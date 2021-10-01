«Владимир Путин называл Касым-Жомарта Токаева «коллегой и другом», так он не говорил, пожалуй, даже про Нурсултана Назарбаева». «Забытое поколение. Вспомнят ли власти РК о двух миллионах стариков?». «Почему казах таксист, а мигрант – строитель?»

Сетевой Казахстан 1 октября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Казахстан – Россия: пути развития стратегического партнерства» — Очередной Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоялся после годичного перерыва – провести его в 2020 году помешала пандемия. Традиционно форумы Казахстан и Россия проводят по очереди. Нынешний, 17-й по счету, организовывала казахстанская сторона. Изначально предполагалось, что пройдет он в Кокшетау, но, учитывая все еще сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, было принято решение провести мероприятие в формате видеоконференции. Участие в ней приняли президенты Казахстана и России, а также руководители областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов.

KOMMERSANT . RU . «Тигры патриотов» — Как Владимир ПУТИН и Касым-Жомарт ТОКАЕВ искали полосатых кошек в степях Казахстана. 30 сентября президент России Владимир Путин принял участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. И все бы ничего, если бы он вдруг не обратил внимание на выступление министра экологии Казахстана, который с воодушевлением рассказывал о воссоздании не существующего в природе степного тигра. За бурной дискуссией, в которую оказались втянуты оба президента, наблюдал специальный корреспондент “Ъ” Андрей КОЛЕСНИКОВ… Владимир Путин называл Касым-Жомарта Токаева «коллегой и другом», так он не говорил, пожалуй, даже про Нурсултана Назарбаева.

TENGRINEWS . KZ . «1991 год: выборы президента, развал СССР и возвращение Наурыза» — Редакция Tengrinews.kz начинает цикл материалов, посвященных 30-летию независимости Казахстана. Мы будем вспоминать, как формировалась история страны за годы суверенитета. 1991 год. Какие важные события пережил Казахстан в первый год независимости? В 1991 году в Казахской ССР появился пост президента. Тогда было решено, что глава союзной республики будет избираться Верховным Советом. Нурсултан НАЗАРБАЕВ, в тот момент занимавший пост первого секретаря Компартии Казахстана, стал президентом советской республики. После того как в октябре в стране был принят закон о выборах, стало возможным провести всенародное голосование, которое и прошло в КазССР спустя полтора месяца – 1 декабря. Нурсултан Назарбаев победил на первых казахстанских выборах с 98,7 процента при явке избирателей в 88,2 процента.

SPIK . KZ . «Забытое поколение. Вспомнят ли власти РК о двух миллионах стариков?» — 1 октября – Международный день пожилых людей. Сегодня к людям пожилого возраста принято относить 60-74-летних, а тех, кому 75-90, называют стариками. Свыше 90 лет – долгожители. На 1 июня этого года в стране насчитывалось 2 миллиона 243 тысячи пенсионеров. Вспомнят ли о них сегодня, в международный День пожилых людей?

TURANPRESS . KZ . «Почему казах таксист, а мигрант – строитель?» — Эксперты объяснили разницу в отношении наших граждан и мигрантов из-за рубежа к труду. Неофициальная статистика показывает, что зарубежные мигранты работают в основном в сфере строительства, сельском хозяйстве и общепите. Между тем, жители Казахстана выбирают работу курьера, таксиста и охранника. Финансист Расул РЫСМАМБЕТОВ не уверен, что «народная» статистика адекватно отражает реальность – Вы удивитесь, но последние пятеро таксистов, которые мне попались, были таджиками. Так что наблюдения могут быть не всегда верными. Можно предположить, что мигранты охотней идут на сельхозработы, потому что зачастую находятся у нас без регистрации, а в полях все свои, никто не требует документ. А в городе – полиция, нет-нет, да проверит, — отметил эксперт.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Госшопинг: акимат Алматы потратит на рекламу в TikTok и Instagram десятки миллионов» — «Креативные» сотрудники недавно созданного Управления креативных индустрий Алматы запланировали потратить 232 миллиона тенге на два праздника – шоу «Jas Stars» и «Almaty Creative Industries Forum». В центре внимания также оказались два лота из Шымкента, где вовсю готовятся к новогодним праздникам на 68 миллионов тенге. Все детали этих тендеров изучил корреспондент Azattyq Rýhy.

KURSIV . KZ . «Эффект от увеличения МЗП в Казахстане будет двояким» — Повышение минимальной заработной платы (МЗП) с 1 января 2022 года увеличит официальные номинальные доходы 3,5 млн казахстанцев. Часть этого роста съест инфляция, которая ускорится из-за роста потребления. По официальным оценкам, влияние повышения МЗП на индекс потребительских цен составит не менее 0,7 п.п.

KZAIF . KZ . «Что сгорит, то не сгниёт» — Борьба за «золотые квадраты», или центральные кварталы старой Алматы, судя по всему, продолжается. И если и закончится когда-нибудь, то только после уничтожения так называемого исторического центра бывшей столицы Казахстана. Складывается такое впечатление, что нынешние застройщики этих квадратов готовы использовать самые крайние методы, чтобы освободить лакомые участки городской земли для своих отелей и торговых центров и прочих ультрасовременных «человейников» из стекла и бетона. Последний по времени пример – довольно странное на первый взгляд возгорание кровли знаменитого дома №124 по проспекту Назарбаева.

365 INFO . KZ . «Полгода в смоге: как отопительный сезон влияет на экологию в Алматы?» — Середина осени в Алматы традиционно знаменуется началом отопительного сезона. А значит, совсем скоро из окон своих домов жители города будут наблюдать привычную картину — пелену смога. Заметное ухудшение качества воздуха приходит с первыми холодами, еще до начала работы ТЭЦ, когда углем начинает топиться частный сектор. Об этом рассказывает экоактивист Павел АЛЕКСАНДРОВ. Он занимается оценкой качества воздуха с 2017 года. На сегодняшний день в Алматы им установлено более 20 соответствующих приборов — отсюда и данные о загрязнении.

AZATTYQ . ORG . ««Превратить в подобие Северной Кореи». Инициатива ограничить работу соцсетей и несогласие» — Очередное наступление на свободу слова и ограничение цифровых прав казахстанцев — так правозащитники и независимые журналисты называют предложения по изменению законодательства, которые исходят от депутатов партии власти. Речь идет о поправках, обязывающих собственников иностранных социальных сетей и мессенджеров пройти регистрацию в стране, открыть филиалы и назначить их руководителями казахстанцев.

CARAVAN . KZ . «Стрельба в «Акбулаке»: главные вопросы, на которые пока никто не ответил» — С момента кровавых событий в алматинском микрорайоне «Акбулак» прошло уже 11 дней. За это время в СМИ, да и в социальных сетях появилось немало информации как о самом стрелке, так и о его оружии. Попытаемся разобраться, почему, на первый взгляд, вполне законопослушный отец семейства вдруг начал стрелять в людей? Подчеркну, никто из пяти убитых жизни и здоровью самого стрелка и членов его семьи не угрожал!

VLAST . KZ . «Эта история должна заканчиваться так…» — Гульнур БАЙГОЖАЕВА уже много лет ведет дневник, называет его близком другом. С апреля по сентябрь она вела его вместе с журналистами Vласти Оксаной Акуловой и Данияром Мусировым – они встречались все это время, чтобы говорить о том, каково это – жить в постоянном ожидании. Гульнур уже очень давно ждет пересадки легких.

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