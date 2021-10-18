«Когда все разрешено – это уже не свобода, а беспредел». «В основе государственной экономической политики лежит некомпетентность». «В Казахстане есть ресурсы, а прорыва – нет». «Языковая политика в Казахстане: к чему пришли и куда двигаться дальше?»

Сетевой Казахстан 18 октября 2021г.

KAZPRAVDA . KZ . «Эксперты высказались о 10 новых нацпроектах, которые недавно утвердил Токаев» — Президент в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года отметил необходимость перехода на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом, – говорит Ермек ТОКТАРОВ, ведущий научный сотрудник отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК. По его словам, переход от формата государственных программ к национальным проектам означает изменение подхода к решению актуальных вопросов.

«Олжас Сулейменов: Когда все разрешено – это уже не свобода, а беспредел» — В сознании каждого человека должна быть система запретов, своего рода самоцензура, в том плане, что всегда должны быть какие-то запретные темы для самого себя. Я, например, это четко соблюдаю, говоря «нет» пропаганде войны, национальной исключительности, пропаганде порнографии и любого насилия. Это нормальные ограничения для любого воспитанного человека. А вот когда все разрешено – это уже не свобода, а беспредел. Я такую свободу не воспринимаю, потому что начинается дикость. Культура – это то, что отличает человека от животного. Она состоит из больших и малых систем, из разных табу и разрешений.

IA — CENTR . RU . «Приоритеты внешней политики Казахстана «из народа»» — В продолжении интервью с социологом, президентом ОФ «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмирой ИЛЕУОВОЙ обсуждаем тему «глубинного народа» с неожиданных ракурсов – какая общественная группа «из народа» может сильно изменить будущее #Казахстан’а, и как страновые предпочтения казахстанцев показывают изменения в обществе.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Об экономической политике и экономических чиновниках» — Казахстан, как известно, является региональным (а может, уже и мировым) лидером по объему привлеченных иностранных инвестиций (свыше 300 млрд. за 30 лет). Каждый год и почти каждый месяц руководство страны говорит о повышении инвестиционной привлекательности страны в целом, отраслей и регионов в частности, и ставит задачи по дальнейшему наращиванию инвестиций. Создаются специализированные органы, советы, комиссии, штабы и национальные компании по работе с инвесторами и улучшению инвестиционного климата… В основе государственной экономической политики лежит некомпетентность, скрываемая дипломами, умными речами, пафосными тезисами, но легко заметная по фактическим результатам.

«И вот опять… Пора уже определится: осенний топливный кризис – это явление «перманентное» или все же «традиционное»?» — Казахстанский топливный кризис образца 2021 года пока не намерен сбавлять обороты. Ситуация с ГСМ в регионах по-прежнему остается весьма напряженной. Так, например, по сообщениям канала «Atameken Business News», более 400 мелких автозаправочных станций Туркестанской области и Шымкента оказались на грани закрытия – им попросту нечем торговать. Около 80% внесетевых заправок стоят пустыми, и ситуация за последние недели только ухудшилась. 10 октября около трети автобусов пассажирского транспорта Караганды не вышло на линию из-за нехватки дизельного топлива. Из-за дефицита топлива чуть было не сорвалась уборочная страда в северных и восточных областях страны. В Уральске несколько дней невозможно было заправиться ни за наличный расчет, ни по талонам.

FORBES . KZ . Жарас АХМЕТОВ — «В Казахстане есть ресурсы, а прорыва – нет» — Казахстан, в принципе, подходит под эту фразу. У «Тоттенхэма» много классных футболистов, но нет результатов – у Казахстана много ресурсов, в том числе человеческих, но нет прорыва, ни общественного, ни экономического. Особенно ярко это видно сейчас, в период пандемии. Про Казахстан будет несправедливо сказать, что он в числе аутсайдеров в борьбе с коронавирусом, но и к лидерам его отнести нельзя.

«Герой с обложки: чем живёт один из самых успешных бизнес-ангелов Казахстана» — Подобно многим сверстникам, ныне один из ведущих отечественных венчурных инвесторов, 58-летний предприниматель Мурат АБДРАХМАНОВ начал трудовую карьеру на сломе эпох, в годы, отмеченные зарождением «первых ласточек» частного бизнеса в Казахстане. После того как перестал существовать СССР, появились новая страна и новая экономика, в которой не каждому удалось найти свое место. «Отчасти мне повезло: в 1990-х многим пришлось отказаться от своей профессии, чтобы выжить и прокормить семью. Телекоммуникационная же отрасль, в которой я работал, оказалась не просто востребованной – она находилась на взлете, так что у меня была возможность заниматься любимым делом», – рассказывает собеседник.

365 INFO . KZ . «Резервы страны тают как в валюте, так и в золоте» — В конце августа Нацбанк получил мощное вливание от МВФ. Порядка $1,6 млрд пришли после распределения специальных прав заимствования (SDR). В результате валовый объем золото-валютных резервов увеличился на 5,2%. Причем именно за счет активов в СКВ, поскольку резервы в монетарном золоте прибавили лишь 0,6%. Однако в сентябре, вопреки значительному росту цен на нефть, Нацбанк растерял весь позитив — произошло заметное сокращение ЗВР. Это в очередной раз подтвердило хроническую неспособность регулятора обходится без поддержки адмресурсов.

QMONITOR . KZ . «Языковая политика в Казахстане: к чему пришли и куда двигаться дальше?» — Приближающееся 30-летие независимости Казахстана — весомый повод для того, чтобы оценить различные процессы, связанные с национально-государственным развитием страны. И, вне сомнения, одним из наиболее существенных и определяющих направлений этого развития является языковая политика. О том, как она формировалась, осуществлялась и к чему в итоге привела, мы попросили рассказать историка и политолога Николая ОСИПОВА.

TIME . KZ . «Транспортный клубок» — Про контролеров, ЛиАЗы, альтернативу ЛРТ и новые троллейбусы. Эксклюзивное интервью директора ТОО “Алматыэлектротранс” Берикхана МУРЗАКАРИМОВА. В системе общественного транспорта Алматы по-прежнему много нерешенных проблем. “Алматыэлектротранс” (АЭТ) — крупнейший перевозчик в этой системе: троллейбусный и несколько автобусных парков, 75 маршрутов и половина городского пассажиропотока. Берикхан Мурзакаримов возглавил компанию в феврале. Для АЭТ он человек не новый: дважды был замом, в последний раз уволился в 2015 году, когда автопарки передали в доверительное управление частной компании (позже их вернули в муниципальную собственность). В этот раз он пришел в компанию после того, как предыдущий руководитель уволился.

«Неприкасаемых теперь точно не будет?» — Глава Агентства по противодействию коррупции (АПК) Марат АХМЕТЖАНОВ анонсировал новые методы борьбы с мздоимством и взяточничеством в коридорах власти. Разворошить чиновничий улей антикоровцы решили с Министерства сельского хозяйства, к которому в этом году у простого народа накопилось больше всего обид. Сотрудники антикоррупционной службы начали большую проверку в Минсельхозе. Ахметжанов объявил, что объектом расследования борцов с продажностью станут преступные схемы и скрытые формы хищения.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Нет вакцины – нет медстраховки: что не так с системой ОСМС» — Рекомендации, акции, подарки, ограничения, требования, теперь уже запреты – в погоне за статистикой вакцинация превращается едва ли не в мракобесие, не иначе. Из-за отсутствия прививки людям стали отказывать в их законном праве – прикреплении к поликлинике. Что творится в поликлиниках и почему система ОСМС работает лишь в чиновничьих ответах, читайте в материале…

TENGRINEWS . KZ . «Луч света в темном общежитии. На окраине Нур-Султана происходит невообразимое» — Этот дом находится как бы на островке. Рядом с ним проходит железнодорожный путь. Дом старый, местами он выглядит очень угрюмо. В ненастную погоду синие коридоры, освещенные лампочкой с потолка, выглядят как-то совсем удручающе. Еще большую печаль всей этой картине придает скрежет металла, который временами доносится не то с железной дороги, не то с металлобазы. Хочется отсюда сбежать, и как можно быстрее, но вдруг на первом этаже общежития открывается дверь, вы заходите в нее и буквально ныряете в атмосферу уюта, умиротворенности и покоя. На окнах цветы в горшках, комната окрашена в яркие тона, рядами стоят полки с бесчисленным количеством книг. Это царство света. В данном случае — царство тети Светы. А если быть точнее, Светланы ГРИЦАЕВОЙ — библиотекаря с 30-летним стажем.

LITER . KZ . «Это вынужденная мера: правозащитница о появлении женских вагонов в Казахстане» — В Казахстане с 10 октября начали ездить поезда с женскими вагонами. Если часть населения была рада такой новости, то некоторые отнеслись к затее скептически. Известная правозащитница, доктор права Халида АЖИГУЛОВА назвала причины, по которым в стране вынуждены выделить женщинам отдельные купе.

AZATTYQ . ORG . «Вроде бы есть, но как бы нет. Кого и почему в Казахстане записывают в «экстремисты» на основании закрытых решений» — Активисты из разных регионов Казахстана, выходившие на протестные акции и выступавшие с критикой в адрес властей, привлекаются к уголовной ответственности по обвинениям в «организации деятельности экстремистских объединений» и «участии» в них. Под «экстремистскими» организациями власти подразумевают движения «Демократический выбор Казахстана» и «Көше партиясы», которые запрещены столичным судом, однако решения об их запрете нигде не опубликованы. Недоступны и экспертизы, на основании которых вынесены судебные решения. Между тем, как выяснилось, автор экспертизы, которая послужила основанием для запрета одного из объединений, «засветилась» в других политических судебных процессах.

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