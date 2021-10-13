Война Миров. Топливно-энергетический кризис в Европе

Кремль уже победил на европейском направлении

Русские национал-патриоты подняли стон из-за того, что Москва наращивает поставки газа в Европу, в том числе с использованием украинской газотранспортной системы. Нацпаты везде одинаковые, из-за чего с ними с одной стороны легко, а с другой сложно. Вот и в России они хотели, чтобы Владимир Путин с «Газпромом» показательно выморозили в эту зиму и Объединенную Европу, и Украину. Однако в Кремле стратегическая цель не в том, чтобы Евросоюз замерз, а чтобы он покупал «голубое топливо» из Российской Федерации на российских условиях. И вот в этом плане Европа концептуально дозрела.

В «нулевые годы», когда «померанчевое» правительство Украины торговалось с Москвой о скидках на газ, то переговорщики от Киева заявляли: если Россия не пойдет на уступки, они построят терминал по приему СПГ (сжиженный природный газ) и будут покупать его вместо «голубого топлива» от «Газпрома». Им на это ответили: когда СПГ-терминал будет построен, тогда это станет аргументом в споре, а пока его нет – не надо рассказывать о грандиозных планах.

«Северный поток-2» построен и уже влияет на политические и экономические процессы в обширном регионе планеты. Такое впечатление, что сама природа вступил в сговор с «Газпромом». Ветры на тех высотах, где стандартно устанавливаются европейские ветрогенераторы энергии, за девять месяцев 2021 года выработали на 40% меньше энергии, чем за аналогичный период прошлого года. Часто стоял полный штиль, из-за чего «рваный» характер ветровой энергии стал совершенно вопиющим. Необъяснимые парадоксы с солнечной активностью, при очень жарком лете собственно солнечных дней в текущем году было меньше, а с ними и производство энергии от солнечных батарей упало.

Главную «свинью» европейцам все-таки подложили не ветер и Солнце, а неадекватная оценка глобальных энергетических раскладов. В Евросоюзе переоценили технологический уровень, на котором находятся государства объединения. Из-за этого старт в «зеленые» энергетические технологии оказался не обеспечен необходимой ресурсной базой. АЭС и ТЭЦ на угле оказалось нечем компенсировать, когда производство ВИЭ перевалило определенный пороговый рубеж. Фактически «зеленую» энергетику можно развивать только параллельно с традиционной, чтобы было из чего компенсировать недостающие объемы, когда «рваная» генерация ВИЭ резко уходит вниз.

Второй ошибкой стала недооценка энергопотребления в Азии. Китай, Индия, Япония, Южная Корея и другие азиатские нетто-импортеры энергии так взвинтили цены на СПГ, что газовозы дружно двинулись в азиатские порты.

Со второй ошибкой тесно связана третья – надежда на газ из США. При Дональде Трампе, когда Белый дом активно боролся за европейский газовый рынок, у части наблюдателей сложилось мнение, будто США распирает от излишков «голубого топлива» и они готовы с легкостью заместить российские объемы. Жизнь показала, что все газовозы из портов атлантического побережья Штатов следуют в Азию, поскольку так хоть и дальше до потребителей, зато выгоднее по деньгам.

Переход от длинных контрактов на короткие, с привязкой ценообразования к газовым хабам Европы – это чисто плод труда евробюрократов в Брюсселе. Европейские чиновники исходили из нелепого посыла, будто биржевое ценообразование будет играть только на понижение газовых цен. Хотя ни на одной бирже не могут находиться только «медведи» (игроки на понижение), обязательно будут и «быки» (игроки на повышение). В сентябре и октябре как Евросоюз, так и покинувшая его «дружные» ряды Великобритания вкусили от качелей биржевых спекуляций по полной программе.

Сегодня, когда европейские СМИ бьются в истерике из-за высоких цен на топливо, в них продолжают публиковать что угодно, кроме критики европейской бюрократии. Хотя без анализа истинных причин кризиса невозможно извлечь адекватные уроки. Вместо этого «The Telegraph» в качестве эксперта для разбора ситуации приглашает Михаила Крутихина. А что может проанализировать человек, который утверждал, будто «Северный поток – 2» никогда не будет построен?

«Газпром» в запредельный по ценам 2021-ый год отправляет в Европу рекордные поставки газа. Однако этого оказалось мало для замещения выпавших объемов СПГ из США, Катара и Алжира, сокращения голландской добычи на месторождении Гронинген. Можно было бы отправлять еще больше, но Москва не делала этого, чтобы не загружать дополнительными объемами трубопроводы, идущие через Украину и Польшу.

Ситуация поменялась в октябре, когда европейские энергетические компании стали разоряться, а многие предприятия (по производству удобрений, например) останавливаться из-за дороговизны «голубого топлива». Сокращение производственной и деловой активности в Европе способно сократить платежеспособный спрос на поставки «Газпрома», а в эпоху рыночных отношений такое никому в Кремле не нужно. Поэтому сначала последовала словесная интервенция президента Путина для понижения газовых цен, а потом и дополнительные объемы пошли, в том числе через Украину.

Щедрый жест Москвы адресован в первую очередь Германии, где уже начались массовые отключения потребителей от тепла и электроэнергии на почве дороговизны топлива. Не стоит забывать, что Олаф Шольц, главный потенциальный претендент на пост канцлера ФРГ, вполне подходящий для России вариант. Поэтому дополнительные поставки газа – это и повод подружиться, и способ ослабить позиции «зеленых», которые скорее всего войдут в новую правящую коалицию. «Дети» Греты Тунберг последним топливно-энергетическим кризисом в Европе поставлены в крайне невыгодную ситуацию. Потому что апеллировать к потребителям, у которых счета за газ и электричество выросли в разы, с призывами спасти планету от климатических изменений – сложно. Какая борьба со всемирным потеплением, когда в неотапливаемом помещении зуб на зуб не попадает?

Европейские структуры еще не вывели «Северный поток – 2» из-под действия третьего энергопакета, разрешающего использовать только 50% мощности для одного поставщика. Однако у Кремля и на этот случай уже есть варианты с привлечением «Роснефти» и «Новатэка». К тому же, если на украинском направлении будет форс-мажор в силу тех или иных обстоятельств, техническая возможность загрузить «СП-1» и «СП-2» на полные и дополнительные объемы теперь имеется.

Мощные инфраструктурные объекты, которые сильно меняют общие расклады, начинают неизбежно оказывать давление. Очень наглядный показатель таких изменений – статья Дмитрия Медведева в газете «КоммерсантЪ», адресованная политическому руководству Украины. Она не просто жесткая – она угрожающая. Пусть лексикон там не от экс-президента России, однако он под данным текстом подписался. Фактически это проявление куража победителей, которые на фоне газового триумфа уже не сдерживают себя в отношении тех, с кем предчувствуют и предвкушают скорое сведение счетов.

Не стоит забывать, что энергетические проблемы последних месяцев внесли серьезную сумятицу в общеевропейские ряды. Плюс англосаксонский блок AUKUS, который оставил за бортом Евросоюз, чем понизил его геополитический рейтинг. В восточных единоборствах есть такое понятие, как «рыхлый снег» – это уровень мастерства, которым обладает ученик по его собственному мнению. Мастер должен периодически «утаптывать снег», чтобы ученик не заблуждался относительно своих реальных возможностей. Этой осенью европейский рыхлый снег утаптывает Россия.

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