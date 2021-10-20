А знаете, как нас будут учить и лечить до 2025 года?

Такие заточенные под «освоение средств» прожекты страна получила впервые

Президент страны утвердил 10 национальных проектов – 7 октября с.г. Правительство опубликовало 9 проектов. Десятого проекта под названием «Безопасная страна» мы не досчитались. То ли проект не готов, то ли ошибочка вышла, то ли это государственная тайна, каким образом правительство собирается совершенствовать систему безопасности.

Ну да ладно, некритично. Этот проект, если нужно, еще «подгонят».

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Первое, что стоит отметить – все проекты архиважные, за исключением, пожалуй, национально-культурного (а, может, культурно-идеологического?) проекта «Ұлттық рухани жаңғыру». Его цель – «сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей».

Вот когда говорят о реализации художественно-творческого потенциала КАЖДОГО казахстанца – это навевает тоску. Нет сомнений, что каждый человек талантлив, но жизнь очень часто складывается так, что на первое место выходят мысли не о реализации творческого запала, а о выживании. И это совершенно нормально, что кроме художников и певцов в стране есть инженеры, горняки, уборщицы, продавцы, учителя, врачи, домохозяйки, в конце концов! И те, кто очень далек от искусства, и не приучен читать книги запоем или хотя бы ходить в кинотеатр на премьеру раз в месяц.

Честно сказать, этот факт не вызывает беспокойства, потому что равноудалённые есть, а равно приближенных к искусству нет даже в более благополучных странах. У многих людей слово «культура» не вызывает никакого восторга и пиетета. И это в рамках нормы.

Но наши чиновники озабочены «развитием казахстанской идентичности», они считают, что только вовлеченность населения в Программу «Рухани Жаңғыру» позволит повысить «чувство патриотизма». На какие-то хлипкие по большому счету «эффекты» вроде увеличения количества посещений объектов культуры, уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры (не сказано – высокий или низкий), повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки (простите, в какой области?), повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи и прочих бла-бла-идей мининформ, минкульт и минобр (сколько, однако, там «умных голов») готовы спустить за 4 года 119,375 млрд. тенге.

А стоило бы просто провести копеечный опрос и выяснить, что уровень патриотизма, несмотря на 30-летние испытания надеждой, коррупцией, недоверием к власти и, в конце концов, несмотря на неопределенные перспективы, находится едва ли не на первом месте в мире. На том и стоим. На том и держимся.

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В анналах правительства теперь есть и такие проекты, как «Здоровая нация» и «Образованная нация» — для комплекта. Говорится о качестве. Того, что имеем в сухом остатке от бесконечных и «усердных» реформ этих социальных отраслей.

В здравоохранении, увы, все меньше возможностей для людей получить качественное и безупречное медобслуживание. На коммерческой основе – пожалуйста, но и там не всегда присутствует качество и высокие шансы выживания.

Правда, за 3,6 трлн. тенге нам обещают увеличить ожидаемую продолжительность жизни с 71 года до 75 лет. При нынешней смертности от ковида и других заболеваний, видимо, одна надежда — на повышенную рождаемость. Тогда продолжительность жизни резко подскачет вверх, это правда.

Ну и, конечно, второй (и последний социальный эффект. Их всего два!!!) – повышение уровня удовлетворенности населения качеством медуслуг с 53,3% в настоящее время до 80% в 2025 году. Это тоже делается легко. В отсутствие в стране сколь-нибудь авторитетных социологических компаний достаточно привести любой опрос и выставить его как релевантный.

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Система образования – самая многострадальная из всех. Вот где министры соревновались не на шутку: никакой преемственности, на всем скаку, без здравого смысла. Именно поэтому все больше детей уезжает учиться на Запад, у кого позволяют возможности, но и соседняя Россия тоже становится едва ли не землей обетованной.

А самое смешное в том, что говорится о качественном образовании, а социальные и экономические эффекты вообще из другой оперы: инвестиции в основной капитал, количество созданных рабочих мест, охват детей дошкольным воспитанием… Вот такие проекты пишет Минобр и просит на это до 2025 года включительно 1,970 трлн. тенге.

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Другие национальные проекты тоже заслуживают отдельной главы в этой нескучной повести – есть много поводов для размышлений.

К сожалению, полного экономического анализа, уже не говоря об экономической экспертизе этих национальных проектов, не будет. В стране просто нет независимых институтов, которые могли бы не просто раздавать критические замечания, но и вырабатывать собственные рекомендации по развитию.

Все делается, вот уже двадцать лет, в одних и тех же кабинетах, одними и теми же людьми. А сколь-нибудь впечатляющего – положительного! – результата, увы, как не было, так и нет.

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Нам только остается догадываться, что все эти национальные проекты – «дополнительное финансирование», ведь на социалку в бюджете (идеологию не берем в расчет вообще) заложено гораздо больше средств.

Видимо, идеологи новых «свершений» посчитали, что все, что выделяется в плановом режиме – это мизер, нужно дополнительное финансирование, чтобы телеса реформаторов, их мускулы, намазать самым дорогим маслицем, желательно, еще и с черной икрой, чтобы они могли всем явить свою красоту (ну и ум, наверное).

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Единственное, где ведется сегодня хоть какое-то обсуждение этих проектов, так это в социальных сетях. Очень часто – на эмоциях, реже – сколь-нибудь аргументированно и убедительно.

Тем не менее, все больше тех, кто говорит о том, что мешало правительству заниматься этими делами 30 лет? Это его прямая обязанность. Ничего необычного в этих проектах нет – это рутина. А тут – как бы повод запросить гораздо больше средств, чем может себе позволить государство. Об этом мы писали уже.

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