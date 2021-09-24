Напуганные оптимизмом

В Нур-Султане очень часто выдают желаемое за действительное. Однако в отношении экономического роста на редкость ведут себя сдержанно

По какой причине правительство дает низкий прогноз роста ВВП? Есть ли реальные риски, которые могут реализоваться? При каких условиях удастся сдержать панический рост цен? Беседуем на эту тему с руководителем информационно-аналитического центра TeleTrade Сергееем Лысаковым.

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– Некоторые международные финансовые институты с оптимизмом смотрят на Казахстан. Они видят потенциал экономического роста в 4%. В то же время правительство страны не испытывает чрезмерного оптимизма. Почему такие разные взгляды на одни и те же экономические вещи и кто прав?

– Государственные органы и организации, как правило, придерживаются более консервативных оценок развития экономики. Поэтому оценка государственных органов по развитию экономики пересматривается не так часто, как независимых институтов или международных организаций. В данном случае прогноз правительства РК по росту реального ВВП ближе к оценкам Международного валютного фонда и Всемирного банка в 3,2%.

Крупное международное рейтинговое агентство Fitch, которое недавно подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, оценивает рост ВВП Казахстана в текущем году на уровне 3,5%. Чуть выше, как видим.

– А в чем все-таки первопричина нашего «сдержанного оптимизма»?

– Понимаете, официальные цифры макроэкономического прогноза закладываются в параметры республиканского бюджета. Пересмотр и утверждение макроэкономического прогноза является основанием для корректировки параметров бюджета — увеличение его доходов и расходов. То есть, вполне вероятно, что правительство не готово к такому варианту, так как он может привести к дальнейшему раскручиванию маховика инфляции. Гораздо проще аккумулировать остатки средств на счетах фондов развития, Минфина с последующим перераспределение в виде трансфертов при необходимости.

– А, может быть, все-таки есть некие сигналы и предпосылки для того, чтобы не давать слишком радостных прогнозов?

– Несмотря на впечатляющий рост ВВП в 2,7% в январе-июле 2021 года, существуют риски замедления экономического развития во втором полугодии. Основной риск связан с возможным снижением спроса на сырьевые товары и металлы со стороны Китая, который старается не допустить возобновления вспышки новых штаммов коронавируса в стране, вводит масштабные ограничительные меры.

Замедление потребительской активности в США также оказывает влияние на глобальный спрос. Всемирная торговая организация указывает на распространение коронавируса как на сохраняющийся значительный риск для международной торговли. В целом, пока влияние данных факторов ограничено.

В самом Казахстане мы видим возможное постепенное замедление темпов роста спроса, который с начала года являлся важнейшим драйвером импорта в республику. В январе-июне рост импорта составил 5,9% против 12,1% в январе-мае текущего года. Если данная тенденция продолжится во втором полугодии, то мы можем вполне увидеть замедление темпов роста оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта.

– Это опасение – не из лучших. Может быть, понимая существующие риски, западные прогнозисты пытаются помочь нам «хорошими ожиданиями», ведь нередко ожидания формируют реальность?

– Что сказать, вопрос неизученный! Хотя, конечно, никто не отрицает, что прогнозные показатели могут косвенно влиять на экономику страны. Например, в случае с рейтинговыми организациями, плохие показатели экономического развития могут в определенный момент привести к пересмотру странового рейтинга, а значит увеличению стоимости внешних заимствований для страны и предприятий.

Оценки развития экономики могут формировать те или иные настроения у бизнеса, соответственно, его дальнейшее поведение. Но в целом влияние публикации тех или иных прогнозов на экономику довольно слабое.

Кроме того, незначительное изменение экономических параметров не способно привести к каким-либо действиям со стороны тех же рейтинговых агентств. Во всех оценках ВВП, как правило, используется показатель реального ВВП, то есть скорректированного на инфляцию. Поэтому рост цен, который и представляет инфляцию, напрямую оказывает воздействие на темпы роста ВВП. Инфляция является стимулом для производителей и торговли в реализации продукции. Однако, высокие темпы инфляции, а тем более гиперинфляция, когда темпы роста цен выражаются двузначными цифрами в месяц, могут уже негативно влиять на производство и финансовую систему, резко замедлить внутренний спрос.

– Да, кстати, вопрос об уровне инфляции тоже важен. От этого зависит качество жизни населения. При каких условиях инфляцию удастся сдержать?

– Инфляционные процессы в Казахстане в основном носят внешний характер, то есть инфляция в значительной степени «завозится» из-за рубежа вместе с импортными товарами. При сокращении объемов импорта темпы роста цен могут замедлиться.

В пользу возможного замедления инфляции говорят и действия правительства по «придерживанию» расходов и НБРК, который в июле поднял базовую ставку до 9,25%. Вполне вероятно, что действия властей в этом направлении продолжатся.

Внешний инфляционный фон также, похоже, постепенно стабилизируется, что будет способствовать сокращению темпов роста цен на импортные товары.

­– И заодно обозначьте ваши прогнозы по экономическому росту.

– На мой взгляд, оценки роста ВВП Казахстана в 2021 году в 4% несколько оптимистичны. Гораздо увереннее можно говорить о темпах роста экономики в 3,6-3,7%.

– Спасибо. Проверим в конце года.

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