«80 лет назад в такие же октябрьские дни 1941 года наступил, пожалуй, самый критический для СССР момент Великой войны». «В октябре эксперты, журналисты, депутаты традиционно ждут отставку правительства». «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана»

Сетевой Казахстан 12 октября 2021г.

QMONITOR . KZ . «Такая российская «правда» о войне только на руку русофобам» — 80 лет назад в такие же октябрьские дни 1941 года наступил, пожалуй, самый критический для СССР момент Великой Отечественной войны: армии немецкого вермахта вплотную подошли к Москве. В то, что главный город страны, в конце концов, удалось отстоять, свой вклад внесли и воины из Казахстана, в том числе 316-я дивизия под командованием Ивана ПАНФИЛОВА, которая вступила в свой первый бой 14 октября, за день до принятия Государственным комитетом обороны СССР решения об эвакуации столицы… Менее известна 312-я стрелковая дивизия, которая в те же дни середины октября в составе 43-й армии вступила в сражения на другом участке обороны Москвы. Она более чем наполовину была укомплектована выходцами из Актюбинской области, поэтому и получила название «актюбинской»… Транслируя через фильмы, телевизионные передачи, статьи свою мысль о том, что Победа в войне была достигнута усилиями и кровью только русского народа, они создают вокруг этого самого русского народа и России зону отчуждения, провоцируют в других республиках бывшего СССР рост негатива в отношении нашей общей истории и усиление русофобских настроений. Тем самым они отторгают от себя бывшие братские народы…

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Вечные ценности» — В октябре эксперты, журналисты, депутаты традиционно ждут отставку правительства. Эта традиция зародилась в 90-х по той причине, что именно в этом месяце были смещены кабинеты министров Узакпая Караманова (1991), Сергея Терещенко (1994), Акежана Кажегельдина (1997) и Нурлана Балгимбаева (1999). Традиция эта, собственно, в том же десятилетии осталось, поскольку Нурсултан Назарбаев диверсифицировал хронологические сроки кадровых чисток (Токаев — январь 2002, Тасмагамбетов — июнь 2003, Даниал Ахметов — январь 2007, Масимов — сентябрь 2012 и 2016, Серик Ахметов — апрель 2014, Бакытжан Сагинтаев — февраль 2019), а Касым-Жомарт Токаев любимый месяц для смены премьера еще не определил.

«Об одной странной должности» — Система государственного управления страны отличается двумя особенностями. Во-первых, она, как правило, в каждый конкретный момент четко выстроена и функциональна, но совершенно неработоспособна и неэффективна. А во-вторых, несмотря на множество законов, правил и прочих документов, регламентирующих деятельность чиновников и властных институтов, основная часть решений принимается на основе не то чтобы незаконных, но скорее неформальных процедур. И в этом ряду одним из самых странных должностей является пост государственного секретаря.

365 INFO . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Реформы в медицине как часть коммерционализации всей госполитики» — Чиновники отказываются комментировать приватизацию медучреждений, охоту за лакомыми земельными участками советских больниц и вранье медицинской статистики… Полным ходом идет процесс приватизации. Несколько лет назад уже пытались приватизировать бывшую Республиканскую клиническую больницу в столице, построенную относительно недавно по поручению первого президента. Больница то вносилась в приватизационный список, то вычеркивалась. В 2021 году ее наконец продали. И хотя продажа состоялась, нет обоснований, почему больницу приватизировали.

FORBES . KZ . «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана» — Первый рейтинг 50 самых влиятельных бизнесменов Forbes Kazakhstan вышел в октябре 2011 года, и побывало в нем за 10 лет более 90 бизнесменов. Лишь 20 участников из нынешнего списка были в первом… Впрочем, немало и тех, кто выпадал из рейтинга, но через некоторое время в него возвращался. Единственные неизменные в эти 10 лет лица – дуэт лидеров, сменяющих друг друга на первом месте, Тимур КУЛИБАЕВ и Булат УТЕМУРАТОВ. В первой тройке в этом году владельца «Казахмыса» Владимира КИМА сменил сооснователь Kaspi Вячеслав КИМ.

TIME . KZ . «СЭС тревоги нашей, или Лучше так, чем никак» — Несмотря на то что Казахстан пережил уже четвертую волну коронавируса, в стране тихо умирает санэпидслужба: кадров нет, оборудования нет, зарплаты мизерные. Такова суть прозвучавших выступлений на первом в новом политсезоне правительственном часе в мажилисе.

«Как Алматы вышел из “ковидного пике”?» — Четвертая волна коронавируса стала одной из самых тяжелых для Казахстана. Конечно, сложнее всего бороться против нового штамма “дельта” пришлось крупным мегаполисам, в том числе и Алматы. На пике заболеваемости ежедневное количество зараженных здесь составляло 1600 человек, это в 6,5 раза выше, чем при первой волне “короны”.

«Сколько законов ещё нужно?» — Реформаторы ЖКХ до сих пор додумывают элементарные механизмы передачи власти в многоэтажных домах. ТОО “Bi Clients Service 5”, управлявшее жилым комплексом в Нур-Султане, оштрафовали на 1,6 миллиона тенге за невыполнение решения суда по передаче документов новоиспеченному ОСИ. Интересно, из чьего кошелька пойдет оплата?

CARAVAN . KZ . ««Главное, чтобы поступали и распределялись деньги»: сколько миллиардов тенге тратят на развитие казахского языка и что с этим не так» — Какое ведомство в стране ответственно за развитие государственного языка, какие колоссальные суммы выделяются в этой сфере, и почему представителей ведомства неоднократно обвиняли в провальной политике по поддержке казахского языка. За развитие и распространение государственного языка среди граждан в нашей стране отвечает комитет языковой политики министерства образования и науки Республики Казахстан.

IA — CENTR . RU . «Топливный кризис в Казахстане устранит только выравнивание цен с Россией?» — Рынок ГСМ – горюче-смазочных материалов – в #Казахстан’е лихорадит. В сентябре-октябре на автозаправочных станциях различных регионов страны наблюдается дефицит дизельного топлива при том, что объем его внутреннего производства в этом году вдвое превысил объемы потребления в доковидном 2020-м. Рост экономики за это время не мог дать такого прироста потребления, поэтому большинство экспертов связывают дефицит с перетоком солярки в Россию, где она на порядок дороже. Однако есть и иная точка зрения – что на внутреннем рынке есть негласное госрегулирование цен, которое делает продажу дизтоплива просто бессмысленной (с точки зрения рентабельности). И нынешний дефицит является выражением молчаливого протеста владельцев АЗС против этой политики, убежден эксперт по рынку нефти и газа Ерлан ЖАУКИН.

SPIK . KZ . «Новые школы: не справились с сотней, так осилим тысячу?» — Поручение о строительстве тысячи новых школ, данное президентом Казахстана, на фоне появления в новом учебном году первых классов под литерами «Ы» и «Ю», сохранения проблемы аварийных и работающих в три смены образовательных учреждений может показаться своего рода спасательным кругом. Однако это только на первый взгляд. Усомниться в реалистичности подобных планов мешает громкий провал предыдущей аналогичной инициативы.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Пенсионная система: какую правду минтруда «стесняется» сказать Токаеву?» — Разрешение по использованию пенсионных накоплений для покупки жилья и лечения разрушило текущую пенсионную систему Казахстана. Однако, видимо, правительство собирается модернизировать эти развалины… Таких примеров взаимоисключающих мер макроэкономической политики много. Решение этих системных проблем скорее всего лежит в политической плоскости. На мой взгляд, без реальной сменяемости власти, без здоровой политической конкуренции, а также без реального баланса между различным ветвями власти, наши власти так и будут продолжать противоречивую экономической политику, которая сейчас заводит нас в тупик.

«Евгений Жовтис о трагедии при выселении: «Он стрелял в систему»» — Трагедия в Акбулаке – это крайняя форма типичной практики при выселении. Известный правозащитник Евгений ЖОВТИС считает, что государство должно вмешаться и создать понятные и справедливые процедуры. Но, увы, у нас справедливость и законность – не всегда не одно и то же.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Игра в Малый Талдыколь» — Политические, экономические и экологические игры вокруг Малого Талдыколя. Озеро Малый Талдыколь, о существовании которого мало кто знал еще год назад, вдруг стало завсегдатаем информационной повестки Казахстана. В узел сплелись городские власти, экологические активисты, компании-застройщики, местные жители, блогеры, а теперь еще и журналисты. Как в капле отражается море, так и в ситуации вокруг Малого Талдыколя сфокусировались тренды казахстанских и мировых общественно-политических, урбанистических и экологических процессов.

INFORMBURO . KZ . «Казахстану грозит дефицит электроэнергии» — Экономист Алмас ЧУКИН прогнозирует: уже через 5-7 лет казахстанцы почувствуют нехватку электричества. В электроэнергетике есть три важные части: производство электричества на станциях, передача его по проводам до потребителя и потребление (коммерческое и личное). И складывается впечатление, что мы полным ходом идём к очень крупным проблемам в этом деле. И эти проблемы не очень далеко. Не так близко, как в Ливане, где на днях вообще остановились последние станции и страна ушла в темноту. Но где-то через 5-7 лет волна дефицита электричества станет ощутимой и цунами будет только нарастать.

EXK . KZ . «Крепостное право? Коллекторам будут продавать кредиты казахстанцев» — В публичном обсуждении до 22 октября находятся поправки, согласно которым банки смогут продавать кредиты казахстанцев перед банками без их согласия. Это вызвало огромную критику, ведь и до этого действия «телефонных вышибал» провоцировали многочисленные жалобы. А что будет теперь?

AZATTYQ . ORG . ««Это лицо нашей власти». Зачем дочь Арона Атабека опубликовала обнаженное фото отца?» — Фотография осужденного по «Шаныракскому делу» Арона АТАБЕКА, который отсидел в тюрьме 15 лет и недавно вернулся в Алматы, не оставила равнодушными пользователей Сети. Многие критикуют власти за то, что те довели поэта «до состояния узника нацистского концлагеря». Есть те, кто считает фото постыдным и обвиняет родственников диссидента в несоблюдении норм приличий.

NOVGAZ . COM . ««Два соседа из одного окопа: один ветеран, другой — нет»» — Сослуживцы Раджана БАТЫРХАНОВА снова предлагают присвоить герою звание «Халық Қаһарманы». А их командир — подполковник в отставке Алексей ВОЛОДИН считает, что наград заслуживают все казахстанцы — участники боевых действий в Таджикистане, и вносит предложение узаконить всех ветеранов этой войны, независимо от стран их проживания. Указом Президента Республики Таджикистан Эмомали РАХМОНА от 30 сентября 2021 года, в честь 30-летия Государственной независимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Раджан Батырханов награжден орденом «Спитамен» 1 степени (посмертно).

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