взрослого мужчину, оказавшегося старше ее на целых 12 лет. Сегодня она не хотела бы раскрывать его имя, поскольку он является высокопоставленным чиновником, к тому же имеет другую семью…

Разразившийся конфликт между двумя олимпийским чемпионами по боксу Бакытом Сарсекбаевым (Пекин 2008 г.) и Бахтияром Артаевым (Афины 2004 г.) обещает закончиться необычно. Но сначала о причине конфликта. Дело в том. что Бакыт, пекинский триумфатор, от души раскритиковал результаты последней Токийской Олимпиады. С этим не согласились нынешние функционеры казахстанского бокса. В связи с чем Б. Сарсекбаев бросил вызов вице-президенту Федерации бокса РК Б. Артаеву, который выиграл олимпийское золото в Афинах. Суть вызова состоит в том, что Бахыт предложил подготовить девушку-боксера Ангелину Лукас, с которой несправедливо обошлись, в том числе и Б.Артаев против другой девушки-бойца Назым Қызайбай!

Муж сестры ведет себя антиморально

Или вот девушка вышла замуж и её муж для её младших сестёр приходиться (по-казахски) жезде. В народном фольклоре, в том же русском всякое описываются, взаимоотношения со свекром, с тещей и т.д. Есть и определенные правила взаимоотношений. У русских, например, зять спокойно идет жить в дом жены. У казахов такого нет, но пришедшие вслед за старшей сестрой в дом мужа как бы подпадают под защиту и заботу жезде… Но так бывает не всегда.

Ақмарал Айдын, из г. Талдықорған в сайте alashainasy.kz написала печально-фривольную историю «Жездемнің қылығын әпкеме айтуға қорқам…» – «О преследовании жезде боюсь рассказать сестре…». Как нетрудно догадаться, в том рассказе описывается, как муж старшей сестры пристает к младшей, вроде в шутку, а вроде и всерьез… И девушка, боясь этих упорных наскоков, мечтает получить комнату в общежитии и жить со своими сокурсницами по училищу. Всегда старается не оставаться в доме жезде наедине с ним. Девушка измучилась, рассказать обо всём той же сестре, открыто приструнить жезде – не хватает духу. Нечто подобное, в то или иной вариации можно прочесть на других ресурсах, независимо от языка вещания. В конце, как водится, задается вопрос-обращение к читателям. Что делать ей? Потом видимо начнутся серия откликов с живописными советами и примерами…

Хайповое предложение?

В инстаграме есть страничка elbasy_live, и там был вложен коллаж – слева Алихан БУКЕЙХАНОВ и Ахмет БАЙТУРСЫНОВ, известные казахские политики начала прошлого века, организаторы и члены партии Алаш-Орда. А слева один из самых модных сегодня религиозных проповедников Мухамеджан ТАЗАБЕКОВ и Кайрат САТЫПАЛДЫ, племянник Первого Президента Республики, как известно одинаково успешно занимающегося бизнесом и политической деятельностью.

Так вот, elbasy_live буквально пишет: «Может хватит оглядываться на великих Бокейханова, Ахмета (Байтурсунова – прим.), не пора ли отдать должное и обратить самое пристальное внимание на Мухамеджана и Кайрата, у которых правильное отношение. Они не сами хотят возвыситься за счет других, а других сделать сильнее и выше себя… Их поведение и цель, когда делается необходимая работа и для народа, и для веры, и для задела для будущих поколений это бесценно…

«…Если говорить справедливо, то многие нынешние поколения получились слабыми. Этого нельзя допускать, ибо если победить слабость, тогда можно победить и несправедливость. Те кто хает без причины, сам почернеет и я это замечаю. А эти двое (Мухамеджан и Кайрат) имеют одухотворенные и их должно стать больше».

Одним словом, вот такие высокие слова, воздающие беспримерную хвалу, можно встретить в инстаграме на казахском языке в адрес этих членов казахского общества.

Досымжан НАУХАНОВ — «В обществе складывается негативное мнение об исламе» — Так сказал главный имам Шымкента Бакдаулет кажы НУРМАТУЛЫ, пишет Abay.kz.

По словам имама, в последнее время в СМИ и соцсетях все чаще появляются необоснованные обвинения и неуместные замечания в отношении священнослужителей.

— Самое печальное, что пользователи соцсетей, оставившие комментарии к написанным в этом направлении статьям и записям, не замечают, что в обществе складывается негативное мнение об исламе.

Некоторые наши братья и сестры, не имеющие полного представления об исламе и работе мечети, открыто высказывают свое негативное мнение о священной религии. В итоге в сердцах других людей рождается сомнение. Все это вызывает непонимание среди мусульманской общины, — высказал свои мысли Бакдаулет кажы Нурматулы.

— Нельзя сомневаться в чем-либо, основываясь только на чьих-то словах, без каких-либо доказательств и выслушивания другой стороны. Судя по содержанию статей, авторы ставят под сомнение знания имамов. Я тоже в числе имамов, которые обучались в Египте и Турции.

И это правда, что в религиозной сфере должны быть высокообразованные ученые и опытные имамы. Этот вопрос в соответствии со Стратегическим планом Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) поэтапно находит свое решение. Теперь цель — не поддаваться сомнениям, а внести свой вклад в благое дело, — сказал Бакдаулет кажы Нурматулы.

«Зачем атеистам отдельные законы?» — В казахстанском законодательстве планируется ввести понятие «право неверующих».

Когда приступят к работе над законопроектом, пока неизвестно. Но редакция SN.kz поинтересовалась мнением экспертов и народа.

Самал МАДИБЕК, религовед: «Казахстан — светское государство. Это четко прописано в нашей Конституции. То есть государство может контролировать религию, а вот религия никак не может вмешиваться в политику. Однако в настоящее время религия присутствует во всех сферах — начиная с детского сада и заканчивая школой и вузом.

Во власти тоже есть религиозные люди. Это опасное явление. Религия — личное дело каждого человека. В Казахстане появилась община, которая устраивает гонения на неверующих. Это абсурд! Невежество! Пришло время запретить это законом. И верующий, и атеист являются гражданами этого общества. Если так, то права всех должны быть защищены наравне».

А вот обычный продавец Меирбек ХУСАЙЫН с мнением специалистов не согласен, пишет Sn.kz. — «В нашей стране много мусульман. Но в последнее время небольшая группа атеистов распространяет дезинформацию относительно мусульманских общин. Из-за таких атеистов наша великая религия высмеивается, а слова Священного Корана попираются. Я думаю, нам нужен закон, который не защищает атеистов, а запрещает атеизм», — сказал он.

«Стоит ли разрешить в школах намазхану, а детям платки?» — Инициативная группа из 1 640 родителей Нур-Султана, Алматы и других городов Казахстана направила письмо в администрацию президента. Они просят Касым-Жомарта Токаева разрешить школьникам носить платки и молиться в школах.

Свое мнение по этому поводу высказал религиовед Асет БЕКТУР, пишет Abay.kz. Он считает, что если просьбу религиозных родителей удовлетворить, буквально за год Казахстан станет эпицентром радикализма. Пример Узбекистана, на который ссылаются подписанты, некорректен.

— Эти родители считают, что Узбекистан вступил на цивилизованный путь, разрешив своим школьникам носить платки в учебных заведениях. Однако хочу отметить, что страна пошла на такой шаг только через 20 лет полного очищения от чуждых религиозных течений. Сейчас у них в обществе нет противоречий в религиозных убеждениях.

Доминирует традиционная религиозной школа (духовная школа Накшбандия). И так как религиозной проблемы нет, в Узбекистане официально разрешают носить платки.

У нас же ситуация другая. Взрывы на складе боеприпасов в Таразе ничто по сравнению со взрывом религиозного сознания. Это опаснее атомного оружия. Традиционное религиозное мировоззрение подвергается нападению врага. Те, кто получил религиозное образование за рубежом, диктуют свои убеждения. Поэтому в Казахстане пока рано говорить о платках и школьных комнатах для молитв», — считает Асет Бектур.

«Водный вопрос: страна рискует потерять южные сельхозугодия» — Об этом сообщил докторант ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Нурлыбек ДОСЫМБЕТОВ, пишет Adyrna.kz.

В июле-августе, в рамках подготовки диссертации Досымбетов побывал в нескольких районах Туркестанской и Кызылординской областей. Результаты сбора научного материала он опубликовал у себя на странице ФБ.

«Если говорить о развитии сельского хозяйства, прежде всего необходимо системно изучить и решить проблему воды. Состояние природы Сырдарьинского края, с давних времен считающейся очагом цивилизации, сегодня находится на грани катастрофы. Если не решить проблему сейчас, ситуация будет только ухудшаться», — пишет он.

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