«Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла?». «Подъем целины в Казахстане – триумф или трагедия?». «Чингисхан — казах или монгол? Споры не смолкают». «Пора трубить тревогу» — Эксперты отмечают колоссальный упадок качества строительства»

Сетевой Казахстан 27 сентября 2021г.

IA — CENTR . RU . «Президентство Токаева: декларативность или поиск смысла?» — Данияр АШИМБАЕВ — Понятно, что у Токаева стиль управления совершенно иной, чем у Нурсултана Назарбаева. Видно, что у него есть свое собственное представление о том, как должен вести себя президент. И в условиях кризиса и сопутствующих проблем его манера, может быть, оказалась слишком мягкой. Мы видим, что какие-то проблемы нарастают, а реакции на них нет. Это говорит либо о том, что меры президента слишком мягкие, либо о том, что в столице нет сценариев реагирования, либо – что власть президента во многом является декларативной. И какой бы из этих вариантов мы не рассматривали, он пока не в пользу действующего президента. Где-то Токаев показал себя лучше, чем ожидалось, где-то оправдал, как позитивные, так и негативные прогнозы, но в целом, скажем честно, прорывом его президентство пока не стало.

SPIK . KZ . «Сможет ли Токаев остановить разбазаривание госсредств?» — В своем Послании народу Казахстана глава государства анонсировал внедрение новой системы бюджетных правил, соответствующей национальным приоритетам нашей страны. Однако вопрос о том, поможет ли новая концепция тратить бюджетные средства более эффективно, пока остается открытым. Мы попросили кандидата экономических наук, старшего преподавателя Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбая ЖУБАЕВА дать свои комментарии по поводу перспективности заявленных нововведений.

QMONITOR . KZ . «Подъем целины в Казахстане – триумф или трагедия?» — 65 лет назад, осенью 1956-го, в Казахстане впервые был собран миллиард пудов зерна. Как много позже мы прочли в памятной книжке за авторством Леонида БРЕЖНЕВА, это был звездный час тех, кто осваивал целину. Масштабный проект, охвативший огромные территории и задействовавший миллионы людей, в наши дни оценивается очень неоднозначно. Причем не только в Казахстане, но и в соседней России, ставшей правопреемницей СССР, руководство которого и затеяло эту эпопею.

EXK . KZ . «Чингисхан — казах или монгол? Споры не смолкают» — Казахский род торе правил в степи вплоть до революции. Представитель интеллигенции Алихан БУКЕЙХАНОВ мог проследить родословную до Чингисхана. Как и Шокан ВАЛИХАНОВ. Но есть один нюанс. Считается, что Джучи, от которого происходят казахские ханы, мог не быть биологическим сыном Чингисхана. Ведь его жена Борте попала в плен к меркитам и забеременела уже там. И это подтверждается современными генетиками. Казахские торе не являются потомками Чингисхана. Это показал генетический анализ, Торе носители гаплогруппы C3(xC3c) — 35%, а Чингисхан носитель гаплогруппы R1b-M343, — написал в своей статье ученый Антон ТЮРИН.

CENTRASIA . RU . Назира НУРТАЗИНА, историк, религиовед – «Почему мы не гордимся этническим казахом Исматулла Максумом — одним из организаторов афганских моджахедов, духовным патроном самого Ахмад-шаха Масуда — Льва Панджерского?» — Сегодня, когда тема Афганистана не сходит с повестки дня, и весь мир «под микроскопом» рассматривает карту этой страны, изучает все нюансы его истории, в том числе говорит о многонациональности, о наличии там тюркских диаспор, почему бы нам не вспомнить этнического казаха из Афганистана, муллу Исматулла Махсума — одного из влиятельных лидеров движения моджахедов в годы оккупации этой страны войсками СССР, позже репатриировавшегося в Казахстан и показавшего себя как духовный просветитель и наследник традиций суфизма-ишанизма?!.. Другое дело, что позже шейха Исматуллу в Казахстане оклеветали…

TIME . KZ . «Минздрав не поспевает» — Первым эти цифру и дату назвал премьер-министр Аскар МАМИН. “В сентябре мы планируем завершить вакцинацию 10 миллионов человек. И тогда ожидаем получение коллективного иммунитета”, — сказал он 6 апреля на заседании правительства. Чуть позже Минздрав обнародовал детальный план действий: в апреле количество привитых составит 2,3 миллиона человек, в мае — 4,4, в июне — 6,4, в июле — 7,9, в августе — 8,9 миллиона человек, в сентябре — вожделенные 10 миллионов. В середине лета стало понятно, что до этой цифры не допрыгнуть.

«Комплимент как оскорбление» — В Казахстане не утихает общественная дискуссия по поводу сексуальных домогательств. На днях известные общественные деятели и юристы в очередной раз обсудили этот вопрос на конференции “Общественное восприятие и экспертная оценка проблемы сексуальных домогательств в Казахстане”, в ходе которой слушателям были презентованы результаты социологического опроса.

AZATTYQ . ORG . ««Пора трубить тревогу». Эксперты отмечают колоссальный упадок качества строительства» — Сползающая облицовка, протекающая крыша, падающие кирпичи, расползающиеся по стенам трещины и проваливающийся пол. Такое нередко можно увидеть в казахстанских новостройках, в особенности построенных по государственным программам. Эксперты говорят о депрофессионализации строительной отрасли и всепоглощающей коррупции.

FORBES . KZ . «Буркитбаев рассказал, как избавиться от смога в Алматы и почему солнечные панели «грязнее» угля» — Экс-министр транспорта и коммуникаций РК дал большое интервью Арманжану БАЙТАСОВУ — Как и большинство других городов мира, расположенных в предгорьях, особенностью Алматы является наличие бриза, — отметил Серик БУРКИТБАЕВ. — Утром ветряные потоки дуют в сторону гор, на юг, с наступлением вечера — в обратную сторону, на север. Мы все знаем, что город с трех сторон окружен горами. И единственным выходом для грязного воздуха в степь является только северная сторона. Но там есть препятствие — Капшагайское водохранилище, а также горы, расположенные на его северном берегу. Да, они невысокие — не больше 1,5 км, но вместе с большой площадью водной глади (свыше 3 тыс. кв. км) задерживают поток, тяжелый смог не может преодолеть это препятствие.

TURANPRESS . KZ . «Мегаполисы захватывают трущобы» — «Трущобная проблема» в Нур-Султане и Алматы назревает не первый год. Но ее решение также далеко, как и решение жилищной проблемы в принципе. Гетто и трущобы давно стали непременным атрибутом северной и южной столиц. Сегодня ситуация обостряется из-за роста населения, но ни Алтай КУЛЬГИНОВ, ни Бакытжан САГИНТАЕВ не объявляют борьбу с незаконными и опасными строениями приоритетом. Фактически городские власти стремятся не замечать «фавелы», а если и замечают, то ограничиваются зачастую парадоксальными и временными мерами. Кроме того, в последние годы к традиционным трущобам в мегаполисах добавляются так называемые «человейники» — окраинные районы высотной некачественной застройки.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Банковская шагреневая кожа» — За 10 лет количество банков в Казахстане заметно уменьшилось. Меньше стало банков именно с казахстанским капиталом. Зато в топ одних из самых лучших банков в РК по многим показателям вошел дочерний филиал российского государственного «Сбербанка» и «Kaspi Bank», среди конечных владельцев которого числятся иностранные инвестиционные фонды. Заявление финансового регулятора Казахстана о необходимости проведения ежегодного стресс-тестирования банков второго уровня после прошлогодней схожей процедуры и оценки качества банковских активов (AQR) в 2019 году лишь укрепило опасения в том, что системный кризис в этом секторе отечественной финансовой системы все еще продолжается.

365 INFO . KZ . «Почему институт банкротства физлиц невозможен в Казахстане?» — Чтобы реализовать данный механизм, государство должно много чего знать о каждом. А оно о половине своих граждан вообще ничего не знает. По мнению экономиста Асета НАУРЫЗБАЕВА, непринятие закона о банкротстве физлиц — результат того, что, с одной стороны, свои интересы продавливает организованная сторона в лице банков, а другая сторона, в лице заемщиков, неорганизованная… Что касается банкротства физлиц, по словам СВОИКА, это явление характерно для развитых капиталистических экономик. Там оно исходно называется «защита от кредитора» — Это очень верное название. Потому что подобный институт не про то, как «грохнуть» попавшего в долги несостоятельного гражданина, а про то, как защитить этого самого гражданина.

VLAST . KZ . «Последняя территория свободы» — О том, что в Казахстане вскоре могут принять поправки в законодательство, которые кардинально изменят отношения государства и иностранных соцсетей и мессенджеров, страна узнала всего за несколько дней до того, как мажилис рассмотрел документ в первом чтении. Полтора года у журналистов и общественности ограничен доступ в парламент из-за пандемии, а с ним – и возможность полноценно участвовать в дискуссиях об изменениях законодательства. Режим секретности не был нарушен и на этот раз. Указанные как предложения двух новых депутатов мажилиса от правящей партии «Нур Отан» Динары ЗАКИЕВОЙ и Айдоса САРЫМА, поправки изменят положение соцсетей в Казахстане, а вместе с ним – и возможности пользователей получить информацию.

CONTUR . KZ . ««Молчаливый укор» буквы Ю» — Родители сталкиваются с реальной проблемой и сложным вопросом выбора школы, учителя, условий для обучения, которые неизбежно встают по причинам серьезных проблем. Вообще 2021 год стал уникальным, когда впервые появился 1 «Ю» класс, как «молчаливый укор» всей системе школьного образования в условиях и без того переполненных классов, нехватки школ в городах и малокомплетных школ в селах страны. Та же пандемия как хирург своим скальпелем показала, что происходит внутри на вид здорового и развивающегося организма по имени средняя школа.

LITER . KZ . «Картофель в Казахстане снова подорожает до шоковых 400 тенге» — В Казахстане к весне цены на картофель могут снова взлететь до 300-400 тенге за килограмм. Об этом корреспонденту Liter.kz заявил предприниматель, владелец группы компаний Dala Болатбек АЛИЕВ.

KURSIV . KZ . «Что нового в казахском фестивальном кино» — В октябре на международном фестивале в Пусане состоятся премьеры картин Шарипы УРАЗБАЕВОЙ и Айжан КАСЫМБЕКОВОЙ, в ноябре в Таллине в конкурсной программе фестиваля «Темные ночи» покажут фильм Адильхана ЕРЖАНОВА «Коллективный иммунитет». А в Казахстане выходит в прокат картина «Конокрады. Дороги времени» Ерлана НУРМУХАМБЕТОВА и Лизы ТАКЭБА, чья фестивальная судьба уже сложилась. «Курсив» делится впечатлениями от просмотра этого фильма и еще одной фестивальной новинки – «Отау» Алишера ЖАДИГЕРОВА.

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