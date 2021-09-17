«Токаев: Алгоритм с человеческим лицом». «Но подходит ли эта интеллигентная модель управления к нашим реалиям?». «Депозит папы (Нацфонд) и пенсия бабушки (ЕНПФ)». «В первых рядах антирейтинга оказался вопрос «сколько детей вы родили живыми?»

Сетевой Казахстан 17 сентября 2021г.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Токаев: Алгоритм с человеческим лицом» — Много лет Казахстан строит рыночную экономику. От заданного курса власти страны не отказываются, но с каждым разом в публичных выступлениях главы государства все очевиднее тренд на построение социального государства. И последнее Послание президента – это фактически смена парадигмы госуправления, официальное признание того, что главная задача казахстанского правительства – забота о гражданах и решение их насущных проблем.

IA — CENTR . RU . «Станет ли ШОС «единым фронтом» в новой афганской реальности?» — Всю неделю в информпространстве обсуждают мероприятия, которые проходят по линии Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Кто прибыл очно, кто не поехал и почему – строятся многочисленные теории. Однако не менее важно понять возможности шанхайского формата в новых афганских реалиях. ШОС по сей день остается уникальной площадкой, членами которой являются государства Центральной Азии, Китай и Россия, Пакистан – страны, которым по причине географии, региональной связанности и т.п., сейчас больше всего небезразличны происходящие в Афганистане процессы. Есть ли у ШОС шанс «возродиться», противостоя новым региональным рискам, или страны-участницы вновь оставят «шанхайский формат» формальной площадкой – рассказал профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексея МАСЛОВА.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «На вершине властного зиккурата» — Историю систем управления можно свести к трем формулам. В первой плохой аппарат работает плохо, во второй хороший аппарат работает плохо и в третьей — хороший аппарат работает хорошо. Есть еще такое, что плохой аппарат работает хорошо, но это явно аномалия… Получается, что в АП вроде есть и команда, и специалисты, и видение ситуации, но совокупный эффект остается незначительным. Как представляется, эту проблему можно объяснить стилем нового президента, который пытается все сделать правильно и красиво, без конфликтов и громких отставок. Но подходит ли эта интеллигентная модель управления к нашим реалиям?

Расул РЫСМАМБЕТОВ – «Нацфонд Шредингера совращает госаппарат» — Наш Нацфонд уже давно друг и правительства Казахстана и спонсор потрясающих по размаху идей, после чего мы всем миром ищем деньги на ремонт ненужных помещений. Тем не менее, часть средств все же размещена по рыночным принципам и приносит доход, все же недостаточный, чтобы называть его фонд благосостояния. Неудобно напоминать, но если бы из него не снимали деньги на «прорывные» проекты, не кормили бы этими деньгами бюджет, то Нацфонд давно бы перевалил за 200 и 300 млрд долларов, а не боролся бы сейчас на уровнях 60-70 млрд долларов… Поэтому концепция должна учитывать незамысловатые финты госаппарата, который привык жить на депозит папы (Нацфонд) и пенсию бабушки (ЕНПФ).

KAZPRAVDA . KZ . «Самые скандальные вопросы переписи прокомментировал глава Бюро национальной статистики» — В первых рядах антирейтинга оказался вопрос «сколько детей вы родили живыми?». Этот вопрос многих шокировал, и комментарии были жесткими… Как пояснили представители статбюро, этот вопрос очень важен для получения косвенных данных о детской и младенческой смертности в Казахстане. На основе этих данных будут сделаны демографические прогнозы, которые лягут в основу государственных программ по поддержке материнства и детства, снижению материнской, детской и младенческой смертности и других документов… Весьма «популярным» у критиков стал и вопрос о материале, из которого сделаны стены вашего жилища.

ULUSNEDIA . KZ . «Большая китайская демография и наш маленький интерес» — Пока внимание мира занимают талибы, пандемия, политическая борьба в США, мы, возможно, упускаем процесс, который способен больше всего остального сказаться на будущем человечества. Не меньше, чем изменение климата. Я имею в виду демографическую динамику в Китае… Этими вопросами экспертное сообщество должно активно заниматься сегодня. Особенно, в Казахстане. К сожалению, похоже, что этого нет. Мы, как всегда, отстаем от актуальной повестки.

SPIK . KZ . «Кукловоды нацпатов не понимают, что выпускают джинна» — Известный писатель и путешественник Мади РАИМОВ о том, что происходит с современным Казахстаном — Понимаете, у нас, мне кажется, примитивизм населения в том, что он только бравирует знанием языка. Ну, а дальше-то надо развиваться. Вот такая ситуация была у меня. Пришел к спонсору одному попросить деньги на издание книги. Он фермер. И он говорит: «Что, книга на русском? Я не люблю русских». Зато покупает российское оборудование… Сегодняшний мир стремительно меняется, и в такой ситуации раздроблять народ по признаку, знает казахский язык или не знает, смерти подобно.

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА – «Казахи и «афганские казахи»: общее и особенное» — Удивительно, как эгоистично и пристрастно смотрит местный казах в РК на оралманов (кандас), вернувшихся из разных стран мира: на их взгляд, всю жизнь пребывать на исторической родине и при этом в той или иной степени забыть свой родной язык (40% не владели к началу Независимости), т.е. обрусеть — это нормально и даже похвально, как признак «цивилизации». А вот частичную ассимиляцию (китаизацию, монголизацию, узбекизацию) казахов-репатриантов вследствие их вынужденных скитаний по земле и долгой жизни на чужбине (спасибо, что сохранили хоть этническое самосознание, какие-то обычаи, пусть и ломаный, но родной язык) наши постсовковые казахи не прощают и готовы предъявить строгие обвинения своим непрошенным «единокровникам»: мол, вы во многом узбекизированы, вы — «китайцы», «монголы» и т.п. А судьи кто? Какая разница между русификацией и китаизацией? Все это называется культурной ассимиляцией.

QMONITOR . KZ . «Способна ли казахстанская армия обеспечить безопасность страны?» — Недавние взрывы на военных складах под Таразом и два года назад в городе Арыс, в результате которых погибли десятки и пострадали сотни человек, невольно заставили задуматься: если наши Вооруженные силы неспособны даже хранить боеприпасы, то смогут ли они адекватно реагировать на внешние угрозы, которые все больше нарастают? С этим непростым вопросом мы обратились к нашим военным экспертам.

«Итальянский стереотип: девушки из Казахстана все богатые» — Трэвел-блогер, журналист, автор гастрономических туров Жанар НУРЛЫБЕК уехала из Казахстана в 2016 году. Она пожила в четырех странах и в итоге осела в Риме. Ее переезд в Италию совпал с жестким локдауном. Это не помешало ей путешествовать по стране, изучать кухни итальянских регионов и готовиться к возобновлению туристической деятельности. О том, как увидеть сильные стороны своей страны, находясь за границей, чем Италия похожа на Казахстан и почему у казахстанок лучшая репутация, Жанар Нурлыбек рассказала Qmonitor.

INFORMBURO . KZ . «Почему люди верят фейкам и как с этим бороться» — Людям становится всё сложнее отличить правду от лжи в информационном контенте. Количество производимой обществом информации растёт ежедневно, но зачастую это количество не переходит в качество. Как человеку не утонуть в этом потоке и научиться отличать манипулятивный контент и фейковые новости от настоящих, обсуждали на площадке Евразийского медиафорума, проходящего сейчас в Нур-Султане.

365 INFO . KZ . «Хлеб в Казахстане может подорожать вдвое уже к весне» — По словам Таисии КОЛЕГОВОЙ, директора ТОО «СевЕсильЗерно», сокращение производства муки связано прежде всего с проблемами сырья — Вообще, производство пшеницы носит сезонный характер. А производство муки при достаточном объеме запасов сырья круглогодичное. Так как политика нашего государства нацелена в основном на экспорт сырья, получилось, что оно вывозилось за пределы страны. Мельники не могли его закупить и полностью загрузить производственные мощности. В итоге мельницы большинстве своем простаивали. Некоторые были загружены всего на 30%.

LITER . KZ . «В основном казахстанских женщин бьют безработные супруги» — 70% задержанных семейных «дебоширов» не имеют постоянного места работы. Подробнее о ситуации с бытовым насилием в стране корреспонденту Liter.kz рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Алексей МИЛЮК — Однако специфика бытового насилия выражается в ее скрытном латентном характере. Не каждый хочет выносить «сор из избы», идти в полицию за защитой от произвола семейного тирана. Такие преступления зачастую совершаются в результате систематического злоупотребления алкоголем на почве социально-экономических проблем.

AZATTYQ . ORG . ««Нет состава преступления». В Казахстане продолжают убивать женщин, пока полиция ждет «серьезных травм» для возбуждения дел» — Бывший муж Айнагуль, ранее регулярно ее избивавший, нанес ей 30 ножевых ранений. 27 были не совместимыми с жизнью… Тело Олеси покрыто шрамами, оставленными ножом бывшего бойфренда, после избиения и сотрясения мозга у нее стали отниматься ноги. Но она жива, и в полиции говорят, что ее здоровью нанесен недостаточно серьезный для уголовного дела ущерб.

EXK . KZ . «Если дойдет до смерти, мы готовы: сотрудники Обуховского ГОКа голодают 17-й день» — Вот уже третью неделю сотрудники Обуховского горно-обогатительного комбината в Северо-Казахстанской области ничего не ели, сообщает ЭК. 30 августа трое сотрудников Обуховского ГОКа объявили голодовку. Примерно через неделю к ним присоединился еще один работник. Один из голодающих — Абзал ИБРАГИМОВ — рассказал корреспонденту ЭК о том, как продвигается акция протеста и как себя чувствуют ее участники.

KURSIV . KZ . «AT Acquisition приобрела 93,84% акций «Алма ТВ»» — «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)», созданная для управления стрессовыми активами Bank RBK, в минувшем августе продала 93,84% акций «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» (известна как «Алма ТВ»). Покупателем выступило ТОО «AT Acquisition Corp» в лице семьи ТУНГУШБАЕВЫХ и инвесткомпании Tengri Partners.

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