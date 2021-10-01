Окрестности Алматы не станут Сингапуром

Власть не может выйти из штопора прожектов

Сингапур остается популярным фетишем для политического руководства Казахстана. Вот и Касым-Жомарт Токаев встретился с Вонг Хеанг Файном, генеральным директором Surbana Jurong. В Акорде верят, что сингапурский опыт может быть эффективным в условиях республики. Объяснить данный феномен довольно трудно, поскольку даже беглого взгляда на Сингапур и Казахстан достаточно, чтобы убедиться в их чрезвычайно больших отличиях. Нравится – понятие внеинтеллектуальное, а вот понятие «применяется» требует мозг.

Surbana Jurong – это консалтинговая компания, принадлежащая правительству Сингапура и специализирующаяся на инфраструктуре и городском развитии. Из ее известных проектов – это планирование глубоководного морского порта в Мьянме, административных (областных) центров Буйпе и Тамале в Гане, плюс генеральное планирование агломерации Большого Либревиля в Габоне.

Мьянма, Гана и Габон похожи на Казахстан немного больше, чем Сингапур, но все-таки сходства не сказать чтоб основательные. Все выше перечисленные государства расположены в тропической зоне и имеют выход к открытому морю. Что у температуры бывают минусовые значения по Цельсию, там имеют крайне поверхностное представление.

Как-то пришлось общаться с арабом, который по делам бизнеса приехал зимой в Алматы и грелся в «Газели». На естественный вопрос почему он так легко одет, бизнесмен ответил, что его предупреждали: лед, который в Дубае кладут в коктейли, в Казахстане лежит прямо на улице. Он купил самый теплый деловой костюм и полетел в южную столицу Республики Казахстан. Ну а дальше холод, снег, лед, «Газель», недоумение.

Сложно понять как вообще взаимодействуют структуры двух государств, расположенных на разных полюсах индекса восприятия коррупции. Что касается проекта G4, то это плод богатого воображения адептов ГЧП (государственно-частное партнерство). На сайте написано, что проекту уже восемь лет. Но так как никаких календарных дат там не проставлено, то о каких восьми годах идет речь выяснить невозможно.

Четыре умных города с исконно казахскими названиями GATE CITY (130 тысяч жителей), GOLDEN CITY (103 тыс.), GROWING CITY (50 тыс.) и GREEN CITY (21 тыс.) на трассе Алматы – Усть-Каменогорск призваны поражать благоприятными условиями для интенсивного развития бизнеса и комфортной средой для жизни. На картинках все выглядит красиво. А вот откуда в них возьмется транспортная доступность, например, если в Алматы двадцать лет проблему транспортных пробок решить не могут – не понятно. Вообще-то на сайте написано, что линия монорельса свяжет все города-спутники между собой, а монорельс с алматинским метрополитеном. Но все равно не ясно, как такое реализовать практически.

Откуда в том же GATE CITY сможет появиться чистый воздух, если он буквально граничит с Алматы, а БАКАД должен проходить прямо через него? Откуда в нем появится высокоорганизованный бизнес, если из-за ограничительных мер под предлогом пандемии МСБ в южной столице получил нокаутирующий удар? GOLDEN CITY задуман как город образования, спорта и здоровья, но где он возьмет студентов, когда родители задают детям-абитуриентам курс в Россию и Китай? Ко всем задуманным городам масса вопросов, но даже если в них обеспечат жильем и чем-то займут 300 тысяч жителей, то это проблем перенаселенности Алматы не решит. Фактически это всего лишь население Ауэзовского района мегаполиса.

В прежние времена, которые из-за новой жизни стали старыми и добрыми, дорога от Алма-Аты до Талгара пролегала через поля, сады и виноградники. Теперь там сплошная застройка. Аналогичная картина по Кульджинской трассе. Дорогу на Капшагай тоже могли бы застроить полностью, но не позволяет дефицит воды. Может быть стоит подгонять вопросы планирования и выделяемые для них ресурсы под реальные нужды населения, а не придумывать города-проекты, которые невозможно воплотить в реальность?

Из-за того, что Surbana Jurong тщательно распланирует четыре города-спутника, они не станут более достижимыми в практической плоскости. Потому что сингапурцы даже размеры «откатов» профессионально рассчитать не смогут в силу ряда обстоятельств. Мы общались с женщиной, которая будучи гражданской РК работает на российскую фирму в Санкт-Петербурге. Вот там предельно честные оценки проектов. То есть наряду с тарифами на воду и электричество даются параметры коррумпированности чиновников, качеству рабочей силы, особенностям работы правоохранительных органов, предпочтениям людей в досуге и так по всему спектру вопросов, имеющих отношение к реализации проекта. Но это частная структура. А кто в условиях ГЧП даст сингапурцам рассчитать взятки в акиматы и министерства, сколько цемента украдут подрядчики при строительстве и насколько сильным будет расхождение реальных объектов с задуманными? Кем нужно быть, что дать подобное техзадание в государственной структуре, а потом подписать смету?

Рядом с Алматы можно создать закрытые мини-городки на сотню-другую человек с качественной инфраструктурой и полным штатом прислуги, что уже давно реализовано на практике. Ну а города-спутники, да еще такие, чтобы сингапурцам было не стыдно показать – это не наша лига достижений. Казахстанские нувориши потому и держат активы в сингапурских банках, что понимают – там не Казахстан.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.