«О власти – либо хорошо, либо правду». «О переименовании Алматы». «В регионах тупо копируют столицу…». «Чем обеспокоены бизнес элиты Казахстана спустя полтора года пандемии?». «400 тысяч тенге — справедливая зарплата для молодых учителей»

День за днем 4658 0
Сетевой Казахстан 23 сентября 2021г.

TURANPRESS.KZ. «Как уж получится… Что выполнено и что не выполнено из прошлогоднего послания президента?» — С первым осенним днем страна традиционно вступила в новый политический сезон, ознаменованным очередным, уже третьим по счету посланием президента Касым-Жомарта Токаева, на этот раз получившим название «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Как и заведено в таких случаях, средства массовой информации мгновенно приступили к аккумулированию вала положительных откликов на президентские месседжи, а исполнительная ветвь власти оперативно начала составлять план дальнейших действий.

Данияр АШИМБАЕВ – «О переименовании Алматы» — С подачи Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА вновь разгорелась дискуссия о возвращении Алматы ее прежнего названия — Алма-Ата… Только вот момент оказался выбран неудачно. После заявлений президента о возможности строительства АЭС по российскому проекту и странном соглашении правительства со Сбербанком, по которому последний становится главным разработчиком новой платформы электронного правительства, переименование Алматы было воспринято как «следующий шаг» в северном направлении. Тираж газеты оперативно изъяли, а с сайта газеты интервью сняли. Указаний и мнений из столицы, судя по всему, не поступало, но рисковать уже никто не захотел.

Андрей ЧЕБОТАРЕВKZAIF.KZ. «О власти – либо хорошо, либо правду» — Политолог Андрей ЧЕБОТАРЕВ и журналист Сергей КОЗЛОВ – о том, как выглядит в Казахстане текущая политическая повестка дня — В социальных сетях преобладают люди, которые предпочитают играть роль политического болельщика. Они не выходят на митинги и пикеты, не участвуют в работе партий и движений, не голосуют на выборах. Но внимательно следят за всем происходящим в политической жизни страны и выбирают для себя, кому симпатизировать или нет. В реальности, или, как сейчас говорят, офлайне, они могут при встрече со своими кумирами выразить им своё восхищение и поддержку, которая дальше слов никуда не пойдёт. А в онлайне засыпать этих людей массой лайков и «порвать» в комментариях их оппонентов.

TIME.KZ. Петр СВОИК – «В какую игру сыграем?» — Поэтому, я вам скажу, вызывающие возмущенное кипение общественности решения насчет проработки АЭС, подключения к разработке платформы казахстанского eGov Сбербанка России и контроля за интернетом, они… нет, пока не будем называть их правильными, но они в правильном направлении. Правильная же их реализация целиком зависит от способности внести в новые наднациональные проекты свой национальный вклад. В одиночку в футбол не сыграешь, будь ты даже умелым дриблером. А чтобы делегировать свое суверенное умение команде, надо этим персональным суверенитетом и игровым умением обладать. Вот в чем штука.

«В регионах тупо копируют столицу…» — Архитектор Темиртас ИСКАКОВ о том, как обуздать наглых застройщиков и почему во всех наших городах одни и те же проблемы — Долгое время многие тренды приходили из Алматы, но сейчас астанинская архитектура, идеи и подходы распространяются по всей стране. Застройщики в Алматы хотят строить гигантские жилые комплексы, как в столице, особо не заботясь об их комфортности. В Атырау закатывают набережные в бетон и брусчатку — чем не копия благоустройства Ишима? В Нур-Султане сделали классную подсветку домов, регионы повторяют. Летом я был в Усть-Каменогорске — на въезде поставили макеты танцующих девушек, соорудили “Байтерек”. Вместо того чтобы продвигать свои символы, акимат тратит деньги на двойники столичных достопримечательностей.

Кто в ответе за кризис? Кто в ответе за кризис?
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KAZPRAVDA.KZ. «Реально ли удвоить ВВП Казахстана к 2031 году – интервью с доктором экономических наук» — Для выхода Казахстана из «ловушки медленного роста» Институт экономической политики разработал проект правительственной программы, которым предусматривается удвоение внутреннего валового продукта до 2031 года. О том, как можно этого достичь, мы беседуем с директором учреждения, доктором экономических наук, членом НСОД и консультативного комитета Высшего совета по реформам Каирбеком АРЫСТАНБЕКОВЫМ.

Дарига НазарбаеваFORBES.KZ. «Дарига Назарбаева вступилась за недропользователей» — Проблемные вопросы в сфере недропользования подняла 22 сентября депутат мажилисаДарига НАЗАРБАЕВА. «На протяжении многих лет остаются нерешенными многие проблемы в сфере недропользования. Не случайно вопросы развития отрасли стали одними из ключевых аспектов послания главы государства в этом году. В числе основных проблем были названы низкая прозрачность принимаемых в этой сфере решений и отсутствие качественной геологической информации», — сказала Дарига Назарбаева, озвучивая депутатский запрос в адрес премьер-министра РК Аскара МАМИНА на пленарном заседании палаты.

VLAST.KZ. «Чем обеспокоены бизнес элиты Казахстана спустя полтора года пандемии?» — На очередном Kazakhstan Growth Forum, который прошел накануне, представители бизнес-элиты Казахстана резюмировали итоги полуторагодового периода пандемии. Они выразили беспокойство по поводу необходимости стремительно расширять бизнес и укреплять свои бренды в условиях высокой неопределенности. Были затронуты и давние проблемы, связанные с кадрами, технологиями и финансированием. Вне поля их зрения оказались только вопросы политической напряженности и ухудшающегося благосостояния людей. Реплики по этому поводу ограничились лишь комментированием высокой инфляции и низкого потребительского спроса.

QMONITOR.KZ. «Что-то с памятью его стало… Взрывы на военных складах и фантазии генерала Исенгулова» — Недавно в одном из известных республиканских изданий под интригующим заголовком «Я знаю, кто виновен во взрывах на военных складах под Таразом» было опубликовано интервью с бывшим заместителем министра обороны РК, генерал-майором в отставке Айткали ИСЕНГУЛОВЫМ. Его растиражировали и некоторые другие СМИ. Никого из коллег не смутило то обстоятельство, что на эту тему пытается рассуждать человек, который всю свою жизнь занимался воспитательной работой в армии, но никак не столь специфичной сферой, как техника и вооружение. И еще в своем интервью он назвал одним из главных виновников сложившейся сегодня ситуации того, кто руководил военным ведомством четверть века назад, в 1995-96 годах, – генерал-полковника Алибека КАСЫМОВА. Мы решили предоставить слово экс-министру.

NOVGAZ.COM. Амиржан КОСАНОВ – «Здравствуй… оружие?» — Очередной алматинский стрелок, который лишил жизни пятерых сограждан – это своеобразный результат нынешней уродливой экономической политики. Анализируя данный случай, можно сказать, что казахстанские банки заигрались и доигрались в своем непомерном и неуемном стремлении к быстрой наживе. Недаром, общество нетерпимо к финансовым институтам, которые пируют во время чумы, обирая граждан до последней нитки. Банки, пользуясь безысходностью людей в кризис, загоняют их в самую настоящую кабалу. А сколько гроздьев гнева еще зреет. Сколько оружия, которое может выстрелить в любое время?

Ирина СМИРНОВА365INFO.KZ. «400 тысяч тенге — справедливая зарплата для молодых учителей — депутат» — Педагогов в школах не хватает. И решать эту проблему надо уже сейчас. По словам депутата мажилиса Ирины СМИРНОВОЙ, нехватка школ — одна из насущных проблем, которые проявились в связи с демографическим ростом в Казахстане — Строительство школ и прежде отставало от запроса. Школы были двух- и трех-сменные. Две смены — это вообще практически норма. Хотя на самом деле никакой нормой это не является, это лишь вынужденная мера. Мы видим переполненные классы.

«На «Байконуре» началась стройка под ракету, которой нет» — 15 сентября россияне заявили о прекращении работ над сверхтяжелым носителем, а 16-го подписан договор с Bazis Construction о начале работ на ракетно-космическом комплексе «Байтерек». Издатель специализированного журнала «Космические исследования и технологии», глава компании Сosmos.kz Нурлан АСЕЛКАН считает, что Казахстан стал заложником будущих решений России по «Байтереку».

Успех измеряется активностью Успех измеряется активностью
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AZATTYQ.ORG. ««Сена нет. Зимой будет еще труднее». Рост цен на корма вынуждает фермеров продавать скот» — Засуха подталкивает вверх цены на корма. Казахстанские фермеры распродают скот, опасаясь не прокормить его зимой. Как следствие — продавцов на скотном рынке больше, чем покупателей. Чиновники между тем не исключают, что корма могут подорожать еще больше. Репортер Азаттыка побывала на самом крупном скотном рынке Туркестанской области и поговорила с торговцами и покупателями.

MKKZ.KZ. «Казахстанки не торопятся познать радости материнства» — Так, за последние 20 лет средний период наступления первой беременности в Казахстане вырос с 26 до 29 лет. В 2020 году средний возраст матери при рождении ребенка в РК составил 29,2 года. Для мужчин этот показатель, как правило, выше на несколько лет. Впрочем, такая тенденция свойственна не только казахстанскому обществу, но и всему современному миру.

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