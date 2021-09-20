«Какой патриотизм возьмет верх – казахстанский или казахский?». «Кто и зачем пытается рассорить Нур-Султан и Москву». «Кадровые рокировки во власти: у кого дрожат коленки?». «С чем СССР оставил Казахстан на самом деле?»

Сетевой Казахстан 20 сентября 2021г.

QMONITOR . KZ . «Какой патриотизм возьмет верх – казахстанский или казахский?» — Сегодня можно констатировать наличие в нашей стране двух видов патриотизма – казахстанского и казахского. Как они соотносятся друг с другом? Что есть между ними общего и в чем заключаются принципиальные различия? Могут ли они беспроблемно сосуществовать? А если нет, то какой из них, в конце концов, возьмет верх? Ответить на эти вопросы мы попросили политологов и общественных деятелей.

NG . RU . Александр КОБРИНСКИЙ – профессор, доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий — «Кто и зачем пытается рассорить Нур-Султан и Москву» — Одному из последних солдат дивизии легендарного генерала Панфилова Кайырлы ЖОНКАБАЕВУ в сентябре 2021 года исполнилось 100 лет. Знаменательная дата героя-панфиловца осталась незамеченной в российских СМИ. Почти год в прессу выливается много негатива, касающегося отношений между Россией и Казахстаном. Все больше внимания общественности акцентируется на искусственно создаваемых темах, несущих раскол и конфронтацию… Было бы правильным, если бы СМИ больше уделяли внимания позитивным моментам в отношениях между нашими странами – от открытия консульства в Астрахани до празднования 100-летнего юбилея Кайырлы Жонкабаева, защищавшего Москву.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Кадровые рокировки во власти: у кого дрожат коленки?» — Насиженные места на неделе покинули сразу несколько высших руководителей. Кадровые перестановки коснулись нескольких министерств – энергетики, экологии, геологии и природных ресурсов, культуры и спорта, а также одного регионального акимата. Вся суета вокруг кадровых перестановок всегда связана с тем, что у кого-то начинает появляться дрожь в коленках. У кого она может возникнуть, кто уйдет с политического олимпа и справятся ли со своей работой новые назначенцы?

TURANPRESS . KZ . «Министра Цоя не взяли бы в стахановцы» — Начнем с того, что 3 января министр здравоохранения планировал вакцинировать 10 млн человек российской вакциной от коронавируса «Спутник V». По его словам, вакцина поставлялась в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем производилась на базе Карагандинского фармацевтического завода. Увы, на середину сентября число вакцинированных первым компонентом вакцины от КВИ достигло 7,1 млн человек. Вторым компонентом привито 6 млн человек, таковы сведения правительства. Таким образом, планы Минздрава не сбылись. Кроме того, есть регионы, особенно на западе республики, где число вакцинированных не достигло и 30%. А учитывая количество фальшивых сертификатов, весьма сомнительна и истинность общих данных.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Вертикаль водопроводной трубы» — С помпой презентованный процесс перехода с КСК (кооперативы собственников квартир) на ОСИ (объединения собственников имущества) забуксовал сразу. Дело даже не в том, что при переходе от одного вида управления многоквартирным жилым фондом к другому повышаются тарифы из-за эффекта масштабирования (меньше квартир – выше бремя расходов). Дело еще и в людях, которые по своим мировоззренческим и ментальным свойствам не способны к предложенному формату взаимодействия.

365 INFO . KZ . «Джут в Мангистау: как все было на самом деле» — Аграрный консультант Кирилл ПАВЛОВ поехал в бедствующий регион, чтобы посмотреть на ситуацию собственными глазами — Возможно, как-то нужно регулировать животноводство. Если власти видят, что у фермера 500 голов лошадей, и у него при этом всего 500 гектаров земли, это прямой путь к голоду животных. По нормативам 10 гектаров пастбищ должно быть на 1 голову КРС или лошадей. И это минимум, поскольку все зависит от качества пастбища. В Мангистауской области этот минимум в 10 раз меньше, при том, что земли в 100 раз хуже. Несерьезно относиться к животным таким образом.

CARAVAN . KZ . «“Нам понадобилось 30 лет, чтобы восстановить птицеводческую отрасль, а теперь мы можем лишиться за полгода”: мрачный прогноз» — Заявляют в Союзе птицеводов Казахстана. На днях в Акмолинской области закрылась птицефабрика – некогда флагман яичной промышленности. На грани остановки предприятие в Алматинской области, в Караганде 2 крупные птицефабрики также дышат на ладан. Глава Союза птицеводов напоминает, что в стране, кроме зерновой части, ничего не производится: племенную птицу, оборудование, вакцины, витамины – всё покупают за границей за валюту.

EXCLUSIVE . KZ . «С чем СССР оставил Казахстан на самом деле?» — Действительно ли Казахстан периода СССР превратился из аграрной в индустриально-аграрную страну с многоотраслевой экономикой? Сухие цифры говорят о том, что к 1991 году мы уже имели статус сырьевого придатка и морально устаревшую промышленность. Об этом в уникальной книге доктора экономических наук, профессора Арыстана ЕСЕНТУГЕЛОВА «Экономика независимого Казахстана. История рыночных реформ»… Таким образом, можно заключить, что история Казахстана со времени вхождения его в состав России и особенно Советского Казахстана была историей сплошных политических, экономических, социальных, географических и военных экспериментов, последствиями которых стали проблемы, для решения которых требуется не один год и не один миллиард долларов.

TIME . KZ . «Просто бесят!» — “Как возвели вас на пьедестал, так и опустим на грешную землю!” Казахстанские зрители и слушатели не скупятся на негативные высказывания в адрес своих кумиров, когда считают, что те переходят границы дозволенного. Что же больше всего в последнее время бесит поклонников в знаменитостях?

«С оглядкой в будущее» — На этой неделе Центр развития трудовых ресурсов представил национальный доклад “Рынок труда Казахстана: развитие в условиях новой реальности”, согласно которому население нашей страны к 2026 году вырастет примерно на один миллион человек. При этом контингент населения трудоспособного возраста вырастет на 4,8-5 процентов за счет повышения пенсионного возраста женщин. В базовом сценарии дополнительный спрос на наемный труд, включая новый спрос и спрос на замещение, по данным исследования, составит 1,038 миллиона человек.

LITER . KZ . «Нужен ли Казахстану Комитет пользователей судов? Мнения юристов и адвокатов» — При Аппарате Верховного суда создается Комитет пользователей судов. Его деятельность будет направлена на обсуждение, анализ и изучение судебных процессов. Несмотря на благие цели, выдвигаемые организаторами инициативы, не все юристы и адвокаты Казахстана оказались в восторге от идеи, а есть и те, кто категорически против. Почему?

AZATTYQ . ORG . ««Проданная» независимость, АЭС и цифровизация. О чем говорили на митинге в Алматы?» — Собравшиеся на митинге незарегистрированной Демократической партии в Алматы заявили, что система власти, сформированная при бывшем президенте Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ, поставила страну в тупик и независимость страны оказалась под угрозой. Они скандировали: «Назарбаев, уходи!» Через полчаса на месте протеста отключили интернет. Полиция задержала нескольких активистов накануне и перед началом акции протеста.

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