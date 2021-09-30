«Можно ли в Казахстане побороть тиранию необразованного большинства?». «Зачем Алия Назарбаева написала откровенную книгу о своей жизни». «Мне кажется, что идея ОСИ тупиковая». «Новый налог ради блага казахстанцев придумали чиновники»

Сетевой Казахстан 30 сентября 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О коммунальной реформе» — Мне кажется, что идея ОСИ тупиковая. Если для ЖК ещё может сработать, то для старых домов — единственный вариант иметь возможность что-то отремонтировать — это старые КСК, объединяющие несколько домов. При том, скандалы вокруг КСК не утихают — коррупция, неэффективность, невозможность сместить председателя. Государство пропихивало «помощь» по Программе развития регионов, но по факту речь шла о том, что повесить на жильцов кредит на ремонт по завышенной в несколько раз смете. Знающие люди говорят, что идею ОСИ пропихнули только для того, чтобы отчитаться о кредите, взятом во Всемирном банке на разработку реформы ЖКХ.

NOVGAZ.COM . Амиржан КОСАНОВ – ««Тайная вечеря»…» — Удивительно, но информация о деятельности созданного президентом ТОКАЕВЫМ Высшего совета по реформам (ВСР) скуднее, чем шифровки от Алекса Юстасу из известного фильма «Семнадцать мгновений весны»! Ничего, кроме немногословного, бюрократически безупречного пресс-релиза от Акорды не нашел. Там сообщается, что в повестку дня вошли четыре вопроса: национальные проекты, формирование эффективной товаропроводящей системы, системные меры по продвижению экспорта и проект Плана территориального развития. Ни слова о сути самих национальных проектов. И только далекий от самого содержания нацпроектов комментарий президента с его сомнениями по поводу запланированных финансовых расходов.

FORBES . KZ . «Зачем Алия Назарбаева написала откровенную книгу о своей жизни» — 17 сентября состоялась презентация книги Алии НАЗАРБАЕВОЙ «Место силы». Спустя неделю на своем YouTube-канале она рассказала подробней о своей работе. Как отмечает младшая дочь Елбасы, ей довелось довольно рано начать задаваться вопросом, почему она здесь, для чего, в чем ее предназначение, в чем предназначение людей на Земле — «Рассказываю в книге о детстве, о том, как со мной возилась старшая сестра Динара, о чем мы подолгу говорили с папой, как мамины советы мне помогали и давали силы, убеждали в любви и поддержке. Прочитав «Место силы», вы узнаете, кто были мои учителя и почему я всегда внимательно отношусь к их слову, назиданиям. Что больше всего ценю в дружбе, за что могу простить и за что прошу прощения. Как я переживала разочарования и в какой момент поняла, для чего нам всем дарована жизнь».

TIME . KZ . «Вот это кино!» — В Алматы судят бизнесмена, через которого обналичивали деньги фирмы главы “Казахфильма” Акана САТАЕВА и советника акима Алматы Эрнара КУРМАШЕВА. В Бостандыкский районный суд по уголовным делам Алматы на днях поступило дело в отношении 31-летнего Григория БЕЛОЗЕРОВА, обвиняемого в выписке фиктивных счетов-фактур. За этим преступлением скрывается банальный обнал денег, когда компания оказывает липовые услуги или отгружает поставщику несуществующий товар.

«Разборки по тяжёлой» — Казахстанская тяжелая атлетика из-за частых позорных историй с допингом давно снискала у нас славу самого скандального вида спорта. Но, оказывается, не одним только допингом живет наша штанга. Загадочная смерть молодого талантливого спортсмена Альберта ЛИНДЕРА неожиданно вскрыла массу гнойников на теле железного вида спорта.

QMONITOR . KZ . «Можно ли в Казахстане побороть тиранию необразованного большинства?» — В нас, казахстанцах, живут неистребимые фобии и крайняя степень неприятия многих вещей, которые в технологически развитых странах давно используются во благо их народов. Это касается и освоения космоса, и строительства АЭС, и даже вакцинации. О причинах таких фобий, о том, надо ли с ними бороться, и если да, то как, мы решили поговорить с известным экспертом, главным редактором журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.

«Культура и быт казахов XIX века глазами русского художника» — История Казахстана вообще и культурное наследие казахов в частности таят в себе немало информации, которая по тем или иным причинам долгое время была недоступна для широкой общественности. Именно поэтому любая книжная новинка, содержащая ее, очень важна с точки зрения более глубокого понимания и переосмысления исторических и этнокультурных процессов, происходивших на территории нашей страны. Особенно если это касается вновь открываемых первоисточников и материалов иллюстративного свойства.

AZATTYQ . ORG . «Коррупция опаснее, чем радиоактивность. В случае с АЭС это всё будет умножено на мощь энергии атома» — Две постсоветские центральноазиатские республики, Казахстан и Узбекистан, объявили о возможном строительстве атомных электростанций на своей территории. Информации о проектах мало, недомолвок и опасений — более чем достаточно. Карагандинский эколог Дмитрий КАЛМЫКОВ, участвовавший в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и проводивший исследования радиационного загрязнения на Семипалатинском ядерном полигоне, считает атомные станции в Центральной Азии крайне рискованными с точки зрения воздействия на окружающую среду проектами, которые к тому же способны поставить республики в зависимость от строителя реактора на десятки лет вперед.

VLAST . KZ . «Медиа под прессом» — Поправки в законодательство, позволяющие блокировать онлайн-платформы, могут лишить казахстанцев новых медиа — ресурсов, работающих исключительно в соцсетях, чья аудитория быстро росла в последние годы. Их авторы пока обдумывают свои возможные действия в случае реализации худшего сценария, но уверены, что найдут способы продолжить работу. Vласть поговорила с несколькими из них.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Как депутаты Талдыкорганского маслихата разбогатели на гостендерах» — Не успев сдать объект по одному подряду, компании депутатов Талдыкорганского маслихата Кайрата КЕРЕЕВА и Руслана ВАЛИШАНОВА тут же выигрывают несколько других. Суммы сделок с государством превышают несколько миллиардов тенге… Далеко не малый и средний бизнес развивается в Талдыкоргане наиболее успешно. Благополучнее всех оказались коммерческие структуры двух депутатов…

KZAIF . KZ . «Юрий Ильин: Есть такая профессия – спасать» — Что есть национальный интерес для казахстанцев? Как его понимают «простые» граждане и те, кто руководит министерствами, ключевыми государственными органами и структурами? На эти вопросы отвечают участники телевизионной программы на телеканале «Хабар», которая так и называется – «Национальный интерес». Ведёт председатель правления АО «Агентство «Хабар», известный тележурналист Ерлан БЕКХОЖИН. Предлагаем сегодня самые интересные, на наш взгляд, выдержки из беседы Ерлана Бекхожина с министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрием ИЛЬИНЫМ.

365 INFO . KZ . «Новый налог ради блага казахстанцев придумали чиновники» — Налог на вредные продукты предлагают ввести в Казахстане. В дополнение к акцизам, ставкам и прочему. Алкоголь вреден? Платите налог! Машины вредны? Платите налог! При этом реальной, не вредной альтернативы чиновники не предлагают. Потому что по сути таковая может быть лишь одна — повышение благосостояния казахстанцев.

KURSIV . KZ . «Какие компании займутся застройкой проспекта Аль-Фараби в Алматы» — Вдоль одной из центральных автомагистралей Алматы появятся музей, театр, парки, новые жилые комплексы, деловые центры и общественные пространства. Какие компании займутся застройкой проспекта Аль-Фараби и что именно возведет каждая из них – в материале…

CARAVAN . KZ . «Хиджаб вместо работы: почему Актюбинский регион является лакомым куском для лидеров деструктивных течений» — Как теологи работают с женами ваххабитов и почему Актюбинский регион является лакомым куском для лидеров деструктивных течений, рассказала религиовед из Усть-Каменогорска Талшын КОЖАХМЕТОВА — Деструктивные течения распространяются не только в Западном Казахстане. Я работала по приглашению в Жезказгане. Там тоже чувствуется агрессивный настрой среди приверженцев деструктивных течений. Во-первых, играет роль менталитет. В Западном регионе много эмоциональности, мужчины более экспрессивные, я бы сказала, даже агрессивные… Если что не так, идут с кулаками. Если сравнить с Восточным Казахстаном, то там мужчины спокойные. Руководители религиозных течений тщательно изучают историю, культуру каждого региона, прежде чем запустить там свой механизм. Во-вторых, Западный регион – нефтяной, а где ресурсы – там деньги.

LITER . KZ . «Что делать казахстанцам, у которых шумные соседи» — В ситуации, когда ночью мешает спать шумная компания хулиганов во дворе или соседи устраивают вечеринки либо делают ремонт по ночам, граждане редко вызывают полицию. Они полагают, что стражи порядка передадут данные заявителя, и хулиганы им отомстят. Эксперты рассказали, как правильно поступить в такой ситуации…

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.