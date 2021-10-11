«Что ожидает экономику Казахстана в ближайшие годы». «Политтехнологи работают в Казахстане по старинке». «Виновно ли государство в нынешнем состоянии казахского языка?». «Политика переселения в Северный Казахстан провалилась»

Сетевой Казахстан 11 октября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Что ожидает экономику Казахстана в ближайшие годы, рассказал эксперт» — Успешной зарекомендовала себя модель экономического развития, выбранная Казахстаном на заре независимости. За 30-летний период казахстанская экономика претерпела глубокую трансформацию. Были заложены основы для вхождения республики к 2050 году в топ-30 развитых стран мира. О том, как экономика РК смогла выдержать потрясения нескольких кризисов и чего в результате достичь, – в интервью известного финансиста Руслана ДАЛЕНОВА.

IA — CENTR . RU . «Политтехнологи работают в Казахстане по старинке» — Шеф-редактор портала Rezonans.Asia, президент фонда AIN Citadel, член Европейской и Международной Ассоциаций политических консультантов Ассоль МИРМАНОВА в интервью рассказала об особенностях рынка политических технологий в #Казахстан’е — Начиная с 90-х годов на казахстанском рынке активно работают россияне, позже добавились украинцы, которые обходятся несколько дешевле, подрастают и местные специалисты. К сожалению, у нас зачастую используются технологии, которые уже психологически устарели, хотя в ряде ситуаций можно было бы реализовать более интересные и в то же время более действенные решения. Но люди работают с тем, с чем привыкли.

QMONITOR . KZ . «Виновно ли государство в нынешнем состоянии казахского языка?» — Словом, говорить о том, что государство ничего не делает для развития и продвижения казахского языка, расширения сферы его применения, было бы большим преувеличением. Оно направляет на эти цели значительные финансовые ресурсы, использует законодательные и административные рычаги. Разумеется, в рамках тех возможностей, которыми располагает, а также считаясь с необходимостью сохранения общественно-политической стабильности в стране, отдавая себе отчет в том, что слишком резкие движения могут подорвать ее. Но национал-популисты требуют всего сразу и сейчас. При этом сами они не предлагают ничего конструктивного и тем более не проявляют того подвижничества, без которого трудно, даже невозможно сделать казахский язык по-настоящему востребованным и конкурентоспособным…

«Казахстан, Россия, Беларусь: где лучше живется простым людям?» — Как выглядит Казахстан в сравнении с Россией и другими странами ЕАЭС по уровню заработных плат, покупательной способности населения и другим основным показателям, характеризующим степень социального благополучия граждан? Кое-какие ответы на эти вопросы можно получить, ознакомившись с бюллетенем Евразийской экономической комиссии «Социально-демографические индикаторы», в котором приведены данные по итогам первой половины 2021 года.

FORBES . KZ . «На кону миллиарды долларов: как растёт e-commerce в Казахстане» — Первый год пандемии COVID-19 нанес тяжелый удар по многим отраслям, но для большой части рынка электронной коммерции он, безусловно, прошел под знаком «плюс». В условиях локдауна, когда обычные магазины закрылись, а люди были вынуждены находиться дома, интернет-торговля оставалась единственным доступным каналом для покупки всех видов товаров, включая те, которые раньше мы не слишком часто приобретали в онлайне, например продукты питания или лекарства.

TURANPRESS . KZ . «Политика переселения в Северный Казахстан провалилась» — Программы переселения из южных регионов в северные реализуются с многочисленными нарушениями, скандалами и практически безрезультатно. Самый свежий скандал, связанный с переселением, разразился буквально на днях, однако он во многом типичен. В октябре переехавшие в Северо-Казахстанскую область кандасы из Ирана заявили о том, что хотят вернуться домой. По их словам, дома, которые им предоставила принимающая сторона, не приспособлены для жизни.

SPIK . KZ . «Казахстан-2050: расцвет в эпоху стареющего населения?» — АО «Центр развития трудовых ресурсов» выпустило серьезную аналитику: долгосрочный демографический прогноз до 2050 года, который наши СМИ почему-то незаслуженно обошли своим вниманием. Однако обозначенные в данном документе сценарии развития уже сейчас должны заставить чиновников из правительства крепко задуматься о снижении потенциальных угроз, вызванных, в первую очередь, стремительным старением населения. Как отмечают авторы прогноза, «в ближайшем будущем ожидается спад рождаемости, который продлится вплоть до 2026 года, после этого сменившийся на рост до конца прогнозного периода». Впрочем, к сенсационному росту демографических показателей восстановление рождаемости не приведет. Как подчеркивается в документе, в это же время будет наблюдаться и рост смертности, вызванный естественным старением населения.

RATEL . KZ . «Председатель Верховного суда погружает жителей Казахстана в долговую яму» — Чтобы скрыть баснословные переплаты по микрозаймам, дела заёмщиков МФО перестали рассматривать в суде. Мы уже писали о деятельности микрофинансовых организаций (МФО) на территории Казахстана и о том, что сделал председатель Верховного суда Жакип АСАНОВ. Огласке эту историю предала опальная судья Медеуского районного суда Алматы Светлана ЖОЛМАНОВА, которая неоднократно обращалась в Верховный суд в защиту прав заемщиков, обираемых ростовщиками.

TIME . KZ . «Назад в прокуратуру» — Апелляционная инстанция отменила приговор по громкому делу о миллиардных хищениях при строительстве LRT в Нур-Султане. Скандал вокруг компании “Астана LRT”, строившей в столице скоростную легкорельсовую пассажирскую магистраль, стал одним из самых громких за всю историю независимого Казахстана, а недостроенные опоры LRT в народе даже окрестили памятником коррупции. Кстати, до сих пор неизвестна точная стоимость проекта. Судя по всему, никто сейчас не знает и то, когда окончательно завершится судебный процесс.

«Критерии предлагают ужесточить» — Отсутствие паспорта вакцинации от COVID-19, проезд без маски в общественном транспорте и ряд других нарушений уполномоченный госорган предлагает считать грубыми.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Пьют, бьют, матерятся: скандальные подробности озвучили казахстанские тяжелоатлеты» — Суицид многократного чемпиона Казахстана и чемпиона Азии по тяжелой атлетике Альберта ЛИНДЕРА, похоже, вскрыла целый нарост проблем. Оскорбления, рукоприкладство, плетение интриг, шантаж – таков, по словам спортсменов, полный набор «инвентаря» тренеров по дисциплине «сломать атлета». Почему сборная для молодых атлетов стала настоящим адом, читайте в материале…

KURSIV . KZ . «Кто будет лидером на кинорынке Центральной Азии» — На днях в столице Узбекистана завершился международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», который называют реинкарнацией Ташкентского кинофестиваля, проходившего с 1968-го по 1997 год. В пандемию мероприятие выглядело особенно пышным. Разномастный десант гостей, состоящий из киномэтров и селебрити, демонстрирует одно – узбеки готовы тратиться на киноиндустрию. Получается, наше соперничество в этой области – вопрос времени?

AZATTYQ . ORG . «Подземный стаж. Шахтеры добиваются моральной компенсации за потерю здоровья» — Годы работы под землей приводят к тому, что некоторые шахтеры не могут работать и на поверхности, а вскоре вовсе становятся инвалидами. Потерявшие трудоспособность горняки обращаются в суды, чтобы обязать компанию «АрселорМиттал Темиртау» доплатить им моральную компенсацию.

NOVGAZ . COM . «SOS Taldykol» — В середине сентября в Астане задержали художника Асхата АХМЕДЬЯРОВА, проводившего пеформанс в защиту группы озер Малый Талдыколь. Власти собираются засыпать озера, а после построить на этом месте элитные жилые дома. Местные жители и экологи пытаются остановить исчезновение озер, где еще можно встретить лебедей и фламинго. Дария ЖЕНИСХАН рассказывает, как власти решили избавиться от Малого Талдыколя, и почему экоактивисты считают это ошибкой. На левом берегу реки Есиль в Астане расположилась система озер Талдыколь, ее возраст — около 13 тысяч лет. В нее систему входят озера Большой Талдыколь, Тассуат и Ульмес, а также группа озер Малый Талдыколь.

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