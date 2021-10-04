Сетевые СМИ о вечной теме – казахский язык

Марсель ХАМИТОВ – «Данияр Ашимбаев: Моноязычие в стране физически невозможно» — У нас есть тема отношения к русскому языку, есть тема отношений между казахами и русскими в Казахстане, есть тема отношения к прежним историческим фактам совместной истории и есть тема отношения к России как к государству. И у нас все эти понятия смешиваются в одну кучу. Но ведь на самом деле это совершенно разные вопросы.

Точно так же, как вопрос русского языка – это не вопрос русско-казахского взаимодействия, а вопрос отношений русскоязычных и казахоязычных граждан.

То же самое можно сказать и по отношению к истории. Та история, которая преподавалась долгое время, она имела очень большой элемент идеологии и из нее, как правило, убирались все неудобные моменты. И сейчас, когда идет переоценка тех или иных событий, к сожалению, она в малой степени осуществляется специалистами. А историками у нас сейчас стали все, кому не лень.

Элиты сейчас стараются не занимать определенную позицию в этом вопросе. Возьмите, к примеру, ту же языковую ситуацию. С одной стороны, патриоты требуют обеспечить максимальные преференции для государственного языка. Но население к этому относится менее однозначно, поскольку большинство является абсолютно русскоязычным – повсеместное использование русского языка проблем не доставляет.

Вместе с тем, понятно, что есть часть населения, не сказать, что подавляющая, но и немалая, которая требует однозначного решения этого вопроса в пользу казахского языка.

Власть же должна учитывать и конституционные нормы, и требования националов, но при этом прекрасно понимает, что моноязычие в стране физически невозможно.

Но «националы» просто шумнее в последнее время, поэтому государство старается лишний раз про дружбу народов не говорить. Но и экивоков в сторону националов со стороны государства тоже не наблюдается. Здесь скрыта масса парадоксов. Но, по сути, государство из языковой политики не собирается делать ничего.

Сауле ИСАБАЕВА – «Казахский язык должен приспосабливаться к глобализации, а не наоборот» — Примечательно, что в недавнем Послании народу Казахстана глава государства ни словом не обмолвился о латинице и трехъязычии, хотя вопросам совершенствования системы образования и развития языков посвятил солидную часть своего выступления. Учитывая, что это как-никак главное руководство к действию на предстоящий год для правительства, парламента, местных госорганов и общества в целом, можно предположить, что эти две неоднозначные реформы решено если не свернуть, то хотя бы отсрочить до лучших времен, когда страна будет к ним готова. О том, почему с ними не стоит торопиться, чем чреваты подобные эксперименты и есть ли им достойная альтернатива, мы беседуем с историком и политологом Николаем ОСИПОВЫМ.

— Выдвижение руководством Казахстана программы перехода к трехъязычному образованию вполне оправдано и объяснимо в качестве культурно-просветительского ответа на вызовы глобализации. Трансграничность, транзитность внутриконтинентальной территории страны (при растущей вовлеченности отечественной экономики в глобальные процессы и ее открытости разнообразным цивилизационно-культурным влияниям) требуют скорейшего определения приоритетов социально-культурного развития в рамках заявленного и реализуемого Казахстаном евразийского геоэкономического и геополитического выбора.

К тому же присоединение Казахстана и России к Болонскому процессу обозначило европоцентричную направленность образовательной политики наших стран. Поэтому казахский, русский и английский языки должны будут стать основными для отечественной системы образования.

В то же время введение трехъязычия, когда бы это ни произошло, естественным образом предполагает, что казахский язык должен меняться, чтобы вписаться в такой формат межъязыкового взаимодействия. К нему в том числе будут предъявляться высокие требования как к литературному. Однако предлагаемый в данный момент порядок внедрения данной системы свидетельствует о том, что ничем подобным ни власть, ни казахская интеллектуальная элита заниматься не собираются. Они, видно, упустили из виду тот неумолимый факт, что казахский язык должен приспосабливаться к требованиям современного глобального мира, а не наоборот.

В советский период истории Казахстана были апробированы различные варианты совмещения союзного и республиканского государственных языков. В результате казахско-русский билингвизм утвердился среди большинства казахов и лишь в малой части русского и русскоязычного населения страны (примерно 80 и 5 процентов соответственно). В постсоветский период положение кардинально не изменилось, несмотря на все усилия по распространению и развитию казахского языка как государственного (79,1 и 7,2 процента).

Поэтому наиболее реалистичным, а не отчаянным, подходом к внедрению трехъязычия было бы, во-первых, введение русского языка в Казахстане как второго государственного. Во-вторых, реформирование казахского языка на основе русско-английского двуязычия и введение углубленного преподавания английского в специализированных классах, группах, школах, гимназиях, на вузовских факультетах, дающих специальное образование со знанием английского языка. В этом смысле переход на латиницу поможет казахскому языку развиваться, используя преимущества русского и английского языков, одновременно выявляя свои собственные преимущества и возможности.

Английский язык для подавляющей массы казахстанцев должен стать средством успешной деловой, профессиональной и карьерной самореализации, и не более того. Казахско-русское двуязычие – это средство культурного и духовного сосуществования и национального саморазвития казахстанцев. Казахско-русско-английское трехъязычие — это средство культурного и научно-образовательного прогресса Казахстана в современном глобальном мире.

Женис БАЙХОЖА – «Национализм по-казахски: претензий – выше крыши, идей – кот наплакал» — Главная проблема людей, называющих себя казахскими национал-патриотами, – отсутствие сколько-нибудь внятной позитивной программы, дефицит конструктивных идей и креатива. «Потребовать», «обязать», «заставить», «ограничить», «убрать», «запретить» — вот к чему обычно сводятся все их предложения. В полной мере это относится и к представителям национальной интеллигенции, которые, судя по всему, продолжают считать себя совестью народа.

Совсем недавно, в начале сентября, появилось очередное открытое письмо президенту страны по поводу казахского языка. Теперь от имени молодых писателей и поэтов. Обращение подписали более пятидесяти литераторов, среди которых фигурирует и бывший госслужащий, а ныне первый заместитель председателя Союза писателей РК Акберен ЕЛГЕЗЕК. Судя по приписке «Бізге қосылып, қол қоямын деушілер болса, тізім жалғасады», количество подписантов может увеличиться.

Письмо озаглавлено так: «Мемлекеттік тіл – менің тілім», или в переводе на русский «Государственный язык – мой язык». Это плюс то обстоятельство, что его авторами стали писатели (по идее, «генераторы новых смыслов»), причем писатели молодые, которые вроде бы должны мыслить по-современному, позволяло надеяться на то, что уж теперь-то прозвучат интересные и дельные предложения. Однако содержание письма откровенно разочаровало. Оно мало чем отличается от предыдущих подобных обращений: все те же стенания по поводу печальной участи «ана тілі», призывы убрать из 7-й статьи Конституции РК 2-й пункт (то есть лишить русский язык его нынешнего статуса), запретить принимать на госслужбу и назначать на ответственные должности тех, кто не владеет казахским, привлекать к ответственности лиц, не уважающих государственный язык…

Обычно в среде представителей так называемой творческой интеллигенции (казахской) подобные обращения воспринимаются всеми на «ура», и несогласных с ними практически не бывает. Но на сей раз нашелся один (насколько можно судить, тоже молодой казахоязычный писатель) по имени Канат Абилхайыр, который высказал сомнение по поводу уместности таких посланий…

На протяжении уже многих лет казахские «зиялы», от Мухтара Шаханова до молодой поросли, занимаются только сотрясанием воздуха, не предлагая и тем более не совершая ничего конкретного, что действительно могло бы сделать казахский язык более востребованным, способствовало бы расширению ареала его применения.

Эти же люди выступают резко против строительства в Казахстане атомной электростанции, требуют закрыть промышленные предприятия с китайским участием и т.д. Будучи дилетантом в этих вопросах, но как обыватель отчасти соглашаясь с их опасениями, я в то же время не могу не задать им вопрос: а что вы можете предложить взамен, чтобы удовлетворить растущие потребности экономики и населения нашей страны в относительно дешевой электроэнергии? Какие у вас есть идеи относительно создания в нашей стране современных промышленных производств, на которых можно было бы занять безработных казахстанцев, и, прежде всего, казахов?

Но, боюсь, ответа не будет…

Кенже ТАТИЛЯ – «Можно ли в Казахстане побороть тиранию необразованного большинства?» — В нас, казахстанцах, живут неистребимые фобии и крайняя степень неприятия многих вещей, которые в технологически развитых странах давно используются во благо их народов. Это касается и освоения космоса, и строительства АЭС, и даже вакцинации. О причинах таких фобий, о том, надо ли с ними бороться, и если да, то как, мы решили поговорить с известным экспертом, главным редактором журнала «Космические исследования и технологии» Нурланом АСЕЛКАНОМ.

— Парадоксально, но факт: сегодня наше население информировано о происходящем на планете Земля намного меньше, чем это было раньше. Казалось бы, есть Интернет, всепроникающие СМИ, но мы же понимаем, сколько в них всякого такого, что не имеет никакого отношения к истине. Не секрет, что в «Ютубе», во всякого рода рассылках распространяется масса вещей, которые просто не могут быть отнесены к понятию «объективная информация».

В приснопамятные советские годы у большинства из нас было достаточно серьезное образование, а, кроме того, велась активная пропаганда достижений науки и техники, снимались прекрасные документальные фильмы, выходили интересные журналы. Была такая неплохая организация – общество «Знание», которое своим лекторием охватывало практически всю страну. И оно работало не абы как, а с вполне конкретной целью – просвещать народ. Причем те, кто занимался всем этим, руководствовались не только установками сугубо коммунистической идеологии для затуманивания мозгов, но и необходимостью приобщить массы к науке и знаниям. При этом были охвачены многие отрасли знаний – физика, химия, биология, медицина, история, литература, искусство и т.д. Вся эта система целенаправленно и в должном объеме финансировалась государством.

Что же касается сегодняшней ситуации, то у нас произошла полная девальвация образования, брошена на самотек работа по пропаганде достижений науки и техники, а в широком смысле слова – система просвещения. Печальный результат всего этого, который нам известен по объективным оценкам международных организаций, критике Министерства образования и науки, заключается в том, что по качеству образования и уровню знаний мы уже давно превратились во второразрядную страну.

Как это ни печально, но в таком положении вещей свою, мягко говоря, не совсем позитивную роль сыграло наше чрезмерное обращение к так называемым истокам. Сегодня оно приобрело форму архаизации. Теперь в нашем обществе религия имеет куда большее влияние, чем общество «Знание» в те уже далекие времена.

В итоге у нас образовался ощутимый вакуум знаний. Возник запрос на замкнутость, какую-то отгороженность, настороженность по отношению ко всему чужому, каким бы прогрессивным оно ни было.

Наше население будет в целом слабо образованным, слабо подготовленным и падким на всякого рода слухи и сенсации. Что-то типа «вот взлетела ракета с Байконура, и у меня, проживающей где-то в Атырауской области, сразу подскочило давление, и все, кого я знаю, начали болеть». Такие вещи и будут нас сопровождать. От людей необразованных, не получивших соответствующую квалификацию (и тем более когда квалификация не востребована ни экономикой, ни обществом), трудно требовать адекватного восприятия реальности. И изменить эту ситуацию очень трудно.

Конечно, бороться надо. Но бороться не с фобиями, а с причинами, которые их порождают. Бороться надо за просвещение граждан и общества в целом. И здесь очень важно не бояться говорить людям правду. Надо выносить на всеобщее обозрение, на суд общественности все проблемы, которые ее волнуют. И делать это надо на серьезном, компетентном уровне, но никак не на уровне охлократии.

У нас сейчас возникает проблема не ошибочного выбора или опрометчивого плана развития. У нас возникает ситуация, когда так называемая инертная масса настроена абсолютно антитехнологически. Таким массовым социальным группам всегда присуща установка на неприятие нового. Они категорически не приемлют компромиссы, когда приходится чем-то жертвовать во имя развития, много и тяжело трудиться и созидать. И здесь совершенно точно у нас всегда будут брать верх пассивность и желание замкнуться. Поэтому государству придется приложить сверхусилия. Речь здесь идет не о том, чтобы задавить массы своим решением, а о том, чтобы найти с ними общий язык, найти людей, готовых к диалогу.

Поэтому в нашем обществе созревает запрос на людей, которые будут компетентно и добросовестно служить стране и обществу. Иначе мы никогда не переломим массовую тиранию необразованного большинства.

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