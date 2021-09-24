Напуганные оптимизмом

По какой причине правительство дает низкий прогноз роста ВВП? Есть ли реальные риски, которые могут реализоваться? При каких условиях удастся сдержать панический рост цен? Беседуем на эту тему с руководителем информационно-аналитического центра TeleTrade Сергееем Лысаковым.
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– Некоторые международные финансовые институты с оптимизмом смотрят на Казахстан. Они видят потенциал экономического роста в 4%. В то же время правительство страны не испытывает чрезмерного оптимизма. Почему такие разные взгляды на одни и те же экономические вещи и кто прав?
– Государственные органы и организации, как правило, придерживаются более консервативных оценок развития экономики. Поэтому оценка государственных органов по развитию экономики пересматривается не так часто, как независимых институтов или международных организаций. В данном случае прогноз правительства РК по росту реального ВВП ближе к оценкам Международного валютного фонда и Всемирного банка в 3,2%.
Крупное международное рейтинговое агентство Fitch, которое недавно подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, оценивает рост ВВП Казахстана в текущем году на уровне 3,5%. Чуть выше, как видим.
– А в чем все-таки первопричина нашего «сдержанного оптимизма»?
– Понимаете, официальные цифры макроэкономического прогноза закладываются в параметры республиканского бюджета. Пересмотр и утверждение макроэкономического прогноза является основанием для корректировки параметров бюджета — увеличение его доходов и расходов. То есть, вполне вероятно, что правительство не готово к такому варианту, так как он может привести к дальнейшему раскручиванию маховика инфляции. Гораздо проще аккумулировать остатки средств на счетах фондов развития, Минфина с последующим перераспределение в виде трансфертов при необходимости.
– А, может быть, все-таки есть некие сигналы и предпосылки для того, чтобы не давать слишком радостных прогнозов?
– Несмотря на впечатляющий рост ВВП в 2,7% в январе-июле 2021 года, существуют риски замедления экономического развития во втором полугодии. Основной риск связан с возможным снижением спроса на сырьевые товары и металлы со стороны Китая, который старается не допустить возобновления вспышки новых штаммов коронавируса в стране, вводит масштабные ограничительные меры.
Замедление потребительской активности в США также оказывает влияние на глобальный спрос. Всемирная торговая организация указывает на распространение коронавируса как на сохраняющийся значительный риск для международной торговли. В целом, пока влияние данных факторов ограничено.
В самом Казахстане мы видим возможное постепенное замедление темпов роста спроса, который с начала года являлся важнейшим драйвером импорта в республику. В январе-июне рост импорта составил 5,9% против 12,1% в январе-мае текущего года. Если данная тенденция продолжится во втором полугодии, то мы можем вполне увидеть замедление темпов роста оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта.
– Это опасение – не из лучших. Может быть, понимая существующие риски, западные прогнозисты пытаются помочь нам «хорошими ожиданиями», ведь нередко ожидания формируют реальность?
– Что сказать, вопрос неизученный! Хотя, конечно, никто не отрицает, что прогнозные показатели могут косвенно влиять на экономику страны. Например, в случае с рейтинговыми организациями, плохие показатели экономического развития могут в определенный момент привести к пересмотру странового рейтинга, а значит увеличению стоимости внешних заимствований для страны и предприятий.
Оценки развития экономики могут формировать те или иные настроения у бизнеса, соответственно, его дальнейшее поведение. Но в целом влияние публикации тех или иных прогнозов на экономику довольно слабое.
Кроме того, незначительное изменение экономических параметров не способно привести к каким-либо действиям со стороны тех же рейтинговых агентств. Во всех оценках ВВП, как правило, используется показатель реального ВВП, то есть скорректированного на инфляцию. Поэтому рост цен, который и представляет инфляцию, напрямую оказывает воздействие на темпы роста ВВП. Инфляция является стимулом для производителей и торговли в реализации продукции. Однако, высокие темпы инфляции, а тем более гиперинфляция, когда темпы роста цен выражаются двузначными цифрами в месяц, могут уже негативно влиять на производство и финансовую систему, резко замедлить внутренний спрос.
– Да, кстати, вопрос об уровне инфляции тоже важен. От этого зависит качество жизни населения. При каких условиях инфляцию удастся сдержать?
– Инфляционные процессы в Казахстане в основном носят внешний характер, то есть инфляция в значительной степени «завозится» из-за рубежа вместе с импортными товарами. При сокращении объемов импорта темпы роста цен могут замедлиться.
В пользу возможного замедления инфляции говорят и действия правительства по «придерживанию» расходов и НБРК, который в июле поднял базовую ставку до 9,25%. Вполне вероятно, что действия властей в этом направлении продолжатся.
Внешний инфляционный фон также, похоже, постепенно стабилизируется, что будет способствовать сокращению темпов роста цен на импортные товары.
– И заодно обозначьте ваши прогнозы по экономическому росту.
– На мой взгляд, оценки роста ВВП Казахстана в 2021 году в 4% несколько оптимистичны. Гораздо увереннее можно говорить о темпах роста экономики в 3,6-3,7%.
– Спасибо. Проверим в конце года.
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