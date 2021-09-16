«Қандасы из Афгана – где спрятана ловушка для правительства». «Куда ушли бюджетные деньги, выделенные на развитие казахского языка?». «Цифровизация зашла в тупик, выбор пал на Сбер». «Статистика говорит, что население беднеет, Нацбанк — что богатеет»

Сетевой Казахстан 16 сентября 2021г.

ORDA . KZ . «Қандасы из Афгана – где спрятана ловушка для правительства» — 9 сентября в Казахстан из Афганистана вернулись қандасы – единокровники, сумевшие доказать своё казахское происхождение. Другие страждущие осаждают посольство. Но проблема в том, что сам биологический принцип определения статуса қандас даёт основания требовать «возвращения» в Казахстан родам и племенам, которые насчитывают миллионы. Историк Жаксылык САБИТОВ специально для Orda.kz проанализировал недостатки статуса қандас и подсказал, как решить проблему… С одной стороны, попав в инокультурную и иноязычную среду в Афганистане, казахи могли стать жертвой языковой и культурной ассимиляции, забыв родной язык и отчасти родоплеменную принадлежность (род и подрод), при этом сохраняя память о том, кто они – казахи. В этом случае людям будет трудно доказать свою «казахскость».

CABAR . ASIA . «Значимость земельной проблемы пока не осознана властями Казахстана» — «Так как проблемы обозначены, но не решены, бедные и безземельные станут ещё беднее, а латифундисты в условиях отсутствия политической воли со стороны руководства страны, сохранят свои позиции и продолжат ставить свои интересы выше общественных», – отмечает в своей статье, написанной специально для аналитического портала CABAR.asia, правозащитник Галым АГЕЛЕУОВ.

SPIK . KZ . «Удастся ли Казахстану сохранить лидерство в Центральной Азии?» — В последнее время соседи по региону все чаще ставят под сомнение не только экономические успехи нашей страны, но и ее прежде непререкаемое первенство в негласной гонке за лидерством в Центральной Азии. Руководство Казахстана воспринимает подобные пассажи как вызовы, на которые обязательно должен последовать достойный ответ. И последнее послание президента служить тому косвенным доказательством.

EXCLUSIVE . KZ . «Куда ушли бюджетные деньги, выделенные на развитие казахского языка?» — Казахстанский экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ получил официальный ответ на свое открытое обращение к Председателю Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта. «Из-за провальной политики по популяризации казахского языка создается феномен, когда неказахское население длительное время не изучает казахский язык. В ответ отдельные граждане, поддавшись на эмоции, пытаются взять этот процесс в руки и исправить ситуацию не совсем правильными методами, рождая лишь конфликты и ухудшая отношение к казахскому языку. Они предпочитают придираться к продавцам, тогда как правильнее ставить прямые вопросы».

QMONITOR . KZ . «Казахский язык должен приспосабливаться к глобализации, а не наоборот» — Примечательно, что в недавнем Послании народу Казахстана глава государства ни словом не обмолвился о латинице и трехъязычии, хотя вопросам совершенствования системы образования и развития языков посвятил солидную часть своего выступления. Учитывая, что это как-никак главное руководство к действию на предстоящий год для правительства, парламента, местных госорганов и общества в целом, можно предположить, что эти две неоднозначные реформы решено если не свернуть, то хотя бы отсрочить до лучших времен, когда страна будет к ним готова. О том, почему с ними не стоит торопиться, чем чреваты подобные эксперименты и есть ли им достойная альтернатива, мы беседуем с историком и политологом Николаем ОСИПОВЫМ.

KZAIF . KZ . «Послание народа президенту» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о национальных особенностях начавшегося в Казахстане нового политического сезона — Выборов вроде бы в ближайшее время не планируется, партийных съездов тоже. Что касается создания новых партий или объединений, то ничего и об этом не слышно. И вообще иногда задаёшься вопросом: а есть ли они, политические партии в Казахстане? В парламенте вроде даже существуют партийные фракции, но не станем же мы утверждать, что наш парламент – это полноценный политический институт. И там происходит что-то такое, что может повлиять на внутриполитическую жизнь и в целом на политическую культуру страны.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Кому принадлежат казахстанские нефтеперерабатывающие заводы?» — Председатель президиума Союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашид ЖАКСЫЛЫКОВ — «КазМунайГаз» является единственным собственником Атырауского и Павлодарского НПЗ, и наполовину ему принадлежит Шымкентский завод. Второй половиной владеют китайцы – компания CNPC. И вообще, я считаю, мы должны быть благодарны за это китайцам. Если бы не китайские компании, добывающие нефть, то мы вообще остались бы без сырья с теми правилами, которые у нас действуют.

KURSIV . KZ . «Казахстанская цифровизация зашла в тупик, выбор пал на Сбер» — По предварительной информации, предполагается внедрение платформы Сбера для казахстанских госуслуг. Градуса обсуждениям добавляет и то, что текст меморандума не видели ни те, кто его поддерживает, ни те, кто выступает против. Глава Министерства цифрового развития Багдат МУСИН объяснил: решение воспользоваться возможностями российского продукта было принято, поскольку казахстанская цифровизация при всех ее внешних успехах зашла в тупик.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – «Не СБЕРегли честь флага?» — Что-то невообразимое творится в информационном пространстве Казахстана вокруг двух российских проектов: строительства АЭС на Балхаше и переносе электронного правительства eGov на платформу российского Сбербанка GovTech… Это же нонсенс — в год празднования 30-летия Независимости мы добровольно попадаем в зависимость от другой страны, которая, отнюдь, не пример для подражания по части демократии, и ведет откровенную аннексионную неоимперскую политику на постсоветском пространстве, разругавшись почти со всем цивилизованным миром.

TIME . KZ . «Без треша и экстрима» — В Казахстане могут заставить зарубежные соцсети и мессенджеры не только проходить официальную регистрацию, но и открывать в нашей стране свои представительства. Такие поправки в законодательство принял в среду, 15 сентября, в первом чтении мажилис. Авторами законопроекта выступили депутаты от Nur Otan Динара ЗАКИЕВА и Айдос САРЫМ, которого мы попросили прокомментировать эти предложения — Наш законопроект готовился, проходил процедуры в течение двух-трех лет. Да и Россия, скажем честно, далеко не первая страна в мире, которая пытается “приземлить” мировые техногиганты. Это мировая проблема, все страны так или иначе пытаются национализировать интернет, распространить требования национальных законов на сферу интернета. Это нормально.

365 INFO . KZ . «Трактовка норм о блокировке иностранных соцсетей ввела их владельцев в ступор» — Президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат САБИРОВ говорит, что отдельные нормы поправок невыполнимы владельцами соцсетей и идут вразрез с их внутренней политикой — А что в планах казахстанских властей, пока непонятно. Кто, как и в каком формате будет заниматься этой работой? Каков уровень компетенции людей, которые будут принимать решения? Вопросов больше, чем ответов. Надеюсь, в ближайшее время нам всем станет чуточку понятнее.

«Статистика говорит, что население беднеет, Нацбанк — что богатеет. Кто прав?» — Исследования показывают, что локдауны сильно ударили по кошелькам граждан. Но Нацбанк РК видит ситуацию в более позитивном ключе, считая, что доходы населения растут. Экономисты рассказали, каким данным предпочтительнее доверять.

AZATTYQ . ORG . ««Когда мы, народ, начинаем спрашивать, вот, пожалуйста». На экоактивистов Акмолинской области заводят дела» — Попытки жителей поселка Бестобе в Акмолинской области противостоять запуску обогатительной фабрики, которая, как они считают, усугубит и без того удручающее состояние окружающей среды, вылились в уголовное преследование самых активных, обвинения в «распространении заведомо ложной информации» и вопросы в полиции про «причастность» к ДВК.

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